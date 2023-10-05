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Зеленский (19029) обстрел (25761) Харьковщина (5576)

Зеленский о ракетном ударе России по Грозе: К сожалению, только ЗРК Patriot может защитить украинцев

зеленський

Президент Владимир Зеленский, комментируя на пресс-конференции удар российских террористов по селу Гроза на Харьковщине, заявил, что только зенитно-ракетные комплексы Patriot способны оградить украинцев от подобных атак.

Главу государства спросили, какое вооружение необходимо Украине для того, чтобы защититься от террора, подобного тому, что сегодня Россия совершила в селе Гроза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По мнению Зеленского, "сейчас, особенно в период зимы, невозможно защититься чем-либо, кроме противовоздушной обороны".

Он заявил, что на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде обсуждал с западными партнерами именно усиление украинской системы ПВО.

Читайте также: Россияне одной ракетой убили более половины жителей села Гроза на Харьковщине, - прокуратура

Несмотря на то, что западные лидеры согласились помочь в этом Украине, ей больше всего нужны именно пусковые установки Patriot. По мнению Зеленского, только они способны оградить украинцев от "ужасных атак" России.

"Я считаю, что это единственная на сегодня система, при всем уважении ко всем партнерам, которая может противостоять таким угрозам, таким массовым убийствам. Patriot на своем пути убирает любые ракеты российского врага", – сказал Зеленский.

Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.
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Топ комментарии
+21
а что дороги, которые ты строил не помогают?
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05.10.2023 20:31
+21
Жоден ЗРК захисту на 100% не дасть, тому що непробивного захисту немає і бути не може
Найкращий захист, це загроза удару у відповідь і те, в 10 разів сильнішого. Тільки це може зупинити божевільного агресора
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05.10.2023 20:37
+19
Ігор Сердюк

@igor_serdukov

Де дїї влади ? Де збір совбе8а ООН? Де телебачення , прес конференції? Чи то не флаг у Криму Де положили єліту ССО? Для піару не гідний ?
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05.10.2023 20:36
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Правила форума Совет форумчан
а что дороги, которые ты строил не помогают?
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05.10.2023 20:31 Ответить
Сашок, а шашлики добре захищають із асфальтом? Чому зеленський не захотів захищати Україну до 24го чи то "другоє"! Тому іди на хер ти!
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05.10.2023 20:57 Ответить
Та це з секти бамбілібамбас восімьлєт
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05.10.2023 21:03 Ответить
Саша, "полпрезидента" с 2019 года так правильно все говорит, что и возразить нечего. Иными словами ******...л для 73% лохов. И многие из этих лохов вместо шашлыка получают шахеды. И виноват в этом главнокомандующий, ой простите, ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ.
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05.10.2023 22:25 Ответить
Не требо соплі жувати!

Ти Верховний Главнокомандуючий!

Роби висновки. Шукай варіанти. Ассімітрічні відповіді.

Будуй захіст країни. А не готуй собі вибори.

Працюй, а не скавчи «на жаль»…
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06.10.2023 00:10 Ответить
а українською писати розуму нема?
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05.10.2023 21:24 Ответить
Правило ведения войны заключается в том, чтобы не полагаться на то, что противник не придет, а полагаться на то, с чем я могу его встретить; не полагаться на то, что он не нападет, а полагаться на то, что я сделаю нападение на себя невозможным для него.
Сунь-Цзи, "Мистецтво війни" 6 ст. до н.е.

дві з половиною років тому китайський чоловьяга знав те, чого не знає Вєлічайший
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05.10.2023 21:55 Ответить
Вова - Рашка объявила войну всем украинцам и военным и мирным. И воюет Рашка как против военных так и против мирных. А как мы воюем? Мы какую то не такую войну ведем Вова...
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05.10.2023 20:33 Ответить
параша не оголошувала війни.

