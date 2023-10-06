Россия совершает геноцидальные действия, нужно вооружать Украину, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис прокомментировал удары РФ по Харьковщине и призвал вооружать Украину, поскольку Россия совершает геноцидальные действия.

Об этом он сообщил в Twitter (X), передает Цензор.НЕТ.

"Нет больше оправданий, никаких полутонов. Россия среди бела дня совершает геноцидальные действия и гордится этим. Вооружать жертв - это не о выборе, это об обязанности", - подчеркнул он.

Напомним, 5 октября 2023 года российские оккупанты ударили по селу Гроза на Харьковщине. В результате удара погибли 52 человека.

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