Паромный пункт пропуска "Орлівка" на границе с Румынией временно приостановил работу

В результате дроновой атаки врага 6 октября на припортовую и пограничную инфраструктуру в паромном пункте пропуска "Орлівка" на границе с Румынией временно приостановлены пропускные операции.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате ночной дроновой атаки врага на припортовую и пограничную инфраструктуру, в паромном пункте пропуска "Орлівка", что на границе с Румынией, продолжаются меры по стабилизации функционирования. В результате нападения люди не пострадали. Пропускные операции в пункте пропуска временно приостановлены", - отметили в пресс-службе.

Все транспортные средства перенаправляются на другие направления.

ГНСУ просит граждан при планировании поездки в или из Румынии учитывать указанные временные обстоятельства. Советуют заблаговременно планировать свою поездку, выбирать другие направления, в том числе и через автомобильный пункт пропуска "Рені".

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Ранее сообщалось, что силы ПВО ночью 6 октября уничтожили 25 из 33 вражеских дронов типа Shahed-131/136.