Юридично, навіть за кацапськими "законами", їхнє озброєне "мʼясо" у Харківській області, наприклад, має вважатися не ким іншим, як терористами.
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05.10.2023 20:43 Ответить
Гітлер теж не оголошував війни….
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06.10.2023 00:12 Ответить
Оголошував. 22 червня 1941 року о 3 годині 15 хвилин після артилерійської і авіаційної підготовки німецькі війська перейшли кордон СРСР. Через 45 хвилин міністр іноземних справ Німеччини Йоахім Ріббентроп вручив радянському послу в Берліні ноту про оголошення війни, а ще через півтори години німецький посол в Москві зробив аналогічну заяву міністру закордонних справ В'ячеславу Молотову.
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06.10.2023 00:27 Ответить
Оголошення війни (нота):
https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83_%D0%B2%D1%96%D0%B4_21_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F_1941
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06.10.2023 00:30 Ответить
Гітлер напав без оголошення війни.

А те що він потім зробив (нота, війна, вбивства), так за це іх в нюренберзі і судили.

Кацапи до наступу на Україну теж казали що це накопичення сотні тисяч рашістів на кордоні з Україною це « навчання»

і ніхто нападати не збераеться…
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06.10.2023 01:43 Ответить
зелёный дебил ложит асфальт и требует пэтриоты
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05.10.2023 20:34 Ответить
ну да коли все своє закопане- розпилено в асфаьльт - Данія винувата!
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05.10.2023 20:34 Ответить
білорусняві - носочкі белиє..
вояки щє ті...
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05.10.2023 21:18 Ответить
Нахрен ти взагалі потрібен народу гнида
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05.10.2023 20:35 Ответить
Кожному селу по Петріоту?Що ти верзеш,мразота?Або забезпечь рівноцінну відповідь кацапні за вбитих,або роби все,щоб припинити вогонь русні по цивілах-не здатен? йди на йух,бо так українців не залишиться.
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05.10.2023 20:35 Ответить
Або забезпечь рівноцінну відповідь кацапні за вбитих,або роби все,щоб припинити вогонь русні по цивілах-не здатен?

ВІЙНУ,НА ЖАЛЬ ми ведемо з сильним противником.
І якщо ви знаєте,як ХОЧ ПРИБЛИЗНО ЯК припинити вогонь русні по цивілах(ЗДАТИСЬ ЧИ ВІДДАТИ ОКУПОВАНЕ,НАДІЮСЬ,НЕ ПРОПОНУЄТЕ)-я вже завтра пропоную Вас на Президента!

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05.10.2023 21:20 Ответить
Дитишек пида рассиих па ивропам чикчирикать. ПС. Патаму чё бэняфиссыары.
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05.10.2023 21:30 Ответить
Ще один "воїтєль'..Ізподтішка(
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05.10.2023 21:44 Ответить
Думать таварисч нада галавой, а не тем аткуда серут.
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05.10.2023 22:10 Ответить
А що для вас важливіще-люди чи території?Багато повернули окупованого за 4 місяця "потужного контрнаступу"?Скільки ще років та тисяч життів потрібно щоб дійти хоча б до Токмаку?! Без переговорів та замороження конфлікту від країни нічого не залишиться.І здаватися непотрібно не буде нікому,бо не буде кому це робити. У Порошенка мізків вистачало щоб це зрозуміти.
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05.10.2023 22:20 Ответить
Ігор Сердюк

@igor_serdukov

Де дїї влади ? Де збір совбе8а ООН? Де телебачення , прес конференції? Чи то не флаг у Криму Де положили єліту ССО? Для піару не гідний ?
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05.10.2023 20:36 Ответить
Вот же падла, конченая. Свое ПВО строить не хочет, а вот использовать смерти как средство давления на западных союзников - может. Это из той же серии кто больше виноват в смертях - правительство или западные союзники, которые не могут поставить достаточно оружия. Правильный ответ и так все знают
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05.10.2023 20:36 Ответить
Свое ПВО строить не хочет...

???

Своє-щось типу С-300

в 1979 году первый полк С-300ПТ встал на боевое дежурствоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-300#cite_note-rusarms1-9 [9] .Дальнейшим развитием ЗРС С-300 стало создание ЗРС https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-400 С-400 (40Р6), принятого на вооружение в 2007 году.

