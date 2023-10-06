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ОП выступает против настоящей независимости САП и попытается "развести" МВФ, ЕС и США, - глава правления ЦПК Шабунин

шабунин

Офис президента согласился по требованию западных партнеров предоставить Специализированной антикоррупционной прокуратуре административную независимость, но выступает против процессуальной независимости.

Об этом пишет в фейсбуке председатель правления общественной организации "Центр протидії корупції" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Собственную почту САП дать можно, а вот, например, право на экстрадицию - нет. Как нет и реалистичных сроков на расследование сложных коррупционных схем", - отметил он.

Шабунин предполагает, что власти будут пытаться "развести МВФ, ЕС и США":

"1) будут парить о неконституционности юридического лица для САП; 2) будут рассказывать, что САП не нужна процессуальная независимость; 3) а "правки Лозового" - вершина правозащиты для бедных коррупционеров", - пишет Шабунин.

Также читайте: В ВР зарегистрировали законопроект, убирающий все временные преграды в расследовании коррупционных преступлений, - Шабунин

Затем, по мнению главы ЦПК, комитет Совета по вопросам правоохранительной деятельности, возглавляемый "слугой народа" Сергеем Ионушасом, "еще больше кастрирует" законопроект. А Рада попытается это исправить, но это "не удастся".

"В ответ получим в западных медиа очередную волну материалов об украинской коррупции, а доноры выкатят властям жесткую критику".

В конце концов, президент героически заставит депутатов переголосовать законопроект.

Но очередной удар по западной помощи будет нанесен", – прогнозирует Шабунин.

Также читайте: Слова Байдена о важности независимой борьбы с коррупцией в Украине - сильный месседж худшей части ОП, - Шабунин

Он пообещал в течение рассмотрения законопроекта называть имена должностных лиц, которые мешают процессуальной независимости САП.

Напомним, Кабинет министров 15 сентября внес в Верховную Раду законопроект №10060 о реформировании Специализированной антикоррупционной прокуратуры, разработанный в соответствии с обязательствами Украины перед Международным валютным фондом. Главное изменение, которое предусматривает законопроект, – статус САП, независимый от Офиса Генпрокурора.

Глава миссии МВФ Грей назвал законопроект от правительства "хорошим началом для обсуждений". Но заметил, что понадобится еще "определенная техническая работа" по доработке.

Автор: 

законопроект (3221) Шабунин Виталий (535) САП (2065)


