РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12993 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
1 819 12

Швеция предоставит Украине новый пакет военной поддержки почти на $200 млн, - министр обороны Йонсон

швеция,военные

Швеция отправит Украине новый пакет военной помощи на сумму 2,2 миллиарда крон (199 миллионов долларов), включающий преимущественно боеприпасы.

Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон в пятницу на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В новый пакет военной помощи входят преимущественно боеприпасы и запасные части к ранее предоставленным системам, отметил он.

Кроме того, по словам министра обороны, правительство Швеции также официально поручило вооруженным силам проанализировать, сможет ли его страна отправить в Украину истребители Jas Gripen.

Новый пакет военной помощи станет 14-м пакетом помощи Украине со стороны Швеции с начала войны, а общая стоимость такой помощи от скандинавской страны составляет более 22 миллиардов крон.

Также читайте: Предоставив самолеты Gripen, Швеция может проявить лидерство в вопросе поставки авиации Украине, - Порошенко

Автор: 

Швеция (1003) помощь и поддержка (871)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
якщо новий пакет військової підтримки на майже $200 млн буде ЗНОВУ ж розкрадений різними арахаміями та єрмачками з шефірами....

а стефанчуки з безуглими і верещучками будуть надалі виплачувати "зарплати" медведчукам та шуфричам та іншим адептам руZZкого міра...

то ЦЮ інформацію різні небензі та лаврови рознесуть по-всьому світу....
тоді чекайте змін....великих змін....
показать весь комментарий
06.10.2023 11:11
+2
Хай дадуть ще хоч 4 танки. Не збідніють.
показать весь комментарий
06.10.2023 11:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
якщо новий пакет військової підтримки на майже $200 млн буде ЗНОВУ ж розкрадений різними арахаміями та єрмачками з шефірами....

а стефанчуки з безуглими і верещучками будуть надалі виплачувати "зарплати" медведчукам та шуфричам та іншим адептам руZZкого міра...

то ЦЮ інформацію різні небензі та лаврови рознесуть по-всьому світу....
тоді чекайте змін....великих змін....
показать весь комментарий
06.10.2023 11:11 Ответить
читати не пробував: на суму 2,2 мільярда крон (199 мільйонів доларів), що включає переважно **********. Джерело: Хоча ті мавпи зебені, можуть і їх вкрасти.
показать весь комментарий
06.10.2023 11:25 Ответить
переважно **********.... купують також за гроші і також з бюджету...

але якщо в бюджеті закладені зарплати різним адептам руZZкого міра на кшталт медведчуків та шуфричів з баканаффими та кулінічами...

то цю інфу також знають на раZZії....
і розносять по-світу....
показать весь комментарий
06.10.2023 15:34 Ответить
Это военная помощь а не деньги, угомонитесь. Зарплаты снарядами платить буду? Чего вы несете вообще?
показать весь комментарий
06.10.2023 11:28 Ответить
Хай дадуть ще хоч 4 танки. Не збідніють.
показать весь комментарий
06.10.2023 11:17 Ответить
ХАХАХАХА пару ящиков патронов . Шведы могли бы свои классные танки дать и самолеты. А на 200 лимонов можно наемников из Швеции нанять.
показать весь комментарий
06.10.2023 11:58 Ответить
SPAM tvoi dom !
показать весь комментарий
06.10.2023 12:55 Ответить
ХАХА вот вот , Я и говорю, это и есть ВСЯ ваша "помошь". Ничего, когда рашисты Прибалтику будут БОМБИТЬ, некому будет вас защищать, на своей шкуре почувствуете все прелести войны
показать весь комментарий
06.10.2023 13:41 Ответить
Ooo , ti atkril gdeta novie teritorii ....raskazhi bde takaia PRIBALTIKA ? 🤔
показать весь комментарий
06.10.2023 14:05 Ответить
gde
показать весь комментарий
06.10.2023 14:06 Ответить
Не знайду інфи - " лучники " вже в Україні , чи ще ні ? Може хто знає . !
Обіцяли ж надати до кінця літа .
показать весь комментарий
06.10.2023 14:05 Ответить
 
 