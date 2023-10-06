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Нацгвардия закупила ткань для пошива формы у зарубежной фирмы, хотя украинская предлагала цену на 60% дешевле, - Соколовский

нгу,нацгвардія

Прямые убытки государству только на одном из давальческих артикулов – 32 миллиона гривен.

Об этом заявил владелец предприятия "Текстиль-контакт" Александр Соколовский, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что ранее рассказывал о подписании закупки зимней формы Нацгвардией на 193 млн без Прозорро у фирмы "Трейд-Прим", которая не имеет ни одного швейного производства, занимается сельхозпродукцией.

"А еще по их основателю шлейф обвинений в попытках мошенничества или история с "турецкими строителями", которых он привел перед войной на ремонт аэропорта, было подписано намерение, а затем выяснилось, что их "опыт" только в торговле фруктами. Потому кажется, что зимней формы нацгвардейцы вовремя не дождутся, а может не дождутся ее и вообще. И вынуждены будут, как многие делали это в прошлом году, закупать за свои деньги", - отметил Соколовский.

В то же время, в 2023 году закупщики Нацгвардии положили начало "давальческой схеме", пишет он.

"То есть сначала в НГ закупили ткань. А затем провели закрытую процедуру отбора, кто же им из нее сошьет форму. И почему-то снова выбрали компанию посредника ООО "Шеврон" без производственных мощностей, которая набрала объемы на сотни миллионов, законтрактовалась на десяток позиций - от КЛП (костюм летний полевой) до кепи, но до сих пор почти ничего не поставила из летней формы. Как мне случайно стало известно - например из 48 тысяч КЛП они к началу октября смогли поставить только 1000. И такая же печаль по другим изделиям. А лето уже давно закончилось. Я не знаю, что это - служебная халатность, коррупция или работа на врага. Но не могу понять, почему это не видит руководство НГ и государства. И как без формы будут воевать боевые подразделения", - подчеркнул он.

Читайте также: Владелец "Текстиль-Контакта" Соколовский - Кабмину: Прекращайте кормить китайцев деньгами налогоплательщиков! А если мы вам не нужны, то отмените запрет на экспорт

Соколовский также напомнил, что процедуры в Нацгвардии закрыты.

"Но каждый закупщик должен дать запросы с техническими характеристиками отечественным производителям ткани, если они есть, а потом их сравнить с предложениями тех, кто с такими же ТЗ предлагает импорт. И выбрать лучшее ценовое предложение. Так вот. В Украине два крупных производителя ведомственных тканей. Группу ТК, которая имеет свой комбинат в Чернигове, закупщики НГ совсем не спросили. Ну это такое, не удивили.

А ЧШК (Черкассы), который давно на рынке работает в том числе с НГ, предложил им на запрашиваемый артикул камуфляжной ткани "Нью-Хищник" цену в 130 грн за пог. метр. И ткань, хоть это новый для производства артикул, будет соответствовать всем прописанным в запросе ТУ. Кроме того, ЧШК заверил, что за несколько месяцев сможет выработать нужный объем в 400 тысяч пог. метров.

Но "безоткатное производство" закупщикам не интересно. Поэтому вся ткань была закуплена за границей через компанию-импортера STG. Но не за 130, а за 210 (!!!) гривен. То есть на 60% дороже!", - добавил он.

Он отметил, что прямые убытки государству - 32 миллиона только на одном из давальческих артикулов: "А есть еще косвенные, потому что если бы ткань была произведена в Украине - это еще и налоги в бюджет и остальные деньги в нашей экономике".

Также читайте: Минобороны заключило незаконное соглашение о закупке за 430 млн продуктовых наборов для ВСУ, - Офис генпрокурора

Автор: 

Национальная гвардия (2119) закупки (753) Соколовский Александр (134)


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Топ комментарии
+26
А може за це і нагородив?
"В баблє і наградах купатса будут всє наши, зуб даю".(с)
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06.10.2023 09:39
+23
Терміново усі служби відправте на той текстіль, як на арчер, щоб не мішали красти тварюкам у владі.
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06.10.2023 09:29
+22
Прочитайте уважніше текст даного повідомлення: пропозиція із дешевшої тканини була належної якості згідно встановленим ТУ.
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06.10.2023 09:51
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Правила форума Совет форумчан
Терміново усі служби відправте на той текстіль, як на арчер, щоб не мішали красти тварюкам у владі.
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06.10.2023 09:29 Ответить
Я не знаю що це - службова недбалість, корупція або робота на ворога. Але не можу зрозуміти, чому це не бачить керівництво НГ та держави.
Джерело:

