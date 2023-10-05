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Генсек ООН Гутерриш "решительно осудил" российский удар по с. Гроза на Харьковщине

гутерріш,антоніу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил сегодняшний удар по селу в Купянском районе Харьковской области Украины, в результате которого погибли не менее 50 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Генсека ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены. Генеральный секретарь выражает глубокие соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления раненым", - говорится в заявлении пресс-секретаря Гутерриша.

Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.

Смотрите также: Аварийно-спасательные работы в с. Гроза на Харьковщине завершены: 51 человек погиб, 6 - пострадали, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27151) ООН (4168) Харьковщина (5577) Гутерриш Антониу (335)


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Топ комментарии
+17
Запихніть своє рішуче засудження собі в сраку, імпотенти ******! Як ви вже остогидли, сцикуни продажні.
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05.10.2023 23:36
+11
Гутерріш, а підніми-но це питання на радбезі ООН! Слабо? А на Ген.Ассамблеї?
Ой! Я ж, здається, так і не бачив ТВОЄЇ заяви (як генсека), що московити - то агресор і окупант... Може то в мене окуляри такі, як у ОБРЄ чи МКЧХ....
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05.10.2023 23:26
+7
…як террористичної держави
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06.10.2023 00:03
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А васька слушаєт да єст.
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05.10.2023 23:25 Ответить
А ножкой топнул ?
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05.10.2023 23:25 Ответить
Якщо це автентичний переклад, то кого він засудив? А так можливо і Україну, тому що до сих пір не сдаємося.
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05.10.2023 23:25 Ответить
Гутерріш, а підніми-но це питання на радбезі ООН! Слабо? А на Ген.Ассамблеї?
Ой! Я ж, здається, так і не бачив ТВОЄЇ заяви (як генсека), що московити - то агресор і окупант... Може то в мене окуляри такі, як у ОБРЄ чи МКЧХ....
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05.10.2023 23:26 Ответить
засудили але ніякого геноциду не бачать,

але чому параша стріляє тільки по українським містам?
це теж ніяк не відноситься до геноциду?
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05.10.2023 23:29 Ответить
Ну чому ж... Вони і по своїх містах стріляють, але, нажаль, поки що не дуже вдало і (за словами московитів) випадково. Але треба зачекати, як на мене. І на московії знову з'явиться і "рязанський цукор", і "терористи" Норд-Осту чи Беслану... Головне, щоб те ботоксне чмо з бункера відчуло небезпеку для себе і своєї влади. А від заяв ООН, РЄ, ЄС, МКЧХ, МАГАТЕ, ОБРЄ чи ще якихось абревіатур небезпеки ніякої для нього немає... От і біситься від безвиході.
Нам від цього легше не стане, на жаль.
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05.10.2023 23:43 Ответить
Запихніть своє рішуче засудження собі в сраку, імпотенти ******! Як ви вже остогидли, сцикуни продажні.
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05.10.2023 23:36 Ответить
Найкращий комент під цією новиною
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05.10.2023 23:43 Ответить
Шут 👺
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05.10.2023 23:37 Ответить
фуууууу видихнув. уже подумав що просто засудив а тут слава Богу рішуче
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05.10.2023 23:46 Ответить
Слабак. А наш а наш засуджує потужньо.
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05.10.2023 23:48 Ответить
А чому не висловив глибокого занепокоєння чи, як мінімум, стурбованості?
...Мовчало б краще, погань.
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05.10.2023 23:50 Ответить
...і при цьому всьому в ООНі сидить представник недокраїни, яка ці удари й наносить.
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05.10.2023 23:52 Ответить
Слизьняк. Ето результат того что ты никак раньше не отреагировал на прошлые преступления ***** и даже больше того, начал еще больше пресмыкаться перед ******.
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05.10.2023 23:55 Ответить
И что ето за дебильный обычай выражать соболезнование семьям погибших. От етого мертвым уже ни холодно ни жарко. Иди вырази соболезнование самим погибшим.
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05.10.2023 23:59 Ответить
Реакцією повинно бути повне виключення рф з ООН
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06.10.2023 00:01 Ответить
…як террористичної держави
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06.10.2023 00:03 Ответить
Так и будут сопли жевать, или начнут что-то реальное делать?
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06.10.2023 00:04 Ответить
Нічого не буде, поки по ним не прилетить. Рузвальт Черчіллю два роки басні складав, поки японці не гепнули по Перл Харбору. Маєм вже досвід з Лігою Націй.
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06.10.2023 00:08 Ответить
Заїбало ваше стурбовання! Ви були стурбовані, як капстан декілька країн окупував. В Украхні це кожен день. Я б..тьне розумію. Наші військові, то цивільеі, які стали на щпзист батьківщини. 15тис безвісти пропало з них, 11 тис цивільних.
Але ж бабло важливіше.
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06.10.2023 00:07 Ответить
От цікаво, чому українські представники в ООН, чи хто там компетентні особи, не ініціюють після кожного кацапського обстрілу засідання радбезу? Може б вони задовбалися щодня збиратися та саморозпустилися?
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06.10.2023 00:10 Ответить
Бо кислиця може тільки в твіттері щось перднуть для своїх 100 підписників, а в залі сидить засунувши язика в сраку.
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06.10.2023 00:16 Ответить
Не смішить. Як там добрива росіі ?
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06.10.2023 00:12 Ответить
Ета другоє
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06.10.2023 06:41 Ответить
******* кацапське, давно не співав про голодуючих африканців та переговори з козломордими.
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06.10.2023 00:14 Ответить
держитесь и хорошего вам настроения.... Хоть бы лучше молчал, мудило
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06.10.2023 00:31 Ответить
Виходить що якщо Україна у відповідь нанесе удар по цивільним кацапам то це теж не буде вважатися геноцидом?
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06.10.2023 04:46 Ответить
Вангую, що якщо щось подібне станеться, то кацапи будуть верещати як несамовиті на усіх своїх телеканалах та скличуть усі можливі міжнародні збіговиська...
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06.10.2023 07:20 Ответить
а шо там с геноцидом, оон ще не видно?
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06.10.2023 08:14 Ответить
рєшітєльна атсасал
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06.10.2023 09:06 Ответить
Чуєш,пане, а ще рішучіше можеш засудити кацапів?
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06.10.2023 09:32 Ответить
Шо думка ООНівського імпотента,шо думка "синяка" біля вокзального генделика - одну вагу мають!
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06.10.2023 09:47 Ответить
А де реакція самої України? Де терміновий збор ООН щодо питання вбивства цивільного населення? Що робить українська делегація? Де звернення послів української держави від Японії до США з розповсюдженням інформації про масове вбивство цивільного населення?
Зеленський також може скликати міжнародних журналістів, їм всеодно на чому хайпувати то нехай пишуть про трагедію!!!
Ця новина повинна не сходити з перших шпальт газет!!!
Тоді не буде питання, чому потрібно підтримувати Україну проти цих ******
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06.10.2023 12:56 Ответить
 
 