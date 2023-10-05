Молдова осуждает российский удар по Грозе на Харьковщине. Сегодня – и каждый день – мы солидарны с Украиной, - Санду

Президент Молдовы Майя Санду среагировала на российский удар по селу Гроза Харьковской области, в результате которого погиб 51 человек.

Об этом лидер Молдовы написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Глубоко обеспокоена сегодняшним нападением России на восточную Украину, в результате которого погибло так много невинных людей. Молдова решительно осуждает этот очередной насильственный акт агрессии со стороны России. Сегодня – и каждый день – мы солидарны с Украиной", - написала Санду.

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Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.