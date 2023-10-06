На Таврическом направлении уничтожена дорогостоящая российская станция РЭБ Р-330Ж "Житель", - Тарнавский
За прошедшие сутки на Таврическом направлении враг нанес 13 авиационных ударов, провел 24 боевых столкновения и совершил 915 артиллерийских обстрелов, Силы обороны выполнили 1270 огневых задач.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.
"За последние сутки потери врага составили 323 человека, в частности, в плен сдались 2 оккупанта.
Уничтожены 44 единицы военной техники противника. В частности, 4 танка, 12 ББМ, 6 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 9 БпЛА, 10 единиц автомобильной и единица специальной техники оккупантов. Также уничтожены 2 склада боеприпасов и еще один важный объект врага", - говорится в сообщении.
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Кари, московітам *****, страшної кари!!