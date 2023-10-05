Путин заявил, что в телах пассажиров разбившегося в России в августе самолета Пригожина обнаружили обломки ручных гранат
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в телах пассажиров самолета предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, разбившегося в России 23 августа, обнаружили обломки ручных гранат, "внешнего влияния" на самолет не было.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание Медуза.
По словам Путина, об этом ему сообщил руководитель следственного комитета по результатам экспертизы.
Он отметил, что следствие по делу об авариях частного самолета Пригожина еще не завершено. По его словам, экспертиза на наличие алкоголя или наркотических веществ в крови погибших не проводилась, но, считает Путин, ее нужно провести.
Напомним, 23 августа 2023 года в Тверской области РФ потерпел крушение пассажирский самолет. В нем находился главарь ЧВК "Вагнер" террорист Пригожин.
Вместе с Пригожиным на борту самолета, вероятно, был один из предводителей "Вагнера" Дмитрий Уткин.
По факту падения самолета Пригожина Следствием РФ завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.
Ряд телеграмм-каналов, связанных с ЧВК "Вагнер", подтвердил ликвидацию террористов Пригожина и Уткина, обвинив в этом "изменников России".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
******* озвалось, анального рота розтулило, звідти щось лізе...
Ви з мосонського ложе,чи бельдельбергський клуб?
А диспетчер Карлос підтвердив що в тілах були осколки гранат?
Може то Ярош підкинув у літак мертві тіла?
Чому від падав без крила ,, чи теж гранатою відірвало .?
Може пригожин поцілив гранатою в крило - через ілюмінатор . 🤣
Певно самого себе терористом назвать не хватило хуцпатості...
Але різниця між ними колосальна. Один створив з нуля одну з найефективніших спецслужб 20 століття і 30 років її очолював, проте розумів, що президент з нього буде поганий. Другий втерся в спецслужбу випадково, виявився невдахою і в 38 був звільнений у званні майора (п/п дали при виході), проте вважає, що він не просто хороший президент, а настільки чудовий, що може правити вже 6-й термін поспіль.
Та нах того підара цитувати?
Воно по перше ніякий не путін, а *****
А по друге, перестаньте писати ***** з великої літери