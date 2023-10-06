Грузовое судно из Турции подорвалось на мине у берегов Румынии в Черном море, - Reuters
Турецкое грузовое судно подорвалось на мине у берегов Румынии в Черном море и получило незначительные повреждения.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Вчера около 9:20 по Гринвичу (12:20 по киевскому времени) в 11 морских милях к северу от города Сулина, у входа в Сулинское устье, грузовое судно подорвалось на мине.
После взрыва оно стало на якорь, чтобы оценить последствия повреждения. Через три часа судно продолжило движение. Члены экипажа не пострадали, а судно получило незначительные повреждения.
Источник в украинском правительстве подтвердил журналистам факт инцидента. Это могла быть либо мина времен Второй мировой войны, либо мина периода российско-украинской войны.
В то же время руководитель турецкой консультационной компании Bosphorus Observer сказал, что инцидент произошел с судном Kafkametler. А на сервисе отслеживания движения судов "MarineTraffic" видно, что судно бросило якорь на Дунае возле украинского терминала в Вилково.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це було понятно зразу..
В кожної міни є ім'я...
Харі московські регочуть з кремля...
100%. Та ще й барига
якби країни НАТО не боялися, то вже якось жорстко реагували б на людожера, що захотів собі привласнити Чорне море, як раніше привласнив Азовське, якимись конкретними діями, а не стурбованостями
Ну, а цю міну від *****, Звалять на «міну з ЧАСІВ 2 СВ»….
Шкода тільки, що в історії дуже багато прикладів, як такі потуги скінчались - невдачею для диктаторів, де б вони не були.
Так звичайно майже 80 років плавала нікому не заважала і нарешті спрацювала
она нє хатела етого, так получілось