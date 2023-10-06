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Новости Война
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Вследствие обстрела села Гроза на Харьковщине погибла семья воина ВСУ Андрея Козыря, которого поминали в тот день, - СМИ (обновлено)

гроза

В селе Гроза на Харьковщине вследствие российских обстрелов погибла семья военного, которого в момент прилета российской ракеты поминали местные жители.

Погибшего военного похоронили в Днепре, а позже родственники организовали его перезахоронение в родном селе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Во время ракетного удара сын погибшего военного, невестка и жена находились в кафе и, к сожалению, погибли. Сын погибшего защитника тоже был военным", - сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

В репортаже ТСН сказано, что на поминках собрались родственники, близкие, соседи воина ВСУ Андрея Козыря. Среди погибших его сын и вся семья.

До полномасштабного вторжения РФ Андрей Козырь и его сын Денис были на заработках в Польше, говорится в репортаже. С первых дней войны оба вернулись в Украину и пошли в ряды ВСУ.

Вследствие обстрела села Гроза на Харьковщине погибла семья воина ВСУ Андрея Козыря, которого поминали в тот день, - СМИ 01

Сначала отец и сын пришли в военкомат во Львове. Оттуда их доставили на учебу, и вскоре оба оказались на фронте. Оба воевали под Попасной летом 2022 года.

Андрей получил смертельное ранение в шею на третий день на фронте. Его похоронили на Днепропетровщине, поскольку на тот момент родина – село Гроза – находилась под российской оккупацией. Осенью 2022 г. Грозу освободили благодаря успешному наступлению Сил обороны.

Читайте также: МИД Австрии вызвал посла РФ в Вене из-за обстрела Грозы на Харьковщине: "Виновные должны понести ответственность"

Со временем Денис Козырь демобилизовался из-за состояния здоровья. Летом 2023 года Денис женился.

Тем временем семья решила похоронить Андрея Козыря на родине – на кладбище в Грозе. 5 октября перевезли тело павшего воина, семья и соседи собрались, чтобы его помянуть. Около полудня российские ракеты "Искандер" попали в здание, где собралось почти все село, в котором после оккупации из 500 человек осталось около 100.

Также читайте: Россияне одной ракетой убили более половины жителей села Гроза на Харьковщине, - прокуратура

В результате удара РФ погибла вся семья Андрея Козыря: россияне убили Дениса, его жену, маму жены, бабушку, дедушку, — рассказали СМИ. "Погибли все. Раньше в нашей деревне по одному гробу стояло, теперь будет по пять", - рассказала в комментарии Общественному местная жительница.

В Харьковской полиции так объясняют большое количество жертв: "Помещение маленькое, оно не было оборудовано укрытием, поэтому такое количество погибших. Никак иначе как геноцидом или преступлением это назвать невозможно".

Сказано также, что удар был нанесен из территории России ракетой "Искандер".

Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.

Автор: 

обстрел (27151) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+63
А ще, якийсь місцевий ******** навів цю ракету, так просто влучити кацапи не могли. Всіх отих ватних ждунів рашиського міру прив'язати до двох машин і щоб вони роз'їхались у різні боки
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06.10.2023 08:02
+49
Кончені тварюки ! Вбивати їх не замислюючись.
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06.10.2023 00:06
+43
Какой то убл.док навел. Bічний спочинок даруй загиблим , Господи!
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06.10.2023 00:23
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Правила форума Совет форумчан
От ********! Так і думала, що то поминали військового
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06.10.2023 00:05 Ответить
А ще, якийсь місцевий ******** навів цю ракету, так просто влучити кацапи не могли. Всіх отих ватних ждунів рашиського міру прив'язати до двох машин і щоб вони роз'їхались у різні боки
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06.10.2023 08:02 Ответить
Е , то швидка смерть . А от ті дві машини та в одну сторону , та по кукурудзі або соняхах .
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06.10.2023 16:56 Ответить
Я вже писав у іншому дописі - можливо просто кацапи засікли дуже велику для того місця кількість мобільних пристроїв одночасно в одній точці