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Топ комментарии
+6
А нахіба тоді ти Шабуня особисто у 2019 році агітував за цю владу?! Що забув, як дзеленчав про необхідність відсунути "бариг на крові від корита", покінчити із "шоколадними баригами" та бігав по усім закуткам із Богданом та ЗЕ, рекламуючи їх?!
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06.10.2023 09:22
+4
Це ж ясно як день !
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06.10.2023 09:18
+4
Так, я памʼятаю як Шабуня разом з ********** був на каналі Пічука за розгін КС ...
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06.10.2023 09:54
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Правила форума Совет форумчан
Це ж ясно як день !
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06.10.2023 09:18 Ответить
А нахіба тоді ти Шабуня особисто у 2019 році агітував за цю владу?! Що забув, як дзеленчав про необхідність відсунути "бариг на крові від корита", покінчити із "шоколадними баригами" та бігав по усім закуткам із Богданом та ЗЕ, рекламуючи їх?!
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06.10.2023 09:22 Ответить
Шабуня одумався, от Z V O БОНЕВТІК дочекався разом з усією мародерною ОПОою кризи у США - спільна мрія з ****** ???
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06.10.2023 09:29 Ответить
Просто коли шабуня разом із зеленими реформаторами тирив американські гроші га реформі прокуратури, то його усе влаштовувало, а коли відснули від корита - усе, він "прозрів"
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06.10.2023 09:35 Ответить
Так, я памʼятаю як Шабуня разом з ********** був на каналі Пічука за розгін КС ...
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06.10.2023 09:54 Ответить
https://bihus.info/advokat-kolomoyskogo-taemno-vidvidav-sitnika-yak-predstavnik-zelenskogo/
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06.10.2023 09:57 Ответить
Тернет усе памятає. Ще би наші Американські друзі висновки для себе зробили. Було б добре
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06.10.2023 10:01 Ответить
Виталя еще героически борясь с коррупцией забывал налоги с грантов платить и от налоговой прятался,мол а меня то за что?
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06.10.2023 12:27 Ответить
А як Шабуня сміливо брав повістки та рвався на фронт Хєрой, млять...
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06.10.2023 14:34 Ответить
Так, він крітикував минулу владу, як критикує і нинішню. Бо це работа журналістів відкривати очи людям. Ні, він не бігав по всіх закутках, рекламуючи Зе. До речі Богдана Зеленськй теж зняв.
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17.11.2023 15:54 Ответить
Треба щоб Американці взяли владу у свої руки
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06.10.2023 09:28 Ответить
Кацапы народ убивают. Зеленая погань устроила представление на костях убитых, при этом не забывая набивать свои карманы до краев. Не знаю, кто хуже.
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06.10.2023 09:29 Ответить
Дорозводяться, шо їх люди голими руками задавлять! Терпіння ж не бемежне. Янукович в цьому переконався, до зелених довбнів поки-що не доходить...
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06.10.2023 09:29 Ответить
На жаль, саме так і буде як описано в статті. Іншого годі й чекати від нинішньої влади яка погрузла по самі вуха в корупції.
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06.10.2023 09:31 Ответить
Враховуючи те, що Шабунін привів до влади це зелене шобло, він теж проти справжньої незалежності САП і співучасник спроби "розвести" МВФ, ЄС і США
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06.10.2023 10:08 Ответить
Ну это нормально. Все антикоррупционные органы в Украине подчинены США. Вроде хорошо, но что хорошего для суверенного государства быть чьим-то вассалом? Хотя с другой стороны, а шо робить?
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06.10.2023 10:13 Ответить
Зеленський може пояснити, на якій підставі ОПа рулить країною?
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06.10.2023 10:21 Ответить
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06.10.2023 10:26 Ответить
@KeepPeaceNoWar

·

https://twitter.com/KeepPeaceNoWar/status/1710096543217483827 6 ч

В Україні залишилося 23 млн людей: 2 млн пенсіонерів 15 млн дорослих 6 млн дітей Що робить Zевлада, яка довела до цього? Продовжує велике будівництво-крадівництво і виводить гроші на свої закордонні рахунки
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06.10.2023 10:57 Ответить
и снова одни мутки властных ******.............................................
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06.10.2023 11:04 Ответить
Все впирається в зещура. Тільки за грати і тільки назавжди.
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06.10.2023 11:22 Ответить
Негарна казка

Сон, з казкою повінчаний

Негарною, наснивсь:

У край Якарізничників

Приїхали посли.

.

Читають владцям ноти:

- У нас ви берете

Оружжя і банкноти;

Частину крадете.

.

Конгрес ви вже «дістали»!

Там пря, відставка й ґвалт.

Ви рік нам обіцяли

Корупцію здолать!

.

Не можна стільки красти

Нахабно та без меж.

Не вічні сила й щастя,

Терпіння наше теж!

.

Кінчайте жерти суші,

Боріться, мать-розмать!

Ми й злодіїв примусим

Реформи розпочать!

… Міністр здригнувсь і ключник,

Злякався владний круг.

Ватаг Якарізничник
Зібрав державних Слуг:

.

- Ми - генії проформи!

Начхати на війну!

Зіграю я реформи,

Неначе на кону!

.

Благаю вас я, други,

Мені аплодувать

І грі - хто недолуго,

Хто вправно - підіграть.

.

Ми злодії проворні,

Хабар нам доля й корм.

Залишим тільки форму,

Украдем зміст реформ!

.

… Я встав. Тремтять коліна.

Чоло - як у огні…

Яка оце країна

Наснилася мені?
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06.10.2023 12:37 Ответить
интересно, какой дебет\кредит от этих сап - набу и т.п.? может ли сап\набу забрать\заморозить премию от условной мамы Коболева из США (до выяснения) или, там, кипрских оффшоров?
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06.10.2023 12:37 Ответить
Шабуня активно приймав участь, щоб привести Зельоноє шобло до влади. Але його надії на місце біля державного корита розбилися. Тепер ходить сичить від розчарування. Обдрістовича купили, а його не стали.
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06.10.2023 12:57 Ответить
 
 