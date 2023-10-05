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Новости Помощь Украине
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Белый дом отложил продвижение в Конгрессе 24 млрд дол. помощи для Украины, - The Washington Post

байден

По информации The Washington Post, Белый дом больше не добивается одобрения запроса на дополнительное финансирование в размере 24 млрд долларов для поддержки Украины на фоне нестабильности в Палате представителей США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что отстранение Маккарти приостановило всю законодательную работу Палаты представителей до избрания нового спикера. Ранее президент США Джо Байден выражал беспокойство тем, что волнения в Палате представителей могут повлиять на помощь Украине.

"Меня это волнует. Есть большинство членов обеих партий, которые заявили, что они за помощь Украине", – заявил он.

Издание отмечает, что пока в Белом доме не определились с новым подходом к увеличению финансирования помощи Украине. Во многих отношениях эта стратегия будет зависеть от того, кто станет следующим спикером Палаты представителей.

Читайте также: Палата представителей США не сможет принимать новые законы, в частности о поддержке Украины, до избрания нового спикера, - посол Маркарова

Автор: 

Конгресс США (1234) США (26652)


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Топ комментарии
+15
Гроші ***** працюють і все більше куплених чиновників по світу починають блокувати нам допомогу - це другий фронт *****, де він кинув мільярди на підкуп бюрократів. Наївно думати що немає корупції у вищих ешелонах влади в США наприклад чи у Європі. Подивіться на їх дії - проголошуючи високі правильні слова - вони не дають нам навіть 1 % свого озброєння, навіть розуміючи що вони самі не будуть воювати проти кацапів.
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05.10.2023 23:07
+14
З одного боку, так.

З іншого, вони нічого нам не винні.
Не вони просрали нашу оборонку, не вони обіцяли шашлички замість підготовки до вторгнення і не вони продовжують брехати і не виконувати свої зобов'язання, знаючи, що на кону виживання України.
Продажні зазідні політики тупо використовують аргументи, якими їх щедро продовжує забезпечувати ЗЄ.
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05.10.2023 23:15
+11
Нужно втихаря делатьядреную бимбу. С такими то союзничками ненадежными
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05.10.2023 23:19
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Правила форума Совет форумчан
Дивне відчуття від цих новин, бо не знаю де кордони правди, а де просто для населення України. Війна, а інформаційний простір одне сміття і фейки. Невже не було тут інформації, що іменно цей чиновник не хотів продовження фінансування України? Що іменно з ним потрібно було домовитися хотя би на мізер.
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05.10.2023 23:02 Ответить
Гроші ***** працюють і все більше куплених чиновників по світу починають блокувати нам допомогу - це другий фронт *****, де він кинув мільярди на підкуп бюрократів. Наївно думати що немає корупції у вищих ешелонах влади в США наприклад чи у Європі. Подивіться на їх дії - проголошуючи високі правильні слова - вони не дають нам навіть 1 % свого озброєння, навіть розуміючи що вони самі не будуть воювати проти кацапів.
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05.10.2023 23:07 Ответить
Ви оце на сайт зе відправте, бо усе зло,усі біди від нього, а не від інших. Досить писати,що хтось щось не дає. Почитайте про подвиги сьогодні з оборонними заказами і слідчими без моралі. Що там сьогодні заарештували? Для ЗСУ оснащення? Тож бо воно
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05.10.2023 23:15 Ответить
З одного боку, так.

З іншого, вони нічого нам не винні.
Не вони просрали нашу оборонку, не вони обіцяли шашлички замість підготовки до вторгнення і не вони продовжують брехати і не виконувати свої зобов'язання, знаючи, що на кону виживання України.
Продажні зазідні політики тупо використовують аргументи, якими їх щедро продовжує забезпечувати ЗЄ.
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05.10.2023 23:15 Ответить
Винні ще й дуже. Хто змусив Україну відмовитись від ядерної зброї, хіба не Штати? Обама, на той час конгресмен, приїжджав в Україну контролювати як ріжуть ракети, радіус дії яких 2 тис км. Хто кинув Україну з будапештськими гарантіями, не США? Хто носився з ****** як дурень зі ступою, не Клінтон з Обамою?
Не дадуть допомогу Україні, то витратять значно більше на боротьбу з парашою і китаєм. Усім відомо, що скупий платить двічі.

