Шестнадцатая встреча в формате "Рамштайн" состоится 10 октября в Брюсселе, - Пентагон

Шестнадцатая встреча Контактной группы по обороне Украины состоится в Брюсселе. Участие примут, в частности, министр обороны США Ллойд Остин и новоназначенный председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун.

Об этом говорится в сообщении Пентагона, передает Цензор.НЕТ.

"Министр и глава ОКНШ присоединятся к министрам обороны и высшему военному руководству из почти 50 стран, чтобы обсудить продолжающийся кризис в Украине и дальнейшую поддержку со стороны международного сообщества, направленную на обеспечение украинского народа средствами, необходимыми для защиты своей суверенной территории", - отметили в Пентагоне.

Там также объявили об участии Ллойда Остина в заседании министров обороны стран НАТО 12 октября в штаб-квартире Североатлантического союза.

Формат "Рамштайн", объединяющий более 50 стран мира, был начат с целью коллективной поддержки Украины, чтобы удовлетворить оборонные потребности украинской армии в условиях противостояния полномасштабному вторжению России.

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