Глава МИД Польши Рау об обстреле Грозы на Харьковщине: "Россию надо как можно быстрее остановить"
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после российского удара по селу Гроза на Харьковщине, где погиб 51 человек, призвал остановить РФ
Об этом пишет "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.
"Россию надо как можно быстрее остановить и привлечь к ответственности за все свои варварские действия", – отметил Рау.
"Отдаю дань уважения погибшим и сочувствую их семьям", – резюмировал министр иностранных дел Польши.
Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.
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+9 Лис Микита #575773
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+8 Евгений Васильевич #582762
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+5 Психіатрична Лікарня 2
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Если животное или человек начинает убивать ради удовольствия, это уже прокаженное животное или сумасшедший человек. Как определенные животные, так и конкретные люди не убивают с самого рождения - кровожадность приходит с годами.
И если в мире животных прокаженную особь изгоняет стая, а на сумасшедшего есть полиция, то проблема для всего человечества если сумасшедшим маньяком который убивает ради удовольствия является президент ядерной державы который являясь вождем заражает как своих сограждан, так и вдохновляет других диктаторов впасть в сказ и начать убивать другие племена только ради удовольствия.
Мы на грани времени когда на всю Европу опять начнут падать бомбы и когда уже саму рашку будут стирать с лица земли.
Дивно було б як би поляки це проковтнули.
Може спочатку сперше зі своїми виродками розібратися? А потім вже до поляків мати якісь питання?
Що до зброї, ніхто поставки не блокував!
Атож!
Негайно!
Не рік же ж має пройти, чи, недайбі, більше півтора!
зупинитизнищити!
і це буде для ВСІХ у світі ДОБРЕ! навіть для самих кріпосних на раSSії.....
Хіба Європа не розуміє, що Киів за три дні - потім парад на Хрещатику, два-три місяці на "роздачу паспортів з куркою" і підсилившись Україною (по прикладу лугандонії) до Ламаншу з боку України і на прибалтику (мінімум) з боку Білорусі. Але по вусам текло, а в хлєбало не попадало.
На жаль , бачу - війну нам не виграти , якщо ситуація з постачанням ЗСУ зброї - істотно не зміниться на краще .