Вследствие обстрела села Гроза на Харьковщине погибла семья воина ВСУ Андрея Козыря, которого поминали в тот день, - СМИ (обновлено)
В селе Гроза на Харьковщине вследствие российских обстрелов погибла семья военного, которого в момент прилета российской ракеты поминали местные жители.
Погибшего военного похоронили в Днепре, а позже родственники организовали его перезахоронение в родном селе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
"Во время ракетного удара сын погибшего военного, невестка и жена находились в кафе и, к сожалению, погибли. Сын погибшего защитника тоже был военным", - сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
В репортаже ТСН сказано, что на поминках собрались родственники, близкие, соседи воина ВСУ Андрея Козыря. Среди погибших его сын и вся семья.
До полномасштабного вторжения РФ Андрей Козырь и его сын Денис были на заработках в Польше, говорится в репортаже. С первых дней войны оба вернулись в Украину и пошли в ряды ВСУ.
Сначала отец и сын пришли в военкомат во Львове. Оттуда их доставили на учебу, и вскоре оба оказались на фронте. Оба воевали под Попасной летом 2022 года.
Андрей получил смертельное ранение в шею на третий день на фронте. Его похоронили на Днепропетровщине, поскольку на тот момент родина – село Гроза – находилась под российской оккупацией. Осенью 2022 г. Грозу освободили благодаря успешному наступлению Сил обороны.
Со временем Денис Козырь демобилизовался из-за состояния здоровья. Летом 2023 года Денис женился.
Тем временем семья решила похоронить Андрея Козыря на родине – на кладбище в Грозе. 5 октября перевезли тело павшего воина, семья и соседи собрались, чтобы его помянуть. Около полудня российские ракеты "Искандер" попали в здание, где собралось почти все село, в котором после оккупации из 500 человек осталось около 100.
В результате удара РФ погибла вся семья Андрея Козыря: россияне убили Дениса, его жену, маму жены, бабушку, дедушку, — рассказали СМИ. "Погибли все. Раньше в нашей деревне по одному гробу стояло, теперь будет по пять", - рассказала в комментарии Общественному местная жительница.
В Харьковской полиции так объясняют большое количество жертв: "Помещение маленькое, оно не было оборудовано укрытием, поэтому такое количество погибших. Никак иначе как геноцидом или преступлением это назвать невозможно".
Сказано также, что удар был нанесен из территории России ракетой "Искандер".
Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.
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От і влупили....
є думка, що відповідних технологій не існує.
а от що якись узькомірний ждун міг цю інфу злити касапам - це цілком можливо
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет Фау-1, Фау-2, авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерногї зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
Скільки українських громадян, підприємств, будинків, міст повинен знищити Пуйло, щоб до злочинця Боневтіка дійшло, що єдиний спосіб припинити цю агресію скаженого Пуйла є ракети у відповідь по всій території Росії.? Іншу мову Пуйло не розуміє. Завдяки своїй бездіяльності Янелох-Боневтік став по суті союзником Пуйла і співучасником його злочинів.
навіщо ?
"Государь не должен поднимать https://citaty.info/topic/oruzhie оружие из-за своего гнева; полководец не должен вступать в https://citaty.info/topic/boi бой из-за своей злобы. Двигаются тогда, когда это соответствует выгоде; если это не соответствует выгоде, остаются на месте."
Сунь Цзи "Мистецтво війни" 6 ст. до н.е.
так!
безглуздо вбивати 50 мирних селян, включно із дитиною, за 3 млн. дол.
так само як безглуздо як стріляти Іскандером по ротному опорнику.
Всяка військова ціль має свою ціну.
Рашисти ж своїм сьогодняшнім безглуздим ударом по мирному населенню підтвердили для всього світу свою репутацію тупих вбивць.
Навіщо ?
Путин просто безграмотный совковый гопник, который ничему никогда не учился и не понимает элементарных законов истории. И большинство населения РФ - это такие же совковые гопники-манкурты, как их кремлевский хан.
Ничего не получится у московской Орды: Украина всё равно добьется свободы и независимости.
Вечная память погибшим и глубокое уважение к погибшим патриотам Андрею Козырю и Денису Козырю, которые вернулись из безопасной Польши, чтобы сражаться за свободу Украины.
Каинами были - каинами и останутся...
і не останній
злочин, а не війна, бо війна це мистецтво вбивства - вбити ворога як можна ефективніше і дешевше
ця війна ще на довгі роки і ми повинні розраховувати на власні ресурси, як людські, так і фінансові
інакше - пропадемо....
( наприклад знищення командування чорноморського флоту )
Так що шукати винуватця треба серед місцевих.
Просто так іскандер би ніхто не кидав в напівпусте село за 50км від фронту. Хтось здав, бо навмання так попасти це нереально
А расея это болото
Не зря во всех религиях главного Иблиса изображают в виде ЦАПА, тоесть КОЗЛА в пентаграмме.....
С наших какЦАПОФФ срисовывали....
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Чому такі висновки тільки в неї і тільки після трагедії!
Правила безпеки повинні транслюватися на кожному куті!
Може,хватить їх використовувати,як піхоту,не на піхоту їх вчили.Для них роботи-непочатий край.
А піхота,що,має виловлювати замаскованих шпигунів?