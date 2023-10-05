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Новости Война
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Боррель об обстреле Россией села Гроза на Харьковщине: Очередная отвратительная атака. Руководство РФ, все командиры и исполнители будут привлечены к ответственности

боррель

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал военным преступлением удар РФ по селу Гроза в Харьковской области и пообещал неизбежное наказание.

Соответствующее заявление Борреля распространено Европейской службой внешних дел, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Топ-дипломат Евросоюза назвал российский удар по Харьковщине "очередной отвратительной атакой на невинных гражданских людей, в дополнение к ежедневным неизбирательным атакам России вблизи линии фронта, которые она продолжает осуществлять ежедневно".

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"Умышленные нападения на гражданское население являются военными преступлениями. Руководство России, все командиры, исполнители и соучастники этих зверств будут привлечены к ответственности. Безнаказанности за военные преступления не будет", - подчеркнул Боррель.

Он также подтвердил поддержку Украины со стороны ЕС, добавив, что Евросоюз высоко ценит силу, мужество и сопротивление украинского народа.

Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.

Автор: 

обстрел (27151) Харьковщина (5577) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+5
Дуже сумніваюсь у цьому. Немає у світі механізмів для притягнення до відповідальності російських злочинців.
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05.10.2023 21:25
+4
всі командири та виконавці будуть притягнуті до відповідальності ....Вірите?
так ,як за збитий Боїнг МН17?
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05.10.2023 21:23
+4
і яким чином ви іх всіх притягнете?
тільки через дітей - вони на всі у вас...
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05.10.2023 21:25
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05.10.2023 21:23 Ответить
всі командири та виконавці будуть притягнуті до відповідальності ....Вірите?
так ,як за збитий Боїнг МН17?
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05.10.2023 21:23 Ответить
Дуже сумніваюсь у цьому. Немає у світі механізмів для притягнення до відповідальності російських злочинців.
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05.10.2023 21:25 Ответить
є але це все після війни і дуже довго
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05.10.2023 21:31 Ответить
нереально
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05.10.2023 21:41 Ответить
Указ Президента не предполагає ухвалення Конгресом.
інше діло шо указ президента нe є законом і може бути відхилений таким же указом іншого Президента без ухвалення Конгресом....
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06.10.2023 01:57 Ответить
і яким чином ви іх всіх притягнете?
тільки через дітей - вони на всі у вас...
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05.10.2023 21:25 Ответить
вы ********* кацапские уже отвечаете - вас уже здохло в Украине больше 300 000 свиноцабак...!
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05.10.2023 21:33 Ответить
have no clue what barrel is talking about...
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05.10.2023 21:27 Ответить
Підорафія може бути притягнута до відповідальності тільки через тотальне знищення! Світла пам'ять загиблим!
Але ми повинні хоть трохи задуматись... Нічні клуби, казино, кафе і т. д..., працюють посеред війни...?
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05.10.2023 21:32 Ответить
Та невже ж??! Цікаво - яким чином і коли! Може тоді, коли їм кафе у центрі рознесуть??! Та й то, не впевнена!
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05.10.2023 21:34 Ответить
тебе Сашок только свинорыл лайкнул - почему...?
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05.10.2023 21:58 Ответить
тебе ****** только кацапы лайкнут...
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05.10.2023 22:01 Ответить
Да укуярте по кацапам бумерангом , это просто жесть, бурята по степи потом загоняем. Дайте ответный удар ...... Какая *** сказала нельзя по раши стрелять??
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05.10.2023 21:41 Ответить
Та звісно будуть... Тільки коли та якою ціною...
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05.10.2023 21:46 Ответить
присягнульці проти присягнульців - кіно і німці....
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05.10.2023 21:50 Ответить
Борель діє за правилом: аби не мовчки
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05.10.2023 21:55 Ответить
Значит кто то из местных данес оккупантам ,что в это магазин-кофе ..... соберутся люди ,для поминального обеда. Для варваров из московий ,нет нечего святого.
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06.10.2023 01:01 Ответить
Так и вижу: Боррель в эсэсовской форме с шмайсером конвоирует Путина в гаагском трибунале: "Шнель, шнель. руссиш швайн. Ви хотель повторить? Вот вам повторить". И Пукин: "Жозеп, вы европеец? Это же не ваш метод"
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06.10.2023 01:17 Ответить
Будуть притягнуті... через надцять років, але це не точно
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06.10.2023 07:36 Ответить
 
 