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Россия скоро выйдет из договора о запрете ядерных испытаний, - спикер Госдумы Володин

оружие,ядерное

Государственная Дума РФ быстро рассмотрит вопрос отмены ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Ранее о возможности возобновления ядерных испытаний заявил президент РФ Владимир Путин.

О планах Госдумы рассмотреть этот вопрос заявил ее спикер Вячеслав Володин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"На следующем заседании совета Госдумы мы обязательно обсудим вопрос об отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - сказал он.

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Путин 5 октября заявил, что ядерная доктрина России не нуждается в обновлении, но пока не готов сказать, нужно ли России возобновлять ядерные испытания.

По его словам, России следует рассмотреть вопрос об отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ), поскольку США подписали его, но не ратифицировали.

Reuters отмечает, что заявления Путина и Володина указывают на то, что Россия наверняка отзовет ратификацию договора, запрещающего ядерные взрывы всем и везде.

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Россия имеет самый большой в мире запас ядерных боеголовок.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был принят в 1996 году. Его подписали 185 стран и ратифицировали 170, включая три государства, имеющие ядерное оружие - Франция, Россия и Великобритания.

Но для вступления в силу Договор должен быть подписан и ратифицирован 44 конкретными государствами, обладающими ядерными технологиями, восемь из которых его еще не ратифицировали - Китай, Египет, Индия, Иран, Израиль, КНДР, Пакистан и США.

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Автор: 

испытания (379) россия (95526) ядерное оружие (1334) Володин Вячеслав (72)


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Топ комментарии
+17
Далі підписуйте з рашкою домовленості. Коли їм буде вигідно, вони відкликають підписи у односторонньому порядку.
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06.10.2023 10:28
+7
Пане Шольц, це ж ні разу не ескалація, я надіюсь? Не дарма ж не передавали Тауруси?
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06.10.2023 10:30
+6
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06.10.2023 10:38
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Правила форума Совет форумчан
Дух ескалациі завітал вокруґ!...
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06.10.2023 10:27 Ответить
Пане Шольц, це ж ні разу не ескалація, я надіюсь? Не дарма ж не передавали Тауруси?
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06.10.2023 10:30 Ответить
шольц це просто тухла рашистська кансєрва...
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06.10.2023 10:32 Ответить
та німцям+Шольцу насрати : і на ядерні випробування, і на терористичні масові вбивства жителів України .

вони бояться, що ми зламаємо таурусом кримський міст, а росія у відповідь лупане по Німцям.

