Общие боевые потери РФ с начала войны - около 281 090 лиц (+620 за сутки), 4 777 танков, 6 666 артсистем, 9 082 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 281 090 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.10.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 281 090 (+620) лиц,
танков - 4 777 (+20) единиц,
боевых бронированных машин - 9 082 (+30) единицы,
артиллерийских систем - 6 666 (+23) единиц,
РСЗО - 806 (+2) единиц,
средств ПВО - 540 (+0) единиц,
самолетов - 315 (+0) единиц,
вертолетов - 316 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 158 (+29) единиц,
крылатых ракет - 1 530 (+0) единиц,
кораблей /катеров - 20 (+0) единиц,
подлодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 9 015 (+35) единиц,
специальной техники – 951 (+3) единица,
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113!!! одиниць техніки та 620!! чумардосів.
Арта 25!!!, броня 50!!!, логістика 35!!!
Чумардоси знову підтягнулись, кожен день більше півтисячі.
Арта гуд, броня і логістика б'ють рекорди.
9 000 логістики позаду.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 3, хочеться більше, ППО стає рідкістю.
Відбита чергова хвиля лайна з неба.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.
P.s. 281 000!!! це більше, ніж таке місто як Стерлітамак ...
Спецтехніка йде до свого ювілею і має непогані шанси відсвяткувати його в жовтні, але не факт.