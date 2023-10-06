Грузовое судно из Турции подорвалось на мине у берегов Румынии в Черном море, - Reuters

Турецкое грузовое судно подорвалось на мине у берегов Румынии в Черном море и получило незначительные повреждения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Вчера около 9:20 по Гринвичу (12:20 по киевскому времени) в 11 морских милях к северу от города Сулина, у входа в Сулинское устье, грузовое судно подорвалось на мине.

После взрыва оно стало на якорь, чтобы оценить последствия повреждения. Через три часа судно продолжило движение. Члены экипажа не пострадали, а судно получило незначительные повреждения.

Источник в украинском правительстве подтвердил журналистам факт инцидента. Это могла быть либо мина времен Второй мировой войны, либо мина периода российско-украинской войны.

В то же время руководитель турецкой консультационной компании Bosphorus Observer сказал, что инцидент произошел с судном Kafkametler. А на сервисе отслеживания движения судов "MarineTraffic" видно, что судно бросило якорь на Дунае возле украинского терминала в Вилково.

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