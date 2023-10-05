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Новости
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Путин заявил, что в телах пассажиров разбившегося в России в августе самолета Пригожина обнаружили обломки ручных гранат

путін

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в телах пассажиров самолета предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, разбившегося в России 23 августа, обнаружили обломки ручных гранат, "внешнего влияния" на самолет не было.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание Медуза.

По словам Путина, об этом ему сообщил руководитель следственного комитета по результатам экспертизы.

Он отметил, что следствие по делу об авариях частного самолета Пригожина еще не завершено. По его словам, экспертиза на наличие алкоголя или наркотических веществ в крови погибших не проводилась, но, считает Путин, ее нужно провести.

Также читайте: Россия отказалась расследовать авиакатастрофу самолета с Пригожиным по международным правилам

Напомним, 23 августа 2023 года в Тверской области РФ потерпел крушение пассажирский самолет. В нем находился главарь ЧВК "Вагнер" террорист Пригожин.

Вместе с Пригожиным на борту самолета, вероятно, был один из предводителей "Вагнера" Дмитрий Уткин.

По факту падения самолета Пригожина Следствием РФ завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Ряд телеграмм-каналов, связанных с ЧВК "Вагнер", подтвердил ликвидацию террористов Пригожина и Уткина, обвинив в этом "изменников России".

Читайте: Украинская разведка не уверена на 100% в гибели Пригожина. Уткин погиб точно, - Юсов

Автор: 

авиакатастрофа (1722) путин владимир (31267) ЧВК Вагнер (1332) Пригожин Евгений (399)


