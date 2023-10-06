Нацгвардия закупила ткань для пошива формы у зарубежной фирмы, хотя украинская предлагала цену на 60% дешевле, - Соколовский
Прямые убытки государству только на одном из давальческих артикулов – 32 миллиона гривен.
Об этом заявил владелец предприятия "Текстиль-контакт" Александр Соколовский, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что ранее рассказывал о подписании закупки зимней формы Нацгвардией на 193 млн без Прозорро у фирмы "Трейд-Прим", которая не имеет ни одного швейного производства, занимается сельхозпродукцией.
"А еще по их основателю шлейф обвинений в попытках мошенничества или история с "турецкими строителями", которых он привел перед войной на ремонт аэропорта, было подписано намерение, а затем выяснилось, что их "опыт" только в торговле фруктами. Потому кажется, что зимней формы нацгвардейцы вовремя не дождутся, а может не дождутся ее и вообще. И вынуждены будут, как многие делали это в прошлом году, закупать за свои деньги", - отметил Соколовский.
В то же время, в 2023 году закупщики Нацгвардии положили начало "давальческой схеме", пишет он.
"То есть сначала в НГ закупили ткань. А затем провели закрытую процедуру отбора, кто же им из нее сошьет форму. И почему-то снова выбрали компанию посредника ООО "Шеврон" без производственных мощностей, которая набрала объемы на сотни миллионов, законтрактовалась на десяток позиций - от КЛП (костюм летний полевой) до кепи, но до сих пор почти ничего не поставила из летней формы. Как мне случайно стало известно - например из 48 тысяч КЛП они к началу октября смогли поставить только 1000. И такая же печаль по другим изделиям. А лето уже давно закончилось. Я не знаю, что это - служебная халатность, коррупция или работа на врага. Но не могу понять, почему это не видит руководство НГ и государства. И как без формы будут воевать боевые подразделения", - подчеркнул он.
Соколовский также напомнил, что процедуры в Нацгвардии закрыты.
"Но каждый закупщик должен дать запросы с техническими характеристиками отечественным производителям ткани, если они есть, а потом их сравнить с предложениями тех, кто с такими же ТЗ предлагает импорт. И выбрать лучшее ценовое предложение. Так вот. В Украине два крупных производителя ведомственных тканей. Группу ТК, которая имеет свой комбинат в Чернигове, закупщики НГ совсем не спросили. Ну это такое, не удивили.
А ЧШК (Черкассы), который давно на рынке работает в том числе с НГ, предложил им на запрашиваемый артикул камуфляжной ткани "Нью-Хищник" цену в 130 грн за пог. метр. И ткань, хоть это новый для производства артикул, будет соответствовать всем прописанным в запросе ТУ. Кроме того, ЧШК заверил, что за несколько месяцев сможет выработать нужный объем в 400 тысяч пог. метров.
Но "безоткатное производство" закупщикам не интересно. Поэтому вся ткань была закуплена за границей через компанию-импортера STG. Но не за 130, а за 210 (!!!) гривен. То есть на 60% дороже!", - добавил он.
Он отметил, что прямые убытки государству - 32 миллиона только на одном из давальческих артикулов: "А есть еще косвенные, потому что если бы ткань была произведена в Украине - это еще и налоги в бюджет и остальные деньги в нашей экономике".
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Джерело:
куди ці πдари тікатимуть??? Хоча, є одна країна, що не видає богом вибраних.
Може не варто було при такій корупції ?
"В баблє і наградах купатса будут всє наши, зуб даю".(с)
Депутати приймають закони не на благо держави чи громадян, а щоб можна було безкарно красти
Це все продєлки *****, для дескредитації України.
існує хтось, під наглядом ОП, хто моніторить ціну, складає двійні кошториси і купують у фірм на які вказав пальцем ОПа
а це організована група злочинців які грабують бюджет
про недбалість тут мова недоречна
і що ж змінилося після заміни резніка на умерова в МО?????
відкрию Вам страшну держтаємницю!!!
А НІКУЯ!!!
бо гроші списуються по звітах а вони в доступі, моніторити можна без проблем, та й продавець не приховує цін
хіба підуть на засекречення як пробував резніков
де, по чому і скільки...
для старта преобразований в стране лидер должен посадить троих своих друзей.
https://www.youtube.com/watch?v=A2OHPMMf1mc&t=124s . Дивіться самі...
Ведь смогли перенести за границу изготовление боеприпасов и оружия, так почему нельзя было так сделать и с пошивом формы?
Тем более, что спрос на нее большой и постоянный.
А влада не думає що через такі дії де немає збуту власної продукції призведе до скорочення робочих місць і закриття підприємств
Такими діями збільшують безробіття
А люди працювали б сплачували податки
Але держава не дає можливість заробити а ті хто вже працю роблять все щоб припинили працювати
Такими темпами екоміка ніколи не буде зростати якщо не будемо виробляти власне і продавати
Яка корупція?!
Тож сказано чітко і ясно:
Наратив про корупцію в Україні використовує Росія, щоб розколоти єдність Європи і підтримку України.
Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування з представниками ЗМІ за підсумками ІІІ саміту Європейської політичної спільноти, передає з Джерело:
а чего же вы побежали голосовать побыстрее за "хороших ребят 95"?....и на Петю весь час гнали якусь муйню типа - торгівля на крові, відкати, свинарчуки......із за вас бідна Україна ледь встояла і вижила з такими діячами....Господи поможи нашій Державі пережити правління ЗеСлуг і перемогти ворога...дуже просимо.
-Байден ,чому Україна не в НАТО?(с)
ЯВНА РОБОТА НА ВОРОГА.