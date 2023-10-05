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Ракетный удар по Грозе в Харьковской области: установлены личности 35 погибших, для идентификации других понадобится ДНК-экспертиза

гроза

В пятницу у жителей села Гроза на Харьковщине, где от российского ракетного удара погиб 51 житель, будут отбирать ДНК-материал для идентификации их родственников, пока установлены личности 35 жертв.

Об этом на месте происшествия сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Трудно об этом говорить, но мы нашли части тел, остатки тел, и у нас впереди работа по идентификации. Мы будем использовать ДНК-лаборатории. Завтра будем общаться с родственниками погибших, отбирать образцы слюны для того, чтобы сформировать базу, выделим ДНК-профили остатков и будем их сравнивать. Уже после всех экспертиз и исследований мы сможем с точностью сказать, сколько погибло людей и кто именно это был", - пояснил Болвинов.

Он предположил, что враг знал о скоплении людей и мероприятии, которое происходило.

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По его информации, в настоящее время погиб 51 человек, среди них ребенок - восьмилетний мальчик.

"Идентифицировали 35 человек из 51. Мы и дальше проводим работу", - сказал Болвинов.

Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.

Автор: 

обстрел (27151) Харьковщина (5577)


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Крещатик - без Цензора тяжело...?
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05.10.2023 21:57 Ответить
Хищные от природы животные, как и люди в принципе убивают только в том случае, если защищают свои территории или для пищи. Просто так ни хищные животные, ни люди - не убивают.

Если животное или человек начинает убивать ради удовольствия, это уже прокаженное животное или сумасшедший человек. Как определенные животные, так и конкретные люди не убивают с самого рождения - кровожадность приходит с годами.

И если в мире животных прокаженную особь изгоняет стая, а на сумасшедшего есть полиция, то проблема для всего человечества если сумасшедшим маньяком который убивает ради удовольствия является президент ядерной державы который являясь вождем заражает как своих сограждан, так и вдохновляет других диктаторов впасть в сказ и начать убивать другие племена только ради удовольствия.

Мы на грани времени когда на всю Европу опять начнут падать бомбы и когда уже саму рашку будут стирать с лица земли.
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05.10.2023 21:52 Ответить
Да он с них ржет! С европы - "...дак за дровами в тайгу тоже надо ехать".
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05.10.2023 22:09 Ответить
 
 