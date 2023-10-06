Тело 68-летней женщины обнаружили на месте обстрела в Харькове. Это бабушка погибшего 10-летнего мальчика и его раненого 11-месячного брата

В Харькове спасатели нашли тело 68-летней женщины, погибшей в результате утренних обстрелов войсками РФ.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"На месте попадания российской ракеты в жилой дом в Харькове спасатели обнаружили тело 68-летней погибшей женщины - бабушки погибшего 10-летнего мальчика и его раненого 11-месячного брата", - говорится в сообщении.

Пока известно о 28 пострадавших. Работы по разбору завалов продолжаются.

Напомним, утром 6 октября рашисты наносили удары по Харькову. Позже стало известно о попадании в гражданскую инфраструктуру, в частности в жилой дом.

Под завалами дома обнаружили тело ребенка.

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