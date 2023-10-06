Евросоюз слишком долго затягивал со своим расширением, Украина подтолкнула процесс, - Боррель

Благодаря заявке Украины, ставшей новым кандидатом, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ожидает ускорения процесса расширения Евросоюза.

Об этом Боррель заявил на неформальной встрече лидеров ЕС в Гранаде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он прокомментировал необходимость ориентировочной даты последующего расширения ЕС, о чем в последнее время горячо дискутируют в Евросоюзе. Дискуссия началась после того, как глава Евросовета Шарль Мишель предложил в качестве ориентира 2030 год.

"Хорошо иметь цель, хорошо иметь горизонт. Это политический горизонт. Цель фиксированной даты – для того, чтобы мобилизовать политическую энергию, чтобы начать двигаться. Это не значит, что это будет точной датой. Если у нас не будет горизонта, люди начнут думать: "Хорошо, у нас есть время". Но у нас нет времени", – сказал Боррель.

Он отметил, что ЕС очень долго затягивал с процессом расширения. Но теперь, благодаря заявке Украины, ставшей новым кандидатом, Боррель ожидает ускорения процесса расширения.

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"Она (Украина. – Ред.) "подтолкнула" очередь, и очередь будет двигаться, и мы будем двигаться быстрее", – отметил топ-дипломат ЕС.