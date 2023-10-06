Швеция предоставит Украине новый пакет военной поддержки почти на $200 млн, - министр обороны Йонсон

Швеция отправит Украине новый пакет военной помощи на сумму 2,2 миллиарда крон (199 миллионов долларов), включающий преимущественно боеприпасы.

Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон в пятницу на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В новый пакет военной помощи входят преимущественно боеприпасы и запасные части к ранее предоставленным системам, отметил он.

Кроме того, по словам министра обороны, правительство Швеции также официально поручило вооруженным силам проанализировать, сможет ли его страна отправить в Украину истребители Jas Gripen.

Новый пакет военной помощи станет 14-м пакетом помощи Украине со стороны Швеции с начала войны, а общая стоимость такой помощи от скандинавской страны составляет более 22 миллиардов крон.

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