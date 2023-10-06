НАБУ об обыске у Archer: Расследуют возможную растрату средств в особо крупных размерах
НАБУ расследует возможную растрату бюджетных средств в особо крупных размерах и провело обыски.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бюро.
Так, в рамках уголовного производства "о возможной растрате государственных средств в особо крупных размерах при закупке государством продукции оборонного назначения были проведены обыски в частных компаниях".
"Пока установлено, что одна из этих компаний заключила ряд контрактов на поставку силам обороны тепловизионных приборов. Общая сумма контрактов - почти 1,5 млрд гривен, из которых компания получила предоплату (от 80 до 100%). Несмотря на это, произошло нарушение сроков поставки более чем на 9 месяцев, что привело к несвоевременному получению ВСУ техники, необходимой в борьбе с агрессией России. Это обусловило подачу Министерством обороны Украины иска о взыскании дебиторской задолженности и штрафных санкций", - говорится в сообщении.
В то же время, зарубежные компании, аффилированные с компаниями-поставщиками, находятся в фокусе внимания западных правоохранителей по факту возможного отмывания средств.
Представителям компании предоставили решение о проведении обыска и предложили добровольно выдать необходимые следствию вещи и документы. После отказа было принято решение о проведении обыска.
"При обыске основного офисного помещения детективами не изымалась компьютерная техника, а все необходимые сведения скопированы на месте с участием специалиста. Следственные действия проведены с учетом специфики деятельности поставщика и обеспечения его бесперебойной работы, прежде всего, по выполнению своих обязательств перед Министерством обороны Украины. Решение об изъятии документов принималось с учетом доводов представителей поставщика об их необходимости в текущей деятельности.
Отдельное копирование конструкторских чертежей и документации, программных продуктов, являющихся интеллектуальной собственностью общества, не производилось", - рассказали в НАБУ.
Также во время обыска был обнаружен сейф, работники компании не предоставили от него ключи, поэтому его открыли средствами взлома.
"Обыск – одно из следственных действий, проводимых в ходе расследования для сбора необходимых доказательств. Детективы НАБУ всегда соблюдают высокие моральные и профессиональные стандарты, в частности, во время осуществления досудебного расследования. Вместе с тем, возможные неправомерные действия детективов НАБУ станут предметом проверки управления внутреннего контроля с участием Совета общественного контроля при НАБУ.
Расследование продолжается, устанавливаются, включая использование средств международного сотрудничества и финансовой разведки, все обстоятельства заключения контрактов и направления использования средств, полученных от Министерства обороны Украины. Разглашение других сведений может навредить досудебному расследованию", - отметили в Бюро.
Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ провело обыск у единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer.
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Якщо навіть щось там і наварили в "особливо крупних", то теплаки на фронт йшли стабільно.
А так і гроші не повернуть, і теплаків не буде.
На жаль, нам зараз краще переплатити, але отримати необхідне, ніж гальмувати роботу виробника дуже важливої техніки. Краще б НАБУ на одязі та харчах спочатку зосередились, там і грошей більше крадуть, і альтернативу легше пошукати. Але ні, там же "схеми" своїх людей крутяться. А тут, схоже, без "своєго інтєрєса", от і "працюють".
П'яте. Чомусь перші слова пані детектива в моєму домі після слів "Здрастє" була улюблена фраза пана Тімонькіна з ATN: "Це ж Ви завозили матриці FLIR без ліцензії". Недосвідчена слідча не знає, що 10 років тому, коли ми співпрацювали з компанією FLIR, не можливо було не те що завезти ці матриці, але й просто купити їх без отримання ліцензії Госдепартаменту США.
На жаль, головна деталь теплака - інфрачервона матриця, що перетворює невидимі проміні на відеосигнал, у нас не виготовляється. Доводиться імпортувати. А у цьому процесі виникає безліч нюансів.
Можна не сумніватися, ворог намагається робити те саме проти ОПК України. Мета - зупинити виробництво на українських підприємствах ОПК, не дати виробляти зброю та військове обладнання. Для цього ворог максимально ускладнює можливість отримання імпортних комплектуючих, зокрема - ІЧ матриць українськими підприємствами. Серед методів - саботаж, диверсії на підприємствах постачальників, підкуп виконавців та ін. . Через це лацюжки постачання імпорту для військового виробництва повинні бути захищені, а підприємства мати альтернативні канали постачання. Якщо ворогу вдається провести відповідну спецоперацію, то затримки імпорту комплектуючих призводять до зриву термінів постачань по контрактам МОУ.
чи дороговадютні "герої" НАБУ не шукають складних шляхів?
закон про встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.
Деталі: Закон http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71166 № 5110 вносить зміни до статті 161 Кримінального кодексу України у частині встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.
Зокрема, за прояви антисемітизму передбачається покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 - 8500 гривень) або обмеженням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.
Ті ж самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою караються штрафом 8500 - 17000 гривень або позбавленням волі - 2-5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.
Дії, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.
Рєзнікову...?!!!
Де обшуки...?!
В котрий раз нам в вуха заливають фігню!
заказ дєрьмака поступив і набу-зрадники розпочали виполнять...
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Гумор і сатира в одному стакані!
Сміявся так, що аж гикавка напала.
Повертаються часи Зе клоуна 2019 коли він відводиві війська, ліквідовував розвідку, снайперські загони, розміновува території.
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Блин, а чего вы не расследуете кражу денег на дорожном строительстве.
Об этом знают даже в Гваделупе, кроме нашего НАБУ
Что, ОП не позволяет?
Почему из дорожной техники не изымаете агрегаты, произведенные (завесенные) из россии?