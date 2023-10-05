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Нардеп экс-регионал Яценко, проживающий во дворце на 1500 кв. м, получает компенсации на проезд от государства, - СМИ

яценко,антон

Народный депутат Антон Яценко, семья которого владеет недвижимостью на миллионы гривен, регулярно получает из бюджета компенсации на проезд и ведение депутатской деятельности.

Об этом сообщает СтопКор, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты зафиксировали на видео роскошный дворец на полторы тысячи квадратных метров в элитной Конча-Заспе под Киевом, записанный на тестя народного депутата Украины и экс-регионала Антона Яценко. Как сообщил журналист Роман Литвин, информация коллег-расследователей относительно того, что нардеп до сих пор проживает в имении, записанном на родственников, подтвердилась.

По данным СМИ, семья Яценко владеет элитной недвижимостью в центре Киева на сумму более 1 миллиарда. При этом Яценко регулярно получает компенсации из бюджета – об этом говорится в ответе ВРУ по запросу "СтопКора". Только в текущем году он ежемесячно получал 7500 грн "на проезд по территории Украины" и 53 680 грн на расходы, связанные с депутатской деятельностью.

Нардеп экс-регионал Яценко, проживающий во дворце на 1500 кв. м, получает компенсации на проезд от государства, - СМИ 01

Стоит отметить, что по данным издания "Наші гроші" (журналисты ссылаются на данные Реестра прав на недвижимое имущество), кроме имения тестя, семья Яценков владеет еще рядом объектов недвижимости в центре Киева, общая стоимость которых достигает одного миллиарда. В частности, сестра нардепа Дарья Яценко является владелицей не менее трех квартир общей площадью 388 кв. м. Жена Яценко Людмила Кравчук имеет 611 кв. м в жилом доме по ул. Артема, 50. Это единственная недвижимость, отраженная в декларации Антона Яценко, куда он, согласно действующему законодательству, записал себя, жену и детей. Большая часть дома по ул. Артема, 50 принадлежит тестю нардепа Ивану Кравчуку – 5350 кв. м. Тесть Яценко имеет не менее двух квартир по ул. Грушевского, 9а.

Еще Иван Кравчук владеет 484 кв. м нежилого помещения в бизнес-центре "Ботаник-Тауэрс", а также нежилых помещений площадью 788 кв. м. Кроме того, Иван Кравчук значится владельцем трех квартир общей площадью 648 кв. м – традиционно в центре в элитных домах.

Кадры того самого дворца тестя Яценко под Киевом на 1500 "квадратов" обнародованы в телеграм-канале "СтопКор". Рядом с домом журналисты встретили и самого Яценко.

Яценко – народный депутат, экс-регионал, бывший помощник первого вице-премьера Николая Азарова. Фамилию Антона Яценко связывали с одним скандальным ДТП, которое произошло под Уманью в 2012 году и в котором погиб один человек.

Голосовал за диктаторские законы 16 января 2014 года и в 2012 году - за Закон "Об основах государственной языковой политики", расширявший употребление русского языка в Украине. В 2018 году Яценко стал рекордсменом-кнопкодавом среди нардепов Верховной Рады, его ловили на нарушении персонального голосования 97 раз.

Нардеп экс-регионал Яценко, проживающий во дворце на 1500 кв. м, получает компенсации на проезд от государства, - СМИ 02

Яценко провел самую дорогую предвыборную кампанию среди других кандидатов в Черкасской области, в общей сложности выборы стоили ему около 7 млн грн. Львиная часть денег поступила от родственников кандидата, на которых Яценко задекларировал недвижимости на 10 миллионов долларов и дворец на 1500 кв. м.

Мэр Умани Ирина Плетнева обвинила политика в том, что во время полномасштабного вторжения он призвал ее сотрудничать с россиянами или по крайней мере не сопротивляться. Яценко отказался помогать украинской армии, утверждая, что Киев "может упасть за три дня".

