Боррель об обстреле Россией села Гроза на Харьковщине: Очередная отвратительная атака. Руководство РФ, все командиры и исполнители будут привлечены к ответственности

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал военным преступлением удар РФ по селу Гроза в Харьковской области и пообещал неизбежное наказание.

Соответствующее заявление Борреля распространено Европейской службой внешних дел, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Топ-дипломат Евросоюза назвал российский удар по Харьковщине "очередной отвратительной атакой на невинных гражданских людей, в дополнение к ежедневным неизбирательным атакам России вблизи линии фронта, которые она продолжает осуществлять ежедневно".

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"Умышленные нападения на гражданское население являются военными преступлениями. Руководство России, все командиры, исполнители и соучастники этих зверств будут привлечены к ответственности. Безнаказанности за военные преступления не будет", - подчеркнул Боррель.

Он также подтвердил поддержку Украины со стороны ЕС, добавив, что Евросоюз высоко ценит силу, мужество и сопротивление украинского народа.

Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.