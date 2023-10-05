Белый дом отложил продвижение в Конгрессе 24 млрд дол. помощи для Украины, - The Washington Post

По информации The Washington Post, Белый дом больше не добивается одобрения запроса на дополнительное финансирование в размере 24 млрд долларов для поддержки Украины на фоне нестабильности в Палате представителей США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что отстранение Маккарти приостановило всю законодательную работу Палаты представителей до избрания нового спикера. Ранее президент США Джо Байден выражал беспокойство тем, что волнения в Палате представителей могут повлиять на помощь Украине.

"Меня это волнует. Есть большинство членов обеих партий, которые заявили, что они за помощь Украине", – заявил он.

Издание отмечает, что пока в Белом доме не определились с новым подходом к увеличению финансирования помощи Украине. Во многих отношениях эта стратегия будет зависеть от того, кто станет следующим спикером Палаты представителей.

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