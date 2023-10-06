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Евросоюз слишком долго затягивал со своим расширением, Украина подтолкнула процесс, - Боррель

боррель

Благодаря заявке Украины, ставшей новым кандидатом, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ожидает ускорения процесса расширения Евросоюза.

Об этом Боррель заявил на неформальной встрече лидеров ЕС в Гранаде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он прокомментировал необходимость ориентировочной даты последующего расширения ЕС, о чем в последнее время горячо дискутируют в Евросоюзе. Дискуссия началась после того, как глава Евросовета Шарль Мишель предложил в качестве ориентира 2030 год.

"Хорошо иметь цель, хорошо иметь горизонт. Это политический горизонт. Цель фиксированной даты – для того, чтобы мобилизовать политическую энергию, чтобы начать двигаться. Это не значит, что это будет точной датой. Если у нас не будет горизонта, люди начнут думать: "Хорошо, у нас есть время". Но у нас нет времени", – сказал Боррель.

Он отметил, что ЕС очень долго затягивал с процессом расширения. Но теперь, благодаря заявке Украины, ставшей новым кандидатом, Боррель ожидает ускорения процесса расширения.

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"Она (Украина. – Ред.) "подтолкнула" очередь, и очередь будет двигаться, и мы будем двигаться быстрее", – отметил топ-дипломат ЕС.

Автор: 

Евросоюз (17124) Боррель Жозеп (784)


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До 2030 року ще вижити треба з вашим тугодумством. Плюс ця війна буде мати катастрофічні наслідки для України у всіх аспектах. Треба було в 2008 році на саміті НАТО вирішувати долю України швидко і щоб пуйло не могло очухатися брати її в НАТО і цього всього би не було. Тепер уже пізно пити боржомі і розказувати,що ми нарешті прозріли
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06.10.2023 12:02 Ответить
Україна в ЄЕС - це така ж фантастика як і те що у нас немає корупції . всім потрібен буферний гондурас від рашастану на чужій крові, всім вигідна ця війна крім самих простих українців, тому цей меседж - це заспокійлива ілюзія, могли б взяти туди після Революції Гідності
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06.10.2023 12:29 Ответить
Ми майже нічого не робимо, щоб нас прийняли в ЄС, а винні в цьому, звісно, європейці))))
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06.10.2023 14:28 Ответить
Но страну корумпированную во всех слоях общества вы все равно не возьмете :/
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06.10.2023 20:55 Ответить
 
 