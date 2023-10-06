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Спикер "Слуги народа" Палийчук о драке с участием Дмитрука и Куницкого: Независимо от статусов виновные должны быть наказаны

дмитрук

Во фракции "Слуга народа" прокомментировали инцидент с нардепами Артемом Дмитруком и Александром Куницким, которые, по информации соцсетей, избили молодого человека в Киеве.

Об этом заявила спикер фракции Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По результатам проверки правоохранительными органами этого инцидента случившемуся должна быть дана юридическая квалификация, а виновные должны понести наказание, независимо от статусов", - отметила она.

Палийчук добавила, что сейчас фракция ожидает от правоохранительных органов результатов проверки.

"То, что мы увидели на видео - неприемлемо и недопустимо. И мы осуждаем любые проявления насилия в обществе", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что "слуги народа" Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили парня в центре Киева. Нардепы заявили, что молодой человек напал на них первым во время проверки колцентра.

Читайте также: Нардеп Дмитрук привлечен к уголовной ответственности за хулиганство, - СМИ

Автор: 

избиение (9798) Слуга народа (2631) Куницкий Александр (45) Артем Дмитрук (68)


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Топ комментарии
+24
цих двох гівнюків смердючих прокремлівських давно потрібно в буцигарню!
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06.10.2023 11:39
+22
речниця правлячої партії посилається на інфу з ЗМІ...
не з мвс, не з прокуратури, а з соцмереж...
це означає що в мвс та прокуратурі ще нікуя не придумали як відмазати цих двох підарів.
тому свою занепокоєність та жагу до справедливості засуньте в своє зелену дупу
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06.10.2023 11:41
+21
‼️Хлопець, якого вчора побив нардеп Дмитрук -
Воїн ЗСУ 😠

Він штурмовик, який приймав участь у найзапекліших боях, з'явилося відео з його камери GoPro.

Тим часом, до ОГП передали подання щодо вчорашнього інциденту, - джерело УП.

Правоохоронці вбачають ознаки *********** та завдання умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості.😡
Коли буде справедливість в цій країні ?
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06.10.2023 11:42
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Правила форума Совет форумчан
Видворять обидвох у ссилку в Монако, мабуть
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06.10.2023 11:36 Ответить
У тій Раді геть нема чим зайнятись то пішли до людей чиплятись
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06.10.2023 13:12 Ответить
та здається мені, шо покарають того побитого чувака, а цим слугам ще й наградну зброю дадуть
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06.10.2023 13:27 Ответить
Під супровід гри на фортепіано преЗЕдента.
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06.10.2023 13:46 Ответить
цих двох гівнюків смердючих прокремлівських давно потрібно в буцигарню!
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06.10.2023 11:39 Ответить
- Ну давай, водій бульдозера, розсказуй, як обгоняв Порше, як його підрізав...
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06.10.2023 13:20 Ответить
Якщо то дійсно був кол центр шахрайський, то потрібно було того мудака не просто побити, а на пляшку з мурахами посадити.
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06.10.2023 11:39 Ответить
сильно пострадал? терпила
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06.10.2023 11:44 Ответить
Я не знаю чи сильно, ними далі кіберпрліція займалася 😂, піда.рідла!
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06.10.2023 12:57 Ответить
В любом случае, в правовом государстве такие вопросы должны решать уполномоченные органы, а не два быка с депутатскими корочками, которые по всей видимости лишь совершали банальный наезд на конкурента.
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06.10.2023 11:57 Ответить
Зелене ********* цього не розуміє.
Вони навіть не розуміють, про яку корупцію їм постійно кажуть закордонні партнери. Для них то звичайний стиль життя, а не якась там корупція.
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06.10.2023 12:05 Ответить
мацьоньке обрізане бидло Куня, тримає гамадрила, щоб не прикриватись законом http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71166 № 5110...