От і влупили....
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06.10.2023 21:17 Ответить
Триста відсотків на те, що так і було!
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07.10.2023 09:45 Ответить
40 км від лінії фронту - як касапи могли засікти?..
є думка, що відповідних технологій не існує.
а от що якись узькомірний ждун міг цю інфу злити касапам - це цілком можливо
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07.10.2023 16:13 Ответить
к гадалке не ходи , что это сделали или попы МП или их ярые прехожане
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06.10.2023 22:06 Ответить
Існує ЄДИНИЙ СПОСІБ протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі ( гора Кроненберг) виготовляли ракети ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Україна володіє ракетними технологіями. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет Фау-1, Фау-2, авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерногї зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
Скільки українських громадян, підприємств, будинків, міст повинен знищити Пуйло, щоб до злочинця Боневтіка дійшло, що єдиний спосіб припинити цю агресію скаженого Пуйла є ракети у відповідь по всій території Росії.? Іншу мову Пуйло не розуміє. Завдяки своїй бездіяльності Янелох-Боневтік став по суті союзником Пуйла і співучасником його злочинів.
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07.10.2023 11:55 Ответить
Німці побудували бо була даремна рабсила в концтаборах . Яку не рахували при тих же килимоаих бомбардування
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08.10.2023 00:48 Ответить
Кончені тварюки ! Вбивати їх не замислюючись.
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06.10.2023 00:06 Ответить
безглузде вбивство 50 людей за 3 млн. дол. (ціна Іскандера)
навіщо ?
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06.10.2023 00:11 Ответить
Я цю новину на роботі прочитала. А фото, краще б не дивилася. Шок. Скільки невинних людей
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06.10.2023 00:13 Ответить
Ти ціну кацапського іскандера порівнюєш із життям 51 українця і вважаєш безглуздям такий удар ? Ну ти і дебіл. Той кончений іскандер не вартує жодного життя українця.
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06.10.2023 00:20 Ответить
емоції на війні ні до чого, воюють з холодною головою і рівним диханням

"Государь не должен поднимать https://citaty.info/topic/oruzhie оружие из-за своего гнева; полководец не должен вступать в https://citaty.info/topic/boi бой из-за своей злобы. Двигаются тогда, когда это соответствует выгоде; если это не соответствует выгоде, остаются на месте."
Сунь Цзи "Мистецтво війни" 6 ст. до н.е.

так!
безглуздо вбивати 50 мирних селян, включно із дитиною, за 3 млн. дол.
так само як безглуздо як стріляти Іскандером по ротному опорнику.
Всяка військова ціль має свою ціну.

Рашисти ж своїм сьогодняшнім безглуздим ударом по мирному населенню підтвердили для всього світу свою репутацію тупих вбивць.
Навіщо ?
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06.10.2023 00:38 Ответить
На гражданских может им и нет особого резона тратить 3 млн., а вот на военных есть. Не знаю были там военные и в каком количестве. Но думаю нашлись местные сепары, которые им специально набрехали, или реально навели на скопление бойцов ВСУ. Искандер складывает несколько-этажные здания и убивает всё живое в радиусе взрыва в секунды. Т.е. это сотни людей. Поэтому используют такое оружие по крупным целям. По сельскому кафе, вместимостью 50 человек "Искандером" бить просто идиотизм. В этом нет никакого смысла. Но все военные преступления будут тщательно расследованы после войны. И весь народ ещё ни раз ужаснётся от правды и её жестокости.
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06.10.2023 02:22 Ответить
Я думаю никто там не ужаснётся и не раскается. Никто не раскаялся за сбитый "Боинг" и всем уже давно наплевать (никого так и не посадили и не осудили, кроме "стрелочников"). Они прекрасно знают, что тут происходит. Тем более они сами постоянно призывают уничтожить Украину. Это вы и я можем рассуждать с точки зрения экономики. А для них эта ракета - ну вот прошёл день, они получили 300 000 000 долларов за торговлю нефтью (приблизительно), изготовили ещё пару ракет. Тем более если это старые образцы - то деньги за них давно уплочены лет надцать назад, ракеты тоже имеют срок годности. Ну вот многие таким образом утилизируют (куда попали - там и цель). И потом - у них стоит цель: стереть Украину с лица Земли. И меня больше удивляют инфантильные комментарии удивлённых людей (это не к вам), так как уже давно должно быть всё понятно, какая у них цель
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06.10.2023 02:46 Ответить
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06.10.2023 18:04 Ответить
Было время, когда Австрийская империя захватила Бельгию. было время, когда Испанская империя захватила Голландию. И чем всё это кончилось? Тем, что и бельгийский народ, и голландский народ добились свободы и независимости.

