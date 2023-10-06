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НАБУ об обыске у Archer: Расследуют возможную растрату средств в особо крупных размерах

archer

НАБУ расследует возможную растрату бюджетных средств в особо крупных размерах и провело обыски.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бюро.

Так, в рамках уголовного производства "о возможной растрате государственных средств в особо крупных размерах при закупке государством продукции оборонного назначения были проведены обыски в частных компаниях".

"Пока установлено, что одна из этих компаний заключила ряд контрактов на поставку силам обороны тепловизионных приборов. Общая сумма контрактов - почти 1,5 млрд гривен, из которых компания получила предоплату (от 80 до 100%). Несмотря на это, произошло нарушение сроков поставки более чем на 9 месяцев, что привело к несвоевременному получению ВСУ техники, необходимой в борьбе с агрессией России. Это обусловило подачу Министерством обороны Украины иска о взыскании дебиторской задолженности и штрафных санкций", - говорится в сообщении.

В то же время, зарубежные компании, аффилированные с компаниями-поставщиками, находятся в фокусе внимания западных правоохранителей по факту возможного отмывания средств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ провело обыск у единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer. Компания просит вернуть оборудование, чтобы возобновить работу. ФОТОрепортаж

Представителям компании предоставили решение о проведении обыска и предложили добровольно выдать необходимые следствию вещи и документы. После отказа было принято решение о проведении обыска.

"При обыске основного офисного помещения детективами не изымалась компьютерная техника, а все необходимые сведения скопированы на месте с участием специалиста. Следственные действия проведены с учетом специфики деятельности поставщика и обеспечения его бесперебойной работы, прежде всего, по выполнению своих обязательств перед Министерством обороны Украины. Решение об изъятии документов принималось с учетом доводов представителей поставщика об их необходимости в текущей деятельности.

Отдельное копирование конструкторских чертежей и документации, программных продуктов, являющихся интеллектуальной собственностью общества, не производилось", - рассказали в НАБУ.

Также во время обыска был обнаружен сейф, работники компании не предоставили от него ключи, поэтому его открыли средствами взлома.

"Обыск – одно из следственных действий, проводимых в ходе расследования для сбора необходимых доказательств. Детективы НАБУ всегда соблюдают высокие моральные и профессиональные стандарты, в частности, во время осуществления досудебного расследования. Вместе с тем, возможные неправомерные действия детективов НАБУ станут предметом проверки управления внутреннего контроля с участием Совета общественного контроля при НАБУ.

Расследование продолжается, устанавливаются, включая использование средств международного сотрудничества и финансовой разведки, все обстоятельства заключения контрактов и направления использования средств, полученных от Министерства обороны Украины. Разглашение других сведений может навредить досудебному расследованию", - отметили в Бюро.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ провело обыск у единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer.

Автор: 

НАБУ (4221) Минобороны (9329)


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Топ комментарии
+42
Операція клістрони, версія 2.0?
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06.10.2023 10:22
+41
А по розтратах ''великих коштів'' МО та ''іншою зеленою саранчою'' коли будуть??? Чи, ''ета другоє''.
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06.10.2023 10:22
+35
НАБУ, а ось сюди питань немає?
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06.10.2023 10:24
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А по розтратах ''великих коштів'' МО та ''іншою зеленою саранчою'' коли будуть??? Чи, ''ета другоє''.
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06.10.2023 10:22 Ответить
Так це воно і є. Частина тих коштів у Арчер, які ймовірно просто прокладка з переклеювання лейблів.
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06.10.2023 17:21 Ответить
Операція клістрони, версія 2.0?
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06.10.2023 10:22 Ответить
Поки не схоже, збитки боездатності країни завдало саме Арчер, взявши гроші та ничого не поставивши
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06.10.2023 17:26 Ответить
я просто удивляю сь как можно так заглатывать?
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06.10.2023 19:39 Ответить
Та от і я дивуюсь, які легковірні, поясніть як ви заглотнули це? Зможете пояснити куди Арчер діли гроші? Та чи є в них взагалі виробництво?
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06.10.2023 20:33 Ответить
Відразу було б так написано і питань не було у суспільства.
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06.10.2023 10:23 Ответить
Навіщо зупиняти виробництво?
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06.10.2023 10:33 Ответить
Бабуля на двоє мовила, тепер попробуй зрозуміти хто з двох кіздить?
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06.10.2023 12:10 Ответить
Де судовий позов, щодо неправомірних дій НАБУ?
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06.10.2023 12:25 Ответить
а воно там було? а якщо було б чого за стільки часу не виконали поставки? Я на фото бачив лише склад, виробництва не помічено.
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06.10.2023 17:22 Ответить
Це балачки, якими вони набу, себе відбілюють!!!! Їм довіри як і всій правоохоронній системи немає!!!
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06.10.2023 11:37 Ответить
Забули в тебе спитати.
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06.10.2023 14:41 Ответить
А кого питати тебе, троля??????
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06.10.2023 14:48 Ответить
Я теж не дуже довіряю нашій правоохоронній системі, але НАБУ, мабуть, нехай не бездоганний, але найкращій орган з тих що маємо..
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06.10.2023 19:20 Ответить
Не здивований якщо це виявиться правдою, у цій державі наживаються усі хто може, у владі,у бізнесі, у приватних компаніях і так далі, це стиль життя
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06.10.2023 10:24 Ответить
У русні діє принцип "спізді, но сдєлай", тому мають БК, дрони, танки, літаки, кораблі.
Якщо навіть щось там і наварили в "особливо крупних", то теплаки на фронт йшли стабільно.
А так і гроші не повернуть, і теплаків не буде.
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06.10.2023 10:26 Ответить
Діло тільки в тому,що у них бабок дохрена,хватає і ******** по горло і щось зробити,у нас тільки щоб ********
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06.10.2023 10:30 Ответить
Так, у них дохєра, вистачає і прібарахліться, і для діла.
На жаль, нам зараз краще переплатити, але отримати необхідне, ніж гальмувати роботу виробника дуже важливої техніки. Краще б НАБУ на одязі та харчах спочатку зосередились, там і грошей більше крадуть, і альтернативу легше пошукати. Але ні, там же "схеми" своїх людей крутяться. А тут, схоже, без "своєго інтєрєса", от і "працюють".
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06.10.2023 10:36 Ответить
А затримка термінів постачання на 9 місяців, то хто їм гальмував роботу?
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06.10.2023 11:15 Ответить

П'яте. Чомусь перші слова пані детектива в моєму домі після слів "Здрастє" була улюблена фраза пана Тімонькіна з ATN: "Це ж Ви завозили матриці FLIR без ліцензії". Недосвідчена слідча не знає, що 10 років тому, коли ми співпрацювали з компанією FLIR, не можливо було не те що завезти ці матриці, але й просто купити їх без отримання ліцензії Госдепартаменту США.
На жаль, головна деталь теплака - інфрачервона матриця, що перетворює невидимі проміні на відеосигнал, у нас не виготовляється. Доводиться імпортувати. А у цьому процесі виникає безліч нюансів.
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06.10.2023 11:22 Ответить
Якщо затримка відбулася через цілеспрямовану атаку ворога на ланцюжок постачання комплектуючих (імпорт), то потрібно було заздалегідь враховувати, що ворог спеціально здійснюватиме відповідні спецоперації за кордоном. Організація та планування військового виробництва, пов´язаного з імпортом, вимагає відповідного прикриття спеціальними службами.
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06.10.2023 12:38 Ответить
Чому ворог робить "імпортозамєщєніє"? Того, що партнери та Україна атакують ланцюжки постачань (імпорт) комплектуючих, потрібних для військового виробництва ОПК рашистів з метою їх блокування, унеможливлення виробництва.
Можна не сумніватися, ворог намагається робити те саме проти ОПК України. Мета - зупинити виробництво на українських підприємствах ОПК, не дати виробляти зброю та військове обладнання. Для цього ворог максимально ускладнює можливість отримання імпортних комплектуючих, зокрема - ІЧ матриць українськими підприємствами. Серед методів - саботаж, диверсії на підприємствах постачальників, підкуп виконавців та ін. . Через це лацюжки постачання імпорту для військового виробництва повинні бути захищені, а підприємства мати альтернативні канали постачання. Якщо ворогу вдається провести відповідну спецоперацію, то затримки імпорту комплектуючих призводять до зриву термінів постачань по контрактам МОУ.
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06.10.2023 16:11 Ответить
А не думав що на фірму наїхали бо вони не ділилися, гроші ж величезні???
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06.10.2023 11:39 Ответить
Може і таке бути,але варіант що і вони ******* також дуже ймовірний,тому що українське суспільство прогнило корупцією від верхівки влади до завгоспа в школі чи медсестри в поліклініці,усі ******* і наживаються
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06.10.2023 11:54 Ответить
Кричи: Сви-нар-чу-ки!!!
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06.10.2023 12:38 Ответить
НАБУ, а ось сюди питань немає?
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06.10.2023 10:24 Ответить
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06.10.2023 10:34 Ответить
а чи співрозмірні розтрати бюджетних коштів у Міноборони імені Рєзнікова і "промислового гіганта" Archer?..
чи дороговадютні "герої" НАБУ не шукають складних шляхів?
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06.10.2023 10:36 Ответить
Так це і є частина тих трат. Чи ви думаете Міноборони одним чеком вивело всі бабки?
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06.10.2023 17:25 Ответить
А чому в мешканнях Рєзнікова нічого не шукають? У Єрмака?
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06.10.2023 10:46 Ответить
бо то обрізані, а народні путани від віслюка, закончик пропхали під себе:
закон про встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.
Деталі: Закон http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71166 № 5110 вносить зміни до статті 161 Кримінального кодексу України у частині встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.