Дмитрук Артем Геннадійович: Керівник спортивного клубу. Майстер спорту міжнародного класу з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3 пауерліфтингу . Срібний призер Кубка Світу з Кроссліфтінгу 2018 року. Чемпіон України, рекордсмен України. Багаторазовий призер турнірів «Богатирські Ігри»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-agdmt-3 [3] .Був членом ГО «Ілля Муромець», співзасновник ГО «Я одесит - мені не все одно
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06.10.2023 12:25 Ответить
І от один чоловік напав на двох, один з яких качок
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06.10.2023 12:55 Ответить
Молодий чоловік, якого побили Артем Дмитрук та Олександр Куницький у Києві, служить в Збройних силах України. Хлопець, як штурмовик, пройшов найгарячіші точки на фронті.
Джерело - https://t.me/joker_ukr/10621
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06.10.2023 12:01 Ответить
Якби це сказав прес офіцер ЗСУ а не телеграм канал якийсь то можна було повірити! Та і в будь - якому випадку, ким би він не був це спланована провокація, а якщо він дійсно служив у ЗСУ і зв'язався з цими лишньохромосомим імбецильними працівниками кал - центру, то це нівелює будь - які його заслуги
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06.10.2023 12:52 Ответить
депутаты из ТСК пришли в центре Киева выбивать деньги с колл-центров которые работают против русни
https://t.me/joker_ukr/10621
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06.10.2023 16:37 Ответить
А постійні зашквари влади та депутатів усіх рівнів для Вас не нівелюють довіру до них ?
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06.10.2023 16:41 Ответить
вони так з тобою і зроблять. І скажуть, що ти з кол-центру, або що ти сєпар.
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06.10.2023 12:02 Ответить
Ці два відморожені бикуваті "слуги" беруть приклад з "колі каКлєти",який бігав та викривав якісь колл-центри в Києві...
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06.10.2023 12:40 Ответить
Скажи дебіл, а так зроблять скоріше з твоєю родиною і уверх і вниз по генеологічгому дереву, видно переживаєш сильно за опущених працівників кол центру
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06.10.2023 12:42 Ответить
я не дебіл, не підгорай. Тобі про закон пишуть, і про незаконні дії, а ти про самосуд. Ти хочеш жити в Сомалі? їдь туди і живи, не треба робити тут Сомалі.
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06.10.2023 12:51 Ответить
Не дибіл, то чого впрягаєшся за кал - центр, чи шахрайство у таких розмірах це нормально? Може у нас провели декриміналізацію статті за шахрайство!? Якщо так то перепрошую, не встигаєш за всім услідкувати коли служиш з 26.02.2022
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06.10.2023 12:55 Ответить
ти той кол центр бачив? своїми очима? чи ти про кол центр взнав зі слів двох зєльоних депутатів, які вдень на вулиці побили мужика якогось?
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06.10.2023 12:59 Ответить
- ти ховрашка бачив?
- нєєє,
- а він десь є!
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06.10.2023 13:28 Ответить
Я не бачив, але ще до повномаштабного вторгнення, у мого товариша була схожа ситуація, йому назвонювали казали що в нього борг, ми зібралися та поїхали на офіс у центрі Києва до адреси фінустанови, проте вони знаходились в бізнесцентрі, куди нас не пустили охоронці, викликали патрульних вони взяли пояснення і розвели руками, дозвони повторювались, довелося шукати вихід на представників кіберполіції, після цього дзвінки припинилися.
І тут розумієте така ситуація одна людина доведе, що вона не причасна, або просто шахраїв пошле, а були випадки, як в одеській області, коли жінці назвонювали, а вона убила маленького сина і сама закінчила життя замогубством, бо невзмозі виплатити неіснуючий борг!
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06.10.2023 13:29 Ответить
а був випадок, шо мужик твого віку знасильничав дитину. А якшо він твого віку, то й ти міг знасильничати. А якшо міг, то де твої докази, шо ти не насилував дітей ?
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06.10.2023 13:32 Ответить
У вас на Росії це не випадки а буденна реальність!
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06.10.2023 13:41 Ответить
ось приклад суто кацапської поведінки - ні про що не знати, нічого не в змозі довести, а гівна на вєнтілятор накидати треба.

ти, чувирло, хоч якісь свої слова можеш фактами підтвердити ? Чи ти, як Скабєєва і Симоньянша, аби пропердіти ?
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06.10.2023 13:53 Ответить
Подивись на тих хто тебе читає там половина тролів фсбшних, і ти мені про російську поведінку розказуватимеш? А чувидли це 2 гомера з сім'ї де ти виховувся, бо впевнений, що в класичній родині таке біосміття не виросло!
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06.10.2023 13:58 Ответить
Хоча у вас в ерефії усі сім'ї пі.дарські, бо недонація під.арасів! 😂
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06.10.2023 14:00 Ответить
З шахраями треба боротися.
З ними повинна боротися поліція.
Нардепи - не поліція, вони повинні працювати в ВР, писати закони.

