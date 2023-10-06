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Новости Агрессия России против Украины
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Число погибших в результате удара по Грозе на Харьковщине возросло до 52

гроза

52 человека погибли в результате ракетного удара по Грозе Харьковской области.

52 человека погибли в результате ракетного удара по Грозе Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"52 человека погибли в результате этого ракетного обстрела. Один человек умер в медицинском заведении", - сказал он.

Смотрите: Рингтон "Червона калина" звучит из мешка с убитым россиянами жителем села Гроза. ВИДЕО

Автор: 

смерть (9223) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (560)


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Русня - підараси...
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06.10.2023 10:00 Ответить
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06.10.2023 10:01 Ответить
Нелюди. Які вони росіяни, свині та вбивці. Треба їх тільки так називати на офіційному рівні
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06.10.2023 10:08 Ответить
Не треба ображати свиней - дуже милі та корисні тварини. Навіть у складі ЗСУ добре служать кілька диких кабанчиків.
Рашистські кацапи виродки та ви@лядки
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06.10.2023 10:19 Ответить
Існує ЄДИНИЙ СПОСІБ протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі ( гора Кроненберг) виготовляли ракети ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Україна володіє ракетними технологіями. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет Фау-1, Фау-2, авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерногї зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
Скільки українських громадян, підприємств, будинків, міст повинен знищити Пуйло, щоб до злочинця Боневтіка дійшло, що єдиний спосіб припинити цю агресію скаженого Пуйла є ракети у відповідь по всій території Росії.? Іншу мову Пуйло не розуміє. Завдяки своїй бездіяльності Янелох-Боневтік став по суті союзником Пуйла і співучасником його злочинів.
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06.10.2023 15:31 Ответить
Тільки здичавіла рашиська орда здатна на такі жахливі злочини. А чому мовчить "найвеличніший" я щось не чув що б він висловив співчуття ,а путіна назвав кривавим вбивцею.
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06.10.2023 10:26 Ответить
хай всі кацапи повиздихають!! Така мерзота неповинна бруднити цей світ.
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06.10.2023 10:48 Ответить
Треба всім усвідомити, що росіянська орда у своїй суті - САДИСТИ. А таким тільки смерть.
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06.10.2023 12:53 Ответить
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06.10.2023 16:03 Ответить
 
 