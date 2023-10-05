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Новости Борьба с коррупцией Взяточники
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ВАКС взял под стражу подозреваемого во взяточничестве судью Броварского горрайонного суда с возможностью 1,5 млн грн залога

набу,сап

5 октября следственный судья ВАКС избрал меру пресечения судьи Броварского горрайонного суда Киевской области, подозреваемого в получении 4 тыс. долларов взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

По версии следствия, судья получил взятку от представителя одной из сторон по гражданскому делу за принятие решения о взыскании долга в пользу истца.

Антикоррупционный суд применил к злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 1,5 млн грн залога. В случае внесения залога на лицо будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.

Во исполнение решения суда подозреваемый взят под стражу в зале суда.

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Автор: 

взятка (6159) Киевская область (4135) СБУ (19898) судья (2646) Антикоррупционный суд (1208)


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Топ комментарии
+7
Коли вже хоч одного застрелять при арешті...
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05.10.2023 21:39
+6
Мєлоч пузату ловлять, до зелених гнид не пускають.
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05.10.2023 21:41
+4
ВАКС взяв під варту підозрюваного у хабарництві суддю Броварського міськрайонного суду із можливістю 1,5 млн грн застави

А коли буде можливість пристрілити "при спробі втечі" чи хоча б можливість раптового сердечного нападу?
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05.10.2023 21:45
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Коли вже хоч одного застрелять при арешті...
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05.10.2023 21:39 Ответить
Мєлоч пузату ловлять, до зелених гнид не пускають.
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05.10.2023 21:41 Ответить
ВАКС взяв під варту підозрюваного у хабарництві суддю Броварського міськрайонного суду із можливістю 1,5 млн грн застави

А коли буде можливість пристрілити "при спробі втечі" чи хоча б можливість раптового сердечного нападу?
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05.10.2023 21:45 Ответить
Застава це "безпроцентна інвестиція". Хабарник дає хабар владі і отримує свободу впливати на суд, слідство, свідків. В результаті "невинному" повертають заставу (він втрачає тільки банківські відсотки) і він на "свободі з чистою совістю" навіть якщо був затриманий "на гарячому" під час скоєння злочину і це документально зафіксовано. Україна не правова держава, а корумповане болото...
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05.10.2023 22:57 Ответить
Росія для розколу підтримки України на Заході поширює наратив про корупцію, - Зеленський Джерело:
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05.10.2023 21:50 Ответить
Як тішить вухо українця ця гарна формула : " суддю взяли під варту в залі суду" ! До ладу.
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05.10.2023 21:50 Ответить
Якась постановка,судді в глибокому захалусті,де маршрутка їздить два рази в тиждень,за 4 тис. дол. навіть кофе не підуть пити,мінімальна такса десятка зелені,та й самі вони хабарі наліком давно не беруть,для цього є спеціальні шнирі в кожного судді,називаються помічники,а тут в пригороді столиці,де менше чим за сотку баксів нічого не рішається...мабуть десь суддя наступив на мозоль слугам Єрмака і його зливають за допомогою Татарова.
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05.10.2023 21:51 Ответить
Арестованный судья: за 1,5 млн можно договориться? Нет проблем, я за месяц найду эту сумму, если буду продолжать выносить судебные решения.
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05.10.2023 21:57 Ответить
В Україні військовий стан!а чому для крадіїв і взяточників немае військоворо стану??? Може пора вводити смертну кару для казнокрадів під час військового стану!!!! в країні війна а їм застави малюють!!!( а може їх в штрафбат на передову потрібно відправляти!!!)
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05.10.2023 22:00 Ответить
Півтора мільйонів гривень застави? Півгодини роботи судді.
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05.10.2023 22:02 Ответить
"і щуку кинули у річку ...."
Зелене кривосуддя
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05.10.2023 22:12 Ответить
Півтора мільйона? Застава судді? Підкажіть хтось, як у тестовому коментарі можна виразити гомеричний сміх?
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05.10.2023 22:34 Ответить
 
 