Якщо якесь з цих тверджень вам не подобається, і ви вважаєте, що нардепи можуть бити морду людям на вулиці, то мабуть ви не за закон і справедливість.
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06.10.2023 13:42 Ответить
Я вважаю що коли одні імбецили, що не приносять нічого гарного державі б'ють морду кал - центровській підстилці то це норм, але булоб краще якби повбивали один одного, тільки бажано в безпечний для оточуючих спосіб. Кал - центри порушують закон, я навів приклад коли це довело людину до вбивства та самовбивства, тому будь яке порушення закону відносно будь - яких учасників кал - центру вважаю правомірною відповіддю які часи такі й методи!
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06.10.2023 13:51 Ответить
Мудак, кол-центри є у будь-якій серйозній фірмі, яка надає сервіси і хоче спілкування з клієнтами.

У Київстара є кол-центр, у Приват-Банку є кол-центр, у Мак-Дональдса є свій кол-центр, дохрєна у кого є свій кол-центр.

Тобі який дебіл розказав, шо кол-центр - це вже шахрайство ?
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06.10.2023 13:56 Ответить
Навколо колл центрів легальних такої б шумнихи не булоб ка.цапчику, щоб 2 зашкварені депутати і опущений проплачений імбезцил рамсии влаштували!
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06.10.2023 14:03 Ответить
хто конкретно встановив, шо ті кол-центри нелегальні.

от звідки конкретно в тебе інфа, шо вони нелегальні ?

від цих сраних слуг чи звідки ?
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06.10.2023 17:35 Ответить
А те що ви вважаєте нормою - законно? так по закону можна робити? битися на вулиці серед білого дня?
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06.10.2023 14:11 Ответить
Та і не людям а лишньохромосомому нелюдю!
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06.10.2023 13:52 Ответить
Та шо том кол центр я автівку знів з обліку і продав три роки тому, а мені штраф на неї прийшов, бьюсь лобом об стіну. Менти клеять дурня нібито нічого не розуміють.
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06.10.2023 14:06 Ответить
чувак, я якого органу у тебе висосана інфа про кол-центр і про те, шо то не просто кол-центр, а саме шахрайський кол-центр ?
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06.10.2023 13:30 Ответить
А звідки у тебе висосана, що то не шахрайський кал - центр? Якщо біля нього рамсяться дві слуги урода і ***.ан підставний, то точно якась шарашкіна контора звонунів - імбецилів
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06.10.2023 13:38 Ответить
більше двох тисяч років у всьому цивілізованому світі ( крім Кацапії) прийнято доводити провину, а не доводити невинуватість.

ти кацап по менталітету і тобі треба, шоб хтось доводив свою невинуватість на кожен висер ?
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06.10.2023 17:38 Ответить
З відти, що кіпіша не може бути навколо установи, що не виходить за рамки закону, та й з такою ситуацією стикався мій товариш, також не пускали до шахрайського кал центру, прийшлося звертатись до кіберполіції( доречі відразу після цього опущені звонуни перестали йому наярювати)! А ці 2 е слуг, таких ще ******** як і кал-центровська підстилка, щось не поділили чи не отримали відкат від шахраїв!
А щодо кацапу, то пнх! Я по менталітету Український Націоналіст! А ДНК експертиза показала, що у більшості Українець з невеликими балтійськими та скандинавськими відсотками!
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06.10.2023 18:31 Ответить
З відти, що кіпіша не може бути...

так звідки конкретно у тебе інформація про шахрайство того центру ?

ти, муділа, в якого пісюн стоїть кожного ранку. То ти автоматично насильник дітей ?
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06.10.2023 18:39 Ответить
В тебе пунктик по дітям як у твого господаря х@йла чи що ти постійно торочиш при чому тут діти!?!?
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06.10.2023 19:05 Ответить
у мене пунктик за презумпцію невинуватості.

як у всього цивілізованого світу.

