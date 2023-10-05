Ракетный удар по Грозе в Харьковской области: установлены личности 35 погибших, для идентификации других понадобится ДНК-экспертиза
В пятницу у жителей села Гроза на Харьковщине, где от российского ракетного удара погиб 51 житель, будут отбирать ДНК-материал для идентификации их родственников, пока установлены личности 35 жертв.
Об этом на месте происшествия сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Трудно об этом говорить, но мы нашли части тел, остатки тел, и у нас впереди работа по идентификации. Мы будем использовать ДНК-лаборатории. Завтра будем общаться с родственниками погибших, отбирать образцы слюны для того, чтобы сформировать базу, выделим ДНК-профили остатков и будем их сравнивать. Уже после всех экспертиз и исследований мы сможем с точностью сказать, сколько погибло людей и кто именно это был", - пояснил Болвинов.
Он предположил, что враг знал о скоплении людей и мероприятии, которое происходило.
По его информации, в настоящее время погиб 51 человек, среди них ребенок - восьмилетний мальчик.
"Идентифицировали 35 человек из 51. Мы и дальше проводим работу", - сказал Болвинов.
Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.
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Если животное или человек начинает убивать ради удовольствия, это уже прокаженное животное или сумасшедший человек. Как определенные животные, так и конкретные люди не убивают с самого рождения - кровожадность приходит с годами.
И если в мире животных прокаженную особь изгоняет стая, а на сумасшедшего есть полиция, то проблема для всего человечества если сумасшедшим маньяком который убивает ради удовольствия является президент ядерной державы который являясь вождем заражает как своих сограждан, так и вдохновляет других диктаторов впасть в сказ и начать убивать другие племена только ради удовольствия.
Мы на грани времени когда на всю Европу опять начнут падать бомбы и когда уже саму рашку будут стирать с лица земли.