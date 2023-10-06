Спикер "Слуги народа" Палийчук о драке с участием Дмитрука и Куницкого: Независимо от статусов виновные должны быть наказаны
Во фракции "Слуга народа" прокомментировали инцидент с нардепами Артемом Дмитруком и Александром Куницким, которые, по информации соцсетей, избили молодого человека в Киеве.
Об этом заявила спикер фракции Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По результатам проверки правоохранительными органами этого инцидента случившемуся должна быть дана юридическая квалификация, а виновные должны понести наказание, независимо от статусов", - отметила она.
Палийчук добавила, что сейчас фракция ожидает от правоохранительных органов результатов проверки.
"То, что мы увидели на видео - неприемлемо и недопустимо. И мы осуждаем любые проявления насилия в обществе", - отметила она.
Напомним, ранее сообщалось, что "слуги народа" Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили парня в центре Киева. Нардепы заявили, что молодой человек напал на них первым во время проверки колцентра.
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Вони навіть не розуміють, про яку корупцію їм постійно кажуть закордонні партнери. Для них то звичайний стиль життя, а не якась там корупція.
Дмитрук Артем Геннадійович: Керівник спортивного клубу. Майстер спорту міжнародного класу з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3 пауерліфтингу . Срібний призер Кубка Світу з Кроссліфтінгу 2018 року. Чемпіон України, рекордсмен України. Багаторазовий призер турнірів «Богатирські Ігри»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-agdmt-3 [3] .Був членом ГО «Ілля Муромець», співзасновник ГО «Я одесит - мені не все одно
Джерело - https://t.me/joker_ukr/10621
https://t.me/joker_ukr/10621
- нєєє,
- а він десь є!
І тут розумієте така ситуація одна людина доведе, що вона не причасна, або просто шахраїв пошле, а були випадки, як в одеській області, коли жінці назвонювали, а вона убила маленького сина і сама закінчила життя замогубством, бо невзмозі виплатити неіснуючий борг!
ти, чувирло, хоч якісь свої слова можеш фактами підтвердити ? Чи ти, як Скабєєва і Симоньянша, аби пропердіти ?
З ними повинна боротися поліція.
Нардепи - не поліція, вони повинні працювати в ВР, писати закони.
Якщо якесь з цих тверджень вам не подобається, і ви вважаєте, що нардепи можуть бити морду людям на вулиці, то мабуть ви не за закон і справедливість.
У Київстара є кол-центр, у Приват-Банку є кол-центр, у Мак-Дональдса є свій кол-центр, дохрєна у кого є свій кол-центр.
Тобі який дебіл розказав, шо кол-центр - це вже шахрайство ?
от звідки конкретно в тебе інфа, шо вони нелегальні ?
від цих сраних слуг чи звідки ?
ти кацап по менталітету і тобі треба, шоб хтось доводив свою невинуватість на кожен висер ?
А щодо кацапу, то пнх! Я по менталітету Український Націоналіст! А ДНК експертиза показала, що у більшості Українець з невеликими балтійськими та скандинавськими відсотками!
так звідки конкретно у тебе інформація про шахрайство того центру ?
ти, муділа, в якого пісюн стоїть кожного ранку. То ти автоматично насильник дітей ?
як у всього цивілізованого світу.
а в тебе пунктик за презумпцію винуватусті
як у кацапів.
https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/07/Oleksandr-Kunitskiy-Izrayil.jpg
не з мвс, не з прокуратури, а з соцмереж...
це означає що в мвс та прокуратурі ще нікуя не придумали як відмазати цих двох підарів.
тому свою занепокоєність та жагу до справедливості засуньте в своє зелену дупу
Воїн ЗСУ 😠
Він штурмовик, який приймав участь у найзапекліших боях, з'явилося відео з його камери GoPro.
Тим часом, до ОГП передали подання щодо вчорашнього інциденту, - джерело УП.
