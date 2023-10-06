Россияне ежедневно сбрасывают авиабомбы в районе курсирования судов зерновым коридором, - ОК "Південь"
Российские оккупационные войска используют авиацию в районе зернового коридора.
Об этом сообщила спикер ОК "Південь" Наталия Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Пока не наблюдается активность корабельной группировки врага в районе зернового коридора. Но они пытаются контролировать там ситуацию через применение тактической авиации, ежесуточно направляют туда самолеты для сброса управляемых авиабомб, как раз в районе, где, вероятно, должны курсировать суда, решившие воспользоваться гуманитарным коридором, предложенным Силами обороны Украины", – рассказала она.
По словам Гуменюк, такие управляемые авиабомбы могут приводить к детонации морских мин, которых много в акватории Черного моря.
"То есть такой дистанционный террор используют", - добавила она.
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Хм... То це потрібно на кожну міну поставити по радіомаячку.
Але тоді і виявити таку міну буде не складно...
Щось тут не клеїться.
Дивна інформація.
А щодо інформації дивує лише те, навіщо ворогу розміновувати своїми керованими бомбами морську акваторію, що знаходиться під українським контролем. І тим самим допомагати Україні.
Адже логічніше було б рашистам навпаки - мінувати її.
Тож, само собою виходить припущення, що з літаків скидають саме міни, а не бомби. Тобто морські шляхи скоріш супротивником мінуються, а не розміновуються.
Я так понял, что зерновозы начали ходить по пребрежным территориальным водам Румынии, в которых нельзя ставить мины, ибо это акт агрессии против члена НАТО. А вот принести течением мину может принести и на пляж Золотых Песков - и никто не виноват, природа, ветр, течение...
афигенная цель для ударного вертолета или истребителя. Километров за 40 радар поймает и автоматом ракету выпустит, а Ванька пилот может в это время чайкам в задницы заглядывать