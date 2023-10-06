Враг безуспешно пытается штурмовать в районе Авдеевки Донецкой области, ВСУ ведут контрбатарейную борьбу на Херсонском направлении, - Генштаб
Силы обороны Украины продолжают вести оборону на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
За минувшие сутки произошло 37 боевых столкновений. Всего враг нанес 3 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.
От авиационных ударов пострадали: Грабовское Сумской области; Ивановка, Кисловка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Спирное, Клещиевка, Иванополье, Марьинка, Новомихайловка, Парасковеевка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Работино Запорожской области; Берислав, Казацкое, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
В зоне ответственности ОВГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Купянском направлении оккупанты наступательных действий не вели.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили 4 атаки врага в районе восточнее Макеевки Луганской области.
На Бахмутском направлении наши воины имели успех восточнее Андреевки Донецкой области. Противник безуспешно пытался вернуть утраченное положение в районе восточнее Дылиевки Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия на юг от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
В зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Авдеевки Донецкой области. Также, враг совершил 14 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районах населенных пунктов Золотая Нива и Водяное Донецкой области.
На Запорожском направлении наши защитники сдерживают захватчиков в районе юго-восточнее Работино Запорожской области.
Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.
В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.
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