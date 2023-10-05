Белый дом отложил продвижение в Конгрессе 24 млрд дол. помощи для Украины, - The Washington Post
По информации The Washington Post, Белый дом больше не добивается одобрения запроса на дополнительное финансирование в размере 24 млрд долларов для поддержки Украины на фоне нестабильности в Палате представителей США
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Отмечается, что отстранение Маккарти приостановило всю законодательную работу Палаты представителей до избрания нового спикера. Ранее президент США Джо Байден выражал беспокойство тем, что волнения в Палате представителей могут повлиять на помощь Украине.
"Меня это волнует. Есть большинство членов обеих партий, которые заявили, что они за помощь Украине", – заявил он.
Издание отмечает, что пока в Белом доме не определились с новым подходом к увеличению финансирования помощи Украине. Во многих отношениях эта стратегия будет зависеть от того, кто станет следующим спикером Палаты представителей.
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З іншого, вони нічого нам не винні.
Не вони просрали нашу оборонку, не вони обіцяли шашлички замість підготовки до вторгнення і не вони продовжують брехати і не виконувати свої зобов'язання, знаючи, що на кону виживання України.
Продажні зазідні політики тупо використовують аргументи, якими їх щедро продовжує забезпечувати ЗЄ.
Не дадуть допомогу Україні, то витратять значно більше на боротьбу з парашою і китаєм. Усім відомо, що скупий платить двічі.
А щодо тих хто просрав нашу оборонку. Так, вина ЗЄ велика, але до нього також постарались кравчук, кучма, овоч, депутати всіх скликань протягом 30 років, прем'єр міністри, міністри оборони... і народ, який не в НАТО і ЄС хотів, а хотів жити на параші.
То чому демократи стали на бік трампістів?
Зараз всі бюджетники отримають прутня без солі завдяки тому, що зробили республіканці-трампісти. І з кожного утюга будуть казати, що крило Трампа та республіканці руйнують демократію та винні у фінансових проблемах в країні.
Чи хтось всерйоз вважає, що вся Америка засинає і прокидається з думкою про Україну?
Тепер демократи можуть палити в строронці і чкс від часу нагадувати амермканцям, хто у всьому винен.
Хто припхав собі в партію Трампа? Хто допустив розкол у партії? Хто створив кризу?
Ну ви в курсі, що буде з вами та з Америкою, якщо ви за них проголосуєте. Демоверсія - от вона.
бо демократи всіх кинули
останній раз спікера Палати Представників усували 130 років тому
бо це питання честі і етики
і демократи заради своїх сіюхвилинних зисків розтоптали цю етику
ну і молоді кар'єристи, такі як республіканець гетц, теж вписали свої імена
зараз на спікера пропонують республіканця Скалізе в якого рак і який голосував проти усунення МакКарті
І так вже получилось, що через хистку перевагу республіканців над демократами у Палаті представників Маккартні виявився заручником дій трампістів (він навіть посів цей пост, якщо не помиляюсь, з 14-ї чи навіть 17-ї спроби голосування), а демократи не вважали за потрібне зберігати представника протилежної партії на пості спікера.
Наразі Америка опинилась у абсолютно новій для них ситуації, коли Палата представників фактично недієздатня, і не може приймати жодний законодавчий акт.
Трамп рассматривает возможность поездки в Конгресс до выборов спикера
По словам республиканца, знакомого с внутренними дискуссиями, бывший президент готов выдвинуть себя в качестве кандидата в качестве спикера
Палата представителей никогда не избирала спикера, который не был бы членом Конгресса, хотя технически это не является конституционным требованием. Трамп также может столкнуться с проблемами с собственными правилами конференции Республиканской партии, в которых предусматривается, что член руководства Республиканской партии должен отойти в сторону, "если им будет предъявлено обвинение в уголовном преступлении, за которое может быть вынесен приговор в виде двух или более лет тюремного заключения".
бобриха сімонян не дарма свистіла про термоядерний взрив над Сибіром.
Буйло на Валдаї почав погрожувати відновленням ядерних випробувать - знову ядрьон батон витягнув. А це ознака невпевненості ....
хоча ми за розморожені активи могди б купити собі найкращу зброю за принципом ціна/якість.
зеленський робить закиди, що в україні корупція подолана, а мова про неї вигідна росії...
но ми то знаєм, що може завадити придбанню всього найкращого за тих 300 лярдів
Це як з лендлізом - дякуемо, а по факту за весь термін дії закона - так нічого не попросили і не дали.
В січні 2023 пообіцяли 31 танк - через 9 місяців нарешті приїхали 10 штук
В 2022 писали, що 100млн для пілотів підготовка. Через рік виявляється що спочатку англійську потрібно
ЕС каже що поки немає законного механізму передати активи
Плюс ніхто не може сказати, де саме заморожені всі ці кошти
Щось недавно США передали, начебто із замороженого на 4-5млн, тобто менше ніж ціна віли десь в майямі.
По факту виходить, що адміністрація США не подала ніякого законопроекту в Конгрес.
На 24млрд провалили голосування, тому що там на Україну обмаль було грошей
Допомогли зняти спікера
лендліза нема, спеціально скоротили термін до 1 жовтня 2023 (республіканці пропонували до закінчення конфлікта 2014, без чіткої дати)
USAI на 18млрд не поспішають замовляти виготовлення зброї
арестовича випускають в сша, ізраіль. в ізраілі в травні він заявив, що посол "допоміг" виїхати, та натякнув що треба любити владу, щоб випускали на засідання ЄС
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/summary/00?s=1&r=74
Sponsor:https://www.congress.gov/member/john-cornyn/C001056 Sen. Cornyn, John [R-TX] (Introduced 01/19/2022)
The waivers provided by this bill shall be in effect until (1) the conflict beginning with Russia's annexation of the Crimea region of Ukraine in 2014 has ceased, and (2) Russia has reduced its military force on Ukraine's eastern border to the levels maintained prior to March 1, 2021.