ось про яку саме ескалацію вони говорять
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06.10.2023 10:39 Ответить
вы действительно думаете, что русские ударят по немцам из-за таурус??
это же смешно
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07.10.2023 01:21 Ответить
я - ні. але саме таку причину писали у пресі (чи bild чи якась інша німецька газета)
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07.10.2023 12:09 Ответить
дурачки
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07.10.2023 18:53 Ответить
Далі підписуйте з рашкою домовленості. Коли їм буде вигідно, вони відкликають підписи у односторонньому порядку.
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06.10.2023 10:28 Ответить
громкий выпук в лужу
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06.10.2023 10:37 Ответить
Так... На 5 років розрахована ядерна боєголовка...
Іце вже половина сили свіжого заряду...
Після 5-го року зберігання потужність падає в геометричній прогресії...
Через 10 років - це вже радіоактивний хлам...
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06.10.2023 11:21 Ответить
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06.10.2023 10:38 Ответить
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06.10.2023 10:39 Ответить
Я цар звірів!
Але не всіх...
Козли та гібони...
Та Соловьев псих...
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06.10.2023 11:15 Ответить
Кацапські дибіли! Ото під час "випробувань" отримаєте добряче по шарабану, бо увесь світ від вас кацапів уже заїпався та не буде чекати доки ви знищите світ.
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06.10.2023 10:41 Ответить
Сразу вспоминается анекдот, когда пьяный муж возвращается ночью домой и на вопрос "где был?", отвечает "на кладбище". Жена, "а кто умер?", он отвечает "не поверишь - там все умерли"....
Так вот по раше - там все сошли с ума !!!
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06.10.2023 10:41 Ответить
На ці заяви рф - Україні залишається за відсутністі (просраної агентами рф - кравчуком і кучмою) ядерної зброї розглядати варіанти підриву на території кацапстану ядерних , теплових, гідро станцій ,та інших стратегічних об'єктів👈
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06.10.2023 10:42 Ответить
..а шо підписздєсь Московії ще й досі для когось чогось вартий?
так шо, володін, засунь свою нікчемну кацапську ратифікацію своєму сцарю володє у сраку, воно однаково нічого не відчує
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06.10.2023 10:42 Ответить
А наши сцуки корупционеры сдали ядерное оружие
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06.10.2023 10:46 Ответить
Над Сибіром підірвуть бомбу ...
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06.10.2023 10:47 Ответить
ВР негайно подати законопроект до "зелідора" ,про відновлення ЯДЕРНОГО СТАТУСУ УКРАЇНИ
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06.10.2023 11:04 Ответить
Чергові русняві страшилки, а-ля "вєсь мір в труху". Унило.
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06.10.2023 11:11 Ответить
Росія - що вийде з договору, що увійде все одно виконувати не буде.
Але Сибір нехай ********, але спершу потренуються на Москві.
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06.10.2023 11:18 Ответить
Бобооедка что-то знала?
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06.10.2023 11:21 Ответить
Світ придушить вже цих москалських поганців чи ще почекає трохи?
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06.10.2023 11:24 Ответить
Так, для всіх, хто звик думати, від М.Настрадамуса: "ОДИН, кто богов Ганни(Анне) бала оживит, устрашение людей, никогда больше ужаса и худших дней, чем придут через БАБ ЕЛЬ(анекдот о снах Сары и Адама - чей верхушка и в чьей елка стояла помните? Это такая краткая НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ("Якби ви вчились так як треба, то мудрість мали би свою" Т.Г.Шевченко) для тих, хто: "...Чему нибудь, да как нибудь..."(А.С.Пушкин). В продовження далі від Настрадамуса: " Год 1999, седьмой месяц, с неба придет великий царь Ужас(так БОГ называет своэго АНГЕЛА), ВОЗРОЖДАЯ(ВОСКРЕСЕНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ) ВЕЛИКОГО ЦАРЯ АНГЕЛА-mois до и ПОСЛЕ МАРСА(ВОИН, - ВОЙНА) СЧАСТЛИВО ПРАВИТЬ(только РАЙ!!!). Ну и о Путине: - "Старческой смертью от него поражена четверть из-за страха, чтобы кровь кровью не была погублена". Пояснюю що таке погубити кров кров,ю: - це коли вас за невиконання ДЕСЯТИ ЗАПОВІДЕЙ повернули в печерні одежі(адамові=мав контакт тільки зі звірями) ЧЕРВОНІ АБО ЧОРНІ заново шкурою шити вишиванку( "....Сорочку мати вишила мені червоними та чорними нитками..." -теж НАРОДНА МУДРІСТЬ ПРО ШЛЯХ В УКРАЇНУ від дикуна). Тож - СЦИКЛО СЦИТЬ І ПРАВИЛЬНО РОБИТЬ, ЧИМ КРАЩЕ ОБІСЦИТЬСЯ Й ОБСЕРЕТЬСЯ ТИМ ЛЮДИ НАДОВШЕ ПОЗБУДУТЬСЯ. Ну и об арабском принце(который почему-то с поляками в союзе): "...Арабский принц МАРС, СОЛНЦЕ, ВЕН-Е-РА, ЛЕВ...: с небольшой подсказкой. Кто такой РА и как движется кровь от вен в школьных учебниках. Якщо маєте українську та російську ложки знань(мови) - їжте, ті хто просрав сидять голодні.
АРХ М
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06.10.2023 11:24 Ответить
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06.10.2023 11:59 Ответить
Почему каждый раз, упоминая этого типка пропускают слово "холуй"? Он - холуй Володин
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06.10.2023 12:32 Ответить
Если путин возжелает взорвать ядерный заряд над Сибирью или Новой Землей, ядерные боеголовки начнут перебирать, откладывать в сторону уже явно негодные, устаревшие... А поскольку все в РФ продается за доллары (и информация тож), в Белом Доме узнают, сколько у путина исправных боеголовок.
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06.10.2023 12:56 Ответить
 
 