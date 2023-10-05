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Новости
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Глава МИД Франции Колонна об обстреле Россией Грозы на Харьковщине: "Мы не должны привыкать к этому ужасу"

колонна

Мир должен осуждать каждое военное преступление России в Украине и не привыкать к этому ужасу.

Об этом министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна написала в соцсети Х, комментируя российский ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области, сообщает Цензор.НЕТ.

"Более 50 погибших в результате российского удара по селу. Мы должны осуждать каждое из этих преступлений снова и снова, мы не должны привыкать к этому ужасу, мы должны помнить, что умышленные обстрелы гражданских лиц являются военным преступлением согласно международному праву", – заявила Колонна.

Читайте также: Ракетный удар по Грозе в Харьковской области: установлены личности 35 погибших, для идентификации других понадобится ДНК-экспертиза

Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.

Автор: 

обстрел (27151) Харьковщина (5577) Колонна Катрин (37)


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Топ комментарии
+9
Занепокоєння, засудження... Скажену собаку зупитить тільки куля.
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05.10.2023 23:06
+6
Та ви вже давно звикли!
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05.10.2023 23:08
+4
От этих их высказываний какой-то испанский стыд возникает. "Мы должны... мы не должны... " - они неужели не понимают насколько глупо выглядят? Да ничего вы не должны своей болтовнёй. Просто тихо предоставьте хороший арсенал и всё сделают без ваших соплей.
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05.10.2023 23:57
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Занепокоєння, засудження... Скажену собаку зупитить тільки куля.
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05.10.2023 23:06 Ответить
точно так-куля..умиротворення рашки,як вважають на Заході,не працює.
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05.10.2023 23:15 Ответить
Хатинь -одною ракетою.
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05.10.2023 23:55 Ответить
А що Ви повинні? Франція приєдналася до Будапештського
меморандуму , а відповідати кто буде ?
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05.10.2023 23:07 Ответить
Та ви вже давно звикли!
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05.10.2023 23:08 Ответить
Країни висловлюють засудження. Країни ,які захищають народ України своєю зброєю. А чиновник на посаді президента пробулькав,що потрібно Патріоти. Значить асфальт уже не зброя дайте чужі Патріоти. А свої де? Що там сьогодні з новими арештами документів з оборонки?
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05.10.2023 23:11 Ответить
Арешт то фігня, а от публічне копіювання з метою передачітехнічної документації кацапам це дійсно зрада.
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05.10.2023 23:16 Ответить
І Україна це знову прийме. Нажаль. Таке відчуття, що не час зупинився в лютому, а люди зупинилися в розумінні реальності. Як можна когось звинувачувати, якщо самі вибрали клоуна і шашлики. Де були усі ці дописувачі,коли Порошенко благав не забирати гроші в ЗСУ.
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05.10.2023 23:20 Ответить
ми вже це чули...і не раз...обєспокоєнності...великі обєспокоєнності
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05.10.2023 23:16 Ответить
Буча, Ірпінь, Мощун... Це тільки Київська обл.
Ізюм, Бахмут, Херсон, Харків, Вугледар, Мар'їнка, Миколаїв, Дніпро, Запоріжжя, Авдіївка, .... Цей перелік нескінченний.

МАРІУПОЛЬ... Чомусь мені здається, що після його визволення трагедія цього міста стане в один ряд з Бабиним Яром, Освенцемом і ГУЛАГом
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05.10.2023 23:19 Ответить
Бабин Яр викресліть. Ніяких масових розстрілів там не відбувалось взагалі.
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05.10.2023 23:31 Ответить
Я казав про резонанс тих подій в ********* висвітленні історії. Як на мене, то теперешнє трактування згаданих мною подій масового знищення і те, що було в Маріуполі - частини одного ланцюга.
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05.10.2023 23:52 Ответить
?
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05.10.2023 23:56 Ответить
А що було?
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06.10.2023 00:01 Ответить
Нічого. Жодних документальних підтверджені не існує. Слідів "масових розстрілів" не було знайдено в 1943 році, хоча були спроби цю мульку яку запустив в газету "правда" Ейзенштейн з евакуації, просунути. На Нюрнберзькому процесі про Бабин Яр ніхто не згадував взагалі. Мої родичі були в Києві протягом окупації, але вперше почули про "Бабин Яр" аж через 20 років після війни...
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06.10.2023 00:15 Ответить
влупить ракетой по селу в 60 км от фронта. Какие там могут быть военные цели?
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05.10.2023 23:24 Ответить
Та Ви шо?! Там же "нацики" зібрались помянути "нацика"! ...
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05.10.2023 23:28 Ответить
Так может хватит сопли жевать и ввести ограниченный контингент НАТО примерно так в 100к и разместить в Харьковской области F-35?
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05.10.2023 23:27 Ответить
ви в це вірите?кацапи величезну дамбу підірвали і яка була реакція світу...
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05.10.2023 23:59 Ответить
От этих их высказываний какой-то испанский стыд возникает. "Мы должны... мы не должны... " - они неужели не понимают насколько глупо выглядят? Да ничего вы не должны своей болтовнёй. Просто тихо предоставьте хороший арсенал и всё сделают без ваших соплей.
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05.10.2023 23:57 Ответить
Та ви на заході навіть не можете зупинити просування мордору до Олімпійських ігор в Парижі. УЄФА і ФІФА вже допускають до міжнародних змагань U-17 кацапів, бо це діти мовляв. А те що в тій же Грозі загинули діти , і це нічого для них. Це не СВІТ , а таке враження , що потустороння темрява наступає
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06.10.2023 00:38 Ответить
Западной цивилизации из-за недалеких импотентов у власти наступает пи...ец. Балтийские страны могут уже начинать рыть окопы. То, чего не сделала Украина
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06.10.2023 01:27 Ответить
Та вже звикли... Навіть Боневтіку пох..
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06.10.2023 07:22 Ответить
Если ВОЙНА прийдёт в Европу, в том числе бомбордировка по мирняку, тогда точно НЕ привыкнут.
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06.10.2023 11:29 Ответить
 
 