В селе Гроза Харьковской области 4 человека считаются пропавшими без вести, в том числе два ребенка, - полиция
В селе Гроза Купянского района ищут двоих детей, предполагают, что они могут быть среди неопознанных тел.
Об этом сообщил начальник полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Обновлена информация по террористическому акту россиян в с. Гроза: погибшие - 51; раненые - 6 (состояние тяжелое, стабильное); пропавшие без вести - 4, из них 2 детей. (Могут быть среди неопознанных)", - говорится в сообщении.
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valentyna #410470
показать весь комментарий06.10.2023 13:30 Ответить Мне нравится 0
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