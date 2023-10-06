Орбан "не услышал" слова МИД о границах Украины. Он хочет оценки влияния ее вступления в ЕС

Премьер Венгрии Виктор Орбан повторил свои слова о том, что из-за войны в Украине не ясно, какова ее территория и население. Он заявил, что перед "серьезными разговорами о вступлении" Украины ЕС должен провести стратегический анализ того, как это повлияет на союз.

Об этом он заявил в комментарии СМИ перед неформальной встречей лидеров ЕС в Гранаде, где 6 октября обсудят развитие Евросоюза до 2030 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Орбан сказал, что по поводу вступления Украины есть "много вопросов и сомнений".

"Надо обсуждать все серьезно. Потому что Украина – страна в состоянии войны, у нас еще не было расширения, когда в состав включали воюющую страну. Мы не знаем, какие там реальные границы, сколько людей проживает, поэтому это сложный вопрос", – сказал премьер Венгрии.

Он добавил, что для "серьезного разговора" о членстве Украины хотел бы сначала увидеть стратегический документ с оценкой.

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"Если серьезно говорить о членстве Украины, то сначала нужен какой-то стратегический документ... Мы должны понимать, почему для ЕС будет преимуществом интегрировать Украину и какими будут последствия – для сельского хозяйства, вопросов безопасности, фондов сплоченности.

После вступления Украины в аграрном секторе в ЕС будет совершенно новая картина. Готовы ли мы к этому, готов ли к этому президент Франции? Здесь много стратегических вопросов", – добавил Орбан.

Напомним, ранее глава венгерского правительства заявил, что, прежде чем начать переговоры о вступлении в ЕС, Украина должна будет ответить на "трудные вопросы" - в частности, о собственной территории и численности населения. В МИДе ему ответили, что Украина не меняла свои границы.