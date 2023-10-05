Генсек ООН Гутерриш "решительно осудил" российский удар по с. Гроза на Харьковщине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил сегодняшний удар по селу в Купянском районе Харьковской области Украины, в результате которого погибли не менее 50 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Генсека ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены. Генеральный секретарь выражает глубокие соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления раненым", - говорится в заявлении пресс-секретаря Гутерриша.
Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.
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Ой! Я ж, здається, так і не бачив ТВОЄЇ заяви (як генсека), що московити - то агресор і окупант... Може то в мене окуляри такі, як у ОБРЄ чи МКЧХ....
але чому параша стріляє тільки по українським містам?
це теж ніяк не відноситься до геноциду?
Нам від цього легше не стане, на жаль.
...Мовчало б краще, погань.
Але ж бабло важливіше.
Зеленський також може скликати міжнародних журналістів, їм всеодно на чому хайпувати то нехай пишуть про трагедію!!!
Ця новина повинна не сходити з перших шпальт газет!!!
Тоді не буде питання, чому потрібно підтримувати Україну проти цих ******