Правоохоронці вбачають ознаки *********** та завдання умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості.😡
Коли буде справедливість в цій країні ?
Люлям вона не потрібна.
Вони це демонструють практично на кожних виборах.
А чому не ст.365 КК України - перевищення службових під час виконання повноважень НДУ?!
Дмитрук та Куницький на відео кричали, що вони НДУ, виконують службове завдання та перебувають на завданні по забезпеченню законності, переконують, що предявляли хлопцеві та іншим свої посвідчення НДУ. А санкції за ст.365 КК України більша та злочин тяжчий.
Крім того, а чому немає ще одного тяжкого умисного злочину - ст.187 КК України - розбійний напад групою осіб, адже Куніцький та Дмитрук нападали, щоби забрати у хлопця телефон?!
Цікавенько...
Може ці два депутати - урки просто вирішили поганяти кріпаків чи рабів? За кого вони там вважають українців?
Ганьба цим слугам уродам і їм не може бути місця у ВР Украіни !!
Слава Україні!
Краще б промовчала
смішна хохма!
Якщо є відео, то на ньому є і мить, коли і хто наносить перший удар. Які ще розслідування треба?
А так це схоже на те, що готується стежка, по якій "тіхонько в ліс" підуть обидва слуги-фігуранти.
Там і прикопать
https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__[0]=AZXrbvAzlPkyGXPm4o7pv0C-Cel05Ic3MAhZ7e5DGS-G9gpFVuTgGSmsQjwZm1NajmeucUkEXxuhtTw9jqqVclZti4JDbxvfBZLlR9XsnJluTJEQTjCEd7SL8zK9DW5G32k2JICkySq4VmJpTTEYJYIsRtfQdNqs0FdwJya4Q6STHCPdkrDpZdHPvTu5Mex8unLLgcuGNc79E0RGoHjfTXz4&__tn__=-UC%2CP-y-R Джон Сміт
https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/3242035616093501?__cft__[0]=AZXrbvAzlPkyGXPm4o7pv0C-Cel05Ic3MAhZ7e5DGS-G9gpFVuTgGSmsQjwZm1NajmeucUkEXxuhtTw9jqqVclZti4JDbxvfBZLlR9XsnJluTJEQTjCEd7SL8zK9DW5G32k2JICkySq4VmJpTTEYJYIsRtfQdNqs0FdwJya4Q6STHCPdkrDpZdHPvTu5Mex8unLLgcuGNc79E0RGoHjfTXz4&__tn__=%2CO%2CP-y-R 18 год ·
А ви знаєте, через цей скандал, я таки прочитав наукову роботу Зеленського-старшого.
Зеленский А. С.
Алгоритм реализации моделирования дневной поверхности карьера с использованием B-сплайнов / А. С. Зеленский, В. И. Мельничук. // Ефективна економіка. - 2010
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA%3D&2_S21STR=efek_2010_1_11&fbclid=IwAR3fUSHKvkM_FAwfWDJiMKoFzKgrQwWjL2n7_h4hyLUEEMD9OsKzMwWwdYc http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=efek_2010_1_11
B-Spline, NURBS, OpenGL, C++.... Так вже співпало, що мене не лякають всі ці слова, використані батьком Зеленського в своїй "науковій" роботі.
"II. Постановка задачи. На основе теории построения поверхностей с использованием B‑сплайнов и базы данных (БД), представляющей собой координаты
бровок уступов, разработать алгоритм и программное обеспечение построения дневной поверхности карьера с прохождением ее строго через координаты бровок".
Для того, хто розуміє цей абирвалг, це звучить приблизно так:
- Маючи апельсин, яблуко і персик вже кимось відділений від кісточки, маючи чийсь блендер і розетку з електрикою, розробити алгоритм і програмне рішення натиснення кнопки блендеру для побудови фруктового коктейлю.