а в тебе пунктик за презумпцію винуватусті

як у кацапів.
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06.10.2023 19:12 Ответить
та ти, падло, ще й расист, який українськість по ДНК міряє ?
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06.10.2023 18:45 Ответить
У вас опущених в сколково робочий день ще не скінчився чи що? Палишся жостко, де ти вичитав слово "українськість"? Жесть які ж ви лишньохромосомі!
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06.10.2023 19:02 Ответить
я вичитав твоє ДНК. Нах ти його приплів ? Громадянин України з ДНК грека, шо воює за Україну - він поганий ?
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06.10.2023 19:15 Ответить
Пишуть,що побитий хлопець воїн ВСУ.Так що,пляшку,мабуть ти заслугував
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06.10.2023 12:02 Ответить
Депутат куницький, которий приховав факт свого громадянства Ізраілю, "дивном" чином став депутатом від "слуг урода", перед повномасштабним вторгненням 6 (шість) разів їздив до РФ (!), а після повномасштабного вторгнення був затриманим за фотографування блокпостів ТрО:https://gordonua.com/img/article/15995/19_main-v1647035185.jpg https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/07/Oleksandr-Kunitskiy-Izrayil-_pasport-1.jpg
https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/07/Oleksandr-Kunitskiy-Izrayil.jpg
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06.10.2023 14:02 Ответить
головний по кол центрами , Тищенко ,мабуть цей не в долі зі « слугами»
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06.10.2023 14:54 Ответить
Тищенко головний по миттю рук в унітазі, такий же імбецил як і ці 2 слуг
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06.10.2023 15:21 Ответить
речниця правлячої партії посилається на інфу з ЗМІ...
не з мвс, не з прокуратури, а з соцмереж...
це означає що в мвс та прокуратурі ще нікуя не придумали як відмазати цих двох підарів.
тому свою занепокоєність та жагу до справедливості засуньте в своє зелену дупу
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06.10.2023 11:41 Ответить
‼️Хлопець, якого вчора побив нардеп Дмитрук -
Воїн ЗСУ 😠

Він штурмовик, який приймав участь у найзапекліших боях, з'явилося відео з його камери GoPro.

Тим часом, до ОГП передали подання щодо вчорашнього інциденту, - джерело УП.

Правоохоронці вбачають ознаки *********** та завдання умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості.😡
Коли буде справедливість в цій країні ?
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06.10.2023 11:42 Ответить
Ніколи!!!
Люлям вона не потрібна.
Вони це демонструють практично на кожних виборах.
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06.10.2023 12:06 Ответить
***********, тобто ст.296 КК України Який нафіг ************ мотив, тобто безмотивність поведінки?!
А чому не ст.365 КК України - перевищення службових під час виконання повноважень НДУ?!
Дмитрук та Куницький на відео кричали, що вони НДУ, виконують службове завдання та перебувають на завданні по забезпеченню законності, переконують, що предявляли хлопцеві та іншим свої посвідчення НДУ. А санкції за ст.365 КК України більша та злочин тяжчий.
Крім того, а чому немає ще одного тяжкого умисного злочину - ст.187 КК України - розбійний напад групою осіб, адже Куніцький та Дмитрук нападали, щоби забрати у хлопця телефон?!
Цікавенько...
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06.10.2023 12:07 Ответить
ладно мусора, но отхватить от депутата- полный *******). писали о ноже у юноши, жаль не порезал двух ********
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06.10.2023 11:43 Ответить
Один з них є громадянином Ізраїлю.
Може ці два депутати - урки просто вирішили поганяти кріпаків чи рабів? За кого вони там вважають українців?
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06.10.2023 11:45 Ответить
Де ще і в якій краіні депутати гамселять людину серед білого дня ?

Ганьба цим слугам уродам і їм не може бути місця у ВР Украіни !!
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06.10.2023 11:46 Ответить
Це наслідок узурпації влади злочинними олігархічними партійними псевдоутвореннями завдяки антидемократичній пропорційній виборчій системі через яку до ВР - найвищого законодавчого органу України потраплять відверті злочинці, рашистські агенти та кримінальні авторитети різної масті
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06.10.2023 16:08 Ответить
Молодики рвуться з ВРУ, щоб по справжньому Захищати Україну на передовій, але ж оце бронювання, їм заважає!!

Слава Україні!
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06.10.2023 11:49 Ответить
Героям слава!
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06.10.2023 11:50 Ответить
Яке досягнення! Незалежно від статусу!! У нас уже не середньовіччя!
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06.10.2023 11:51 Ответить
"ми засуджуємо будь-які прояви насильства в суспільстві"

Краще б промовчала
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06.10.2023 11:55 Ответить
Ото ж бо. І де ж те розпіарене зняття недоторканності з цих злочинців псевдодепутатів? Поліція мала б їх уже давно заарештувати на місці і запроторити у сізо.
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06.10.2023 16:12 Ответить
ага! і що, піднімете руку на громадянина ізраїля, куницького?
смішна хохма!
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06.10.2023 11:57 Ответить
тобто НІХ#Я їм не буде, правильно?
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06.10.2023 12:01 Ответить
Вони дійсно думають, що ми всі дурні.
Якщо є відео, то на ньому є і мить, коли і хто наносить перший удар. Які ще розслідування треба?