від С-300 до С-400 А ЦЕ ЛИШЕ МОДЕРНІЗАЦІЯ-28 РОКІВ.

Комплекс ПВО ПОБУДУВАТИ власними силами у воюючій країні?ЦЕ ЯК!?
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05.10.2023 21:27 Ответить
А, так!

Коли треба, то треба!

Украіна мала ( мае?) розвинуті технології у космосі, авіації, ракутобудуванні.

Кадри ще е.

Гроші теж е ( їх дае Захід).

Що треба щоб усе обьеднати ?!!!

Голову! Та Прагнення!

Що не можно було за 2 роки організувати ракетні програми ? Можно.

Що не модно було заховати роботи або робити їх за кордоном? Можно.

Але нема ні Тіх у « владі» це хоче,
та нема тих хто може.

Прохфіесінали Януковича були «кращі».

В Раді монобільшість це сором.

Шмигаль з усіма міністерами , на даль, теж.

( За виключенням Кулеби).

Про ОП взагалі мовчу.
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06.10.2023 06:38 Ответить
Жоден ЗРК захисту на 100% не дасть, тому що непробивного захисту немає і бути не може
Найкращий захист, це загроза удару у відповідь і те, в 10 разів сильнішого. Тільки це може зупинити божевільного агресора
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05.10.2023 20:37 Ответить
але не по мирняку, а по центрам - військовим, логістичним, адміністративним.
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05.10.2023 22:24 Ответить
Одне питання - чому по тв демонструють розважальні програми, ще й учасники ******* на російській мові? Прямо зараз на каналі Оце.
Ви ******? Загибель більше ніж півсотні українців і такий *******?
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05.10.2023 20:37 Ответить
Там же Альф українською в такий час, нє?
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05.10.2023 21:04 Ответить
Було якесь шоу де пара виконує завдання, з шкурою расєйською, навіть без субтитрів
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05.10.2023 21:22 Ответить
Зараз пошуршу, хто володіє цією помийкою
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05.10.2023 21:24 Ответить
пінчуку
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05.10.2023 22:10 Ответить
Пинчук, де літакі, які ти купив для ЗСУ?

Не купив? Грошей нема?
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06.10.2023 06:40 Ответить
Знову ж таки .. поки за 50 вбитих цивільних громадян України не буде вбито 150 цивільних кацапів - українці будуть знаходитися під смертельною загрозою.👈
І ніяки стурбовані євро чиновники нам не допоможуть
Тому - по кацапах ВОГОНЬ!!!💯
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05.10.2023 20:37 Ответить
поки за 50 вбитих цивільних громадян України не буде вбито 150 цивільних кацапів - українці будуть знаходитися під смертельною загрозою

-------------------

уВАГА,ПРОВОКАТОРИ!

РАШЕНПРОПАГАНДА АПЛОДУЄ СТОЯЧИ!

--------------

пуйлу абсолютно насрати,скільки власних цивільних загине..
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05.10.2023 21:30 Ответить
Да райдьош тьі ***** ужє?
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05.10.2023 21:51 Ответить
УВАГА!! Рашиський провокатор!! Захищає русню від покарання за злочин проти УКАЇНИ!!👈
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06.10.2023 09:05 Ответить
на жаль...на жаль Вова 73 процента поверили в ошеек на майские, и в убитого брата Пороха
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05.10.2023 20:38 Ответить
Не у барыжняк с медвебздюком и семачку.
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05.10.2023 21:33 Ответить
Є ще відео,як по військових прилетів торнадо-с.Військові були у великому скупчені і це не одноразово,вже так було.Москальські безпілотники постійно літають і наводять.
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05.10.2023 20:38 Ответить
На жаль там не було ППО зовсім !
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05.10.2023 20:38 Ответить
Ти хоч би співчуття висловив та оголосив жалобний день ,а так пусті слова ні про що,Петріот хоч би мали великі міста ,а про села і містечка годі говорити.
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05.10.2023 20:41 Ответить
с 2014 года такая фигня, Украина не стреляет по врагу, а вражина сколько угодно и ничего.
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05.10.2023 20:41 Ответить
Не рассказывайте сказок. В 2017\2019 годах в ответ на провокации орков валили со все стволов. И были премии за уничтоженную технику пидоров. Пока не вышел приказ 330 от зеленого гниды Тарана.
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05.10.2023 20:53 Ответить
при чем тут территория Украины, я за территорию рефию. В ответ по оккупированным территориям тоже никто не стрелял . т.к. у них все что может стрелять размещалось в жилых кварталах. Тоже приказ был по "нашим людям" не стрелять.
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05.10.2023 20:58 Ответить
По людям не стреляли, а по оркам валили со всех доступных стволов. Если, не дай Бог, был 200 и 300 свой, то зачищали весь квадрат со всех доступных калибров.
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05.10.2023 21:25 Ответить
Приказ № 330: министр обороны Таран обязал штрафовать и лишать премий военнослужащих за ведение ответного огня по российским оккупантам!


