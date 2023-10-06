НАБУ об обыске у Archer: Расследуют возможную растрату средств в особо крупных размерах

НАБУ расследует возможную растрату бюджетных средств в особо крупных размерах и провело обыски.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бюро.

Так, в рамках уголовного производства "о возможной растрате государственных средств в особо крупных размерах при закупке государством продукции оборонного назначения были проведены обыски в частных компаниях".

"Пока установлено, что одна из этих компаний заключила ряд контрактов на поставку силам обороны тепловизионных приборов. Общая сумма контрактов - почти 1,5 млрд гривен, из которых компания получила предоплату (от 80 до 100%). Несмотря на это, произошло нарушение сроков поставки более чем на 9 месяцев, что привело к несвоевременному получению ВСУ техники, необходимой в борьбе с агрессией России. Это обусловило подачу Министерством обороны Украины иска о взыскании дебиторской задолженности и штрафных санкций", - говорится в сообщении.

В то же время, зарубежные компании, аффилированные с компаниями-поставщиками, находятся в фокусе внимания западных правоохранителей по факту возможного отмывания средств.

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Представителям компании предоставили решение о проведении обыска и предложили добровольно выдать необходимые следствию вещи и документы. После отказа было принято решение о проведении обыска.

"При обыске основного офисного помещения детективами не изымалась компьютерная техника, а все необходимые сведения скопированы на месте с участием специалиста. Следственные действия проведены с учетом специфики деятельности поставщика и обеспечения его бесперебойной работы, прежде всего, по выполнению своих обязательств перед Министерством обороны Украины. Решение об изъятии документов принималось с учетом доводов представителей поставщика об их необходимости в текущей деятельности.

Отдельное копирование конструкторских чертежей и документации, программных продуктов, являющихся интеллектуальной собственностью общества, не производилось", - рассказали в НАБУ.

Также во время обыска был обнаружен сейф, работники компании не предоставили от него ключи, поэтому его открыли средствами взлома.

"Обыск – одно из следственных действий, проводимых в ходе расследования для сбора необходимых доказательств. Детективы НАБУ всегда соблюдают высокие моральные и профессиональные стандарты, в частности, во время осуществления досудебного расследования. Вместе с тем, возможные неправомерные действия детективов НАБУ станут предметом проверки управления внутреннего контроля с участием Совета общественного контроля при НАБУ.

Расследование продолжается, устанавливаются, включая использование средств международного сотрудничества и финансовой разведки, все обстоятельства заключения контрактов и направления использования средств, полученных от Министерства обороны Украины. Разглашение других сведений может навредить досудебному расследованию", - отметили в Бюро.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ провело обыск у единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer.