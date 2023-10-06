Россия скоро выйдет из договора о запрете ядерных испытаний, - спикер Госдумы Володин
Государственная Дума РФ быстро рассмотрит вопрос отмены ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Ранее о возможности возобновления ядерных испытаний заявил президент РФ Владимир Путин.
О планах Госдумы рассмотреть этот вопрос заявил ее спикер Вячеслав Володин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"На следующем заседании совета Госдумы мы обязательно обсудим вопрос об отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - сказал он.
Путин 5 октября заявил, что ядерная доктрина России не нуждается в обновлении, но пока не готов сказать, нужно ли России возобновлять ядерные испытания.
По его словам, России следует рассмотреть вопрос об отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ), поскольку США подписали его, но не ратифицировали.
Reuters отмечает, что заявления Путина и Володина указывают на то, что Россия наверняка отзовет ратификацию договора, запрещающего ядерные взрывы всем и везде.
Россия имеет самый большой в мире запас ядерных боеголовок.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был принят в 1996 году. Его подписали 185 стран и ратифицировали 170, включая три государства, имеющие ядерное оружие - Франция, Россия и Великобритания.
Но для вступления в силу Договор должен быть подписан и ратифицирован 44 конкретными государствами, обладающими ядерными технологиями, восемь из которых его еще не ратифицировали - Китай, Египет, Индия, Иран, Израиль, КНДР, Пакистан и США.
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вони бояться, що ми зламаємо таурусом кримський міст, а росія у відповідь лупане по Німцям.
ось про яку саме ескалацію вони говорять
это же смешно
Іце вже половина сили свіжого заряду...
Після 5-го року зберігання потужність падає в геометричній прогресії...
Через 10 років - це вже радіоактивний хлам...
Але не всіх...
Козли та гібони...
Та Соловьев псих...
Так вот по раше - там все сошли с ума !!!
так шо, володін, засунь свою нікчемну кацапську ратифікацію своєму сцарю володє у сраку, воно однаково нічого не відчує
Але Сибір нехай ********, але спершу потренуються на Москві.
АРХ М