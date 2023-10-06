ОП выступает против настоящей независимости САП и попытается "развести" МВФ, ЕС и США, - глава правления ЦПК Шабунин
Офис президента согласился по требованию западных партнеров предоставить Специализированной антикоррупционной прокуратуре административную независимость, но выступает против процессуальной независимости.
Об этом пишет в фейсбуке председатель правления общественной организации "Центр протидії корупції" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.
"Собственную почту САП дать можно, а вот, например, право на экстрадицию - нет. Как нет и реалистичных сроков на расследование сложных коррупционных схем", - отметил он.
Шабунин предполагает, что власти будут пытаться "развести МВФ, ЕС и США":
"1) будут парить о неконституционности юридического лица для САП; 2) будут рассказывать, что САП не нужна процессуальная независимость; 3) а "правки Лозового" - вершина правозащиты для бедных коррупционеров", - пишет Шабунин.
Затем, по мнению главы ЦПК, комитет Совета по вопросам правоохранительной деятельности, возглавляемый "слугой народа" Сергеем Ионушасом, "еще больше кастрирует" законопроект. А Рада попытается это исправить, но это "не удастся".
"В ответ получим в западных медиа очередную волну материалов об украинской коррупции, а доноры выкатят властям жесткую критику".
В конце концов, президент героически заставит депутатов переголосовать законопроект.
Но очередной удар по западной помощи будет нанесен", – прогнозирует Шабунин.
Он пообещал в течение рассмотрения законопроекта называть имена должностных лиц, которые мешают процессуальной независимости САП.
Напомним, Кабинет министров 15 сентября внес в Верховную Раду законопроект №10060 о реформировании Специализированной антикоррупционной прокуратуры, разработанный в соответствии с обязательствами Украины перед Международным валютным фондом. Главное изменение, которое предусматривает законопроект, – статус САП, независимый от Офиса Генпрокурора.
Глава миссии МВФ Грей назвал законопроект от правительства "хорошим началом для обсуждений". Но заметил, что понадобится еще "определенная техническая работа" по доработке.
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https://twitter.com/KeepPeaceNoWar/status/1710096543217483827 6 ч
В Україні залишилося 23 млн людей: 2 млн пенсіонерів 15 млн дорослих 6 млн дітей Що робить Zевлада, яка довела до цього? Продовжує велике будівництво-крадівництво і виводить гроші на свої закордонні рахунки
Сон, з казкою повінчаний
Негарною, наснивсь:
У край Якарізничників
Приїхали посли.
.
Читають владцям ноти:
- У нас ви берете
Оружжя і банкноти;
Частину крадете.
.
Конгрес ви вже «дістали»!
Там пря, відставка й ґвалт.
Ви рік нам обіцяли
Корупцію здолать!
.
Не можна стільки красти
Нахабно та без меж.
Не вічні сила й щастя,
Терпіння наше теж!
.
Кінчайте жерти суші,
Боріться, мать-розмать!
Ми й злодіїв примусим
Реформи розпочать!
… Міністр здригнувсь і ключник,
Злякався владний круг.
Ватаг Якарізничник
Зібрав державних Слуг:
.
- Ми - генії проформи!
Начхати на війну!
Зіграю я реформи,
Неначе на кону!
.
Благаю вас я, други,
Мені аплодувать
І грі - хто недолуго,
Хто вправно - підіграть.
.
Ми злодії проворні,
Хабар нам доля й корм.
Залишим тільки форму,
Украдем зміст реформ!
.
… Я встав. Тремтять коліна.
Чоло - як у огні…
Яка оце країна
Наснилася мені?