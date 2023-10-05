Нардеп экс-регионал Яценко, проживающий во дворце на 1500 кв. м, получает компенсации на проезд от государства, - СМИ
Народный депутат Антон Яценко, семья которого владеет недвижимостью на миллионы гривен, регулярно получает из бюджета компенсации на проезд и ведение депутатской деятельности.
Об этом сообщает СтопКор, передает Цензор.НЕТ.
Журналисты зафиксировали на видео роскошный дворец на полторы тысячи квадратных метров в элитной Конча-Заспе под Киевом, записанный на тестя народного депутата Украины и экс-регионала Антона Яценко. Как сообщил журналист Роман Литвин, информация коллег-расследователей относительно того, что нардеп до сих пор проживает в имении, записанном на родственников, подтвердилась.
По данным СМИ, семья Яценко владеет элитной недвижимостью в центре Киева на сумму более 1 миллиарда. При этом Яценко регулярно получает компенсации из бюджета – об этом говорится в ответе ВРУ по запросу "СтопКора". Только в текущем году он ежемесячно получал 7500 грн "на проезд по территории Украины" и 53 680 грн на расходы, связанные с депутатской деятельностью.
Стоит отметить, что по данным издания "Наші гроші" (журналисты ссылаются на данные Реестра прав на недвижимое имущество), кроме имения тестя, семья Яценков владеет еще рядом объектов недвижимости в центре Киева, общая стоимость которых достигает одного миллиарда. В частности, сестра нардепа Дарья Яценко является владелицей не менее трех квартир общей площадью 388 кв. м. Жена Яценко Людмила Кравчук имеет 611 кв. м в жилом доме по ул. Артема, 50. Это единственная недвижимость, отраженная в декларации Антона Яценко, куда он, согласно действующему законодательству, записал себя, жену и детей. Большая часть дома по ул. Артема, 50 принадлежит тестю нардепа Ивану Кравчуку – 5350 кв. м. Тесть Яценко имеет не менее двух квартир по ул. Грушевского, 9а.
Еще Иван Кравчук владеет 484 кв. м нежилого помещения в бизнес-центре "Ботаник-Тауэрс", а также нежилых помещений площадью 788 кв. м. Кроме того, Иван Кравчук значится владельцем трех квартир общей площадью 648 кв. м – традиционно в центре в элитных домах.
Кадры того самого дворца тестя Яценко под Киевом на 1500 "квадратов" обнародованы в телеграм-канале "СтопКор". Рядом с домом журналисты встретили и самого Яценко.
Яценко – народный депутат, экс-регионал, бывший помощник первого вице-премьера Николая Азарова. Фамилию Антона Яценко связывали с одним скандальным ДТП, которое произошло под Уманью в 2012 году и в котором погиб один человек.
Голосовал за диктаторские законы 16 января 2014 года и в 2012 году - за Закон "Об основах государственной языковой политики", расширявший употребление русского языка в Украине. В 2018 году Яценко стал рекордсменом-кнопкодавом среди нардепов Верховной Рады, его ловили на нарушении персонального голосования 97 раз.
Яценко провел самую дорогую предвыборную кампанию среди других кандидатов в Черкасской области, в общей сложности выборы стоили ему около 7 млн грн. Львиная часть денег поступила от родственников кандидата, на которых Яценко задекларировал недвижимости на 10 миллионов долларов и дворец на 1500 кв. м.
Мэр Умани Ирина Плетнева обвинила политика в том, что во время полномасштабного вторжения он призвал ее сотрудничать с россиянами или по крайней мере не сопротивляться. Яценко отказался помогать украинской армии, утверждая, что Киев "может упасть за три дня".
В январе 2020 года работницы исполнительного комитета Уманского горсовета пожаловались в Верховную Раду на недостойное поведение нардепа.
В мае 2021 года Яценко проявил неуважение к государственному символу – украинскому Гимну. Будучи нардепом от "Батькивщины", когда в Уманском городском совете заиграл Гимн Украины, он демонстративно не встал и продолжал смотреть в смартфон. На замечания на этот счет политик не отреагировал.
Нардепу приписывают участие в коррупционных сделках на миллиарды гривен, тысячи квадратных метров недвижимости в Киеве.
В 2023 году Яценко попал в скандал из-за флага с благодарностью от 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, который вроде бы подарили нардепу бойцы из передовой. В бригаде впоследствии опровергли информацию о передаче флага и отметили, что это попытка дискредитации 3-й ОШБр.
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А Дубневичи, как слышал, бандосы ещё те, но хоть как-то с народом делятся.
Так воно, цього листа до нього, переслало на адресу КМУ, щоб Уряд допоміг, бо він ПОДАТОК платить!
Ось така гнида СХЕМАТОЗНА!!
Доюха грошей йде на утримання цих п'явок.
У 2012 році був обраний до Верховної Ради від за списками "Партії регіонів".
У 2007 році був обраний народним депутатом від Блоку Юлії Тимошенко 79 номером у списку як член партії ВО "Батьківщина", у 2011 році перейшов до фракції "Партії регіонів", був членом "Партії регіонів" у 2011-2014 роках.
У Верховній Раді 4 та 5 скликань у 2002-2006 роках був помічником-консультантом на громадських засадах таких народних депутатів: Миколи Карнауха (Соціалістична партія України), Василя Цушка (Соціалістична партія України), Миколи Одайника (Блок "Наша Україна"), Сергія Осики (Блок Юлії Тимошенко).
Депутат Яценко дійсно отримує компенсацію на проїзд, але з урахуванням того, що пальне сильно подорожчало, а його Mercedes-Benz споживає лише найдорожче пальне і у великій кількості було доведено, що суми у 7500 грн. вистачить лише на один день. Отже, рекомендуємо передбачити в бюджеті підвищення видатків на компенсацію проїзду народним обранцям до економічно обґрунтованих. Депутата Яценка рекомендуємо преміювати за економію бюджетних коштів.
З повагою, - Апарат Верховної Ради України.
а не саме його ви понавибирали і че не він зараз при владі?...