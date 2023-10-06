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Новости
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Орбан "не услышал" слова МИД о границах Украины. Он хочет оценки влияния ее вступления в ЕС

орбан

Премьер Венгрии Виктор Орбан повторил свои слова о том, что из-за войны в Украине не ясно, какова ее территория и население. Он заявил, что перед "серьезными разговорами о вступлении" Украины ЕС должен провести стратегический анализ того, как это повлияет на союз.

Об этом он заявил в комментарии СМИ перед неформальной встречей лидеров ЕС в Гранаде, где 6 октября обсудят развитие Евросоюза до 2030 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Орбан сказал, что по поводу вступления Украины есть "много вопросов и сомнений".

"Надо обсуждать все серьезно. Потому что Украина – страна в состоянии войны, у нас еще не было расширения, когда в состав включали воюющую страну. Мы не знаем, какие там реальные границы, сколько людей проживает, поэтому это сложный вопрос", – сказал премьер Венгрии.

Он добавил, что для "серьезного разговора" о членстве Украины хотел бы сначала увидеть стратегический документ с оценкой.

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"Если серьезно говорить о членстве Украины, то сначала нужен какой-то стратегический документ... Мы должны понимать, почему для ЕС будет преимуществом интегрировать Украину и какими будут последствия – для сельского хозяйства, вопросов безопасности, фондов сплоченности.

После вступления Украины в аграрном секторе в ЕС будет совершенно новая картина. Готовы ли мы к этому, готов ли к этому президент Франции? Здесь много стратегических вопросов", – добавил Орбан.

Напомним, ранее глава венгерского правительства заявил, что, прежде чем начать переговоры о вступлении в ЕС, Украина должна будет ответить на "трудные вопросы" - в частности, о собственной территории и численности населения. В МИДе ему ответили, что Украина не меняла свои границы.

Автор: 

Венгрия (1946) членство в ЕС (1014) Виктор Орбан (462)


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Топ комментарии
+13
А стратегічний аналіз впливу від подальшого знаходження мадярщини у складі ЄС воно не бажає провести?
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06.10.2023 12:44
+9
Вже пора Орбана приєднати до Мокшандії.
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06.10.2023 12:43
+5
ага, зараз. розбігся він і приєднався...так його зараз і ЄС кормить, і ***** башляє. а тоді він нах нікому не потрібен буде і ні ті, ані інші бабла давати не стануть.
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06.10.2023 12:49
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Вже пора Орбана приєднати до Мокшандії.
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06.10.2023 12:43 Ответить
ага, зараз. розбігся він і приєднався...так його зараз і ЄС кормить, і ***** башляє. а тоді він нах нікому не потрібен буде і ні ті, ані інші бабла давати не стануть.
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06.10.2023 12:49 Ответить
А стратегічний аналіз впливу від подальшого знаходження мадярщини у складі ЄС воно не бажає провести?
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06.10.2023 12:44 Ответить
Боятся нашего агросектора, аж трусятся.
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06.10.2023 12:45 Ответить
Францію приплів зачимось...

Нє, ну я розумію, шо угорський Токай і французьський Мерло - то конкуренція, але мені здається, що французи якось переживуть конкуренцію української Троянди Карпат )))
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06.10.2023 13:17 Ответить
Да пивАли мы тот Токай... Коблево на минималках))
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06.10.2023 13:50 Ответить
як на мене, (якщо відкинути корупцію, верховенство права і інше) - це найсерьозніша перепона для вступу
і Україну з її цінами на збіжжя, городину і молочку ЕС проковтнути не зможе...
і це було зрозуміло завжди - до війни, до 2014 тощо
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06.10.2023 14:45 Ответить
Чи не забагато на себе бере цей мадярський жебрак?
Те, що він щороку у Брюселя подачки клянчіть, ще не робить його повноцінним членом ЄС.
Чи ті обригани, що під АТБ гривні збирають, теж вважають себе співробітниками магазину?
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06.10.2023 12:52 Ответить
Хто це?! Що це?! Навіщо оце?!
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06.10.2023 12:52 Ответить
Цей кнур зі штанів вистрибує,бо бздить,що ***** оприлюднить його дос'є про кгбешне минуле.
До того ж він бреше. Німеччина стала членом і НАТО і ЄС маючи теріториальну проблему з ГДР,
а турки з греками б'ються за Кіпр 50 років.
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06.10.2023 13:00 Ответить
Він що уявляє себе "канцлеркою мєркєль"?...
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06.10.2023 13:04 Ответить
одним з її оргбанів...
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06.10.2023 13:32 Ответить
Коли ти подонок на подсосі, то чогось іншого від тебе і не чекають - гнида завжди гнида! І не важливо на чийому лобку ти пасешься.
Дивує інше - чому демократія у світі ще не зрозуміла, що іноді треба захищати саму від себе та видаляти ракові пухлини "орбанізації"? Бо це вже не виглядає, як демократія, а більше як охлократія і перетворення в...банду вимагателів.
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06.10.2023 13:10 Ответить
Коли в твоїй дупі рука кремля, слух вже не відіграє ніякої ролі.
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06.10.2023 13:17 Ответить
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан - ЗАВЕРБОВАНИЙ АГЕНТ КУЙЛА В ЄС І В НАТО,котрий виконує ту ж саму функцію в цих структурах,що і ОП(офіс путлєра ) при "зезеденті "
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06.10.2023 13:33 Ответить
У Орбана явно не политические, а медицинские проблемы. Просветления пока бывают. Вот выступил против предложения санкций Азербайджану с вполне здравым аргументом: Европе избавиться от энергетической зависимости от московии без Азербайджана невозможно.
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06.10.2023 13:54 Ответить
Яке таке ЯС https://censor.net/ru/photo_news/3447862/okrujnogo_prokurora_v_dnepre_poyimali_na_vzyatke_obeschal_za_10_tys_otmazat_moshennika_no_mojet_sest Ви про що
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06.10.2023 14:07 Ответить
Европу накривае цунамі курудзи , сої та пшениці з України.
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06.10.2023 14:24 Ответить
Та пусть не переживает это псюрло. Так уж и быть Будапешт сделаем областным центром венгерской области! Должность дадим ему Жэками командовать---всё таки опыт есть.
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06.10.2023 16:53 Ответить
 
 