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Топ комментарии
+20
Хто ж так високо гранату зажбурнуту може?
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05.10.2023 21:00
+18
Та ясно. Прігожин з Уткіним самі себе підірвали гранатами, це ж так очевидно
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05.10.2023 20:59
+17
Уже можно сильно поржать или не очень? А две ракеты от С-300 просто так, рядом пролетали по своим делам?
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05.10.2023 20:58
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....і рештки виделки у сраках
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05.10.2023 20:58 Ответить
яке прикре самогубство 😂
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06.10.2023 01:33 Ответить
Уже можно сильно поржать или не очень? А две ракеты от С-300 просто так, рядом пролетали по своим делам?
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05.10.2023 20:58 Ответить
Та ясно. Прігожин з Уткіним самі себе підірвали гранатами, це ж так очевидно
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05.10.2023 20:59 Ответить
Швидше за все вони гранатами репетирували номер двох жонглерів.
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05.10.2023 21:35 Ответить
Хто ж так високо гранату зажбурнуту може?
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05.10.2023 21:00 Ответить
Рогозін! Зі свого батута!
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05.10.2023 21:33 Ответить
Украинская дрг, что ж непонятно
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05.10.2023 21:45 Ответить
ярош, візитною карткою
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05.10.2023 23:53 Ответить
Ты ***** смердячий. Сдохни, падаль, если еще не сделал это доброе дело.
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05.10.2023 21:00 Ответить
А гранати вони в аеропорту через рамку в дупах пронесли? Чи як?
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05.10.2023 21:00 Ответить
нюю... Літак приватний. Пасажири свої. Яка рамка? . Та й коли це ФСБ через рамку ходило?). Тут прикол в іншому. В літака при вибуху відвалилось крило - вот якою гранатою так ******* могло?))
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06.10.2023 03:11 Ответить
Вам смішно,а стадо мокшанське повірить.
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05.10.2023 21:01 Ответить
Выступление путина на «Валдае» - это всегда событие мирового масштаба, речь президента будет весьма содержательной - песков
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05.10.2023 21:05 Ответить
Ага, настільки содєржатєльной, що поки він говорив, бакс перевищив 100 руплєй у них...
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05.10.2023 21:13 Ответить
Заключение експертизы где, звиздун ты майский?
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05.10.2023 21:01 Ответить
"Аз єсмь альфа і омєґа, начало і конєц, експєртіза і заключєніє..."
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05.10.2023 21:06 Ответить
Дуель влаштували. В літаку. На гранатах.
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05.10.2023 21:03 Ответить
Валибол играли
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05.10.2023 21:46 Ответить
О!
******* озвалось, анального рота розтулило, звідти щось лізе...
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05.10.2023 21:03 Ответить
Коли нарешті здохне ця пархата скотина - буде всесвітнє свято
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05.10.2023 21:04 Ответить
Ну вот и официальная версия гибели Пригожина. Они сами себя взорвали, наевшись наркотиков, 5 килограмм которых нашли в офисе Пригожина. (c)
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05.10.2023 21:06 Ответить
І трупи були не свіжі
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05.10.2023 21:18 Ответить
спишуть, що уткін на слабо брав, але щось пішло не так..
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05.10.2023 21:21 Ответить
Фух,ну й славатєбєгосподі,а то грєшним дєлом подумав шо наше родноє пво збіло.
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05.10.2023 21:07 Ответить
Пригожин в латиській Америці живе собі в задоволення на криваві мільярди і рже з цього цирку
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05.10.2023 21:07 Ответить
Так и запишем, самоубился
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05.10.2023 21:10 Ответить
Растяжку в самолёте поставили, типа.
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05.10.2023 21:08 Ответить
Да, тіки розтяжка була з трусІв, рррраааз і фсьо
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05.10.2023 22:18 Ответить
да-а в рязані в мєшках точна бил сахар а в Бєсланє дєті самі сєбя атравілі...
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05.10.2023 21:08 Ответить
Пригожин убил Уткина-гранатой,а Уткин-Пригожина)))
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05.10.2023 21:09 Ответить
Ага ''за паСанов''!🤣🤣🤣
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05.10.2023 21:14 Ответить
Фраза "Обізяни з гранатами" засяяла новими фарбами. ПВК "Обізяна"
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05.10.2023 21:13 Ответить
Ви впливаєте на геополітику країн світу?
Ви з мосонського ложе,чи бельдельбергський клуб?
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05.10.2023 21:20 Ответить
Ага, як казала в одному радянському фільмі героїня Крачковської- "и тебя вылечат и тебя вылечат и меня!"))
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05.10.2023 21:21 Ответить
Ну а як цю новину коментувати? ***** сказав що на літаку повара був нехилий заміс між пригожином і уткіним де в хід пішли гранати, дуже сумна новина
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05.10.2023 21:23 Ответить
а як випоржнення старого маразматика треба сприймати, як філософа чи видатного письменника?
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05.10.2023 21:25 Ответить
расшифруй написанное
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05.10.2023 21:36 Ответить
Ну как бы плакать над очередной дурниной произнесённой х.йлом тоже смысла нет
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05.10.2023 21:49 Ответить
ясна річ. вони оці гранати, ковтали перед вилітом. мало лі чьо...
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05.10.2023 21:16 Ответить
за словами потвори - ці потвори закидали один одного гранатами, китайськи і індійськи сценарістів розірве від сміху
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05.10.2023 21:18 Ответить
Плять, этот потц может без напряга возглавить 95 Квартал!
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05.10.2023 21:24 Ответить
Ну вот всё и сложилось)) Версия отхода готова! Не жалко никого, но лучше бы ещё и пуйло с ними летело.
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05.10.2023 21:25 Ответить
Ага! Так ета ж бил жєст доброй волі! Вон оно что, Михалич!
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05.10.2023 21:30 Ответить
Небылица якась..
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05.10.2023 21:38 Ответить
Вбивця поступово зізнається у своєму злочині.
А диспетчер Карлос підтвердив що в тілах були осколки гранат?
Може то Ярош підкинув у літак мертві тіла?
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05.10.2023 21:39 Ответить
Ну це все зрозуміло , підірвали себе гранатами і всьо такоє , але ж - де ділося крило літака . ?
Чому від падав без крила ,, чи теж гранатою відірвало .?
Може пригожин поцілив гранатою в крило - через ілюмінатор . 🤣
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05.10.2023 21:39 Ответить
А стіли, списів там не знаходили, не?
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05.10.2023 21:40 Ответить
вот так и про Путина когда то напишут, шел-шел, споткнулся, и на голову упала шкатулка чугунная три тонны весом - несчастный случай.
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05.10.2023 21:42 Ответить
Воно призналася ще в перший раз, коли говорив про катастрофу. - Ні разу не прозвучало слово "теракт". Називав як завгодно, - авіакатастрофа, трагедія, падіння літака, але слова теракт не вжив ні разу. Хоча здавалось би очевидно.
Певно самого себе терористом назвать не хватило хуцпатості...
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05.10.2023 21:48 Ответить
Дисретчер Карлос видел, как перекрёстным курсом в самолёт летела ручная граната...
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05.10.2023 21:50 Ответить
Ну так може вони й були тільки здетонували коли літак збили
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05.10.2023 21:50 Ответить
Яке прикре самогубство!..
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05.10.2023 21:50 Ответить
Дві людини зі спецслужб.
Але різниця між ними колосальна. Один створив з нуля одну з найефективніших спецслужб 20 століття і 30 років її очолював, проте розумів, що президент з нього буде поганий. Другий втерся в спецслужбу випадково, виявився невдахою і в 38 був звільнений у званні майора (п/п дали при виході), проте вважає, що він не просто хороший президент, а настільки чудовий, що може правити вже 6-й термін поспіль.
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05.10.2023 21:56 Ответить
Та Цензор
Та нах того підара цитувати?
Воно по перше ніякий не путін, а *****
А по друге, перестаньте писати ***** з великої літери
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05.10.2023 22:01 Ответить
Пыня, отмазка не засчитывается. Вагнера были в разных горячих точках, у них тех осколков - миллион. Прожили бы еще, пока бы мы их не уничтожили, да ты помог. А ща бойся, силовики и разные там ЧВК точат на тебя зуб. Октябрь-ноябрь тебе осталось пожить.
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05.10.2023 22:16 Ответить
Візитку Яроша знайшли?
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05.10.2023 22:20 Ответить
Быдлячий пипл схавает там. Ведь для них и сказано. Не стоит обсуждать. Сдохли твари что в Украине много беды принесли---туда и дорога. Жаль что третьего не было там. Но будет. И он похоже уже знает это. Бред становится всё ничтожнейшим. А нам выстоять надо.
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05.10.2023 22:31 Ответить
пох
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05.10.2023 23:18 Ответить
Вже з десяток версій знищення прігожіна є. Тепер навіть чорт ногу зломить, а до правди не дістанеться... ***** зуб дає...
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05.10.2023 23:20 Ответить
Сдохни, говно!
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05.10.2023 23:50 Ответить
А трупы-то хоть свежие были?
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06.10.2023 00:07 Ответить
Второй свежести. А осколки гранат - первой.
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06.10.2023 08:35 Ответить
У сраках вони тримали ті "гранати" - "новая "рузкая рулєтка", і один у одного смикнули за кільце - "всё для х%йла панятна".
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06.10.2023 02:07 Ответить
 
 