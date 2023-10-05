Возможны пуски ударных БпЛА типа "Shahed" из района полигона Чауда (Крым), - Воздушные силы ВСУ

Россияне, вероятно, запустили "Шахеды" с южного направления – района полигона Чауда в Крыму.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Вероятные пуски ударных БПЛА типа "Shahed" из района полигона Чауда (Крым).

Ориентировочное время оглашения воздушной тревоги в южных областях в 23:20", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах добавили, что об изменении обстановки, направлении движения сообщат дополнительно, и призывали следить за сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Читайте также: Россияне продолжают запускать "шахеды" группами, этой ночью они летели парами, - Игнат