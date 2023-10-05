Генсек ООН Гутерриш "решительно осудил" российский удар по с. Гроза на Харьковщине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил сегодняшний удар по селу в Купянском районе Харьковской области Украины, в результате которого погибли не менее 50 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Генсека ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены. Генеральный секретарь выражает глубокие соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления раненым", - говорится в заявлении пресс-секретаря Гутерриша.

Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.

Смотрите также: Аварийно-спасательные работы в с. Гроза на Харьковщине завершены: 51 человек погиб, 6 - пострадали, - ГСЧС. ФОТОрепортаж