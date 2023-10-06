Орбан "не услышал" слова МИД о границах Украины. Он хочет оценки влияния ее вступления в ЕС
Премьер Венгрии Виктор Орбан повторил свои слова о том, что из-за войны в Украине не ясно, какова ее территория и население. Он заявил, что перед "серьезными разговорами о вступлении" Украины ЕС должен провести стратегический анализ того, как это повлияет на союз.
Об этом он заявил в комментарии СМИ перед неформальной встречей лидеров ЕС в Гранаде, где 6 октября обсудят развитие Евросоюза до 2030 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Орбан сказал, что по поводу вступления Украины есть "много вопросов и сомнений".
"Надо обсуждать все серьезно. Потому что Украина – страна в состоянии войны, у нас еще не было расширения, когда в состав включали воюющую страну. Мы не знаем, какие там реальные границы, сколько людей проживает, поэтому это сложный вопрос", – сказал премьер Венгрии.
Он добавил, что для "серьезного разговора" о членстве Украины хотел бы сначала увидеть стратегический документ с оценкой.
"Если серьезно говорить о членстве Украины, то сначала нужен какой-то стратегический документ... Мы должны понимать, почему для ЕС будет преимуществом интегрировать Украину и какими будут последствия – для сельского хозяйства, вопросов безопасности, фондов сплоченности.
После вступления Украины в аграрном секторе в ЕС будет совершенно новая картина. Готовы ли мы к этому, готов ли к этому президент Франции? Здесь много стратегических вопросов", – добавил Орбан.
Напомним, ранее глава венгерского правительства заявил, что, прежде чем начать переговоры о вступлении в ЕС, Украина должна будет ответить на "трудные вопросы" - в частности, о собственной территории и численности населения. В МИДе ему ответили, что Украина не меняла свои границы.
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Нє, ну я розумію, шо угорський Токай і французьський Мерло - то конкуренція, але мені здається, що французи якось переживуть конкуренцію української Троянди Карпат )))
і Україну з її цінами на збіжжя, городину і молочку ЕС проковтнути не зможе...
і це було зрозуміло завжди - до війни, до 2014 тощо
Те, що він щороку у Брюселя подачки клянчіть, ще не робить його повноцінним членом ЄС.
Чи ті обригани, що під АТБ гривні збирають, теж вважають себе співробітниками магазину?
До того ж він бреше. Німеччина стала членом і НАТО і ЄС маючи теріториальну проблему з ГДР,
а турки з греками б'ються за Кіпр 50 років.
гбанів...
Дивує інше - чому демократія у світі ще не зрозуміла, що іноді треба захищати саму від себе та видаляти ракові пухлини "орбанізації"? Бо це вже не виглядає, як демократія, а більше як охлократія і перетворення в...банду вимагателів.