куди ці πдари тікатимуть??? Хоча, є одна країна, що не видає богом вибраних.
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06.10.2023 11:32 Ответить
Ви досі не знаєте? Ви, мабуть, недавно в Україні?
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06.10.2023 14:36 Ответить
поділись старожиле, придавнений у країні.
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07.10.2023 11:08 Ответить
Доля українського народу і України залежить від якоїсь наволочі, виродках, бидлу яке хоче вкрасти, нажитися на чому "угодно", на крові, горі, злиднях... їм похер, було б бабло...?Хто більший ворог українського народу, ***** із своїми опричниками, чи злодій який краде у вдови, у дітей, у солдат, що своїм життям жертвують захищаючи Батьківщину...? Напевно той хто краде і той хто його прикриває, "кришує"? Треба напевно вводити смертну кару, в США вона є, війна ж і знищувати цю срань так само як лютого ворога, який на нас напав!"Щоб їх Господь Бог скарав лютими карами! Амінь!!! Патріоти, просто чесні і порядні Люди де ВИ?
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06.10.2023 12:48 Ответить
Доля українського народу і України залежить від якоїсь наволочі, виродках, бидлу яке хоче вкрасти, нажитися на чому "угодно", на крові, горі, злиднях... їм похер, було б бабло...?Хто більший ворог українського народу, ***** із своїми опричниками, чи злодій який краде у вдови, у дітей, у солдат, що своїм життям жертвують захищаючи Батьківщину...? Напевно той хто краде і той хто його прикриває, "кришує"? Треба напевно вводити смертну кару, в США вона є, війна ж і знищувати цю срань так само як лютого ворога, який на нас напав!"Щоб їх Господь Бог скарав лютими карами! Амінь!!! Патріоти, просто чесні і порядні Люди де ВИ?
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07.10.2023 09:02 Ответить
А якогось високого начальника з НГУ президент Зеленський недавно нагородив генеральськими погонами.
Може не варто було при такій корупції ?
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06.10.2023 09:34 Ответить
А може за це і нагородив?
"В баблє і наградах купатса будут всє наши, зуб даю".(с)
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06.10.2023 09:39 Ответить
Так власне за це і нагородив! Ви ж не думаєте, що нагородив за гарні очі? 🤔
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06.10.2023 09:41 Ответить
А там всі високі звання тільки за винагороду
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06.10.2023 10:39 Ответить
а Зєлєнському нравиться.. тобто йому нас рать.. жирно їсть, солодко спить, регулярно спілкується з унітазом - життя вдалося у президента по-зальоту
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06.10.2023 09:36 Ответить
Татаров мабуть не в накладі.
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06.10.2023 09:38 Ответить
Таврия тоже дешевле, но все предпочитают Мерседес, я как человек не один год носивший казенку знаю что дешево не означает хорошо.
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06.10.2023 09:43 Ответить
Прочитайте уважніше текст даного повідомлення: пропозиція із дешевшої тканини була належної якості згідно встановленим ТУ.
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06.10.2023 09:51 Ответить
Мені здається,що один підприємець -пан Соколовський-просто хоче руками, хоч кого небудь,прибрати конкурентів тих фірм,які той же Соколовський і лобіює.А тут будь який бруд для нього допустимий.Всі кругом винні-і НГ,і президент і Папа Римський.Десь випадково щось взнав,хтось щось сказав,і не впевнений чи це коррупція,чи недбальство-чи відкат.А ви на форумі розводьте срач,може щось і вийде...І генерала відберіть...
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06.10.2023 15:33 Ответить
Вам здається, бо Ви далекий від проблем. Краще, не влазьте у розмову, якщо не в темі.
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06.10.2023 18:17 Ответить
Про те саме подумав. Хто зна, чи це не наклеп, бо його "обідєлі" при замовленні. От тепер він батон крошить на конкурентів. Не стверджую, що це саме так, але як один з варіантів, цілком можливий.
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06.10.2023 21:31 Ответить
Не стверджую, що це саме так, але як один з варіантів, цілком можливий, що ти зебеніна потвора на підсосі ОПи.
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07.10.2023 11:12 Ответить
Все правильно Ви пишете. Була б можливість у пана Соколовського він би так само заробив на бюджеті. Але цей факт аж ніяк не відміняєм факту корупції, який підтверджується різницею в ціні в 60%.Тому ви маніпулятор. Або свідомо, чи по слабоумію Ви це робите?
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07.10.2023 14:29 Ответить
как тьі докатился до такой жизни, ято у тебя регистрация здесь от 06.10.23 г.?? Отмазьівать зарегистрировался??
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06.10.2023 11:06 Ответить
К - качество (а не корупція)
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06.10.2023 09:45 Ответить
Відкати їхнє всьо
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06.10.2023 09:55 Ответить
А чому прізвище приховали, страна своих героев должна знать в ліцо!
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06.10.2023 09:57 Ответить
там чітко сказано: "чому це не бачить керівництво НГ та держави Джерело: ". ТОж прізвища відомі: Зеленський, Лебідь...
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06.10.2023 10:02 Ответить
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06.10.2023 10:09 Ответить
Доречі ні Рєзнікову не Розенблату не висунули навіть підозри! то чому ж іншим не можна красти, якщо це не карається?
Депутати приймають закони не на благо держави чи громадян, а щоб можна було безкарно красти
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06.10.2023 09:59 Ответить
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06.10.2023 10:00 Ответить
Можу звісно пофантазувати щодо якості тканини, надійності закордонного постачальника, тощо. Але досвід контактів з Національною поліцією (а Нацгвардія фактично це така ж сама частина МВС), показує, що вони завжди знаходяться в пошуках не найкращої, чи найдешевшої пропозиція, а тих, хто більше "відкатить". От і тут, вірогідно, так же.
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06.10.2023 10:00 Ответить
А гдє ще Зе-шоблі харчевацца?
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06.10.2023 11:56 Ответить
і як результат буде, що власник закордонної фірми вася пупкін, брат якого відповідає за матеріальне забазпечення НГУ
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06.10.2023 10:00 Ответить
Це все ІПСО, зеля зуб дає....
Це все продєлки *****, для дескредитації України.
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06.10.2023 10:02 Ответить
1 як що ми дізнаємося про закупівлю після, а не до, то це означає що ніяких тендерів, ні яких торгів не існує взагалі....
існує хтось, під наглядом ОП, хто моніторить ціну, складає двійні кошториси і купують у фірм на які вказав пальцем ОПа
а це організована група злочинців які грабують бюджет
про недбалість тут мова недоречна
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06.10.2023 10:04 Ответить
Така сама історія як з розенблатом, мабуть у них там таких ще багато
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06.10.2023 10:05 Ответить
Скоріш за все вони всі там так...
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06.10.2023 11:58 Ответить
це те на чому наголошують сша.
і що ж змінилося після заміни резніка на умерова в МО?????
відкрию Вам страшну держтаємницю!!!
А НІКУЯ!!!
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06.10.2023 10:08 Ответить
Можливо більш професійні красти почнуть? Можна ж красти більш завуальованіше, а не так нахабно і примітивно. Не має вже тупіших і примітивнішх способів, ніж ті якими послуговуються чиновники. Тому є куди прагнути.
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07.10.2023 14:39 Ответить
в час комп"ютеризації та нинішніх змі, красти не можливо навіть професійно
бо гроші списуються по звітах а вони в доступі, моніторити можна без проблем, та й продавець не приховує цін
хіба підуть на засекречення як пробував резніков
де, по чому і скільки...
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07.10.2023 14:52 Ответить
Шапіто....
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06.10.2023 10:11 Ответить
Читаєш новини і акуєваю вкотре.
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06.10.2023 10:17 Ответить
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06.10.2023 10:25 Ответить
Скоро перестануть давать гроші,і вся нацгвардії втече за кордон з краденими грн,😠
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06.10.2023 10:29 Ответить
Та ясно що це наші відкрили фірму за кордоном і шиють там форму на 60 % дорожче
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06.10.2023 10:31 Ответить
Не шиють, а "виготовляють" тканину
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07.10.2023 14:41 Ответить
До тех пор пока не начнется другая форма суда над этими мародерами ничего не изменится самый коррумпированный суд и органы корупціонеррв ничего против себя не будут делать кроме шапито
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06.10.2023 10:35 Ответить
Это только бизнес и никакой войны. Если что Украина готовится в ЕС
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06.10.2023 10:38 Ответить
Идеолог сингапурского экономического чуда Ли Куан Ю говорил:
для старта преобразований в стране лидер должен посадить троих своих друзей.
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06.10.2023 10:39 Ответить
А друзей нет, одни партнёры.
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07.10.2023 01:14 Ответить
Шах і мат, Лі Куан Ю.
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07.10.2023 14:42 Ответить
Власть считает народ за лохов полнейших. Вот и все
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06.10.2023 10:40 Ответить
И не без основания...
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06.10.2023 10:45 Ответить
Вся корупція в Україні на державних закупівлях керується з офісу президента і особисто Зєлєнський кришує тих хто приносить йому відкати. Схоже на наклеп, але на жаль сотні відомих справ, зокрема Рєзніков і його заступники на свободі, свідчать не на користь Зєлєнського який за роки президентства на "Великому крадійництві" і війні збільшив свої статки з 15 млн. баксів до

