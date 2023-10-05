Глава МИД Польши Рау об обстреле Грозы на Харьковщине: "Россию надо как можно быстрее остановить"

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после российского удара по селу Гроза на Харьковщине, где погиб 51 человек, призвал остановить РФ

Об этом пишет "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

"Россию надо как можно быстрее остановить и привлечь к ответственности за все свои варварские действия", – отметил Рау.

"Отдаю дань уважения погибшим и сочувствую их семьям", – резюмировал министр иностранных дел Польши.

Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Боррель об обстреле Россией села Гроза на Харьковщине: Очередная отвратительная атака. Руководство РФ, все командиры и исполнители будут привлечены к ответственности