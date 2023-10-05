Больше всего сексуальных преступлений российские оккупанты совершили на Херсонщине: жертвам от 4 до 83 лет

На Херсонщине российские военные совершили наибольшее количество преступлений сексуального характера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 30 сентября в своем телеграм-канале сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, Россия использует сексуальное насилие как тактику войны, оружие и инструмент унижения украинского народа. Омбудсмен отметил, что это самое замалчиваемое и наименее осуждаемое преступление.

Офис Генерального прокурора Украины зафиксировал 235 фактов сексуального насилия. Возраст пострадавших – от 4-х до 82-х лет.

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"Несмотря на все усилия, это преступление все еще окутано стигмой и нежеланием пострадавших сообщать о пережитом, поэтому цифры на самом деле гораздо больше. Наибольшее количество случаев сексуального насилия, связанного с конфликтом, зафиксировано в Херсонской области - известно о 72 случаях", - отметил омбудсмен.

В то же время комиссия ООН по расследованию военных преступлений 25 сентября во время своего доклада в Совете по правам человека в Женеве отметила, что в Херсонской области российские солдаты насиловали и совершали сексуальное насилие над женщинами в возрасте от 19 до 83-х лет. Часто членов одной семьи держали в соседней комнате, поэтому они были вынуждены слушать, как совершается насилие, сообщили члены комиссии.

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Также в отчете говорится, что Россия отрицает совершение преступлений в отношении гражданского населения в Украине. Попытки комиссии связаться с Россией остались без ответа. Также ни один представитель Москвы не явился, чтобы ответить на обвинения на слушаниях Совета ООН по правам человека по этому вопросу.