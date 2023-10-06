Тело 68-летней женщины обнаружили на месте обстрела в Харькове. Это бабушка погибшего 10-летнего мальчика и его раненого 11-месячного брата
В Харькове спасатели нашли тело 68-летней женщины, погибшей в результате утренних обстрелов войсками РФ.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"На месте попадания российской ракеты в жилой дом в Харькове спасатели обнаружили тело 68-летней погибшей женщины - бабушки погибшего 10-летнего мальчика и его раненого 11-месячного брата", - говорится в сообщении.
Пока известно о 28 пострадавших. Работы по разбору завалов продолжаются.
Напомним, утром 6 октября рашисты наносили удары по Харькову. Позже стало известно о попадании в гражданскую инфраструктуру, в частности в жилой дом.
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Хочу бачити сотні вбитих цивільних кацапів - бабів, дітей, мужиків.
Всі кацапи повинні винищуватися👈
відмиють, нагодують і забеспечать аж на 10000 грм в місяць
покійна бабуся стільки пенсії не отримувала!!!!
то хто дорожчий владі?
бабуся чи цей орк???
орк...
на ньому можна половину вкрасти а для влади вкрасти, це святе!!