А щодо тих хто просрав нашу оборонку. Так, вина ЗЄ велика, але до нього також постарались кравчук, кучма, овоч, депутати всіх скликань протягом 30 років, прем'єр міністри, міністри оборони... і народ, який не в НАТО і ЄС хотів, а хотів жити на параші.
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05.10.2023 23:48 Ответить
Коли наша офісно-преЗЕдентська влада щодня дає привід для блокування нам допомоги, то нащо в цьому звинувачувати ще когось? Хто краде мільярдами у української армії під час війни?? Байден, чи Трамп, чи може Шольц з Макроном? Про що ви кажете?? Нам США допомагає 1,5 роки, без їхньої підтримки та без підтримки ЄС української незалежної держави вже б не було. Невже в офісі преЗЕдента не розуміли, що в США у 2024 вибори? Розуміли. Невже не розуміли, що трампісти чиплятимуться за будь-який привід, щоб заблокувати нам допомогу? Розуміли. Тоді чому вуха всієї шаленої ВІП корупції, де крадуть вже мільярдами баксів (закупівлі харчів та зброї для ЗСУ, оборудки з зерном і т.д) стирчать з офісу преЗЕдента? Чому преЗЕдент все це мародерство власної держави толерує та покриває? Чому він дає противникам підтримки України такий чудовий козир, яким вони залюбки скористалися? Чи вам не приходять в голову такі думки, які грунтуються на вже всім відомих фактах? У вас знов США чи хтось "вінаватиє"??? Коли ви вже нарешті подорослішаєте? Всі ваші питання - до вашого преЗЕдента, який хоче безкарно красти зі своїми слугами під аплодисменти та відосікі, хамити друзям України, на хайпі плювати в колодязь звідки п"є вся країна, а потім робити кругленькі оченята, мовляв "а кто ета сдєлал?"...
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05.10.2023 23:59 Ответить
Не сказав би так. Кевін Маккартні особисто був не проти надання допомоги Україні, та на нього мало великий вплив оце притрушене радикальне трампістське крило, яке вимагало у Маккартні ще, щоб він не ставив на голосування закон для фінансування роботи уряду протягом 45-и днів. це для того вони так робили, щоб відбувся цей шатдаун.. Маккартні послухав їх частково і не поставив на розгляд закони, в яких йшлося про допомогу Україні, проте поставив на голосування закон, щоб запобігти шатдауну. а ці притрушені трампісти заявили, що він зрадив їх і республіканську партію, бо пішов на уступку демократам і вберіг їх від шатдауну. ось саме за цю його зраду його і звільнили.
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05.10.2023 23:12 Ответить
За усунення Маккарті проголосувало всього 8 республіканців. Його усунули демократи. Навіщо це було потрібно Байдену? Ясно, що нового спікера оберуть республіканці, і він буде радикальнішим за Маккарті. Тепер небезпека шатдауну стала ще вищою. Тепер допомога Україні по справжньому під загрозою - тільки і тільки з вини демократів.
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05.10.2023 23:21 Ответить
А питання усунення Маккартні на голосування теж демократи поставили?
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05.10.2023 23:29 Ответить
Маккарті
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05.10.2023 23:30 Ответить
питання усунення Маккартні на голосування поставив республіканець, але чомусь проголосували всі демократи і тільки вісім республіканців (трампістів)

То чому демократи стали на бік трампістів?
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05.10.2023 23:33 Ответить
А чому їм не проголосувати за самовбивство конкурентів?
Зараз всі бюджетники отримають прутня без солі завдяки тому, що зробили республіканці-трампісти. І з кожного утюга будуть казати, що крило Трампа та республіканці руйнують демократію та винні у фінансових проблемах в країні.

Чи хтось всерйоз вважає, що вся Америка засинає і прокидається з думкою про Україну?
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05.10.2023 23:42 Ответить
Тупі йолопи. Збірігше Маккартні демократи малиб собі спікера який був би ім вдячний. А трампісти були би за бортом, а тепер Трамп- фореве.
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05.10.2023 23:57 Ответить
З одного боку один Маккарті, який сидів на двох стільцях, з іншого розкол та дискредитація цілої партії.

Тепер демократи можуть палити в строронці і чкс від часу нагадувати амермканцям, хто у всьому винен.
Хто припхав собі в партію Трампа? Хто допустив розкол у партії? Хто створив кризу?

