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Новости Война
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На Таврическом направлении уничтожена дорогостоящая российская станция РЭБ Р-330Ж "Житель", - Тарнавский

житель,р-330ж,реб

За прошедшие сутки на Таврическом направлении враг нанес 13 авиационных ударов, провел 24 боевых столкновения и совершил 915 артиллерийских обстрелов, Силы обороны выполнили 1270 огневых задач.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.

"За последние сутки потери врага составили 323 человека, в частности, в плен сдались 2 оккупанта.

Уничтожены 44 единицы военной техники противника. В частности, 4 танка, 12 ББМ, 6 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 9 БпЛА, 10 единиц автомобильной и единица специальной техники оккупантов. Также уничтожены 2 склада боеприпасов и еще один важный объект врага", - говорится в сообщении.

Читайте также: За последние сутки на Таврическом направлении россияне потеряли 248 солдат и 20 единиц техники, - Тарнавский

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обстрел (27151) Таврия (179) Тарнавский Александр (222)


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Ще один від московитів став НЕБОжителем!!
Кари, московітам *****, страшної кари!!
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06.10.2023 10:57 Ответить
То це вже який за рахунком ''нєжитєль''? Бо дещо раніше вже писали про таку ''хріновину''.
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06.10.2023 11:23 Ответить
житель недожитель
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06.10.2023 13:44 Ответить
 
 