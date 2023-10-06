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В августе 2023 года в Украине свадебный бум пошел на спад. В Киеве зафиксирован самый высокий показатель разводов - 441, - Минюст

розлучення

В Украине в августе 2023 года зафиксирован самый высокий показатель разводов. Количество бракосочетаний падает с сентября 2022 года. Больше всего браков разрывают в Киеве (441) и Днепропетровской области (271).

Об этом свидетельствуют данные Министерства юстиции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Телеграф".

Так, в августе 2023 года самое большое количество пар развелось в Киеве. Для сравнения, если в августе 2022 года было разведено 335 пар, то в августе этого года – 411 пар. Это значительно превышает даже довоенные показатели.

На втором месте – 271 развод в Днепропетровской области. На третьем – Одесчина (226), Харьковщина (217) на четвертом. Киевщина на пятом месте с показателем в 194 развода в августе этого года.

Самые низкие показатели: на Закарпатье (50), в Черновицкой (53), Волынской (54) и Ривненской (56) областях.

В то же время, в период с сентября 2021 года по август 2022 года и с сентября 2022 года по август 2023 года уменьшилось количество бракосочетаний. Показатели – чуть ниже до начала полномасштабной войны.

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В Киеве ранее было зарегистрировано 3021 пар, в августе этого года – 2420. В Киевской области – 1239 (ранее – 1591).

В августе прошлого года в Винницкой области зарегистрировали 1160 браков, в августе этого года - только 888. В Днепропетровской области - 2847 в прошлом году по сравнению с 1901, во Львовской - 1389 и 1197. В Одесской области 1348 (ранее - 1839).

В Харьковской области примерно одинаковый показатель за этот период – 1180 в прошлом году, 1258 – в августе этого года.

Меньше свадеб за август 2023 года зафиксировано в Херсонской области (82) и в Донецкой - 226.

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Минюст (1750) развод (70) статистика (2310)


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війна руйнує не тільки життя а і відносини))жінки які виїхали частіше почали подавати на розлучення,життєві умови в країні погіршилися,дипресія,нервові зриви,алкоголізм,безгрошів,я,,,,
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06.10.2023 13:04 Ответить
Безгрошів'я? Алкоголізм? Погіршуються життєві умови? Ви не з рашки часом?
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06.10.2023 16:21 Ответить
а ти як подивитися все добре знаєшь як люди живуть??я з жовтня 21 як подожчав газ у відпусці.всі підпріємства в Сумах стоять.по статистиці до 45% безробіття!!тильки тобі дебілу всюди вважаються кацапи!!!змени пампарс,загажився напевно
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06.10.2023 18:25 Ответить
Мабуть кріпаки не дуже бажають разом з дозволом та свідоцтвом про шлюб отримати повістку, а замість "медового місяця" окопи. Добре що хоч право першої шлюбної ночі панам з ТЦК не надали.
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06.10.2023 13:14 Ответить
Мабуть є і інші причини. Але кожному своє. За Юнгом.
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06.10.2023 14:10 Ответить
Це « 🤢🤡СЛУГИ» і їх прислужники фіктивно розводяться , щоб терміново майно поховати
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06.10.2023 14:37 Ответить
Зате весільний бум разом з народжуваністю в ЕС не вчухає з лютого 22 року,як і комети звідти в соцмережах від щасливих новоодружених молодиць-патріоток,про несправжніх українських чоловіків-ухилянтів,та необхідність воювати допоки останній український чоловік не поляже десь у лісосумузі на кордоні 91-го року...
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06.10.2023 15:22 Ответить
 
 