А так це схоже на те, що готується стежка, по якій "тіхонько в ліс" підуть обидва слуги-фігуранти.
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06.10.2023 12:05 Ответить
Я так розумію, хлопцю, на якого напали, пи*да!
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06.10.2023 12:08 Ответить
Треба дозволити їм тихенько піти в ліс.
Там і прикопать
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06.10.2023 12:24 Ответить
Хтось може скаже, що не в тему, але...

https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__[0]=AZXrbvAzlPkyGXPm4o7pv0C-Cel05Ic3MAhZ7e5DGS-G9gpFVuTgGSmsQjwZm1NajmeucUkEXxuhtTw9jqqVclZti4JDbxvfBZLlR9XsnJluTJEQTjCEd7SL8zK9DW5G32k2JICkySq4VmJpTTEYJYIsRtfQdNqs0FdwJya4Q6STHCPdkrDpZdHPvTu5Mex8unLLgcuGNc79E0RGoHjfTXz4&__tn__=-UC%2CP-y-R Джон Сміт

https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/3242035616093501?__cft__[0]=AZXrbvAzlPkyGXPm4o7pv0C-Cel05Ic3MAhZ7e5DGS-G9gpFVuTgGSmsQjwZm1NajmeucUkEXxuhtTw9jqqVclZti4JDbxvfBZLlR9XsnJluTJEQTjCEd7SL8zK9DW5G32k2JICkySq4VmJpTTEYJYIsRtfQdNqs0FdwJya4Q6STHCPdkrDpZdHPvTu5Mex8unLLgcuGNc79E0RGoHjfTXz4&__tn__=%2CO%2CP-y-R 18 год ·

А ви знаєте, через цей скандал, я таки прочитав наукову роботу Зеленського-старшого.

Зеленский А. С.

Алгоритм реализации моделирования дневной поверхности карьера с использованием B-сплайнов / А. С. Зеленский, В. И. Мельничук. // Ефективна економіка. - 2010

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA%3D&2_S21STR=efek_2010_1_11&fbclid=IwAR3fUSHKvkM_FAwfWDJiMKoFzKgrQwWjL2n7_h4hyLUEEMD9OsKzMwWwdYc http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=efek_2010_1_11

B-Spline, NURBS, OpenGL, C++.... Так вже співпало, що мене не лякають всі ці слова, використані батьком Зеленського в своїй "науковій" роботі.

"II. Постановка задачи. На основе теории построения поверхностей с использованием B‑сплайнов и базы данных (БД), представляющей собой координаты

бровок уступов, разработать алгоритм и программное обеспечение построения дневной поверхности карьера с прохождением ее строго через координаты бровок".

Для того, хто розуміє цей абирвалг, це звучить приблизно так:

- Маючи апельсин, яблуко і персик вже кимось відділений від кісточки, маючи чийсь блендер і розетку з електрикою, розробити алгоритм і програмне рішення натиснення кнопки блендеру для побудови фруктового коктейлю.

Якщо коротко: папка Зеленського "винайшов" спосіб, коли береш кимось зняті точки на поверхні (не ним, він алгоритм для цього не потягнув) і будуєш із них 3д модель. Все. По цьому "винаходу" Зеленський-старший пише "наукову роботу", а потім ще 100500 на ту ж тему і, щоб виглядати "науковцем", друкує в "наукових виданнях", як наприклад "Ефективна економіка" тут же у Дніпрі, де він сам є членом спеціалізованої вченої ради у ДВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпро).

Не обов'язково бути геологом, там все зрозуміло. Зрізали шматок поверхні, отримали нові точки зрізу в 3д системі координат, порівняли профіль поверхні на дату Х з профілем поверхні на дату У, отримали кількість видобутої породи. Техніка проходить, поверхня кожен раз змінюється, найскладніше в задачі - постійно знімати ці точки поверхні і заносити їх в базу даних. Задача проста, як двері, давно всіма вирішена, алгоритми існують 100500 років.

