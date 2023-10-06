Спикер "Слуги народа" Палийчук о драке с участием Дмитрука и Куницкого: Независимо от статусов виновные должны быть наказаны

Во фракции "Слуга народа" прокомментировали инцидент с нардепами Артемом Дмитруком и Александром Куницким, которые, по информации соцсетей, избили молодого человека в Киеве.

Об этом заявила спикер фракции Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По результатам проверки правоохранительными органами этого инцидента случившемуся должна быть дана юридическая квалификация, а виновные должны понести наказание, независимо от статусов", - отметила она.

Палийчук добавила, что сейчас фракция ожидает от правоохранительных органов результатов проверки.

"То, что мы увидели на видео - неприемлемо и недопустимо. И мы осуждаем любые проявления насилия в обществе", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что "слуги народа" Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили парня в центре Киева. Нардепы заявили, что молодой человек напал на них первым во время проверки колцентра.

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