Якщо коротко: папка Зеленського "винайшов" спосіб, коли береш кимось зняті точки на поверхні (не ним, він алгоритм для цього не потягнув) і будуєш із них 3д модель. Все. По цьому "винаходу" Зеленський-старший пише "наукову роботу", а потім ще 100500 на ту ж тему і, щоб виглядати "науковцем", друкує в "наукових виданнях", як наприклад "Ефективна економіка" тут же у Дніпрі, де він сам є членом спеціалізованої вченої ради у ДВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпро).
Не обов'язково бути геологом, там все зрозуміло. Зрізали шматок поверхні, отримали нові точки зрізу в 3д системі координат, порівняли профіль поверхні на дату Х з профілем поверхні на дату У, отримали кількість видобутої породи. Техніка проходить, поверхня кожен раз змінюється, найскладніше в задачі - постійно знімати ці точки поверхні і заносити їх в базу даних. Задача проста, як двері, давно всіма вирішена, алгоритми існують 100500 років.
При чому не ясно, чому Зеленський старший вирішив візуалізувати поверхню саме за допомогою B-Spline? Звучить красіво? Чому не Akima чи Bezier чи linear? Насправді, та програма, яку вони з асистентом "винайшли", мала б включати всі типи ліній. Просто правила хорошого тону.
Та насправді візуалізувати поверхню лініями це взагалі минуле сторіччя. Вже давно існують і скрізь використовуються алгоритми реконструкції поверхні/сітки із хмари точок. Наприклад, A Greedy Delaunay Based Surface Reconstruction Algorithm опублікований 2002 року за роки до папкиної роботи. Або Poisson Surface Reconstruction 2006 року. І тд. Ці алгоритми ще тоді були відкриті, більш просунуті і навіть на своїх сторінках подані в С++ для папки Зеленського.
Повторюся: реконструкція поверхні із хмари точок це давно вирішена задача.
Тобто "науковець" вигадав в своїй сфері велосипед.
А от де брати цю базу даних точок поверхні батько Зеленського в своїй роботі не пише.
Але і це теж давно вирішена задача.
Можна сканувати лазером, можна відбитою радіохвилею, можна уже навіть просто відео- чи фото-камерою з сувом по перспективі. Ну а вже візуалізувати з зібраної бази даних 3д модель в кольорі це маст-хев, як при покупці смартфона отримати встановлену ОС.
Коротше, звичайне 3д-сканування поверхні. Я не геолог, але цей процес універсальний, використовується скрізь. Навіть крилата ракета, що летить над поверхнею, сканує поверхню під собою, і будує 3д модель, щоб цю поверхню огинати. Ці технології і алгоритми винайдені десятиріччя тому. Не зрозуміло, як "наукову роботу по винайденню велосипеда" взагалі могли опублікувати не провівши експертизу на оригінальність і актуальність? Чому ніхто із колег цього старого обманщика не взяв його за шкірку і не плюнув йому в обличчя?
Висновок.
15 років тому хитрий батько Зеленського взяв чужі алгоритми, чужі набори координат точок, чужі математичні формули, чужі програмні рішення і сипнув пилом в очі науковій спільноті видавши це за "алгорітм рєалізациі моделірованія повєрхності".
Його науковий доробок був застарілий ще на момент створення. Вже на момент створення папкиного фуфло-"алгоритму" існували набагато більш просунуті алгоритми сканування земних поверхонь. Але папка Зеленського не винайшов навіть алгоритм сканування. Він "винайшов" давно винайдений (але свій і відсталий) спосіб візуалізації бази даних.
Це ніщо. Винаходу тут немає.
Спартак Суббота-2.
Папка Зеленського, завкафедри інформатики, в своєму Кривому розі цього швидше за все не знав, включати комп'ютер і підключати інтернет - не вмів, шукати ці алгоритми, написані студентами з інших країн, які до того ж оупен-сорс - лінувався. Навіщо? Якщо "і так сойдьот". Тому проФФесор швидше за все просить того "асистента кафедри" написати йому програму і винайти велосипед. В результаті "рішення" нікому не потрібне, написані "наукові роботи" ніхто не читає і ніде не цитує.
