Число погибших в результате удара по Грозе на Харьковщине возросло до 52

52 человека погибли в результате ракетного удара по Грозе Харьковской области.

52 человека погибли в результате ракетного удара по Грозе Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"52 человека погибли в результате этого ракетного обстрела. Один человек умер в медицинском заведении", - сказал он.

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