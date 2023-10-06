Нацгвардия закупила ткань для пошива формы у зарубежной фирмы, хотя украинская предлагала цену на 60% дешевле, - Соколовский

Прямые убытки государству только на одном из давальческих артикулов – 32 миллиона гривен.

Об этом заявил владелец предприятия "Текстиль-контакт" Александр Соколовский, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что ранее рассказывал о подписании закупки зимней формы Нацгвардией на 193 млн без Прозорро у фирмы "Трейд-Прим", которая не имеет ни одного швейного производства, занимается сельхозпродукцией.

"А еще по их основателю шлейф обвинений в попытках мошенничества или история с "турецкими строителями", которых он привел перед войной на ремонт аэропорта, было подписано намерение, а затем выяснилось, что их "опыт" только в торговле фруктами. Потому кажется, что зимней формы нацгвардейцы вовремя не дождутся, а может не дождутся ее и вообще. И вынуждены будут, как многие делали это в прошлом году, закупать за свои деньги", - отметил Соколовский.

В то же время, в 2023 году закупщики Нацгвардии положили начало "давальческой схеме", пишет он.

"То есть сначала в НГ закупили ткань. А затем провели закрытую процедуру отбора, кто же им из нее сошьет форму. И почему-то снова выбрали компанию посредника ООО "Шеврон" без производственных мощностей, которая набрала объемы на сотни миллионов, законтрактовалась на десяток позиций - от КЛП (костюм летний полевой) до кепи, но до сих пор почти ничего не поставила из летней формы. Как мне случайно стало известно - например из 48 тысяч КЛП они к началу октября смогли поставить только 1000. И такая же печаль по другим изделиям. А лето уже давно закончилось. Я не знаю, что это - служебная халатность, коррупция или работа на врага. Но не могу понять, почему это не видит руководство НГ и государства. И как без формы будут воевать боевые подразделения", - подчеркнул он.

Читайте также: Владелец "Текстиль-Контакта" Соколовский - Кабмину: Прекращайте кормить китайцев деньгами налогоплательщиков! А если мы вам не нужны, то отмените запрет на экспорт

Соколовский также напомнил, что процедуры в Нацгвардии закрыты.

"Но каждый закупщик должен дать запросы с техническими характеристиками отечественным производителям ткани, если они есть, а потом их сравнить с предложениями тех, кто с такими же ТЗ предлагает импорт. И выбрать лучшее ценовое предложение. Так вот. В Украине два крупных производителя ведомственных тканей. Группу ТК, которая имеет свой комбинат в Чернигове, закупщики НГ совсем не спросили. Ну это такое, не удивили.

А ЧШК (Черкассы), который давно на рынке работает в том числе с НГ, предложил им на запрашиваемый артикул камуфляжной ткани "Нью-Хищник" цену в 130 грн за пог. метр. И ткань, хоть это новый для производства артикул, будет соответствовать всем прописанным в запросе ТУ. Кроме того, ЧШК заверил, что за несколько месяцев сможет выработать нужный объем в 400 тысяч пог. метров.

Но "безоткатное производство" закупщикам не интересно. Поэтому вся ткань была закуплена за границей через компанию-импортера STG. Но не за 130, а за 210 (!!!) гривен. То есть на 60% дороже!", - добавил он.

Он отметил, что прямые убытки государству - 32 миллиона только на одном из давальческих артикулов: "А есть еще косвенные, потому что если бы ткань была произведена в Украине - это еще и налоги в бюджет и остальные деньги в нашей экономике".

Также читайте: Минобороны заключило незаконное соглашение о закупке за 430 млн продуктовых наборов для ВСУ, - Офис генпрокурора