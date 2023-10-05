Глава МИД Франции Колонна об обстреле Россией Грозы на Харьковщине: "Мы не должны привыкать к этому ужасу"
Мир должен осуждать каждое военное преступление России в Украине и не привыкать к этому ужасу.
Об этом министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна написала в соцсети Х, комментируя российский ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области, сообщает Цензор.НЕТ.
"Более 50 погибших в результате российского удара по селу. Мы должны осуждать каждое из этих преступлений снова и снова, мы не должны привыкать к этому ужасу, мы должны помнить, что умышленные обстрелы гражданских лиц являются военным преступлением согласно международному праву", – заявила Колонна.
Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.
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