Автор:

Минобороны приказало штрафовать солдат ВСУ за ответный огонь по российским войскам и штрафовать командиров за "неоправданные боевые потери", а сама защита Родины официально приравнена к административному правонарушению.

Это следует из сенсационного и позорного приказа № 330 министра обороны Украины Андрея Тарана от 16.09.2020, который доведен во все воинские части на фронте и сейчас вызвал крайнее возмущение украинских воинов. Этот приказ - основание привлечь к уголовной ответственности самого Тарана, президента Зеленского и главнокомандующего ВСУ Хомчака, если они посмеют требовать выполнения предательских требований своего приказа, и если они его немедленно не отменят. Источник:
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05.10.2023 20:56 Ответить
Президент Украины Петр Порошенко приказал начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины прекратить огонь на Донбассе, начиная с 18:00 5 сентября.
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05.10.2023 21:09 Ответить
А какого года 5 сентября ? Люблю я зеленых тупых манипуляторов
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05.10.2023 21:17 Ответить
2014г и не отмазывай никого, ярлыки на всех не вешай, всем плевать что думает субьект
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05.10.2023 21:25 Ответить
Та вы шо? А у нас была армия в 2014 году, чтобы полноценно ввязываться в большую войну с русней? Вы точно в Украине жили в это время?
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05.10.2023 21:53 Ответить
Хотілося б спитати цього мудрого полководця і батька нації (правда,не зрозуміло якої),а чому за прикладом любого Ізраїлю не було ЖОДНОГО відплатного удару по мирняку в росмістах? Жалко? Чи боїшся,що русня у відповідь оприлюднить подробиці твоєї вербовки Патрушевим та Єрмаком в Омані?
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05.10.2023 20:41 Ответить
А чому не було жодної відповіді по Рашці? Жалко? Чи може оманська вербовка може розкритися?
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05.10.2023 20:44 Ответить
Ти хоч би співчуття висловив та оголосив жалобний день ,адже загибло пів села ,а так пусті слова ні про що ,"Петріот"хоч би мали великі міста ,а про села і містечка не приходится говорити.
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05.10.2023 20:45 Ответить
Жалобний день вже оголошено
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05.10.2023 21:05 Ответить
ще "Корал" і "Дніпро", але ж ти із своїми трускавецькими компрадорами послав ***** ракетну програму разом з Коростильовим та КБ "Південним". Тому ці пасажи залиш для своїх гупі, які нічого не пам'ятають і нічим не цікавляться.
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05.10.2023 20:46 Ответить
С200 наверна шикалатный саясс модернизировал.
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05.10.2023 21:37 Ответить
Лише український президент може захистити Україну та українців. Поки аморальний зрадник грає роль "президента" України, поки його клеврети з ОП працюють проти української держави, поки вся ця ОПівська шобла на чолі з зеленським безкарно мародерить країну, нам не допоможуть ані Петріоти, ані інша зброя, тому що причина в антидержавній, антиукраїнський офісно-преЗЕдентській системі, бо шалена багатомільярдна корупція наносить Україні куди більші втрати. Корупція нищить цілі отраслі державного виробництва, нищить довіру наших партнерів до України, нищить віру народу, вона вбиває в буквальному сенсі, бо ті вкрадені офісно-преЗЕдентською владою мільярди доларів пішли не на закупівлю озброєнь для фронту, не для хлопців на фронт, не для реабілітації поранених, вони пішли в офшори зеленському, єрмаку, татаровим-подолякам-арахаміям та всьому уцьому аморальному кагалу. Переможемо москалоту лише позбувшися "слуг кремля" у владі!
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05.10.2023 20:49 Ответить

