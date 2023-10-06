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Новости Война
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В селе Гроза Харьковской области 4 человека считаются пропавшими без вести, в том числе два ребенка, - полиция

гроза

В селе Гроза Купянского района ищут двоих детей, предполагают, что они могут быть среди неопознанных тел.

Об этом сообщил начальник полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Обновлена информация по террористическому акту россиян в с. Гроза: погибшие - 51; раненые - 6 (состояние тяжелое, стабильное); пропавшие без вести - 4, из них 2 детей. (Могут быть среди неопознанных)", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Харьковщина (5577) пропавший без вести (154)


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Запитала у сестри, чому люди ідуть на поминки,знаючи ,що може бути. Вона відповіла, що особисто не відвідує таке,але люди звиклися з війною ,бо життя сьогодні як поле перейти.
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06.10.2023 13:30 Ответить
 
 