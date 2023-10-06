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Новости Война
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Россияне ежедневно сбрасывают авиабомбы в районе курсирования судов зерновым коридором, - ОК "Південь"

су

Российские оккупационные войска используют авиацию в районе зернового коридора.

Об этом сообщила спикер ОК "Південь" Наталия Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пока не наблюдается активность корабельной группировки врага в районе зернового коридора. Но они пытаются контролировать там ситуацию через применение тактической авиации, ежесуточно направляют туда самолеты для сброса управляемых авиабомб, как раз в районе, где, вероятно, должны курсировать суда, решившие воспользоваться гуманитарным коридором, предложенным Силами обороны Украины", – рассказала она.

По словам Гуменюк, такие управляемые авиабомбы могут приводить к детонации морских мин, которых много в акватории Черного моря.

"То есть такой дистанционный террор используют", - добавила она.

Также читайте: Россия хочет заминировать путь гражданских судов в Черном море, по которому вывозят на экспорт украинское зерно, - британская разведка

Автор: 

обстрел (27151) Гуменюк Наталья (577) зерновой коридор (226)


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Топ комментарии
+2
Відновити судноплавство в Чорному і Азовському морях Україна самостійно не може. Це колективна проблема всіх приморських країн. Чому досі там немає миротворців ООН і НАТО? Присутності навіть одного авіаносця було достатньо.
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06.10.2023 10:13
+1
Попасти керованою бомбою з літака у морську міну?
Хм... То це потрібно на кожну міну поставити по радіомаячку.
Але тоді і виявити таку міну буде не складно...
Щось тут не клеїться.
Дивна інформація.
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06.10.2023 09:44
+1
спочатку петрушка 1 захотів прорубати війно на Півдні. Десь біля Воронежа будував кораблі, Османи дали пару раз по мордасам, стрєльци втекли, флот на "стапелях" згнив. А потім вони почали піратствувати турецьких портах, припинилось коли самі втопили свій флот у 1854 році.І знову Рассея владічица Черного моря. А ми вас бомбочкамі, мінамі,ракетамі. Будуть злобствувати поки будуть в Криму.
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06.10.2023 10:24
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06.10.2023 09:41 Ответить
Знищують своїми КАБами свої ж міни. Якщо поряд немає суден, то результату від цієї діяльності - лише рапорт командуванню.
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06.10.2023 09:42 Ответить
Можливо, вони там просто тренуються.
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06.10.2023 10:51 Ответить
Попасти керованою бомбою з літака у морську міну?
Хм... То це потрібно на кожну міну поставити по радіомаячку.
Але тоді і виявити таку міну буде не складно...
Щось тут не клеїться.
Дивна інформація.
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06.10.2023 09:44 Ответить
А вам не видається дивнім, що якщо земля кругла, то поле футбольного стадіону рвнісеньке як стіл?
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06.10.2023 09:49 Ответить
А Вам?
А щодо інформації дивує лише те, навіщо ворогу розміновувати своїми керованими бомбами морську акваторію, що знаходиться під українським контролем. І тим самим допомагати Україні.
Адже логічніше було б рашистам навпаки - мінувати її.
Тож, само собою виходить припущення, що з літаків скидають саме міни, а не бомби. Тобто морські шляхи скоріш супротивником мінуються, а не розміновуються.
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06.10.2023 12:19 Ответить
Спросите у Гугла шо такое морская мина, типы мин (якорная, донная, дрейфующая). И не хочу себе голову морочить, что имел в виду ботан-редактор, когда писал что авиабомбы для детонации. Скоре всего расчитывали, что взрыв авиабомбы заставит всплыть донную мину и начать дрейфовать по течениям и ветрам, пока не встретиться с каким-то кораблем. Потому что корабли поменяли свои маршруты и они стали проходить мимо ранее установленных мин.
Я так понял, что зерновозы начали ходить по пребрежным территориальным водам Румынии, в которых нельзя ставить мины, ибо это акт агрессии против члена НАТО. А вот принести течением мину может принести и на пляж Золотых Песков - и никто не виноват, природа, ветр, течение...
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06.10.2023 13:40 Ответить
По гугліть будь ласка.: Що таке детонація мін?
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06.10.2023 10:02 Ответить
Напевно з літаків мінують фарватер. От сволота!
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06.10.2023 09:50 Ответить
Відновити судноплавство в Чорному і Азовському морях Україна самостійно не може. Це колективна проблема всіх приморських країн. Чому досі там немає миротворців ООН і НАТО? Присутності навіть одного авіаносця було достатньо.
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06.10.2023 10:13 Ответить
Ха-ха про авианосец. Ты еще скажи, шо немецкий! Эти саюзники боятся даже Таурус или Атакамс дать, чтобы не было эскалации, а ты сразу авианосец. Дай бог шоб у ЗСУ снарядов хватило на октябрь-ноябрь, пока конгресс американский разродится. И если Зеля к тому времени не разосрется со всеми, кроме пигмеев Африки...
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06.10.2023 13:45 Ответить
спочатку петрушка 1 захотів прорубати війно на Півдні. Десь біля Воронежа будував кораблі, Османи дали пару раз по мордасам, стрєльци втекли, флот на "стапелях" згнив. А потім вони почали піратствувати турецьких портах, припинилось коли самі втопили свій флот у 1854 році.І знову Рассея владічица Черного моря. А ми вас бомбочкамі, мінамі,ракетамі. Будуть злобствувати поки будуть в Криму.
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06.10.2023 10:24 Ответить
Чому б не пі#дануть по тим скрєпольотам бомбоносним,трішечки хочаб.
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06.10.2023 10:36 Ответить
А висунути пару катерів зі стінгерами в ті райони ми не можемо? Пара сбитих сушек і все припиниться.
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06.10.2023 12:51 Ответить
Но сначала утопять все два десятка катеров со стрингами - катер в море, среди воды, есть
афигенная цель для ударного вертолета или истребителя. Километров за 40 радар поймает и автоматом ракету выпустит, а Ванька пилот может в это время чайкам в задницы заглядывать
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06.10.2023 13:50 Ответить
 
 