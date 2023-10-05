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Возможны пуски ударных БпЛА типа "Shahed" из района полигона Чауда (Крым), - Воздушные силы ВСУ

шахед

Россияне, вероятно, запустили "Шахеды" с южного направления – района полигона Чауда в Крыму.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Вероятные пуски ударных БПЛА типа "Shahed" из района полигона Чауда (Крым).
Ориентировочное время оглашения воздушной тревоги в южных областях в 23:20", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах добавили, что об изменении обстановки, направлении движения сообщат дополнительно, и призывали следить за сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Автор: 

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так по Крыму только избирательно отвечаем, а нужно чтобы чувствовали все и все.
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05.10.2023 21:19 Ответить
А чим шановний,чим?В нас шо ракет крилатих,вагони...?Хоть так,штаби,хоть штаби лупимо....
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05.10.2023 21:24 Ответить
А ******* по полигону нельзя?
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05.10.2023 21:33 Ответить
В рашистів це вже перейшло в якийсь щоденний ритуал - схоже, тих "шахедів" в них, як бліх.
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05.10.2023 21:53 Ответить
 
 