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Новости Агрессия России против Украины Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 281 090 лиц (+620 за сутки), 4 777 танков, 6 666 артсистем, 9 082 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 281 090 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.10.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 281 090 (+620) лиц,

танков - 4 777 (+20) единиц,

боевых бронированных машин - 9 082 (+30) единицы,

артиллерийских систем - 6 666 (+23) единиц,

РСЗО - 806 (+2) единиц,

средств ПВО - 540 (+0) единиц,

самолетов - 315 (+0) единиц,

вертолетов - 316 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 158 (+29) единиц,

крылатых ракет - 1 530 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 20 (+0) единиц,

подлодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 9 015 (+35) единиц,

специальной техники – 951 (+3) единица,

Также читайте: Враг безуспешно пытается штурмовать в районе Авдеевки Донецкой области, ВСУ ведут контрбатарейную борьбу на Херсонском направлении, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 281 090 лиц (+620 за сутки), 4 777 танков, 6 666 артсистем, 9 082 бронированные машины 01

Автор: 

Генштаб ВС (6275) боевые действия (4049) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+16
Добряче натовкли кацапів!І заліза немало!!!
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06.10.2023 08:16
+14
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06.10.2023 08:19
+10
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06.10.2023 09:38
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33 шахеди атакували, 25 - знищено. Черкаси _7.
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06.10.2023 08:06 Ответить
На жаль..
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06.10.2023 08:22 Ответить
А що нажаль? Що замість шукати, атакувати заводи дронів, буданови піар збирають, навіть життями захисників
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06.10.2023 08:34 Ответить
Завод знаходиться у казані.щоб його знищити потрібні ракети 2 тис км.
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06.10.2023 08:41 Ответить
Значить треба наблизити нашу артилерію до зони досяжності Казані.
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06.10.2023 09:15 Ответить
а спутник притулы не может показать откуда из Крымы запускают мопеды
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06.10.2023 11:07 Ответить
курносая,мопеди мають колеса...
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06.10.2023 15:23 Ответить
Шахеди кльомпають в Таджикістані,******** і в тольяті...С чого починати і чим?
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06.10.2023 08:47 Ответить
З тольяті помилився..Пишуть,що завод в елабузі...
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06.10.2023 08:53 Ответить
Свинособача дитинка,зникни...
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06.10.2023 09:10 Ответить
Їбануте,що з нього візмеш..
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06.10.2023 12:35 Ответить
На жаль не всі збили..
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06.10.2023 09:15 Ответить
Бабусю! Який піар? На такі операції, як у Криму, йдуть лише високовмотивовані добровольці. Хто добровільно піде заради піару? Якщо чогось не знаєш, то краще помовч.
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06.10.2023 09:36 Ответить
Не пишіть нісенітниці, бо коменти про Крим ще тут. А як відносно Оленівка? Також далеко?
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06.10.2023 10:37 Ответить
Навчіться, спочатку, чітко й зрозуміло викладати свої "думки", а то, дійсно, виходить нісенітниця.
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07.10.2023 09:24 Ответить
У мене російських літер не має в ніку
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07.10.2023 09:30 Ответить
Бабцю, російська літера існує лише одна - "Ёё", а кирилицю не кацапи придумали. Так що марно пишаєшся. До того ж, відсутність чи наявність якихось літер не виправдовує всяку жуйню.
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07.10.2023 10:11 Ответить
Нелюди, твоє громико давно тут тусується,як кацап
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07.10.2023 10:40 Ответить
Валько! Піди проспися! Від тебе шнапсом аж через монітор тхне.
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07.10.2023 11:37 Ответить
Добряче натовкли кацапів!І заліза немало!!!
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06.10.2023 08:16 Ответить
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06.10.2023 08:19 Ответить
арта 6666 це добре! Слава захисникам!
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06.10.2023 08:29 Ответить
Смерть рашиським окупантам ,смерть путіну і його злочиній нациській кліці !
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06.10.2023 08:31 Ответить
Авто ювілей, броня 50 одиниць дуже вагомо, доречі ББМ 30 од. рекорд цього року, арта - красівоє.
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06.10.2023 09:02 Ответить
нехило по броне запесдячили... так держать...
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06.10.2023 09:36 Ответить
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06.10.2023 09:38 Ответить
За останні 5 днів мінус 65 танків та 200 одиниць арти
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06.10.2023 10:05 Ответить
За останні 5 днів мінус 75 танків та 189+8 одиниць арти. І чому до уваги тільки 5 днів, з початку місяця 6 днів, чому не сказати що с початку жовтня 86 танків і 219+10 арти (ствольна+реактивна). Броня загалом 50 одиниць це рекорд у цьому році, найближчий 46 одиниць (23+23) був вересні і доречі 23 танки за добу є рекордним показником цього року як і 30 ББМ
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06.10.2023 10:35 Ответить
Минув 3512 день москальсько-української війни.
113!!! одиниць техніки та 620!! чумардосів.
Арта 25!!!, броня 50!!!, логістика 35!!!
Чумардоси знову підтягнулись, кожен день більше півтисячі.
Арта гуд, броня і логістика б'ють рекорди.
9 000 логістики позаду.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 3, хочеться більше, ППО стає рідкістю.
Відбита чергова хвиля лайна з неба.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 281 000!!! це більше, ніж таке місто як Стерлітамак ...
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06.10.2023 10:16 Ответить
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06.10.2023 10:21 Ответить
ППО стає рідкістю - якби воно взагалі стало нулем, я б більше не хотів.
Спецтехніка йде до свого ювілею і має непогані шанси відсвяткувати його в жовтні, але не факт.
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06.10.2023 10:55 Ответить
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06.10.2023 10:41 Ответить
Хороший рост количества. СЛАВА ЗСУ!
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06.10.2023 11:00 Ответить
 
 