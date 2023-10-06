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Новости Война
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От объявления тревоги до удара по Грозе прошло 10 минут. В Харькове тревогу объявили после ударов, - Воздушные силы

гроза,харківщина

От начала воздушной тревоги до удара по поселку Гроза в Харьковской области прошло около 10 минут. Во время утренней вражеской ракетной атаки по Харькову воздушная тревога была объявлена уже после взрывов.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, по Грозе россияне могли ударить из Воронежской области.

"Если не ошибаюсь, около 10 минут там было от тревоги до удара. Баллистика же может лететь как с небольшого расстояния, так и с дальнего. Была информация о том, что возможен удар из Воронежской области. Поэтому баллистика – это немного времени", - сказал Игнат.

Во время утренней атаки по Харькову россияне, по его словам, могли применить тип вооружения, который украинские защитники пока не могут своевременно обнаруживать.

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"Надо дождаться, когда увидят обломки. Предварительно скажем так, что ракеты шли по баллистической траектории. Это может быть тот тип вооружения, который, к сожалению, не удается своевременно обнаруживать", - отметил Игнат.

Он добавил, что Воздушные силы ВСУ пользуются данными, которые украинской стороне предоставляют партнеры, данными разведки, когда есть такая информация, и "безусловно объявляется ракетная опасность".

"То есть воздушная тревога - угроза применения баллистического вооружения. Но подчеркиваю, что иногда врагу удается делать это скрыто. И тогда тревога приходит вместе с взрывами. Здесь ничего не поделаешь", - рассказал полковник.

Также он отметил, что ситуация схожа с ударами из реактивной артиллерией - тоже "летит считанные секунды".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия удара по Харькову. ФОТОрепортаж

Автор: 

Харьков (7485) Харьковщина (5577) Воздушные силы (2299) Игнат Юрий (592) баллистические ракеты (378)


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Топ комментарии
+4
не шукайте на ***** шкварків,хто за це відповість знову -"какая разница или сойдемся по серединке"? ви вже загиблих ставите в ніщо.....як ще вас називати?
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06.10.2023 11:13
+3
"який, на жаль, не вдається своєчасно виявляти" звісно не вдається, коли наш спецназ не розвідує місцезнаходження цих установок в тилу у ворога а гине плаваючи до Криму задля піару і картинки!!!
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06.10.2023 11:40
+1
10 хв достатньо хоча розбігтися і уникнути скупчень
Народ в багатьох містах і селах не реагує на тривоги тому така трагедія
А якщо ще будуть вибори то мабуть ще більше загиблих буде бо кацапи будуть бити по дільницях
Тому подобається влада чи не подобається але в умовах війни прийти на вибори небезпечно але і вибори пройдуть нечесно
Тому треба уникати скупчень
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06.10.2023 10:59
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Правила форума Совет форумчан
10 хв достатньо хоча розбігтися і уникнути скупчень
Народ в багатьох містах і селах не реагує на тривоги тому така трагедія
А якщо ще будуть вибори то мабуть ще більше загиблих буде бо кацапи будуть бити по дільницях
Тому подобається влада чи не подобається але в умовах війни прийти на вибори небезпечно але і вибори пройдуть нечесно
Тому треба уникати скупчень
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06.10.2023 10:59 Ответить
не шукайте на ***** шкварків,хто за це відповість знову -"какая разница или сойдемся по серединке"? ви вже загиблих ставите в ніщо.....як ще вас називати?
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06.10.2023 11:13 Ответить
"який, на жаль, не вдається своєчасно виявляти" звісно не вдається, коли наш спецназ не розвідує місцезнаходження цих установок в тилу у ворога а гине плаваючи до Криму задля піару і картинки!!!
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06.10.2023 11:40 Ответить
Чергового траншу чого??На заході вже відкритим текстом кажуть РЕФОРМИ,а транші потім
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06.10.2023 11:46 Ответить
на что ты ***** намекаешь...?
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06.10.2023 12:11 Ответить
ты ***** считаешь что наши военные направили туда ракету...!
или кто-то из зелёных тварей был за пультом запуска...?
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06.10.2023 12:31 Ответить
 
 