Та це йому й не потрібно було. Пишуться такі "наукові роботи" такими дєльцами не для того, щоб збагатити світ, а для того, щоб оточуючим сипонути в очі піском:
- Ви знаітє сколько у мєня монографій?! Вот сколько! Мнє 61 год! Тут я вчоний, а нє ви!
Далі на це оформлюється науковий ступінь і довічна стипендія виписана Зеленським своєму баті сьогодні.
Саме так промишляють купа старих безтолкових дідів-вчоних в нашій країні. І батько Зеленського як раз один із таких.
Насправді, батько Зеленського брехун. Його не тільки треба позбавити довічної стипендії, а й забрати в нього його науковий ступінь, як здобутий обманним шляхом.
При чому в його біографії вказано, що він:
У 2009-2010рр. виконавець Гранту Президента України для обдарованої молоді за проектом "Розробка автоматизованої системи геолого-маркшейдерського забезпечення для рудних кар'єрів".
Тобто він взяв грант Ющенка (з якого Зеля-молодший в своєму Кварталі в цей час ржав) і на нього "розробив" собі науковий доробок.
Гроші за грант старий обманщик має теж повернути державі.
https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/07/Oleksandr-Kunitskiy-Izrayil.jpg
Він написав у пості: "Найкращий день" і ніяк більше не коментував інциденту.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/11/7330542/ "Українська правда" , посилаючись на джерела, пише, що Куницького затримали, оскільки він знімав на камеру блокпост.
"Це сюжет із циклу "Бики мої". Оцініть історію. Чорт приїхав у нічний час на блокпост. У процесі перевірки документів почав бичитися і знімати на відео блокпост. На прохання не знімати почав грубіянити і продовжував знімати. Після чого його затримали і здали у СБУ як людину, яка знімала блокпости у воєнний час. І мало не забув, що ім'я цього чорта - Олександр Куницький. Це народний депутат від партії "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, який просто чорт і бик", - прокоментував Береза те, що сталося.
Україна ж правова держава, *****!
У липні 2014 р. Куницький поїхав до окупованого РФ Криму. У викладеному ним відео, він визнає Крим російським.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-24 [24] Найбільш скандальним став знятий ним у липні 2014 р. ролик під назвою «Не міліція і не поліція Криму».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-25 [25] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-26 [26]
Разом із цим, на окупованих територіях України Куницький та Косенко починаючи з весни 2014 по 2016 р. розгорнули агресивну кампанію дискредитації блок-постів. Під час «рейдів» вони фіксували ці об'єкти, провокуючи українських військових і добровольців на конфлікт. Ці відео тиражували кремлівські пропагандисти.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-27 [27] У квітні 2014 р. Косенко намагався спровокувати конфлікт на виїзді з Миколаєва.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-28 [28] Подібний конфлікт виник і з самооборонівцями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8 Олешків .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-29 [29]
Коли у серпні 2014 року Росія почала вторгнення до України, Куницький виїхав до Ізраїлю, де 24 серпня розповідав, що він готовий знову принести присягу ізраїлю і нести службу в ізраїльській армії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-30 [30] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-31 [31] Попри використання ізраїльського паспорту, Куницький приховував цей факт.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-32 [32]
Повернувшись до України після закінчення гарячої фази війни з Росією, у квітні 2015 року провокує черговий конфлікт із блокпостом на Хортиці.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-33 [33]
2017 року повторив конфлікт на Хортиці з одним із самооборонців блок-посту - Русланом Венжегою. Через що було відкрите кримінальне провадження.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-34 [34] За свою діяльність Куницький був занесений до бази «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%C2%BB Миротворця ».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-35 [35