https://www.youtube.com/watch?v=A2OHPMMf1mc&t=124s . Дивіться самі...
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06.10.2023 10:44 Ответить
Дешевше зовсім не означає що краще
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06.10.2023 10:55 Ответить
зебенін придурок чи просто кусень гуано?
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07.10.2023 10:09 Ответить
Владі перемога не потрібна.
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06.10.2023 11:02 Ответить
Конечным владельцем этой иностранной фирмы является "слуга народа".
Ведь смогли перенести за границу изготовление боеприпасов и оружия, так почему нельзя было так сделать и с пошивом формы?
Тем более, что спрос на нее большой и постоянный.
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06.10.2023 11:03 Ответить
Тобто відмовились від власного виробництва закупили за кордоном
А влада не думає що через такі дії де немає збуту власної продукції призведе до скорочення робочих місць і закриття підприємств
Такими діями збільшують безробіття
А люди працювали б сплачували податки
Але держава не дає можливість заробити а ті хто вже працю роблять все щоб припинили працювати
Такими темпами екоміка ніколи не буде зростати якщо не будемо виробляти власне і продавати
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06.10.2023 11:08 Ответить
це не таємниця, що закордонні вироби, британські, чи американські, на декілька порядків кращі. Наприклад взяти убакс з української тканини і британський то велика різниця. Принаймні так хлопці кажуть. Навіть не пошив, а сама тканина. Хлопці тому і купують британський убакс.
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06.10.2023 11:20 Ответить
за свої до речі гроші купують.
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06.10.2023 11:21 Ответить
Корупція?!
Яка корупція?!
Тож сказано чітко і ясно:

