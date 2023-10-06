ОП выступает против настоящей независимости САП и попытается "развести" МВФ, ЕС и США, - глава правления ЦПК Шабунин

Офис президента согласился по требованию западных партнеров предоставить Специализированной антикоррупционной прокуратуре административную независимость, но выступает против процессуальной независимости.

Об этом пишет в фейсбуке председатель правления общественной организации "Центр протидії корупції" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Собственную почту САП дать можно, а вот, например, право на экстрадицию - нет. Как нет и реалистичных сроков на расследование сложных коррупционных схем", - отметил он.

Шабунин предполагает, что власти будут пытаться "развести МВФ, ЕС и США":

"1) будут парить о неконституционности юридического лица для САП; 2) будут рассказывать, что САП не нужна процессуальная независимость; 3) а "правки Лозового" - вершина правозащиты для бедных коррупционеров", - пишет Шабунин.

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Затем, по мнению главы ЦПК, комитет Совета по вопросам правоохранительной деятельности, возглавляемый "слугой народа" Сергеем Ионушасом, "еще больше кастрирует" законопроект. А Рада попытается это исправить, но это "не удастся".

"В ответ получим в западных медиа очередную волну материалов об украинской коррупции, а доноры выкатят властям жесткую критику".

В конце концов, президент героически заставит депутатов переголосовать законопроект.

Но очередной удар по западной помощи будет нанесен", – прогнозирует Шабунин.

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Он пообещал в течение рассмотрения законопроекта называть имена должностных лиц, которые мешают процессуальной независимости САП.

Напомним, Кабинет министров 15 сентября внес в Верховную Раду законопроект №10060 о реформировании Специализированной антикоррупционной прокуратуры, разработанный в соответствии с обязательствами Украины перед Международным валютным фондом. Главное изменение, которое предусматривает законопроект, – статус САП, независимый от Офиса Генпрокурора.

Глава миссии МВФ Грей назвал законопроект от правительства "хорошим началом для обсуждений". Но заметил, что понадобится еще "определенная техническая работа" по доработке.