Путин просто безграмотный совковый гопник, который ничему никогда не учился и не понимает элементарных законов истории. И большинство населения РФ - это такие же совковые гопники-манкурты, как их кремлевский хан.

Ничего не получится у московской Орды: Украина всё равно добьется свободы и независимости.

Вечная память погибшим и глубокое уважение к погибшим патриотам Андрею Козырю и Денису Козырю, которые вернулись из безопасной Польши, чтобы сражаться за свободу Украины.
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07.10.2023 05:13 Ответить
Откуда там, у этих моральных выродков-манкуртов, прирожденных Каинов возьмется раскаяние ?

Каинами были - каинами и останутся...
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07.10.2023 05:18 Ответить
Какая у кацапни может быть логика?Я живу в Запорожье и знаю не по наслышке куда лупят кацапы своими дорогими ракетами.И нихто и нечего расследовать не будет и тем более наказывать.Максимум вечерний гундовидосик,а со стороны запада очередная обеспокоенность.Хотели бы наказать уже шото бы делалось.
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06.10.2023 09:03 Ответить
Пане Агагорн,а що вам ніхто і нічого не каже,що робиться і буде робитися у відповідь?Може про вас ніхто не знає?Ви би десь зареєструвалися,чи хоч трошки розсекретили себе....
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06.10.2023 20:15 Ответить
Навіщо? Щоб боялися. Щоб посіяти паніку серед українців, щоб ті впливали на владу йти на переговори (капітуляцію) з кацапами поки кацапи не винищили ще більше населення. Та й просто від злоби і ненависті до українців за те, що "сво" у кацапів йде провально. За те, що українці обрали демократичний європейський шлях розвитку своєї країни, а не під ковпаком кремля..
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06.10.2023 05:37 Ответить
Не манипулируйте- он вобще другое хотел сказать.
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06.10.2023 16:37 Ответить
Величина честі кацапа прямо пропорційна приниженню ближнього. Дикуни.
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06.10.2023 01:17 Ответить
так, це жахливий рашиський злочин!
і не останній
злочин, а не війна, бо війна це мистецтво вбивства - вбити ворога як можна ефективніше і дешевше

ця війна ще на довгі роки і ми повинні розраховувати на власні ресурси, як людські, так і фінансові

інакше - пропадемо....
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06.10.2023 00:45 Ответить
В нас немає ніяких власних фінансових ресурсів, ми на повному фінансовому забезпеченні Заходу і залежимо від нього. Людських ресурсів в нас в декілька разів менше, ніж у раші, а огляду на те, що вони їх взагалі не рахують (бабы еще нарожают), то можна сказати вдесятеро менше. Тому позиція розраховувати на власні ресурси веде до швидкої поразці у війні
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06.10.2023 07:04 Ответить
Кац,ой,комп*ютерплюс-пропонує здатися?Та не дочекаєшся,придурок.Про те,щоб вбити кацапа-думати про якісь ресурси-пуста трата власного життя.Тільки натхнення.А що саме і будь якому кацапу-розуму українцю вистачить.Почни з сусіда-кацапа,а їх ой як багато по Україні...
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06.10.2023 20:22 Ответить
Подібних злочинів кацапи скоїли вже сотні якщо не тисячі
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06.10.2023 07:13 Ответить
кацапня цими терористичними актами переслідує кілька цілей: деморалізація українського населення, банальне масове вбивство для власної потіхи, нівелювання в інформаційному просторі вдалих дій ЗСУ
( наприклад знищення командування чорноморського флоту )
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06.10.2023 16:22 Ответить
Как бы стоимость людей дороже, учитывая что они живут десятки лет и вносят свой вклад в экономику. Так что убивать людей выгодно экономически.
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06.10.2023 16:36 Ответить
На жаль все просто. Якийсь місцевий ждун повідомив оркам, що в такій-то будівлі в такий-то час будуть поминки за загиблим українським військовим, значить усі, хто прийшов, ідейні вороги орків. От і не пожаліли ракету..
Так що шукати винуватця треба серед місцевих.