Наратив про корупцію в Україні використовує Росія, щоб розколоти єдність Європи і підтримку України.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування з представниками ЗМІ за підсумками ІІІ саміту Європейської політичної спільноти, передає з Джерело:
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06.10.2023 11:24 Ответить
На початку війни слугам путіна невдалося здати Україну за три дні ,тому вони пішли іншим шляхом грабують країну з середини .
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06.10.2023 11:46 Ответить
А потом оказалось бы, что украинская компания существует лишь на бумаге или каждая вторая форма бракованная? Когда дешевле на 60 процентов это сразу вопросы.
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06.10.2023 11:58 Ответить
Яка форма, дядьку, мова про тканину невідомої якості, яку закупила НГУ. Спочатку читаєм, а потім пишем.
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07.10.2023 14:46 Ответить
У меня подобные новости уже не вызывают ничего, кроме нервного смеха.
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06.10.2023 11:59 Ответить
Может быть расчет на то, что в летней форме зимой наступать легче? Или форму добудешь в бою!
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06.10.2023 12:03 Ответить
Та ви вже заїпали. Зараз не час цих виродків при владі скидати, але ви вже заїбали остаточно
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06.10.2023 12:24 Ответить
А пошиттям форми займатиметься якась ''прокладка'' без виробничих потужностей. Але вона на тій формі зробить свою націнку! Цікаво чи проти отої ''прокладки'' заведуть слідство як це було зроблено з одним військовим виробництвом коли прибуток виробника перекрутили у ''збитки держави''?!
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06.10.2023 12:39 Ответить
БУЛИ ЗОЛОТІ ЯЙЦЯ РІЗНИКА, ЗАРАЗ ПАРЧОВО-БАРХАТНО-БАТІСТОВА ФОРМА НГ від ЄРМАКА.
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06.10.2023 15:24 Ответить
это вполне себе диверсия а не коррупция
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06.10.2023 12:41 Ответить
Диверсія не передбачає збагачення, а тут 60% маржа в ціні на гіпотетично однакову тканину. Тому це не диверсій, хоча результат тотожний - збиток бюджету України.
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07.10.2023 14:50 Ответить
если взяли заказ на 48к, а поставили за договоренное время 1к - это диверсия. если еще и не первый раз - то это уже диверсия уже со стороны тех, кто подписывал договора - руководства нацгвардии.
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07.10.2023 19:46 Ответить
Оце лахва для сруликів-- гешефтників : лише поспівай доляри закривай.. (ВЕЙ--ВЕЙ !!! як гарно мати свого презика : НЕ дрімай ... греби--нагрібай доляри розбирай.. ) Які ж ми. українці . довірливі - АБОРИГЕНИ !?Боже ! лише поглянь на нас .убогих та просвіти - мізки наші.салом залиті... Кого ж ми .ото-- вибераємо поводирями ?!
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06.10.2023 12:44 Ответить
Текстиль-контакт честная и качественная контора из Чернигова, много для армии хорошего за спасибо сделала, после того как предприятие разбили минометкой орки, приложили максимум усилий что б быстрее востановить выпуск нужной и дефицитной продукции для отшива форма ВСУ
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06.10.2023 12:49 Ответить
Чим більша сума контракту, тим більш жиру на руках залишиться.
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06.10.2023 12:54 Ответить
Один украл, второй об этом рассказал, а третьи возмущаются, всё по-старому.
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06.10.2023 13:25 Ответить
Роками триває, вірніше десятиріччями.
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07.10.2023 14:52 Ответить
З цього годуються всілякі єрмаки-татарови, а ви хочете відкритості?
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06.10.2023 13:31 Ответить
Нацгвардія закупила тканину для пошиття форми у закордонної фірми, хоча українська пропонувала ціну на 60% дешевше, - Соколовський Джерело:

