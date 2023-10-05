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С 1 сентября в рамках программы "єВідновлення" украинцам начнут выплачивать компенсации за уже сделанные ремонты

херсон,обстріл,руйнування

Депутаты Верховной Рады поддержали законопроект №10063 об изменениях в Закон №2923-IX, которым регулируется порядок выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было повреждено или разрушено в результате российской агрессии. Речь идет о гражданах, которые делали ремонты за свой счет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь на фейсбук-странице Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

"Наша команда комплексно подходит к вопросу восстановления жилья. Уже успешно работает государственная помощь на ремонты стоимостью до 200 тысяч гривен. Уже выплачено более 1 миллиарда 300 миллионов гривен. Также уже сформированы первые 100 жилищных сертификатов общей суммой в 151 млн гривен, за которые украинцы, чье жилье уничтожено в результате в результате вооруженной агрессии РФ, смогут приобрести новое. Речь идет о получении новых квартир или строительстве частных домов.

Важно! Никаких чеков, расписок, фото- видеофиксаций или других доказательств не требуется для получения компенсаций за сделанный ремонт. При желании они могут быть дополнительно предоставлены комиссии, но не являются обязательными или определяющими в принятии решения о компенсации", – рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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Как отмечается, выплаты по новой форме компенсации начнут производиться с 1 января 2024 года. Механизм будет таким же, как и по другим категориям "єВідновлення":

  • подача заявления через "Дію";
  • рассмотрение заявления комиссией;
  • определение размера выплаты.

Читайте также: В рамках программы "єВідновлення" в громадах начали работать комиссии по вопросам разрушенного жилья

Сообщается, что при определении размера компенсации комиссии ориентируются на акт первичного осмотра поврежденного жилья, который производится после повреждения жилья, и чек-лист с установленной стоимостью стройматериалов и работ, утвержденный Кабмином.

Ознакомиться с ним можно по ссылке.

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выплаты (646) ремонт (1180) єВідновлення (21)


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норм схема((
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05.10.2023 20:35 Ответить
 
 