При чому не ясно, чому Зеленський старший вирішив візуалізувати поверхню саме за допомогою B-Spline? Звучить красіво? Чому не Akima чи Bezier чи linear? Насправді, та програма, яку вони з асистентом "винайшли", мала б включати всі типи ліній. Просто правила хорошого тону.

Та насправді візуалізувати поверхню лініями це взагалі минуле сторіччя. Вже давно існують і скрізь використовуються алгоритми реконструкції поверхні/сітки із хмари точок. Наприклад, A Greedy Delaunay Based Surface Reconstruction Algorithm опублікований 2002 року за роки до папкиної роботи. Або Poisson Surface Reconstruction 2006 року. І тд. Ці алгоритми ще тоді були відкриті, більш просунуті і навіть на своїх сторінках подані в С++ для папки Зеленського.

Повторюся: реконструкція поверхні із хмари точок це давно вирішена задача.

Тобто "науковець" вигадав в своїй сфері велосипед.

А от де брати цю базу даних точок поверхні батько Зеленського в своїй роботі не пише.

Але і це теж давно вирішена задача.

Можна сканувати лазером, можна відбитою радіохвилею, можна уже навіть просто відео- чи фото-камерою з сувом по перспективі. Ну а вже візуалізувати з зібраної бази даних 3д модель в кольорі це маст-хев, як при покупці смартфона отримати встановлену ОС.

Коротше, звичайне 3д-сканування поверхні. Я не геолог, але цей процес універсальний, використовується скрізь. Навіть крилата ракета, що летить над поверхнею, сканує поверхню під собою, і будує 3д модель, щоб цю поверхню огинати. Ці технології і алгоритми винайдені десятиріччя тому. Не зрозуміло, як "наукову роботу по винайденню велосипеда" взагалі могли опублікувати не провівши експертизу на оригінальність і актуальність? Чому ніхто із колег цього старого обманщика не взяв його за шкірку і не плюнув йому в обличчя?

Висновок.

15 років тому хитрий батько Зеленського взяв чужі алгоритми, чужі набори координат точок, чужі математичні формули, чужі програмні рішення і сипнув пилом в очі науковій спільноті видавши це за "алгорітм рєалізациі моделірованія повєрхності".

Його науковий доробок був застарілий ще на момент створення. Вже на момент створення папкиного фуфло-"алгоритму" існували набагато більш просунуті алгоритми сканування земних поверхонь. Але папка Зеленського не винайшов навіть алгоритм сканування. Він "винайшов" давно винайдений (але свій і відсталий) спосіб візуалізації бази даних.

Це ніщо. Винаходу тут немає.

Спартак Суббота-2.

Папка Зеленського, завкафедри інформатики, в своєму Кривому розі цього швидше за все не знав, включати комп'ютер і підключати інтернет - не вмів, шукати ці алгоритми, написані студентами з інших країн, які до того ж оупен-сорс - лінувався. Навіщо? Якщо "і так сойдьот". Тому проФФесор швидше за все просить того "асистента кафедри" написати йому програму і винайти велосипед. В результаті "рішення" нікому не потрібне, написані "наукові роботи" ніхто не читає і ніде не цитує.

Та це йому й не потрібно було. Пишуться такі "наукові роботи" такими дєльцами не для того, щоб збагатити світ, а для того, щоб оточуючим сипонути в очі піском:

- Ви знаітє сколько у мєня монографій?! Вот сколько! Мнє 61 год! Тут я вчоний, а нє ви!

Далі на це оформлюється науковий ступінь і довічна стипендія виписана Зеленським своєму баті сьогодні.

Саме так промишляють купа старих безтолкових дідів-вчоних в нашій країні. І батько Зеленського як раз один із таких.

Насправді, батько Зеленського брехун. Його не тільки треба позбавити довічної стипендії, а й забрати в нього його науковий ступінь, як здобутий обманним шляхом.

При чому в його біографії вказано, що він:

У 2009-2010рр. виконавець Гранту Президента України для обдарованої молоді за проектом "Розробка автоматизованої системи геолого-маркшейдерського забезпечення для рудних кар'єрів".

Тобто він взяв грант Ющенка (з якого Зеля-молодший в своєму Кварталі в цей час ржав) і на нього "розробив" собі науковий доробок.

