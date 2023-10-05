Нардеп экс-регионал Яценко, проживающий во дворце на 1500 кв. м, получает компенсации на проезд от государства, - СМИ

Народный депутат Антон Яценко, семья которого владеет недвижимостью на миллионы гривен, регулярно получает из бюджета компенсации на проезд и ведение депутатской деятельности.

Об этом сообщает СтопКор, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты зафиксировали на видео роскошный дворец на полторы тысячи квадратных метров в элитной Конча-Заспе под Киевом, записанный на тестя народного депутата Украины и экс-регионала Антона Яценко. Как сообщил журналист Роман Литвин, информация коллег-расследователей относительно того, что нардеп до сих пор проживает в имении, записанном на родственников, подтвердилась.

По данным СМИ, семья Яценко владеет элитной недвижимостью в центре Киева на сумму более 1 миллиарда. При этом Яценко регулярно получает компенсации из бюджета – об этом говорится в ответе ВРУ по запросу "СтопКора". Только в текущем году он ежемесячно получал 7500 грн "на проезд по территории Украины" и 53 680 грн на расходы, связанные с депутатской деятельностью.

Стоит отметить, что по данным издания "Наші гроші" (журналисты ссылаются на данные Реестра прав на недвижимое имущество), кроме имения тестя, семья Яценков владеет еще рядом объектов недвижимости в центре Киева, общая стоимость которых достигает одного миллиарда. В частности, сестра нардепа Дарья Яценко является владелицей не менее трех квартир общей площадью 388 кв. м. Жена Яценко Людмила Кравчук имеет 611 кв. м в жилом доме по ул. Артема, 50. Это единственная недвижимость, отраженная в декларации Антона Яценко, куда он, согласно действующему законодательству, записал себя, жену и детей. Большая часть дома по ул. Артема, 50 принадлежит тестю нардепа Ивану Кравчуку – 5350 кв. м. Тесть Яценко имеет не менее двух квартир по ул. Грушевского, 9а.

Еще Иван Кравчук владеет 484 кв. м нежилого помещения в бизнес-центре "Ботаник-Тауэрс", а также нежилых помещений площадью 788 кв. м. Кроме того, Иван Кравчук значится владельцем трех квартир общей площадью 648 кв. м – традиционно в центре в элитных домах.

Кадры того самого дворца тестя Яценко под Киевом на 1500 "квадратов" обнародованы в телеграм-канале "СтопКор". Рядом с домом журналисты встретили и самого Яценко.

Яценко – народный депутат, экс-регионал, бывший помощник первого вице-премьера Николая Азарова. Фамилию Антона Яценко связывали с одним скандальным ДТП, которое произошло под Уманью в 2012 году и в котором погиб один человек.

Голосовал за диктаторские законы 16 января 2014 года и в 2012 году - за Закон "Об основах государственной языковой политики", расширявший употребление русского языка в Украине. В 2018 году Яценко стал рекордсменом-кнопкодавом среди нардепов Верховной Рады, его ловили на нарушении персонального голосования 97 раз.

Яценко провел самую дорогую предвыборную кампанию среди других кандидатов в Черкасской области, в общей сложности выборы стоили ему около 7 млн грн. Львиная часть денег поступила от родственников кандидата, на которых Яценко задекларировал недвижимости на 10 миллионов долларов и дворец на 1500 кв. м.

Мэр Умани Ирина Плетнева обвинила политика в том, что во время полномасштабного вторжения он призвал ее сотрудничать с россиянами или по крайней мере не сопротивляться. Яценко отказался помогать украинской армии, утверждая, что Киев "может упасть за три дня".

В январе 2020 года работницы исполнительного комитета Уманского горсовета пожаловались в Верховную Раду на недостойное поведение нардепа.

В мае 2021 года Яценко проявил неуважение к государственному символу – украинскому Гимну. Будучи нардепом от "Батькивщины", когда в Уманском городском совете заиграл Гимн Украины, он демонстративно не встал и продолжал смотреть в смартфон. На замечания на этот счет политик не отреагировал.

Нардепу приписывают участие в коррупционных сделках на миллиарды гривен, тысячи квадратных метров недвижимости в Киеве.

В 2023 году Яценко попал в скандал из-за флага с благодарностью от 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, который вроде бы подарили нардепу бойцы из передовой. В бригаде впоследствии опровергли информацию о передаче флага и отметили, что это попытка дискредитации 3-й ОШБр.

Читайте также: Нардеп Яценко в первые дни полномасштабного вторжения РФ "намекал" на договоренности с россиянами, - мэр Умани Плетнева. ВИДЕО