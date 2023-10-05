Министр сельского хозяйства Польши Телус: Мы не знаем, что означает приостановка жалобы Украины в ВТО, мы требуем ее отозвать
Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что не понимает, что означает приостановка жалобы Украины во Всемирную торговую организацию и повторил требование отозвать ее, чтобы улучшить польско-украинские отношения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РАР.
"Мы не знаем, что значит "жалоба приостановлена". Мы требуем отзыва жалобы, ведь она безосновательна и абсурдна. Как украинское правительство может жаловаться на польское правительство относительно того, что польское правительство защищает интересы польских фермеров? Это абсурд. И наш призыв к украинской стороне такой: если хотим наладить отношения, Украина должна отозвать жалобу в ВТО, а не говорить о какой-либо приостановке", - отметил Телус.
Он также добавил, что у Польши нет подтверждения от ВТО, что жалоба была приостановлена.
Напомним, сегодня заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что жалобы Украины в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии сейчас "на паузе".
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"Польща може використати 1,2 мільярда на підтримку біженців з України, євро з фонду REACT-EU, який спочатку призначався для боротьби з наслідками пандемії."
А вот в СОТ и определят на сколько она абсурдна.