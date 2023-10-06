В августе 2023 года в Украине свадебный бум пошел на спад. В Киеве зафиксирован самый высокий показатель разводов - 441, - Минюст

В Украине в августе 2023 года зафиксирован самый высокий показатель разводов. Количество бракосочетаний падает с сентября 2022 года. Больше всего браков разрывают в Киеве (441) и Днепропетровской области (271).

Об этом свидетельствуют данные Министерства юстиции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Телеграф".

Так, в августе 2023 года самое большое количество пар развелось в Киеве. Для сравнения, если в августе 2022 года было разведено 335 пар, то в августе этого года – 411 пар. Это значительно превышает даже довоенные показатели.

На втором месте – 271 развод в Днепропетровской области. На третьем – Одесчина (226), Харьковщина (217) на четвертом. Киевщина на пятом месте с показателем в 194 развода в августе этого года.

Самые низкие показатели: на Закарпатье (50), в Черновицкой (53), Волынской (54) и Ривненской (56) областях.

В то же время, в период с сентября 2021 года по август 2022 года и с сентября 2022 года по август 2023 года уменьшилось количество бракосочетаний. Показатели – чуть ниже до начала полномасштабной войны.

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В Киеве ранее было зарегистрировано 3021 пар, в августе этого года – 2420. В Киевской области – 1239 (ранее – 1591).

В августе прошлого года в Винницкой области зарегистрировали 1160 браков, в августе этого года - только 888. В Днепропетровской области - 2847 в прошлом году по сравнению с 1901, во Львовской - 1389 и 1197. В Одесской области 1348 (ранее - 1839).

В Харьковской области примерно одинаковый показатель за этот период – 1180 в прошлом году, 1258 – в августе этого года.

Меньше свадеб за август 2023 года зафиксировано в Херсонской области (82) и в Донецкой - 226.