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Новости Война
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Тело 68-летней женщины обнаружили на месте обстрела в Харькове. Это бабушка погибшего 10-летнего мальчика и его раненого 11-месячного брата

война,сми,харьков

В Харькове спасатели нашли тело 68-летней женщины, погибшей в результате утренних обстрелов войсками РФ.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"На месте попадания российской ракеты в жилой дом в Харькове спасатели обнаружили тело 68-летней погибшей женщины - бабушки погибшего 10-летнего мальчика и его раненого 11-месячного брата", - говорится в сообщении.

Пока известно о 28 пострадавших. Работы по разбору завалов продолжаются.

Напомним, утром 6 октября рашисты наносили удары по Харькову. Позже стало известно о попадании в гражданскую инфраструктуру, в частности в жилой дом.

Под завалами дома обнаружили тело ребенка.

Также читайте: Последствия удара по Харькову. ФОТОрепортаж

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обстрел (27151) Харьков (7485) жертвы (2073)


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Страшна біда та горе... А де ж наша адекватна відповідь?! Панове командувачі! Що РСЗВ та гаубічна артилерія закінчилася?
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06.10.2023 12:35 Ответить
послухав учора Бутусова і зробив такі самі висновки.
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06.10.2023 13:41 Ответить
Чому нема відповіді по кацапським населеним пунктам?
Хочу бачити сотні вбитих цивільних кацапів - бабів, дітей, мужиків.
Всі кацапи повинні винищуватися👈
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06.10.2023 12:39 Ответить
а наші піймали "письменника"
відмиють, нагодують і забеспечать аж на 10000 грм в місяць
покійна бабуся стільки пенсії не отримувала!!!!
то хто дорожчий владі?
бабуся чи цей орк???
орк...
на ньому можна половину вкрасти а для влади вкрасти, це святе!!
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06.10.2023 12:42 Ответить
 
 