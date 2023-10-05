Министр сельского хозяйства Германии Оздемир приехал в Одессу: Самое важное сейчас без "если или либо" стоять на стороне Украины, чтобы она могла восстановить территориальную целостность

Министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир прибыл с визитом в Одессу, где пообещал продолжить поддержку Украины.

Об этом сообщает министерство сельского хозяйства ФРГ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина по-прежнему имеет нашу полную поддержку и солидарность", – говорится в сообщении.

В видеообращении министр отметил, что "находится на земле свободной Украины, что было бы невозможно, если бы планы Путина и его преступной банды реализовались", если бы сопротивление и воля украинцев к свободе не были столь сильны.

Он также призвал не забывать, что речь идет не только о Путине, потому что у российского президента много агентов, сообщников, также и на Западе, "некоторые из них даже являются депутатами немецкого Бундестага". Тем важнее сейчас, во время горячих дебатов, без "если или либо" стоять на стороне Украины, чтобы она могла полностью восстановить свою территориальную целостность, подчеркнул министр.

Оздемир также сообщил о переговорах с украинским коллегой Николаем Сольским, главными темами которых являются маршруты экспорта зерна через "коридоры солидарности" и углубление сотрудничества.

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Цель экспорта украинского зерна, по словам министра, не то, чтобы оно "оседало" в Европе, а чтобы направлялось в страны глобального юга.

Оздемир и Сольский также приняли участие в открытии лаборатории защиты растений, ветеринарной и пищевой сертификации.

Он также отметил, что Германия является вторым партнером Украины по объему предоставления финансовой поддержки. Также Берлин является вторым партнером по объемам предоставления военной помощи, напомнил Оздемир в коротком интервью телеканалу Welt.

"Германия поставляет и надежно то, что Украине помогает в защите", - подчеркнул он.

Это второй визит Оздемира в Украину в должности министра.

Перед прибытием немецкий министр посетил Молдову и Западные Балканы.

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