От объявления тревоги до удара по Грозе прошло 10 минут. В Харькове тревогу объявили после ударов, - Воздушные силы
От начала воздушной тревоги до удара по поселку Гроза в Харьковской области прошло около 10 минут. Во время утренней вражеской ракетной атаки по Харькову воздушная тревога была объявлена уже после взрывов.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, по Грозе россияне могли ударить из Воронежской области.
"Если не ошибаюсь, около 10 минут там было от тревоги до удара. Баллистика же может лететь как с небольшого расстояния, так и с дальнего. Была информация о том, что возможен удар из Воронежской области. Поэтому баллистика – это немного времени", - сказал Игнат.
Во время утренней атаки по Харькову россияне, по его словам, могли применить тип вооружения, который украинские защитники пока не могут своевременно обнаруживать.
"Надо дождаться, когда увидят обломки. Предварительно скажем так, что ракеты шли по баллистической траектории. Это может быть тот тип вооружения, который, к сожалению, не удается своевременно обнаруживать", - отметил Игнат.
Он добавил, что Воздушные силы ВСУ пользуются данными, которые украинской стороне предоставляют партнеры, данными разведки, когда есть такая информация, и "безусловно объявляется ракетная опасность".
"То есть воздушная тревога - угроза применения баллистического вооружения. Но подчеркиваю, что иногда врагу удается делать это скрыто. И тогда тревога приходит вместе с взрывами. Здесь ничего не поделаешь", - рассказал полковник.
Также он отметил, что ситуация схожа с ударами из реактивной артиллерией - тоже "летит считанные секунды".
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Народ в багатьох містах і селах не реагує на тривоги тому така трагедія
А якщо ще будуть вибори то мабуть ще більше загиблих буде бо кацапи будуть бити по дільницях
Тому подобається влада чи не подобається але в умовах війни прийти на вибори небезпечно але і вибори пройдуть нечесно
Тому треба уникати скупчень
или кто-то из зелёных тварей был за пультом запуска...?