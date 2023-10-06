Россия скоро выйдет из договора о запрете ядерных испытаний, - спикер Госдумы Володин

Государственная Дума РФ быстро рассмотрит вопрос отмены ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Ранее о возможности возобновления ядерных испытаний заявил президент РФ Владимир Путин.

О планах Госдумы рассмотреть этот вопрос заявил ее спикер Вячеслав Володин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"На следующем заседании совета Госдумы мы обязательно обсудим вопрос об отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - сказал он.

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Путин 5 октября заявил, что ядерная доктрина России не нуждается в обновлении, но пока не готов сказать, нужно ли России возобновлять ядерные испытания.

По его словам, России следует рассмотреть вопрос об отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ), поскольку США подписали его, но не ратифицировали.

Reuters отмечает, что заявления Путина и Володина указывают на то, что Россия наверняка отзовет ратификацию договора, запрещающего ядерные взрывы всем и везде.

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Россия имеет самый большой в мире запас ядерных боеголовок.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был принят в 1996 году. Его подписали 185 стран и ратифицировали 170, включая три государства, имеющие ядерное оружие - Франция, Россия и Великобритания.

Но для вступления в силу Договор должен быть подписан и ратифицирован 44 конкретными государствами, обладающими ядерными технологиями, восемь из которых его еще не ратифицировали - Китай, Египет, Индия, Иран, Израиль, КНДР, Пакистан и США.

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