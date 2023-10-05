Ракетный удар по Грозе в Харьковской области: установлены личности 35 погибших, для идентификации других понадобится ДНК-экспертиза

В пятницу у жителей села Гроза на Харьковщине, где от российского ракетного удара погиб 51 житель, будут отбирать ДНК-материал для идентификации их родственников, пока установлены личности 35 жертв.

Об этом на месте происшествия сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Трудно об этом говорить, но мы нашли части тел, остатки тел, и у нас впереди работа по идентификации. Мы будем использовать ДНК-лаборатории. Завтра будем общаться с родственниками погибших, отбирать образцы слюны для того, чтобы сформировать базу, выделим ДНК-профили остатков и будем их сравнивать. Уже после всех экспертиз и исследований мы сможем с точностью сказать, сколько погибло людей и кто именно это был", - пояснил Болвинов.

Он предположил, что враг знал о скоплении людей и мероприятии, которое происходило.

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По его информации, в настоящее время погиб 51 человек, среди них ребенок - восьмилетний мальчик.

"Идентифицировали 35 человек из 51. Мы и дальше проводим работу", - сказал Болвинов.

Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.