Ну ви в курсі, що буде з вами та з Америкою, якщо ви за них проголосуєте. Демоверсія - от вона.
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06.10.2023 00:14 Ответить
Тепер демократи можуть поцілувати себе в сраку. Трам може стати спікером , вже дав згоду на тимчасове спікерство, і тоді демократам будуть "гайки".
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06.10.2023 05:47 Ответить
тепер розвалилася двохпартійна група яка напрацьовувала компроміси
бо демократи всіх кинули
останній раз спікера Палати Представників усували 130 років тому
бо це питання честі і етики
і демократи заради своїх сіюхвилинних зисків розтоптали цю етику
ну і молоді кар'єристи, такі як республіканець гетц, теж вписали свої імена

зараз на спікера пропонують республіканця Скалізе в якого рак і який голосував проти усунення МакКарті
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05.10.2023 23:56 Ответить
"Американцям можна довіряти. Вони завжди знаходять правильне рішення. Після того, як перепробують всі неправильні." (с) У. Черчіль
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06.10.2023 00:07 Ответить
Дехто навіть робить висновки, що наразі в політикумі США існують три партії - демократи, які ЗА надання допомоги Україні, республіканці, які теж ЗА, і трампісти, які проти. Категорично проти!

І так вже получилось, що через хистку перевагу республіканців над демократами у Палаті представників Маккартні виявився заручником дій трампістів (він навіть посів цей пост, якщо не помиляюсь, з 14-ї чи навіть 17-ї спроби голосування), а демократи не вважали за потрібне зберігати представника протилежної партії на пості спікера.

Наразі Америка опинилась у абсолютно новій для них ситуації, коли Палата представників фактично недієздатня, і не може приймати жодний законодавчий акт.
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05.10.2023 23:50 Ответить
Вибачте але він чітко сказав,що кордони США мають більшу вагу чим допомога Україні. Так, він різко відповів руському, так приймає допомогу для України, але що з цього правда, то хто зна
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06.10.2023 00:07 Ответить
он-лайн переклад з POLITICO 05.10:23
Трамп рассматривает возможность поездки в Конгресс до выборов спикера
По словам республиканца, знакомого с внутренними дискуссиями, бывший президент готов выдвинуть себя в качестве кандидата в качестве спикера
Палата представителей никогда не избирала спикера, который не был бы членом Конгресса, хотя технически это не является конституционным требованием. Трамп также может столкнуться с проблемами с собственными правилами конференции Республиканской партии, в которых предусматривается, что член руководства Республиканской партии должен отойти в сторону, "если им будет предъявлено обвинение в уголовном преступлении, за которое может быть вынесен приговор в виде двух или более лет тюремного заключения".
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06.10.2023 00:22 Ответить
"кузькиной матери" над Сибирью быть !

бобриха сімонян не дарма свистіла про термоядерний взрив над Сибіром.
Буйло на Валдаї почав погрожувати відновленням ядерних випробувать - знову ядрьон батон витягнув. А це ознака невпевненості ....
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05.10.2023 23:49 Ответить
Та пофіг на ці 24 лярди, якщо це ставить на дибки всю їхню партійну систему. в штатах уже говорять, що на фінальному вирішенні доля заморожених кацапських активів. тож скоро можуть почати виділяти допомогу Україні із тих заморожених 300 лярдів.
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05.10.2023 23:14 Ответить
не кажи "гоп"......

хоча ми за розморожені активи могди б купити собі найкращу зброю за принципом ціна/якість.
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05.10.2023 23:37 Ответить
не кажи гоп, що могли б придбати...
зеленський робить закиди, що в україні корупція подолана, а мова про неї вигідна росії...
но ми то знаєм, що може завадити придбанню всього найкращого за тих 300 лярдів
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06.10.2023 00:02 Ответить
Цікаво де таку дурню пишуть

Це як з лендлізом - дякуемо, а по факту за весь термін дії закона - так нічого не попросили і не дали.

В січні 2023 пообіцяли 31 танк - через 9 місяців нарешті приїхали 10 штук

В 2022 писали, що 100млн для пілотів підготовка. Через рік виявляється що спочатку англійську потрібно

ЕС каже що поки немає законного механізму передати активи
Плюс ніхто не може сказати, де саме заморожені всі ці кошти

Щось недавно США передали, начебто із замороженого на 4-5млн, тобто менше ніж ціна віли десь в майямі.

