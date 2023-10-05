Зеленский о ракетном ударе России по Грозе: К сожалению, только ЗРК Patriot может защитить украинцев

Президент Владимир Зеленский, комментируя на пресс-конференции удар российских террористов по селу Гроза на Харьковщине, заявил, что только зенитно-ракетные комплексы Patriot способны оградить украинцев от подобных атак.

Главу государства спросили, какое вооружение необходимо Украине для того, чтобы защититься от террора, подобного тому, что сегодня Россия совершила в селе Гроза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По мнению Зеленского, "сейчас, особенно в период зимы, невозможно защититься чем-либо, кроме противовоздушной обороны".

Он заявил, что на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде обсуждал с западными партнерами именно усиление украинской системы ПВО.

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Несмотря на то, что западные лидеры согласились помочь в этом Украине, ей больше всего нужны именно пусковые установки Patriot. По мнению Зеленского, только они способны оградить украинцев от "ужасных атак" России.

"Я считаю, что это единственная на сегодня система, при всем уважении ко всем партнерам, которая может противостоять таким угрозам, таким массовым убийствам. Patriot на своем пути убирает любые ракеты российского врага", – сказал Зеленский.

Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.