В январе 2020 года работницы исполнительного комитета Уманского горсовета пожаловались в Верховную Раду на недостойное поведение нардепа.

В мае 2021 года Яценко проявил неуважение к государственному символу – украинскому Гимну. Будучи нардепом от "Батькивщины", когда в Уманском городском совете заиграл Гимн Украины, он демонстративно не встал и продолжал смотреть в смартфон. На замечания на этот счет политик не отреагировал.

Нардепу приписывают участие в коррупционных сделках на миллиарды гривен, тысячи квадратных метров недвижимости в Киеве.

В 2023 году Яценко попал в скандал из-за флага с благодарностью от 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, который вроде бы подарили нардепу бойцы из передовой. В бригаде впоследствии опровергли информацию о передаче флага и отметили, что это попытка дискредитации 3-й ОШБр.

Читайте также: Нардеп Яценко в первые дни полномасштабного вторжения РФ "намекал" на договоренности с россиянами, - мэр Умани Плетнева. ВИДЕО

Автор: 

депутат (3316) Яценко Антон Батькивщина (130)


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Топ комментарии
+29
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05.10.2023 21:17
+24
В цьому вся суть цієї влади...тим хто кликав "рюцкій мір" наша Держава яка воює ще й доплачує..."кінець епохи бідності" для зрадників ...здобули ..
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05.10.2023 21:10
+21
Не здивуюсь якщо виявиться що він за копійку по вихідним пердить у рпц...
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05.10.2023 21:10
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05.10.2023 21:08 Ответить
матерые жлобы
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05.10.2023 22:10 Ответить
Не здивуюсь якщо виявиться що він за копійку по вихідним пердить у рпц...
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05.10.2023 21:10 Ответить
Ні, він в суботу і не в церкві...
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05.10.2023 22:10 Ответить
В цьому вся суть цієї влади...тим хто кликав "рюцкій мір" наша Держава яка воює ще й доплачує..."кінець епохи бідності" для зрадників ...здобули ..
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05.10.2023 21:10 Ответить
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05.10.2023 21:22 Ответить
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05.10.2023 21:12 Ответить
Нууу. тут звиздеть не надо. Львоская область одна за Пороха, а не зХлола проголосвала.
А Дубневичи, как слышал, бандосы ещё те, но хоть как-то с народом делятся.
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05.10.2023 21:22 Ответить
Юлина гвардия как обычно "понять и простить"
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05.10.2023 21:12 Ответить
Ця кобила і виростила( думала для себе) голову тендерної махвії, у особі мерзотника Яценко. Але він Тюльку митьєво прокинув, коли крадійка втратила посаду.
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05.10.2023 21:59 Ответить
На Шарія схожий..
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05.10.2023 21:13 Ответить
це потвора гірша за шуфріча
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05.10.2023 21:15 Ответить
Це ще той барига… Свого часу, АТОвці від ЗСУ, звернулися до нього ОСОБИСТО, щоб він допоміг їм і закупив декілька ремонтних комплектів ключів у магазині, на техніку!
Так воно, цього листа до нього, переслало на адресу КМУ, щоб Уряд допоміг, бо він ПОДАТОК платить!
Ось така гнида СХЕМАТОЗНА!!
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05.10.2023 21:16 Ответить
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05.10.2023 21:17 Ответить
опзжопников значит не ликвидировали, а возглавили
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05.10.2023 21:17 Ответить
Дайте угадаю от какой партии сей "жентельмен" )))
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05.10.2023 21:18 Ответить
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05.10.2023 21:19 Ответить
В нормальной стране у тестя этого хапуги, потребовали бы подтверждение доходов на покупку этого коттеджа. Если подтвердить не может - коттедж куплен на нелегальные деньги и его конфисковать и продать с аукциона.
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05.10.2023 21:19 Ответить
українці завжди були занадто 'щедрими'
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05.10.2023 21:21 Ответить
і картку киянина йому ще видайте.
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05.10.2023 21:21 Ответить
Шось мало нарили...компенсація витрат на паливо, якщо на своїй тачці - договір оренди ТЗ, оренда офісу під приймальню, водій, охорона..дешевше пристрелити, ніж прогодувати..
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05.10.2023 21:30 Ответить
А в інших депутатів всього цього хіба нема?
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05.10.2023 22:09 Ответить
Є. Я давно тут вже розповідала, які в них дотації й що повнісю оплачують з держбюджету на їх утримання. У всії є все, вищевказане. А ще - не киянам оплачують елітне житло на печерських пагорбах і подібне, а не однушку хрущобу десь на Борщагівці - бо готель відомчий їм не підходить. Столовка дотаційна, медичне страхування - не держустанови, а приватні типу Борис, Медіком. З державних - Феофанія люкс номери з їдлом з ресторанів під замовлення. Страхування обов'язкове державне від нещасного випадку.