а чего же вы побежали голосовать побыстрее за "хороших ребят 95"?....и на Петю весь час гнали якусь муйню типа - торгівля на крові, відкати, свинарчуки......із за вас бідна Україна ледь встояла і вижила з такими діячами....Господи поможи нашій Державі пережити правління ЗеСлуг і перемогти ворога...дуже просимо.
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06.10.2023 13:45 Ответить
а щури так і продовжують заробляти на війні через фірми прокладки..
-Байден ,чому Україна не в НАТО?(с)
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06.10.2023 13:50 Ответить
Контракты на закупку техники с ограниченным доступом, журналисты не могут посмотреть, можно себе представить, что там творится, если на малом такие "подъемы" у коррупционеров
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06.10.2023 14:03 Ответить
Тварі, щоб вас тіф трафив. Коли ви вже нажеретесь? І куди дивляться контролюючі органи?
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06.10.2023 14:20 Ответить
"Контролюючі органи" мають з тих відкатів свою долю. Чи Ви думаєте, що вони за чисту зарплатню працюють.
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07.10.2023 13:54 Ответить
ЄРМАКОВЩИНА РУЛИТЬ, НЕ В ЗБИТКАХ.
ЯВНА РОБОТА НА ВОРОГА.
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06.10.2023 15:22 Ответить
Хвора країна що обрала цю гнидку презедентом. Саме з цієї хвороби до влади прийшов кровавий режим зеленского - вони чудово розуміють що під час війни вони не можуть бути переізбраними - тому крадуть всі хто с зеленским - і цівільні і війскові. Вже майже не залишилось цівілізованого світу хто підтримує цей режим. Вже майже не залишилось часу в України. Гаплик прийшов з ненацька? Хрін там - він прийшов планомірно та цілеспрямовано завдяки 73% українців - бо їм не потрібна Україна - вони хочуть накрасти(хто має можливісті) та жити у раші.
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06.10.2023 15:46 Ответить
Соколовський має можливість придбати тканину,кращу за придбану і набагато дешевше.Навіть те що він не посадова особа ,а бізнесмен і вбачав би свою користь з закупівлі,все одно було б вигідніше... Здогадуюсь в якої тектильної групи якої країни він би закуповував крам..
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06.10.2023 20:38 Ответить
Для чого колупатись в історіі шахрайської фірми? Відповідати за погану якість і невиконання контрактів мають посадовці чиї підписи стоять на договорах. Тюрьма на роки по статті державна зрада, з конфіскацією майна. Але так було б в нормальній державі, а дерьмак буде тусувати коррупціонерів з посади на посаду і ніхто йому нічого не зробить, бо він на чолі владної піраміди.
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06.10.2023 22:29 Ответить
 
 