Просто так іскандер би ніхто не кидав в напівпусте село за 50км від фронту. Хтось здав, бо навмання так попасти це нереально
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06.10.2023 17:03 Ответить
Скоріше всього його там точно не було, вказав точний час, вказав точне місце.Все повинно бути досліджено,всі трафіки інтернета з того регіону теж досліджені.
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06.10.2023 18:12 Ответить
Своеобразный рекорд - зачистка мирного населения искандерами. Хотя не странно - у орков дна нет.
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06.10.2023 00:21 Ответить
В болоте дна нет
А расея это болото
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06.10.2023 00:31 Ответить
Так москва й збудована на мокшанских болотах. Все за феншуєм
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06.10.2023 16:22 Ответить
А хто то говорил що у росиян ракеты заканчиваются.
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06.10.2023 16:38 Ответить
Какой то убл.док навел. Bічний спочинок даруй загиблим , Господи!
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06.10.2023 00:23 Ответить
Заслужене пекло російським убивцям!
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06.10.2023 00:26 Ответить
Будьте ви прокляті , кацапи 😠
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06.10.2023 00:52 Ответить
На віки вічні. Амінь.
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06.10.2023 09:55 Ответить
Козломордые обезьяны, быляцкие выродки....

Не зря во всех религиях главного Иблиса изображают в виде ЦАПА, тоесть КОЗЛА в пентаграмме.....
С наших какЦАПОФФ срисовывали....
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06.10.2023 01:00 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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06.10.2023 01:21 Ответить
Трошки містики. В єгипетській "Книзі мертвих" вказано що після смерті душу лякають жахливі потойбічні істоти на її шляху. Якщо душа злякається то відродиться а "північній країні". Звідси ********* можливо і є та "Північна країна переляканих душ"... Це ж які сцикуни кацапи що вбивають навіть те що не несе для них ніякої загрози...
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06.10.2023 01:24 Ответить
Наверное все просто. Для них нет разницы военные или нет. Просто они хотят всех нас убить вот и все. Победа любой ценой. Нет у петухов морали.
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06.10.2023 04:13 Ответить
Мета інша. Вбити настільки багато щоб залякати решту і повністю подавити спротив.
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06.10.2023 04:52 Ответить
Почитайте як московити влаштували геноцид цивільному населенню Велікого Новгорода у 1478 році. Це давня традиція
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06.10.2023 18:52 Ответить
Таке враження, що всі оті мерзенні "потойбічні" істоти живуть у нашому світі. На даному відрізку часу - це скажені кацапи.
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06.10.2023 10:09 Ответить
Хтось сказав: "Пекло порожнє - всі демони тут"
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06.10.2023 16:57 Ответить
А дружина була військовою? А інших 49 чоловік всі військовими були чи за що ви їх вбили, підари?
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06.10.2023 09:34 Ответить
Ця трагедія без якойсь гниди у селі не відбулась.І ця гнида повязана з агентурою в україні.Звичайний ванька прасто так ракету не запустить по якомусь невідомому селу,тіки по приказу зверху.Робіть висновки скіки тварей зараз сидить у владних структурах україни.
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06.10.2023 05:05 Ответить
Шукайте батюшку, скоріше за все він навів .
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06.10.2023 06:00 Ответить
Або місцеву поліцію
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06.10.2023 16:03 Ответить
Чи депутатів сільради з Слуг і опзж
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06.10.2023 18:53 Ответить
Буданов, где украинский моссад???
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06.10.2023 07:03 Ответить
Червінський за гратами у Зелених ригів. Бурбу переслідують. Група спецури 'Шведа' яка витягла з Донецьку Цемаха, розігнана у 2020 році, а самого 'Шведа' чудом не застрелило сбу біля свого будинку в Києві серед білого дня, все авто в дірках від куль...
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06.10.2023 18:55 Ответить
Тут і до ворожки не потрібно ходити, навів хтось із своїх, односелець.
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06.10.2023 08:19 Ответить
скоріше за все агент якийсь посадовець, через якого проходить хоч якась інформація
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06.10.2023 16:05 Ответить
У селі всі про всіх все знають. Тут і посадовець не потрібен.
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06.10.2023 16:33 Ответить
100пудово якась гнида прокацаплена навела!
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06.10.2023 15:47 Ответить
Хтось говорить,що навів хтось... а в чому сенс наводити на мирняк? Якщо б по військових цілях,то зрозуміло, а по цивільних,який сенс? Типу,хтось поквитатися хотів, і розказав кацапам,що там військова ціль?
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06.10.2023 15:48 Ответить
а який сенс нападати на Україну?Цеж мирняк до цілого світу. не кажучи про 3,14дерацію???
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06.10.2023 16:00 Ответить
Сенс нападу на Україну зрозумілий кожному,залишити для кацапів Україну у своїй сфері впливу. А сенс наведення когось я тільки розумію в плані,що хтось з місцевих хотів поквитатися з кимось хто там був і злив фейкову інформацію,що там на поминках будуть військові чи ще щось в цьому плані, тому що кацапам для того щоб по мирняку стріляти не потрібно ніякої інформації,бери і лупи в любе містечко яке знаходиться біля фронту, по ринках,по вокзалах,по багатоквартирних будинках і тут інформаторів не треба
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06.10.2023 16:05 Ответить
Якийсь ватний сусід міг навести ракету навіть без цілі поквитатися, просто тому, що він ватний, і ненавидить всіх, хто за Україну. Бо вважає, що Росія несе їм, ватним ждунам, невимовне щастя і багатство, і поверне їх в халявний совок і дитинство. А проукраїнські люди, бачте, не дають Росіюшці зайти і принести ватному лоху те все щастя.
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06.10.2023 16:32 Ответить
Юлія Латиніна https://youtu.be/yN4vBh2E8UY?si=es1-1JEUUi2gf5Yh&t=61 про обстріл села Гроза : У кацапів є система "Леєр" на літаку, яка відслідковує інформацію на десятки кілометрів вглиб! І оператор побачив скупчення 60+ мобільників в одному місці та вирішено було вдарити туди за 40км від фронту.

