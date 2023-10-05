ВАКС взял под стражу подозреваемого во взяточничестве судью Броварского горрайонного суда с возможностью 1,5 млн грн залога
5 октября следственный судья ВАКС избрал меру пресечения судьи Броварского горрайонного суда Киевской области, подозреваемого в получении 4 тыс. долларов взятки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
По версии следствия, судья получил взятку от представителя одной из сторон по гражданскому делу за принятие решения о взыскании долга в пользу истца.
Антикоррупционный суд применил к злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 1,5 млн грн залога. В случае внесения залога на лицо будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.
Во исполнение решения суда подозреваемый взят под стражу в зале суда.
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Зелене кривосуддя