отраслі галузі

у вас ус гугл-перекладач відклеївся!
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05.10.2023 21:34 Ответить
столько времени выпрашивал вооружение, давали же что то чем можно наносить удары и не отвечать. Не нужно избирательно только стратегические обьекты взрывать.
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05.10.2023 20:49 Ответить
Головне що влада ніколи ні в чому не винна.
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05.10.2023 20:49 Ответить
Там до кордону з кацапами 36 км....наші війська є набагато ближче, там навіть дадекобійна артилерія не потрібна, то чому не стріляємо , слуги НЕ українського народу ?
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05.10.2023 20:50 Ответить
Базару нема..Петріот - Герой України...
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05.10.2023 20:50 Ответить
Украинская разведка располагает информацией о том, что Россия рассматривает сценарии заморозки войны против Украины - это даст возможность РФ до 2028 года восстановить военный потенциал и начать новую войну против стран, которые она рассматривает в сфере своей экспансии, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурационной сессии 3-го саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

Да, ты, *****, чо… Да кто бы мог подумать..
Кажется, игрок хером на рояле начал что-то подозревать. Та невже ж.
И, ведь, не предупреждал же никто.
А давай еще дороги построим?
Дело на Байдена заведем.
Посмотрим в очи Путину.
******* всю оборонку.
Съездим на шашлыки.
Какая неожиданность.
Ваш Дед.
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05.10.2023 20:51 Ответить
Де живе а що знає!!! Шмаркля !!! Ти не в курсі що наші двигуни в КОСМОСІ літають ?(!!!) І якби ти не запригнув у койку до Дєрмака , то у нас була б ПРО не гірше Патреотів....
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05.10.2023 20:52 Ответить
У Зепідра статок десь у пів мільярда доларів. Одна ракета Patriot коштує 2-3 млн. Тож сотні дві ракет купити може. То купуй, тварина.
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05.10.2023 20:54 Ответить
У Зепідра статок десь у пів мільярда доларів.

посилання буде?
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05.10.2023 21:35 Ответить
вже
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05.10.2023 22:30 Ответить
Надо еще выделить средств на сериал про судимого паровознюка. янукович ходатайствует о своем духовном отце.
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05.10.2023 20:55 Ответить
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05.10.2023 20:56 Ответить
згідно американських даних статок засмученого сьогоднішньою трагедією зе-лідора склав 564 млн.бакинських,він увійшов у світову чи то 20-ку чи то 30-ку....
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05.10.2023 20:59 Ответить
так він створив задовго до президенства медіаімперією і заробив сотні лимонів. Ати дебіле хочеш щоб кухарка керувала країною? Ти комуніст - ніщеброд? Барига - твій кумир завжди був чиновником і накрав стільки з бюджету що став олігархом не будучи бізнесменом.
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05.10.2023 21:19 Ответить
З тієї медіаімперії лише ОДНА фірма приносила прибутки в розмірі ДО 1млн ГРИВЕНЬ! Решта були збитковими (офіційно).
Загальні статки "медіамагната" до президенства складали трохи більше 40млн долярів (з урахуванням виведених Бєнєю з "Привату" грошей).
Все це є у відкритому доступі - шукайте та аналізуйте, пане.
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05.10.2023 21:32 Ответить
коли в ектазі релігійні зомбі
отримують від'путінських'
'красиві цифри ЗРАДИ

ВЖЕ НЕ ДО ГУГЛА буде...
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05.10.2023 21:38 Ответить

Коли б я міг сказать хоч щось,
Коли б я думати їх змусив...
Але ж то не людина - лось!
Пожер-посрав, бо так він мусив.