По факту виходить, що адміністрація США не подала ніякого законопроекту в Конгрес.
На 24млрд провалили голосування, тому що там на Україну обмаль було грошей
Допомогли зняти спікера
лендліза нема, спеціально скоротили термін до 1 жовтня 2023 (республіканці пропонували до закінчення конфлікта 2014, без чіткої дати)
USAI на 18млрд не поспішають замовляти виготовлення зброї
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06.10.2023 00:02 Ответить
Ти зареєструвався у вересні- а шо там в ОПУборделі з кремлівськими та мародерством? А шо там з недопуском політиків для дипломатичного впливу на думку пересічних громадян Заходу та США у підтримці України ? Туристу ДЄрьмаку можна а іншим ні-ні ? тільки вові з Туристом Дєрьмаком та кабану холую Єрмаківському ?
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06.10.2023 04:19 Ответить
а це не факти?

арестовича випускають в сша, ізраіль. в ізраілі в травні він заявив, що посол "допоміг" виїхати, та натякнув що треба любити владу, щоб випускали на засідання ЄС
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06.10.2023 10:28 Ответить
Лендліз порівняемо республіканці та демократи

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/summary/00?s=1&r=74
Sponsor:https://www.congress.gov/member/john-cornyn/C001056 Sen. Cornyn, John [R-TX] (Introduced 01/19/2022)

The waivers provided by this bill shall be in effect until (1) the conflict beginning with Russia's annexation of the Crimea region of Ukraine in 2014 has ceased, and (2) Russia has reduced its military force on Ukraine's eastern border to the levels maintained prior to March 1, 2021.

Республіканець запропонував лендліз з терміном дії, поки не вирішимо питання Криму та конфлікту 2014 року

14 республіканців та 6 демократів стали співавторами лендліза

Mr. SCHUMER (for Mr. Cornyn) proposed an amendment to the
bill S. 3522, to provide enhanced authority for the President to enter
into agreements with the Government of Ukraine to lend or lease defense
articles to that Government to protect civilian populations in Ukraine
from Russian military invasion, and for other purposes; as follows:
(1) In general.--Subject to paragraph (2), for fiscal years
2022 and 2023, the President

Chuck Schumer (Democratic Party) is a member of the U.S. Senate from New York

Під час розгляду SCHUMER, запропонував іншу дату закінчення лендлізу - замість закінчення по факту вирішення конфлікту, запропонував дату 1 жовтня 2023

Наступила дата 1 жовтня 2023 - лендліз перестав діяти, завдяки демократам

Є закон котрий ще обговорюють (знову від республіканця)
котрий передбачає подовження лендлізу на 2024 рік
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670

Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.

Хто вніс цю поправку
Description: An amendment numbered 25 printed in House Report 118-142 to strike section 1224 of the bill, which extends lend-lease authority to Ukraine.Sponsor: https://www.congress.gov/member/andrew-ogles/O000175 Ogles, Andrew [Rep.-R-TN-5] (Offered 07/13/2023)

Знову респібліканець

Якщо лендліз це добре, то чому його пропонують республіканці, а демократи зменшують термін дії?
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06.10.2023 14:08 Ответить
Помилка влади в тому що вони не переводять країну на військові рейки. Закони мирного часу зупинити. За корупцію і кражу державних грошей, так само як і за державну зраду - має бути польовий суд і розстріл. Всі ресурси компаній обєднати і виробляти зброю та набої а не так як тепер - антонов має крило, двигуни - мотор січ, радари і ракети - кб луч і не хочуть обєднатись щоб виробляти тисячі аналогів шахєдів. бо кожен хоче бути головний і не ділитись грошами. Це шлях до поразки. Треба Зе забити на своїх корешів і рятувати Україну.
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05.10.2023 23:15 Ответить
Расстрелы за коррупцию не особо то и помогают. Очень показательна в этом плане Южная Корея. У них почти всех президентов за коррупцию или посадили или казнили. И все равно приходит следующий и то же самое =) Объединять в огромные гос корпорации это тоже путь в никуда. Гос. управление менее эффективно чем частное. А всякие монстры еще менее управляемые.
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05.10.2023 23:32 Ответить
"відсторонення Маккарті призупинило всю законодавчу роботу Палати представників до обрання нового спікера"