Гроші за грант старий обманщик має теж повернути державі.
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06.10.2023 12:29 Ответить
Є відео з камери спостереження. І версія побиття, звичайно ж не така, яку подають срані бидлослуги. Хтось сумнівався?
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06.10.2023 12:38 Ответить
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06.10.2023 12:42 Ответить
Депутат куницький, которий приховав факт свого громадянства Ізраілю, "дивном" чином став депутатом від "слуг урода", перед повномасштабним вторгненням 6 (шість) разів їздив до РФ (!), а після повномасштабного вторгнення був затриманим за фотографування блокпостів ТрО:https://gordonua.com/img/article/15995/19_main-v1647035185.jpg https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/07/Oleksandr-Kunitskiy-Izrayil-_pasport-1.jpg
https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/07/Oleksandr-Kunitskiy-Izrayil.jpg
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06.10.2023 13:59 Ответить
Депутат куницький, которий приховав факт свого громадянства Ізраілю, "дивном" чином став депутатом від "слуг урода", перед повномасштабним вторгненням 6 (шість) разів їздив до РФ (!), а після повномасштабного вторгнення був затриманим за фотографування блокпостів ТрО:
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06.10.2023 12:49 Ответить
Поліція затримала нардепа від "Слуги народу" Олександра Куницького на одному з блокпостів. Відео затримання у Facebook https://www.facebook.com/100011277456013/posts/1566195113766389/?_rdc=1&_rdr оприлюднив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

Він написав у пості: "Найкращий день" і ніяк більше не коментував інциденту.

https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/11/7330542/ "Українська правда" , посилаючись на джерела, пише, що Куницького затримали, оскільки він знімав на камеру блокпост.

"Це сюжет із циклу "Бики мої". Оцініть історію. Чорт приїхав у нічний час на блокпост. У процесі перевірки документів почав бичитися і знімати на відео блокпост. На прохання не знімати почав грубіянити і продовжував знімати. Після чого його затримали і здали у СБУ як людину, яка знімала блокпости у воєнний час. І мало не забув, що ім'я цього чорта - Олександр Куницький. Це народний депутат від партії "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, який просто чорт і бик", - прокоментував Береза те, що сталося.
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06.10.2023 12:53 Ответить
Не пощастило хлопцю. Тепер він за цих "сук урода" ще й сяде.
Україна ж правова держава, *****!
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06.10.2023 13:05 Ответить
Рафік нєвєновен
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06.10.2023 13:08 Ответить
Так вони ще і брехуни. Хоча чому тут дивуватись "Слуги народу" на них клейма немає де ставити.
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06.10.2023 13:13 Ответить
Она сама верит в то, что говорит? Детский сад младшая группа
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06.10.2023 14:27 Ответить
Ставлення куницького до російсько-української війни, 2014-2018[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=4 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=4 ред. код ]

У липні 2014 р. Куницький поїхав до окупованого РФ Криму. У викладеному ним відео, він визнає Крим російським.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-24 [24] Найбільш скандальним став знятий ним у липні 2014 р. ролик під назвою «Не міліція і не поліція Криму».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-25 [25] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-26 [26]

Разом із цим, на окупованих територіях України Куницький та Косенко починаючи з весни 2014 по 2016 р. розгорнули агресивну кампанію дискредитації блок-постів. Під час «рейдів» вони фіксували ці об'єкти, провокуючи українських військових і добровольців на конфлікт. Ці відео тиражували кремлівські пропагандисти.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-27 [27] У квітні 2014 р. Косенко намагався спровокувати конфлікт на виїзді з Миколаєва.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-28 [28] Подібний конфлікт виник і з самооборонівцями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8 Олешків .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-29 [29]

Коли у серпні 2014 року Росія почала вторгнення до України, Куницький виїхав до Ізраїлю, де 24 серпня розповідав, що він готовий знову принести присягу ізраїлю і нести службу в ізраїльській армії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-30 [30] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-31 [31] Попри використання ізраїльського паспорту, Куницький приховував цей факт.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-32 [32]

Повернувшись до України після закінчення гарячої фази війни з Росією, у квітні 2015 року провокує черговий конфлікт із блокпостом на Хортиці.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-33 [33]

2017 року повторив конфлікт на Хортиці з одним із самооборонців блок-посту - Русланом Венжегою. Через що було відкрите кримінальне провадження.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-34 [34] За свою діяльність Куницький був занесений до бази «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%C2%BB Миротворця ».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-35 [35
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06.10.2023 15:06 Ответить
 
 