Він не батрак, не свин, не раб
І, навіть, не з "московських вошей"...
Він просто у душі кацап,
Лось, ласий до московських грошей...
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05.10.2023 22:10 Ответить
Только уничтожение рашистских пусковых установок, самолетов, кораблей и заводов по производству ракет покончит с етими обстрелами. Иначе никакие ЗРК не смогут закрыть небо над всей Украиной. Да и не дешовое ето дело сбивать все что рашисты по нам запускают
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05.10.2023 21:02 Ответить
Бачимо, що "українська влада"(?) не хоче карати кацапів за злочини проти українців.
За винищення цивільних українців - треба винищувати цивільних кацапів в пропорції 3:1)👈
Якщо це не робити - то це значит провокувати рф на подальший геноцид українців.👈
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05.10.2023 21:04 Ответить
Як приємно читається :рюские терористи
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05.10.2023 21:04 Ответить
Доки орки на їх території не отримають повний спектр всього щоб зрозуміти на собі війну діла не буде.
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05.10.2023 21:24 Ответить
Мабуть, саме тому найвеличніший лідер всіх демократій Всесвіту зупинив усі ракетні програми в період 19-20 років. Ну щоб тепер "Патріот" був найкращим, бо свої розробки - в асфальті...

Але фото в новині - ЗАЧЬОТ
Нагадує цуценя, що наклало хазяїну в капці, знає, що винне, але дуже просить пробачити...
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05.10.2023 21:28 Ответить
СД-300, Коршун, Кільчень, РК-10 ... Вообще-то это тоже ракетное оружие.
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05.10.2023 23:35 Ответить
Развели как лоха в 42 Отгребают все (почти)
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05.10.2023 21:42 Ответить
Купив мівіни по 7 грн...
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05.10.2023 21:46 Ответить
Нажаль, клоун,бо тебе захищає Патріот, а повинен людей.
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05.10.2023 22:40 Ответить
А SAMP/T "Образився" далі матеріал із джерела https://kp.ua/politics/a671792-zrk-sampt-mamba-vs-patriot-chto-effektivnee

SAMP/T обладает близкими характеристиками с ЗРК Patriot, но стоит дешевле.

Как пишет американский журнал The National Interest, согласно обзорам современных ракет ПВО, SAMP/T стоит 500 миллионов долларов за батарею и 2 миллиона долларов за ракету Aster-30.

Для сравнения, ЗРК Patriot стоит от 800 миллионов до 1 миллиарда долларов за батарею и 2-3 миллиона долларов за ракету.

По оценкам экспертов, SAMP/T - более мобильная конструкция с ракетой меньшей дальности, предназначенная для перехвата высокоскоростных и высокоманевренных целей. А ЗРК Patriot - менее мобилен, зато имеет гораздо больший акцент на противоракетной обороне.

Ракеты для Patriot PAC-2 GEM-T более эффективны, чем ракеты Aster 30 комплекса SAMP/T, когда речь идет о перехвате тактических баллистических ракет, но когда речь идет о высокоманевренных целях, действуют хуже. Отмечается, что ракеты Patriot имеют лучшую активную радиолокационную головку самонаведения.

Patriot и SAMP/T способны поражать крылатые ракеты, самолеты, вертолеты и БПЛА на расстоянии до 150 километров. Эти комплексы практически способны сбивать ракеты Х-22 и другие скоростные ракеты, которыми враг обстреливает украинские города.
https://kp.ua/politics/a671792-zrk-sampt-mamba-vs-patriot-chto-effektivnee
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06.10.2023 01:58 Ответить
А ось дані із джерела https://www.rbc.ua/ukr/news/samp-t-vs-patriot-top-5-golovnih-vidminnostey-1686312829.html https://www.rbc.ua/ukr/news/samp-t-vs-patriot-top-5-golovnih-vidminnostey-1686312829.html


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06.10.2023 02:01 Ответить
Дуже прошу шановного Цензора не показувати, не цитувати цю зелену недолугість і слуг його - бо вже набридли вони до ригачки. Може зробити їм медійний ігнор?
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06.10.2023 13:24 Ответить
 
 