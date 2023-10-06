От объявления тревоги до удара по Грозе прошло 10 минут. В Харькове тревогу объявили после ударов, - Воздушные силы

От начала воздушной тревоги до удара по поселку Гроза в Харьковской области прошло около 10 минут. Во время утренней вражеской ракетной атаки по Харькову воздушная тревога была объявлена уже после взрывов.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, по Грозе россияне могли ударить из Воронежской области.

"Если не ошибаюсь, около 10 минут там было от тревоги до удара. Баллистика же может лететь как с небольшого расстояния, так и с дальнего. Была информация о том, что возможен удар из Воронежской области. Поэтому баллистика – это немного времени", - сказал Игнат.

Во время утренней атаки по Харькову россияне, по его словам, могли применить тип вооружения, который украинские защитники пока не могут своевременно обнаруживать.

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"Надо дождаться, когда увидят обломки. Предварительно скажем так, что ракеты шли по баллистической траектории. Это может быть тот тип вооружения, который, к сожалению, не удается своевременно обнаруживать", - отметил Игнат.

Он добавил, что Воздушные силы ВСУ пользуются данными, которые украинской стороне предоставляют партнеры, данными разведки, когда есть такая информация, и "безусловно объявляется ракетная опасность".

"То есть воздушная тревога - угроза применения баллистического вооружения. Но подчеркиваю, что иногда врагу удается делать это скрыто. И тогда тревога приходит вместе с взрывами. Здесь ничего не поделаешь", - рассказал полковник.

Также он отметил, что ситуация схожа с ударами из реактивной артиллерией - тоже "летит считанные секунды".

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