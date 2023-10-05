Возможны пуски ударных БпЛА типа "Shahed" из района полигона Чауда (Крым), - Воздушные силы ВСУ
Россияне, вероятно, запустили "Шахеды" с южного направления – района полигона Чауда в Крыму.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Вероятные пуски ударных БПЛА типа "Shahed" из района полигона Чауда (Крым).
Ориентировочное время оглашения воздушной тревоги в южных областях в 23:20", - говорится в сообщении.
В Воздушных силах добавили, что об изменении обстановки, направлении движения сообщат дополнительно, и призывали следить за сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
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Viktor Lisenko
показать весь комментарий05.10.2023 21:19 Ответить Мне нравится 0
Stepan Kruchkovskii #569363
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Чащин Евгений
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Sergiy Vitalyovich
показать весь комментарий05.10.2023 21:53 Ответить Мне нравится 0
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