Доюха грошей йде на утримання цих п'явок.
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06.10.2023 08:42 Ответить
Саме так. І всіма цими привілеями безсоромно користуються всі, без виключення, депутани. Але помічають, чомусь, не всіх.
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06.10.2023 14:27 Ответить
А чого він ще не в компанії з Шуфричем?
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05.10.2023 21:22 Ответить
оформили на підставних людей а по деклараціям "бомжики" )
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05.10.2023 21:23 Ответить
На кожних виборах уманчани віддають за нього свої голоси.
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05.10.2023 21:25 Ответить
Дурні уманчани, саме з тих "він хоть щось робить".Вкрав десятку з кишень,а на копійку лавку поставив...Стадо баранів цього бачити не хоче.Ідіть ,моліться на його мармизу намалював там себе поряд з Потоцьким...
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05.10.2023 22:15 Ответить
Так. Це улюблений типаж українського лохторату - місцевий князьок, який "щось робить для людей". Нарід стоїть за такого горою: "Він нам дорогу побудував від коровника до свинарника" або "Він нам дрова привіз". Хороший мужик!!! І одночасно дивуються, чому ж в Україні так хріново...
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05.10.2023 23:39 Ответить
Ви над ними свічку тримали коли уманчани начебто віддавали за цю гниду свої голоси?
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06.10.2023 00:20 Ответить
Десь гірко заплакала теща Стефанчука,не отримавши від зятя комірне.
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05.10.2023 21:26 Ответить
Трохи історії з інтернету.
У 2012 році був обраний до Верховної Ради від за списками "Партії регіонів".

У 2007 році був обраний народним депутатом від Блоку Юлії Тимошенко 79 номером у списку як член партії ВО "Батьківщина", у 2011 році перейшов до фракції "Партії регіонів", був членом "Партії регіонів" у 2011-2014 роках.