Зокрема, за прояви антисемітизму передбачається покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 - 8500 гривень) або обмеженням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Ті ж самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою караються штрафом 8500 - 17000 гривень або позбавленням волі - 2-5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Дії, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.
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06.10.2023 11:15 Ответить
дурко, ти контужений ОПою?
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06.10.2023 11:16 Ответить
А де 9лярдів які просрало МО пр и
Рєзнікову...?!!!
Де обшуки...?!
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06.10.2023 10:55 Ответить
Такі гроші і не через Офісний фільтр! Неподобство!
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06.10.2023 12:51 Ответить
А для чого фотографували кострукторські чертіжі,вилучали програмне забеспечення....
В котрий раз нам в вуха заливають фігню!
заказ дєрьмака поступив і набу-зрадники розпочали виполнять...
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06.10.2023 13:28 Ответить
"Детективи НАБУ завжди дотримуються високих моральних та професійних стандартів, зокрема під час здійснення досудового розслідування. Джерело: "
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Гумор і сатира в одному стакані!
Сміявся так, що аж гикавка напала.
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06.10.2023 14:45 Ответить
Висотоміри для літаків, вакуумні лампи для ППО України, Стугни та Корсари для піхоти, Нептуни для ВМФ, Грім-2 для запобігання вторгнення *****, ППО-ПРО Кільчень для кінжалів та ракет.... та ще багато чого шоб не дати змоги ***** мобномасштабно напасти на Україну. Але три роки зеленский розповідав про своє ведіння - воно побачило мир в очах у бандита та злодія - воно розброьовало ЗСУ та вішало лапшу на вушка дебілам - рюськіє ні коли не нападуть на Україну.
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06.10.2023 15:54 Ответить
ЙО**НЕ НАБУ, А ЗНИКНЕННЯ 30 МІЛІРДІВ ГРИВЕНЬ ВІД МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ РЄЗНІКОВА ДО ДЕРЖПОСТАЧАЛЬНИКА ТИ РОЗСЛІДУВАЛА ЧИ НЕНАЧАСІ
Повертаються часи Зе клоуна 2019 коли він відводиві війська, ліквідовував розвідку, снайперські загони, розміновува території.
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06.10.2023 16:12 Ответить
Такі дії НАБУ проти української компанії яка виготовляє озброєння і прилади для ЗСУ у військовий час мені нагадує сюреалізм коли відсутність мязової тканини на тілі людини лікують голодом.
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06.10.2023 16:17 Ответить
НАБУ ... розслідують можливу розтрату коштів в особливо великих розмірах
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Блин, а чего вы не расследуете кражу денег на дорожном строительстве.
Об этом знают даже в Гваделупе, кроме нашего НАБУ
Что, ОП не позволяет?
Почему из дорожной техники не изымаете агрегаты, произведенные (завесенные) из россии?
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06.10.2023 17:05 Ответить
это часть вторая после клистронов, режиссер фсбэшник Елдак.....
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06.10.2023 18:56 Ответить
 
 