Водночас демократи і Байден прекрасно знали, до чого призведе усунення ними Маккарті. А ще до цього Байден викинув у сміття закон про Ленд Лізу.
Це все, що потрібно знати про справжню підтримку України Байденом.
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05.10.2023 23:15 Ответить
тоді треба добавити
Клінтон демократ - "вмовив" віддати ядерну зброю Кравчука та Кучму
Обама демократ - віддайте Крим та не чініть опір
Байден демократ - вам 3 дні, керівництву - тікайте, посольство краще закрити, краще зняти санкції з СП, наложив "санкції із ада" тільки на імпорт, щоб кошти від експорту можна було витрачати тільки на війну,
лендліз 0 поставок, тому що запропонували республіканці

Макарті 15 раз голосували, то нового ще довше будуть вибирати
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06.10.2023 00:17 Ответить
2015
Президент США Барак Обама намерен предоставить Украине кредит в $1 млрд в следующем месяце.
Об этом сообщила министр торговли США Пенни Прицкер.
Государственный департамент США дал четко понять властям Украины, что привязывает предоставление кредитных гарантий в размере $1 млрд к отставке генерального прокурора Виктора Шокина

2023
Президент Соединенных Штатов, Джо Байден, назначил Пенни Прицкер на должность специальной представителя США по экономическому восстановлению Украины.

Война еще не закончилась, помощи не хватает, но уже восстанавливать собираются
Это во время войны или после победы

еще пару месяцев назад, когда был инциндент с вагнером - то США просили не "раскачивать русскую лодку"
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06.10.2023 00:35 Ответить
саме так. Ще потрібно додати програму сенатора Обами 2005 року з роззброєння України - знищення арсеналів. Це завдання Обама отримав одразу після першого Майдану, коли хуьло вирішив готуватися до війни. Обама особисто контролював знищення арсеналів, для цього приїжджав в Україну
https://uainfo.org/blognews/509035-chem-zanimalsya-obama-v-donecke-foto-i-ego-lichnye-vospominaniya.html Чем занимался Обама в Донецке: фото и его личные воспоминания (uainfo.org)
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06.10.2023 01:20 Ответить
ОПа поперек *опи.
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05.10.2023 23:17 Ответить
демократичні цінності
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05.10.2023 23:18 Ответить
Нужно втихаря делатьядреную бимбу. С такими то союзничками ненадежными
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05.10.2023 23:19 Ответить
100%

Ізраїль у 60-х так і зробив. Всупереч заборонам США
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05.10.2023 23:22 Ответить
Який фантазер. Для цього спеціалісти і збагачений уран потрібен. Якщо на таку фігню піти, то ті ж американці скажуть росіянам "а, ну тоді пофіг, розірвіть їх".
Ну що за люди. З одних хибних фантазій вдаються до інших.
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05.10.2023 23:43 Ответить
Не скажуть.
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06.10.2023 00:16 Ответить
Ну звісно. А для чого забрали тоді?
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06.10.2023 00:19 Ответить
Іди і зроби.
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05.10.2023 23:44 Ответить
Плутоній на реакторах можна нашкробати, але в цілому ядерна зброю це най..бка, дуже дорога і замітна. Набагато дешевша і ефективніша хім.зброя. Особливо в умовах використання дронів. Просто її може робити будь хто (аум-сінрікьо робили в кустарних умовах) - тому її заборонили. І дозволили тільки ядеину для ізбраних.
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06.10.2023 00:50 Ответить
В слідуючий раз клінічний ідіот при голосуванні бюджету вдасться до кардинального - заблокує разом з Мейджорі Грін електрощитову в конгресі.Ось тоді і заспівають. Одній симпатязі х..... таке успішно вдалось провернути у ВР
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05.10.2023 23:27 Ответить
Вы пишите "..Почему американцы не тратили миллиарды долларов на экономическую поддержку Украины до 2014 года(план Маршала помните)"
Потому что тогдашние правительство вместе с трижды судимый презом овощем было на 100% про кремлёвским ,то есть в США видели при той власти яныка полностью про российский и анти европейский вектор и ожидали вход Украины в одкб ,ну а дальше триггером стало побитие справедливо протестующих студентов за обман и пере направление выбранного раннее про западного вектора той властью и народный майдан
Ну а позже, а конкретно в феврале при полномасштабном наступлении американцам стало ясно ,что раша таким образом, то есть при не дай бог поглощении и взятие под полностью свой контроль Украины и введя её в состав одкб , может расширится до границ Польши ,Румынии, Венгрии ,Словакии , а это уже существенная угроза всему блоку НАТО, тем более печальный опыт с Белоруссией уже имел место
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06.10.2023 00:28 Ответить
А потому, что до 2014 года Украина в помощи не нуждалась. Сама могла себе и другим помочь. Достаточно было выслать в московию все русские консервы, а своим устроить мусорную люстрацию. Всем!
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06.10.2023 00:40 Ответить
А у меня , украинца в двадцатом поколении , вопрос на вопрос к россиянцу - а почему россия , вместо того чтобы поддерживать тесные экономические связи с Украиной , и таким образом уреплять отношения между странами , сначала развязала экономические войны против Украины , а потом решила захватить часть суверенной территории Украины ? Может потому что не желала видеть возле своих границ МИРОВУЮ ЖЕМЧУЖИНУ ?
В этой ситуации самое подходящее одно из ваших изречений : " нечего зеркало винить , когда у самого рожа кривая " ((
Чому нам тепер допомагають США ? Та тому що побачили яке лайно ваша параша , саме ПАРАША , а не раша ((
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06.10.2023 01:54 Ответить
Мы вас банить (пока ) не будем. Но ответ кроется в вашем вопросе.
"Но стали тратить миллиарды когда Украина стала воевать с Россией?"
Ответьте нам, когда Украина напала на вонючую парашу и "стала с ней воевать"?
А заодно ответьте, чей Крым, на который вонючая параша напала 20.02.2014?
И чей Донбасс, на который вонючая параша напала чуть позже?
И за какие яхты Ху#ла с хоккейными площадками погибли 2 ваших сына, и слава Богу?
И как вы, старый дурень, до сих пор ничего не поняли, и пришли на Цензор вчера, чтобы вам это здесь наглядно и пока без мата, как это у вас принято, объяснили?
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06.10.2023 08:11 Ответить
Всё, Байден - хромая утка, старая пустая банка из под краски. Прогнулся перед карликом.
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05.10.2023 23:39 Ответить
От тобі й здрасті. Ну що, Зеля, скотина ти така. Готуй вазелин. Бо схоже, що під кінець зими тебе вже самі люди роздеруть від розпачу роздеруть.
Ситуація і у зовнішній політиці, і у внутрішній все гірше і гірше. А це не може ще й на фронті не позначитись.
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05.10.2023 23:40 Ответить
Ніхто його дерти не буде а от тебе йолопа - так
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05.10.2023 23:59 Ответить
Ой, подивимось, подивимось.
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06.10.2023 00:03 Ответить
Тут головне щоб телемарафон не зупинявся. Відосіки спасуть Україну.
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06.10.2023 05:54 Ответить
Не врятують Зелю телемарафон і відосіки, якщо соціалку і зарплату бюджетникам не буде чим платити. Холодильник завжди перемагає телевізор
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06.10.2023 07:17 Ответить
О! Відразу видно, що ви розумієте все. А ну розкажіть про чергову перемогу?
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06.10.2023 00:09 Ответить
Ось чергова перемога:

"...Оператори азартних ігор упродовж січня - червня сплатили до бюджету України 2,94 млрд грн податків, що в 14 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це в Телеграмі повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, передає Укрінформ..."

Азартні ігри нас врятують!
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06.10.2023 05:58 Ответить
У США есть только две альтернативы: резко увеличить помощь Украине или рыть окопы на пляжах Флориды
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06.10.2023 00:31 Ответить
Россия США вообще не угрожает никак, не мели чушь.
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06.10.2023 02:27 Ответить
Не виключено. що вся ця допомога закінчиться по афганському сценарію
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06.10.2023 02:24 Ответить
Результат был очевиден, все правильно сделали так как Зеленая шобла не в адеквате. Это может ему чуть мозги вставит, придурку. Великий в сраку дипломат.
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06.10.2023 02:26 Ответить
Какайа разніца, УрЯ !!! главнає чьто перзідєнт ЗЕлупа врятував Бєню КалЛомойшу від кримінальної відповідальності у США, воно ж його зловило першим. А амеріканцы оніже тупые...как бЫдло 73%.
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06.10.2023 05:19 Ответить
Нам м'яко кажучи пропонують - розкуркулювати своїх мародерів. Шукати ті гроші, які пішли в іншому напрямку.
Довести, що ми вміємо спрямовувати чужі сили і заощадження по їхньому цільовому призначенню.
А не тринькати 1,7млрд на іномовлення телеканалів Рада, марафонів, дебільних сереалів!
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06.10.2023 08:05 Ответить
Выйти из договора по безъядерному статусу. Делать ядерное оружие.
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06.10.2023 21:24 Ответить
 
 