Чому такі висновки тільки в неї і тільки після трагедії!

Правила безпеки повинні транслюватися на кожному куті!
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07.10.2023 10:05 Ответить
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06.10.2023 15:58 Ответить
місцеві путіноїди навели, стопроцентно, відразу розправилися з усіма патріотами цього села, що не так далеко біля кордону з росією. А у нас цих путінскіх шлюх переважно карають лише умовним терміном, якщо звісно карають, а на більшість і уваги не звертає ні влада, ні люди
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06.10.2023 16:20 Ответить
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06.10.2023 16:43 Ответить
А чому цей московський нацист, який ненавидить Захід нап'ялив на себе краватку, яка придумана у всіх виглядах на Заході. А костюм нап'ялив на себе, який теж звідти.
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06.10.2023 22:19 Ответить
Ти забув Чернігів 3:03 2022 року ТОді вдарив літак ракетами по медмістечку та житлових будинках Я був там через півгодини після удару 17 убитих В основному - люди в аптеці які стояли в черзі по ліки Розбитий обласний кардіоцентр аптека та два житлові будинки Один уже закінчують відновлювать
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07.10.2023 13:44 Ответить
Яка такса взяти на поруки військовополоненого кацапа?
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06.10.2023 16:47 Ответить
інно ,дурний піп тебе хрестив ...
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06.10.2023 17:13 Ответить
Ой , а чого одразу так ? Чі ви не пам'ятаєте як тут волали про й@баних отих биків переселенців , які тількі бухають по кабаках. А тут опа , і загинув переселенець на третій день в окопі. Ну що тут сказати можна ? Хібая що про попа.
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06.10.2023 19:16 Ответить
карлик -мелкий бес в своём репертуаре
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06.10.2023 17:31 Ответить
Є просте питання.Якого *** там було стільки людей?У нас вже війна закінчилась?
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06.10.2023 17:51 Ответить
Думаю під час війни потрібно відмовитися від подібних старожитних ритуалів. Мертві повинні бути в наших серцях і їм досить того, що ми їх пам'ятаємо і що вони приклад для нас.
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06.10.2023 19:43 Ответить
Треба взяти під контроль білгородську область, щоб зблизька вони не стріляли по Харківській області.
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06.10.2023 22:02 Ответить
Жах, горе, біда... Невже СБУ не вирахує убоюдка, який навів ракету?..
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06.10.2023 23:17 Ответить
На то є ГУР,СБУ. Нехай працюють,встановлюють,вивозять,знищують,як в часи Порошенка було.
Може,хватить їх використовувати,як піхоту,не на піхоту їх вчили.Для них роботи-непочатий край.
А піхота,що,має виловлювати замаскованих шпигунів?
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07.10.2023 09:04 Ответить
главное резникову в лондОне неуёво и татарову с ермаком норм. а то таке, як маркевич казав.
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07.10.2023 13:34 Ответить
 
 