У Верховній Раді 4 та 5 скликань у 2002-2006 роках був помічником-консультантом на громадських засадах таких народних депутатів: Миколи Карнауха (Соціалістична партія України), Василя Цушка (Соціалістична партія України), Миколи Одайника (Блок "Наша Україна"), Сергія Осики (Блок Юлії Тимошенко).
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05.10.2023 21:26 Ответить
Ну так як йому не платити, якщо всі ОПЗЖісти вправно голосують за всі проекти Банкової.
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05.10.2023 21:26 Ответить
Так він ніби з "Батьківщини"?
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05.10.2023 21:35 Ответить
Погуглив. В Травні 2021 його включили до "Батьківщини" а в Березні 2022 його виключили з "Батьківщини"
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05.10.2023 21:45 Ответить
Так. Помилився. Аде "Бабківщина" теж підголосовує Офісу. Бабця все ж не втрачає надії на прем'єрство.
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05.10.2023 22:06 Ответить
Шо це за бл@дь??
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05.10.2023 21:26 Ответить
На часі було давати ордени Мосійчук, Кошовому, Пікалову, Горбунову і. тд. і тп. БлаЗЕнь завжди блаЗЕнь.
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05.10.2023 21:33 Ответить
272 депутати підтримали ініційований «ЄС» і «Голосом» запит до президента Зеленського про присвоєння генералу Марченку звання Герой України! Легендарний Марчелло врятував Миколаїв від окупантів. Але і досі не закрита фейкова політична кримінальна справа проти народного героя!
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05.10.2023 21:35 Ответить
Бл@дь і є
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06.10.2023 04:01 Ответить
Екс-Слуга, нардеп Дубинський, який зареєстрував у Раді законопроект про мобілізацію нардепів, злякався брати повістку від військкомату та залишив її "на пам'ять" військовому.
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05.10.2023 21:28 Ответить
Ми ретельно перевірили цей факт та провели відповідні перевірки в результаті яких було встановлено наступне:
Депутат Яценко дійсно отримує компенсацію на проїзд, але з урахуванням того, що пальне сильно подорожчало, а його Mercedes-Benz споживає лише найдорожче пальне і у великій кількості було доведено, що суми у 7500 грн. вистачить лише на один день. Отже, рекомендуємо передбачити в бюджеті підвищення видатків на компенсацію проїзду народним обранцям до економічно обґрунтованих. Депутата Яценка рекомендуємо преміювати за економію бюджетних коштів.

З повагою, - Апарат Верховної Ради України.
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05.10.2023 21:41 Ответить
Це ж який Вова жадібний.. 2400 баксів на рік це якщо батько проживе ще 20 років - цілих 48 тисяч доларів від людини у якої полмільярда доларів наскирдовано. Він шо, не міг йому це просто дати ?
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05.10.2023 21:41 Ответить
я пам'ятаю, як біля тридцяти років тому по соціальну допомогу приїжджали дами в шубах на мерседесах. Бо у них довідка про мінімальний дохід. там тієї допомоги мабуть би не вистачило і на разову заправку того мерса. Але у таких принцип - взяти у бюджету все що можна і навіть те, що не можна і якомога побільше.
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05.10.2023 22:17 Ответить
А "проездной" на кільцеву електричку їм видають???
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05.10.2023 21:42 Ответить
Росія для розколу підтримки України на Заході поширює наратив про корупцію, - Зеленський Джерело:
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05.10.2023 21:51 Ответить
Ми розкажемо Пріцкер, що вона російський "наратив про корупцію"
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05.10.2023 21:55 Ответить
Пріцкер таких йолопів як вова ще двадцять років тому відшивала через п'ять хвилин співбесіди.
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05.10.2023 22:02 Ответить
Так це у кожного депутата таке, думаєте ні? обкрадена держава, це наш з вами добробут
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05.10.2023 21:51 Ответить
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05.10.2023 22:23 Ответить
Чому ця колоборанська мерзота не заарештована це ворог.
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05.10.2023 22:25 Ответить
коррупции у нас нет...
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05.10.2023 22:33 Ответить
офис поростих рішень...
а не саме його ви понавибирали і че не він зараз при владі?...
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06.10.2023 06:34 Ответить
Таких тільки куля може виправити
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06.10.2023 01:29 Ответить
Законотворці херові . За 32 роки напридумували собі компенсацій які тільки можливі .
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06.10.2023 02:15 Ответить
Молодці черкащани! Знали кого вибрати! Тепер , ***** , ловить Шахеди! Через ось таких довбойобів-виборів (і це стосується не тільки черкащан) тепер війна з ***********.
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06.10.2023 05:42 Ответить
Так а кто его выбрал? Мудрий нарід? Ну так все честно получается, но я думаю что война выгнала со страны много, но Мудрий нарід, который так голосует, выгонит вообще всех адекватных людей, бо с ними жить в одной стране нельзя.
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06.10.2023 08:23 Ответить
 
 