Россияне ежедневно сбрасывают авиабомбы в районе курсирования судов зерновым коридором, - ОК "Південь"

Российские оккупационные войска используют авиацию в районе зернового коридора.

Об этом сообщила спикер ОК "Південь" Наталия Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пока не наблюдается активность корабельной группировки врага в районе зернового коридора. Но они пытаются контролировать там ситуацию через применение тактической авиации, ежесуточно направляют туда самолеты для сброса управляемых авиабомб, как раз в районе, где, вероятно, должны курсировать суда, решившие воспользоваться гуманитарным коридором, предложенным Силами обороны Украины", – рассказала она.

По словам Гуменюк, такие управляемые авиабомбы могут приводить к детонации морских мин, которых много в акватории Черного моря.

"То есть такой дистанционный террор используют", - добавила она.

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