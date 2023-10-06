Общие боевые потери РФ с начала войны - около 281 090 лиц (+620 за сутки), 4 777 танков, 6 666 артсистем, 9 082 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 281 090 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.10.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 281 090 (+620) лиц,

танков - 4 777 (+20) единиц,

боевых бронированных машин - 9 082 (+30) единицы,

артиллерийских систем - 6 666 (+23) единиц,

РСЗО - 806 (+2) единиц,

средств ПВО - 540 (+0) единиц,

самолетов - 315 (+0) единиц,

вертолетов - 316 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 158 (+29) единиц,

крылатых ракет - 1 530 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 20 (+0) единиц,

подлодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 9 015 (+35) единиц,

специальной техники – 951 (+3) единица,

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