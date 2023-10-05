Науседа об предостережении Зеленского относительно Балтии: "Украина победит, а хребет России там сломается"

Президент Литвы Гитанас Науседа отреагировал на предостережение украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Россия сможет восстановить свой военный потенциал до 2028 года, если сейчас получит паузу в войне, и атаковать затем страны Балтии.

Науседа согласен с возможностью такой угрозы, но выразил уверенность в победе Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Вы не можете не согласиться (со словами Зеленского. – Ред.). Мы всегда говорили, что Украина – первый форпост свободы. Если бы Украина была сломана, а мы считаем, что этого не произойдет, то это были бы другие цели (в РФ . – Ред.). Как возможную следующую цель президент назвал Балтию и другие страны", – сказал Науседа.

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Однако, по его словам, в настоящее время "ценой огромных усилий и жертв" Украина выиграет время для соседних стран, чтобы они успели подготовиться, укрепить систему коллективной обороны НАТО и собственные системы обороны.

"Сколько осталось времени? Я думаю, что у нас будет больше этого времени, потому что мы победим, Украина победит, а хребет России там сломается", – добавил он.