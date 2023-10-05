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Глава МИД Польши Рау об обстреле Грозы на Харьковщине: "Россию надо как можно быстрее остановить"

рау

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после российского удара по селу Гроза на Харьковщине, где погиб 51 человек, призвал остановить РФ

Об этом пишет "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

"Россию надо как можно быстрее остановить и привлечь к ответственности за все свои варварские действия", – отметил Рау.

"Отдаю дань уважения погибшим и сочувствую их семьям", – резюмировал министр иностранных дел Польши.

Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Боррель об обстреле Россией села Гроза на Харьковщине: Очередная отвратительная атака. Руководство РФ, все командиры и исполнители будут привлечены к ответственности

Автор: 

обстрел (27151) Харьковщина (5577) Рау Збигнев (69)


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Топ комментарии
+9
А як саме зупинити?блокуванням поставок зброї через Польщу і забороною на транзит української агропродукції?дволичні гандони
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05.10.2023 21:56
+8
Голову ввімкни! По перше за збіжжя, деяка мерзота з ОП пообіцяла що буде тільки транзитом зерно возити, а самі після перетину кордону сотні фур розвантажували.
Дивно було б як би поляки це проковтнули.

Може спочатку сперше зі своїми виродками розібратися? А потім вже до поляків мати якісь питання?

Що до зброї, ніхто поставки не блокував!
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05.10.2023 22:05
+5
Раша стой, раз,два!
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05.10.2023 22:00
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Хищные от природы животные, как и люди в принципе убивают только в том случае, если защищают свои территории или для пищи. Просто так ни хищные животные, ни люди - не убивают.

Если животное или человек начинает убивать ради удовольствия, это уже прокаженное животное или сумасшедший человек. Как определенные животные, так и конкретные люди не убивают с самого рождения - кровожадность приходит с годами.

И если в мире животных прокаженную особь изгоняет стая, а на сумасшедшего есть полиция, то проблема для всего человечества если сумасшедшим маньяком который убивает ради удовольствия является президент ядерной державы который являясь вождем заражает как своих сограждан, так и вдохновляет других диктаторов впасть в сказ и начать убивать другие племена только ради удовольствия.

Мы на грани времени когда на всю Европу опять начнут падать бомбы и когда уже саму рашку будут стирать с лица земли.
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05.10.2023 21:54 Ответить
А як саме зупинити?блокуванням поставок зброї через Польщу і забороною на транзит української агропродукції?дволичні гандони
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05.10.2023 21:56 Ответить
Голову ввімкни! По перше за збіжжя, деяка мерзота з ОП пообіцяла що буде тільки транзитом зерно возити, а самі після перетину кордону сотні фур розвантажували.
Дивно було б як би поляки це проковтнули.

Може спочатку сперше зі своїми виродками розібратися? А потім вже до поляків мати якісь питання?

Що до зброї, ніхто поставки не блокував!
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05.10.2023 22:05 Ответить
Досить вже. Якщо був обумовлений транзит, то продати транзитний вантаж без місцевих митників і покупців неможливо...
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05.10.2023 22:18 Ответить
Ну таким дИбілам,як ти важко буде пояснити,як працює транзит,але один раз спробую,на хлопський розум,як юрист з 20-річним стажем,який прожив в Польщі з 1992 по 2017 рр.не розвантажувати фури просто не можливо,бо для перевезення вантажів логістична компанія має мати польське страхування і не тільки,там багато нюансів,вплоть до податків.Саме поляки придумали схему зі створенням логістичного хабу,і саме польські компанії здійснювали транзит до порту Гданськ де по дорозі зернові пропадали.Просто польським баригам для пекарень було вигідно купувати дешевше українське,а польський уряд хотів збирати маржу на транзиті,як Ердоган,забувши про власних дрібних фермерів.А те що зараз роздули-це тупо під вибори,щоб свої власні про*оби замаскувати.Звісно є вина і українського уряду,але вона тут мінімальна.Щодо зброї,так,дійсно,ніхто не блокував,поки що...але погрози лунали на найвищому політичному рівні вже двіччі,одного разу Дуда мусив задню дати,а другий раз вже американці поляків попустили публічними заявами з держдепу.
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05.10.2023 22:35 Ответить
Тут є люди, які ненавидять свою країну, не менш нiж кацапи, тільки через те, що українці помилилися обравши Зе.Аргументи для них марні, вони бажають поразки для своєї країни, щоб утвердитись у своєму правильному виборі.
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06.10.2023 01:00 Ответить
Так проблема в тому, що поляки окрім зерна заборонили й инші товари українською агропродукції, десь 40 наіменувань, це теж бариги винні? Самі поляки кажуть, що вони проводять політику гіжн та шакалів стосовно України.
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06.10.2023 10:14 Ответить
Визнати країною-терористом і заборонити всім фірмам з нею співпрацювати. Це перше. Друге - виставити ультиматум усім усім транзитним державам, типу Казахстана, що за першого ж факту пересилання кацапляндії вантажів до них буде вжито таких самих заходів. Це як основа з чого починати
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05.10.2023 23:36 Ответить
Раша стой, раз,два!
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05.10.2023 22:00 Ответить
Ану ж, ану ж!
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05.10.2023 22:03 Ответить
"Росію треба якнайшвидше зупинити"
Атож!
Негайно!
Не рік же ж має пройти, чи, недайбі, більше півтора!
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05.10.2023 22:03 Ответить
раZZію треба якнайшвидше зупинити знищити!

і це буде для ВСІХ у світі ДОБРЕ! навіть для самих кріпосних на раSSії.....
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05.10.2023 22:09 Ответить
Зупинити, це дипломатична мова, а щоб це сталося її треба знищити.
Хіба Європа не розуміє, що Киів за три дні - потім парад на Хрещатику, два-три місяці на "роздачу паспортів з куркою" і підсилившись Україною (по прикладу лугандонії) до Ламаншу з боку України і на прибалтику (мінімум) з боку Білорусі. Але по вусам текло, а в хлєбало не попадало.
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05.10.2023 22:09 Ответить
Не хочу цього казати , щоб не казатись невдячним , але все ж - з таким кволим і дозованим постачанням зброї , її хоч би взагалі зупинити .
На жаль , бачу - війну нам не виграти , якщо ситуація з постачанням ЗСУ зброї - істотно не зміниться на краще .
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05.10.2023 22:11 Ответить
Ну так астанавити Расисю, кто вам мешает? А вы хороводы водите с зерном и прочей фигнй занимаетесь. Янелох, конечно, лох, но помогать надо украинскому народу. а не этой шобле. И почему транзитный груз у вас разгружают и продают? А чем ваша полиция и налоговая занимаются? Кто-то там наживается, не только в Украине причем. а вы крайними воюющую страну сделали. При этом нефть, газ, алмазы и т.д. продолжаете покупать у Мордора, фактически финансируя продолжение войны
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06.10.2023 01:04 Ответить
 
 