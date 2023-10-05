Боррель об обстреле Россией села Гроза на Харьковщине: Очередная отвратительная атака. Руководство РФ, все командиры и исполнители будут привлечены к ответственности
Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал военным преступлением удар РФ по селу Гроза в Харьковской области и пообещал неизбежное наказание.
Соответствующее заявление Борреля распространено Европейской службой внешних дел, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Топ-дипломат Евросоюза назвал российский удар по Харьковщине "очередной отвратительной атакой на невинных гражданских людей, в дополнение к ежедневным неизбирательным атакам России вблизи линии фронта, которые она продолжает осуществлять ежедневно".
"Умышленные нападения на гражданское население являются военными преступлениями. Руководство России, все командиры, исполнители и соучастники этих зверств будут привлечены к ответственности. Безнаказанности за военные преступления не будет", - подчеркнул Боррель.
Он также подтвердил поддержку Украины со стороны ЕС, добавив, что Евросоюз высоко ценит силу, мужество и сопротивление украинского народа.
Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.
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так ,як за збитий Боїнг МН17?
інше діло шо указ президента нe є законом і може бути відхилений таким же указом іншого Президента без ухвалення Конгресом....
тільки через дітей - вони на всі у вас...
Але ми повинні хоть трохи задуматись... Нічні клуби, казино, кафе і т. д..., працюють посеред війни...?