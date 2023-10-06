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Грузовое судно из Турции подорвалось на мине у берегов Румынии в Черном море, - Reuters

kafkametler

Турецкое грузовое судно подорвалось на мине у берегов Румынии в Черном море и получило незначительные повреждения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Вчера около 9:20 по Гринвичу (12:20 по киевскому времени) в 11 морских милях к северу от города Сулина, у входа в Сулинское устье, грузовое судно подорвалось на мине.

После взрыва оно стало на якорь, чтобы оценить последствия повреждения. Через три часа судно продолжило движение. Члены экипажа не пострадали, а судно получило незначительные повреждения.

Источник в украинском правительстве подтвердил журналистам факт инцидента. Это могла быть либо мина времен Второй мировой войны, либо мина периода российско-украинской войны.

В то же время руководитель турецкой консультационной компании Bosphorus Observer сказал, что инцидент произошел с судном Kafkametler. А на сервисе отслеживания движения судов "MarineTraffic" видно, что судно бросило якорь на Дунае возле украинского терминала в Вилково.

Также читайте: В Крыму россияне запретили владельцам маломерных судов выходить в море на расстояние более 1 км от Феодосийского порта, - Центр нацсопротивления

Автор: 

Румыния (1089) Черное море (1480) судоходство (28) мина (278)


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Топ комментарии
+35
вислювлюємо глибоку стурбованість та суворе занепокоєння! спостерігаємо за ситуацією!
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06.10.2023 11:07
+32
Щоб ні провокувати путіна турки скажуть , що це була міна с другої світової
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06.10.2023 11:08
+29
Эгегей, НАТО, а не пора ли хотя бы свои территориальные воды потралить? Или боитесь спровоцировать? Так Украина уже ЧФ РФ демилитаризировала. Вылазьте, не ссыте, русские ушли.
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06.10.2023 11:11
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вислювлюємо глибоку стурбованість та суворе занепокоєння! спостерігаємо за ситуацією!
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06.10.2023 11:07 Ответить
і дуже співчуваємо, ось так: ауууууу
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06.10.2023 11:10 Ответить
подібне не має повторитися бла-бла-бла!!!
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06.10.2023 11:12 Ответить
Ще занепокоєні ООН бла бла бла
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06.10.2023 11:16 Ответить
Щоб ні провокувати путіна турки скажуть , що це була міна с другої світової
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06.10.2023 11:08 Ответить
Або Першої .
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06.10.2023 11:16 Ответить
... з Наполеоном)))
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06.10.2023 11:21 Ответить
Можна ще заявити, що вона була німецькою й збити з пана Шольца бабок. Він же проти ескалації, тому погодиться виплатити компенсацію.
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06.10.2023 11:47 Ответить
Це був український підводний дрон.
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06.10.2023 11:53 Ответить
Це було питання часу...
Це було понятно зразу..
В кожної міни є ім'я...
Харі московські регочуть з кремля...
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06.10.2023 11:10 Ответить
Эгегей, НАТО, а не пора ли хотя бы свои территориальные воды потралить? Или боитесь спровоцировать? Так Украина уже ЧФ РФ демилитаризировала. Вылазьте, не ссыте, русские ушли.
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06.10.2023 11:11 Ответить
У турков нема мінних тральщиків, всі на ремонті (обісцялися).
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06.10.2023 12:01 Ответить
Пане Ердоган! Тре сказати кацам, щоби разом із своїми коритами ще й міни усі свої з Чорного та Азовського морей позабирали. На початку - хоча би Новоросійська на зиму, а там взагалі нафіг з Чорного моря.
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06.10.2023 11:12 Ответить
Який він там пан, він про кремлівська гніда, що сидить на двох стільцях
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06.10.2023 11:45 Ответить
😂
100%. Та ще й барига
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06.10.2023 11:49 Ответить
В азовском - хай пока плавают.
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06.10.2023 14:45 Ответить
Вони всі помиляються. Це була міна часів Першої Світової. Хоча є вірогідність що і з часів Кримської війни. Ще дерев'яна.
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06.10.2023 11:12 Ответить
неможливо бикувати на 2 кріслах пане ердоган.
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06.10.2023 11:15 Ответить
💯
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06.10.2023 11:16 Ответить
Причому умовно кажучи ,десь півтора крісла він займає на користь раші
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06.10.2023 11:48 Ответить
НАТО боїться кривавого упиря, який вдає із себе навіженого,
якби країни НАТО не боялися, то вже якось жорстко реагували б на людожера, що захотів собі привласнити Чорне море, як раніше привласнив Азовське, якимись конкретними діями, а не стурбованостями
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06.10.2023 11:19 Ответить
все прогресивне людство виражає стурбованість та занепокоєння інцендентом в чорному морі крапка
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06.10.2023 11:21 Ответить
А це не напад на територію до якої приписаний корабель?
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06.10.2023 11:21 Ответить
ну насколько мне известно,само судно как раз является территорией того государства флаг готорого катает
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06.10.2023 11:26 Ответить
Увесь Світ вчергове, «зхвильвані та зтурбовані» діями московського ***** ще з часу війн у Чечні… Московіти наїлися окорочків Буша і почали, як гопники з підворіття, бикувати… переб непідкупними та цнотливими демократіями, шрьодера берлусконі сарказі меркель …
Ну, а цю міну від *****, Звалять на «міну з ЧАСІВ 2 СВ»….
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06.10.2023 11:24 Ответить
Щось останнього часу стало дуже помітно, як Ердоган петляє між НАТО та московією, як він не дуже хоче вже перемоги України, бо після може так статись, що ми станемо значно сильніші і впливовіші в усьому регіоні, а пан Ердоган вже приміряє на себе одноосібну роль на цих теренах.
Шкода тільки, що в історії дуже багато прикладів, як такі потуги скінчались - невдачею для диктаторів, де б вони не були.
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06.10.2023 11:25 Ответить
В червні 1941 року після початку війни, согласно намеченному плану, крейсер та міноносці СРСРпішли атакувати Констанцу. Мали встановити на рейді міни і для нагнєтанія страху, обстріляти. Підірвались всі троє . Есмінці потонули а кресер ледь доплив до бази, Румуни взнали про операцію коли підірвались есмінці. Аж до 1992 року ніхто з флотських не чірікав. А в 1955 році, після підриву лінкора, главному мореману СРСР серед іншому таки предявили за цей намєчєний план і розжалували до контрадмірала з Головного адмірала. Від кацапів можна всього чекати.
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06.10.2023 11:29 Ответить
морська міна та "незначні пошкодження"? міня яка розрахована знищити корабль? точно незначні? або точно міна?
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06.10.2023 11:35 Ответить
Это могла быть либо мина времен Второй мировой войны Источник:
Так звичайно майже 80 років плавала нікому не заважала і нарешті спрацювала
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06.10.2023 11:40 Ответить
пошкодження незначні - розходимось, щоб не було ескалації війни
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06.10.2023 12:04 Ответить
Нічого страшного, головне - не провокувати (уйла і вялікую
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06.10.2023 12:39 Ответить
ета случайная міна,
она нє хатела етого, так получілось
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06.10.2023 17:12 Ответить
 
 