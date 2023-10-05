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Министр сельского хозяйства Польши Телус: Мы не знаем, что означает приостановка жалобы Украины в ВТО, мы требуем ее отозвать

роберт,телус

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что не понимает, что означает приостановка жалобы Украины во Всемирную торговую организацию и повторил требование отозвать ее, чтобы улучшить польско-украинские отношения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РАР.

"Мы не знаем, что значит "жалоба приостановлена". Мы требуем отзыва жалобы, ведь она безосновательна и абсурдна. Как украинское правительство может жаловаться на польское правительство относительно того, что польское правительство защищает интересы польских фермеров? Это абсурд. И наш призыв к украинской стороне такой: если хотим наладить отношения, Украина должна отозвать жалобу в ВТО, а не говорить о какой-либо приостановке", - отметил Телус.

Он также добавил, что у Польши нет подтверждения от ВТО, что жалоба была приостановлена.

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Напомним, сегодня заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что жалобы Украины в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии сейчас "на паузе".

Автор: 

ВТО (460) зерно (1070) Польша (8410)


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Топ комментарии
+25
Якщо вона безпідставна, то чого цей пшек так хвилюється?
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05.10.2023 22:06
+19
Тю, а шо таке? БОїтеся відповідати за свої вчинки згідно міжнародних договорів?
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05.10.2023 22:05
+18
Якою треба бути гнидою щоб самостверджуватися роблячи підніжку країні яка один на один б'ється з вп'ятеро переважаючим ворогом...
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05.10.2023 22:14
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так і є ,про це йдеться в ухвалених рішеннях Єврокомісії -
"Польща може використати 1,2 мільярда на підтримку біженців з України, євро з фонду REACT-EU, який спочатку призначався для боротьби з наслідками пандемії."
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06.10.2023 00:19 Ответить
За що нам вибачатися, довбня??? За те, що польські праві популісти перед виборами хотіли зробити з України хлопчика для биття і тому відмовилися виконувати те, що самі обіцяли???
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06.10.2023 05:54 Ответить
Ось у нас був спор з Румунією суд прийняв рішення і питання закрите,можливо варто що б СОТ таки ухвалив рішення?Щось занадто багато "води" ллє польська сторона..
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06.10.2023 00:11 Ответить
зря наши остановили. Надо идти до конца. Или тогда начинать не надо было.
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06.10.2023 00:37 Ответить
Ми вимагаємо...ніфіга собі заявочка
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06.10.2023 03:03 Ответить
Ну і ще скажіть мені, що цей польський придурок не поводиться стосовно України так, як десять років тому поводилися росіяни
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06.10.2023 05:51 Ответить
Що"утопельник " не по зубах виявився ні цапам ні дудам?Головні падлоїди Європи знову скавчать від безсилля та злоби.
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06.10.2023 06:23 Ответить
"...вона є безпідставною та абсурдною "

А вот в СОТ и определят на сколько она абсурдна.
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06.10.2023 11:33 Ответить
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