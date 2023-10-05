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Молдова осуждает российский удар по Грозе на Харьковщине. Сегодня – и каждый день – мы солидарны с Украиной, - Санду

санду

Президент Молдовы Майя Санду среагировала на российский удар по селу Гроза Харьковской области, в результате которого погиб 51 человек.

Об этом лидер Молдовы написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Глубоко обеспокоена сегодняшним нападением России на восточную Украину, в результате которого погибло так много невинных людей. Молдова решительно осуждает этот очередной насильственный акт агрессии со стороны России. Сегодня – и каждый день – мы солидарны с Украиной", - написала Санду.

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Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.

Автор: 

обстрел (27151) Харьковщина (5577) Мая Санду (212)


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от роз'є.уть вам село на друзки та знищать не заляканих втратами , таку солідарність відчуватиму та глибоку стурбованість, що заздритимеш...
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05.10.2023 23:18 Ответить
Санду, дай дозвіл ЗСУ вичистити придністровський гнійник від кацапів. Від занепокоєння та порожніх заяв, вже нудить.
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06.10.2023 00:46 Ответить
Могла б просто промовчати. Так що в будь-якому випадку плюс їй в карму.
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06.10.2023 01:38 Ответить
 
 