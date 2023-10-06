Глава миссии МВФ Грей - о законопроекте по САП: Уже неплохо, но нужно еще лучше

Международный валютный фонд (МВФ) отмечает прогресс в продвижении реформы антикоррупционных органов. Однако он ожидает до конца 2023 года доработки зарегистрированных в Верховной Раде законопроектов о повышении институциональной автономии Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом на брифинге в Киеве заявил глава миссии МВФ Гевин Грей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

По его словам, эту работу Украина должна провести для зачисления структурного маяка программы EFF.

МВФ ознакомился с правительственным законопроектом и еще двумя альтернативными.

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"Необходимо выполнить определенную работу по доработке этих предложений, чтобы принять окончательный закон, соответствующий программе, а также обязательствам Украины перед Европейским Союзом и другими заинтересованными сторонами, но совместимый с украинской правовой базой", - сказал Грей.

Он назвал поданный в сентябре в парламент правительственный законопроект очень хорошим началом для обсуждений. Но заметил, что понадобится еще "определенная техническая работа".

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Грей сообщил, что во время визита в Киев на эту тему состоялись хорошие переговоры со всеми заинтересованными сторонами.

Кабинет министров 15 сентября внес в Верховную Раду законопроект №10060 о реформировании Специализированной антикоррупционной прокуратуры, разработанный в соответствии с обязательствами Украины перед Международным валютным фондом. Главное изменение, предусматриваемое законопроектом, – статус САП, независимый от Офиса Генпрокурора.