Республіканець запропонував лендліз з терміном дії, поки не вирішимо питання Криму та конфлікту 2014 року
14 республіканців та 6 демократів стали співавторами лендліза
Mr. SCHUMER (for Mr. Cornyn) proposed an amendment to the
bill S. 3522, to provide enhanced authority for the President to enter
into agreements with the Government of Ukraine to lend or lease defense
articles to that Government to protect civilian populations in Ukraine
from Russian military invasion, and for other purposes; as follows:
(1) In general.--Subject to paragraph (2), for fiscal years
2022 and 2023, the President
Chuck Schumer (Democratic Party) is a member of the U.S. Senate from New York
Під час розгляду SCHUMER, запропонував іншу дату закінчення лендлізу - замість закінчення по факту вирішення конфлікту, запропонував дату 1 жовтня 2023
Наступила дата 1 жовтня 2023 - лендліз перестав діяти, завдяки демократам
Є закон котрий ще обговорюють (знову від республіканця)
котрий передбачає подовження лендлізу на 2024 рік
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670
Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.
Хто вніс цю поправку
Description: An amendment numbered 25 printed in House Report 118-142 to strike section 1224 of the bill, which extends lend-lease authority to Ukraine.Sponsor: https://www.congress.gov/member/andrew-ogles/O000175 Ogles, Andrew [Rep.-R-TN-5] (Offered 07/13/2023)
Знову респібліканець
Якщо лендліз це добре, то чому його пропонують республіканці, а демократи зменшують термін дії?
Водночас демократи і Байден прекрасно знали, до чого призведе усунення ними Маккарті. А ще до цього Байден викинув у сміття закон про Ленд Лізу.
Це все, що потрібно знати про справжню підтримку України Байденом.
Клінтон демократ - "вмовив" віддати ядерну зброю Кравчука та Кучму
Обама демократ - віддайте Крим та не чініть опір
Байден демократ - вам 3 дні, керівництву - тікайте, посольство краще закрити, краще зняти санкції з СП, наложив "санкції із ада" тільки на імпорт, щоб кошти від експорту можна було витрачати тільки на війну,
лендліз 0 поставок, тому що запропонували республіканці
Макарті 15 раз голосували, то нового ще довше будуть вибирати
Президент США Барак Обама намерен предоставить Украине кредит в $1 млрд в следующем месяце.
Об этом сообщила министр торговли США Пенни Прицкер.
Государственный департамент США дал четко понять властям Украины, что привязывает предоставление кредитных гарантий в размере $1 млрд к отставке генерального прокурора Виктора Шокина
2023
Президент Соединенных Штатов, Джо Байден, назначил Пенни Прицкер на должность специальной представителя США по экономическому восстановлению Украины.
Война еще не закончилась, помощи не хватает, но уже восстанавливать собираются
Это во время войны или после победы
еще пару месяцев назад, когда был инциндент с вагнером - то США просили не "раскачивать русскую лодку"
https://uainfo.org/blognews/509035-chem-zanimalsya-obama-v-donecke-foto-i-ego-lichnye-vospominaniya.html Чем занимался Обама в Донецке: фото и его личные воспоминания (uainfo.org)
Ізраїль у 60-х так і зробив. Всупереч заборонам США
Ну що за люди. З одних хибних фантазій вдаються до інших.
Потому что тогдашние правительство вместе с трижды судимый презом овощем было на 100% про кремлёвским ,то есть в США видели при той власти яныка полностью про российский и анти европейский вектор и ожидали вход Украины в одкб ,ну а дальше триггером стало побитие справедливо протестующих студентов за обман и пере направление выбранного раннее про западного вектора той властью и народный майдан
Ну а позже, а конкретно в феврале при полномасштабном наступлении американцам стало ясно ,что раша таким образом, то есть при не дай бог поглощении и взятие под полностью свой контроль Украины и введя её в состав одкб , может расширится до границ Польши ,Румынии, Венгрии ,Словакии , а это уже существенная угроза всему блоку НАТО, тем более печальный опыт с Белоруссией уже имел место
В этой ситуации самое подходящее одно из ваших изречений : " нечего зеркало винить , когда у самого рожа кривая " ((
Чому нам тепер допомагають США ? Та тому що побачили яке лайно ваша параша , саме ПАРАША , а не раша ((
"Но стали тратить миллиарды когда Украина стала воевать с Россией?"
Ответьте нам, когда Украина напала на вонючую парашу и "стала с ней воевать"?
А заодно ответьте, чей Крым, на который вонючая параша напала 20.02.2014?
И чей Донбасс, на который вонючая параша напала чуть позже?
И за какие яхты Ху#ла с хоккейными площадками погибли 2 ваших сына, и слава Богу?
И как вы, старый дурень, до сих пор ничего не поняли, и пришли на Цензор вчера, чтобы вам это здесь наглядно и пока без мата, как это у вас принято, объяснили?
Ситуація і у зовнішній політиці, і у внутрішній все гірше і гірше. А це не може ще й на фронті не позначитись.
"...Оператори азартних ігор упродовж січня - червня сплатили до бюджету України 2,94 млрд грн податків, що в 14 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це в Телеграмі повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, передає Укрінформ..."
Азартні ігри нас врятують!
Довести, що ми вміємо спрямовувати чужі сили і заощадження по їхньому цільовому призначенню.
А не тринькати 1,7млрд на іномовлення телеканалів Рада, марафонів, дебільних сереалів!