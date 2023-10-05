В течение 5 октября россияне совершили 22 обстрела Сумщины. Зафиксирован 131 взрыв: один человек погиб
В течение дня российские войска совершили 22 обстрела приграничья Сумской области. Зафиксирован 131 взрыв. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Юнаковская, Хотинская, Великописаревская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Эсманская громады.
Об этом сообщает Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
В частности, были обстреляны:
▪️Белопольская громада: россияне ударили из артиллерии (6 взрывов) и минометов (5 взрывов).
▪Краснопольская громада: проведены минометные обстрелы (14 взрывов) и обстрелы из артиллерии (23 взрыва), пуск с вертолета ракет НАР (2 взрыва) и выстрелы из СПГ-9 (8 взрывов).
▪️Юнаковская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (10 взрывов) и артиллерии (4 взрыва).
▪️Середино-Будская громада: враг ударил из РСЗО "Град" (8 взрывов) и минометов (22 взрыва). В результате обстрела 1 гражданское лицо погибло.
▪️Хотинская громада: проведен минометный обстрел (2 взрыва).
▪️Зноб-Новгородская громада: был артиллерийский обстрел (2 взрыва).
▪️Эсманская громада: россияне били из минометов (2 взрыва).
▪️Великописаревская громада: зафиксирован обстрел из АГС (10 взрывов) и минометный обстрел (13 взрывов).
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