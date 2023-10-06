В селе Гроза Харьковской области 4 человека считаются пропавшими без вести, в том числе два ребенка, - полиция

В селе Гроза Купянского района ищут двоих детей, предполагают, что они могут быть среди неопознанных тел.

Об этом сообщил начальник полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Обновлена информация по террористическому акту россиян в с. Гроза: погибшие - 51; раненые - 6 (состояние тяжелое, стабильное); пропавшие без вести - 4, из них 2 детей. (Могут быть среди неопознанных)", - говорится в сообщении.

Также читайте: От объявления тревоги до удара по Грозе прошло 10 минут. В Харькове тревогу объявили после ударов, - Воздушные силы