Россия совершает геноцидальные действия, нужно вооружать Украину, - глава МИД Литвы Ландсбергис
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис прокомментировал удары РФ по Харьковщине и призвал вооружать Украину, поскольку Россия совершает геноцидальные действия.
Об этом он сообщил в Twitter (X), передает Цензор.НЕТ.
"Нет больше оправданий, никаких полутонов. Россия среди бела дня совершает геноцидальные действия и гордится этим. Вооружать жертв - это не о выборе, это об обязанности", - подчеркнул он.
Напомним, 5 октября 2023 года российские оккупанты ударили по селу Гроза на Харьковщине. В результате удара погибли 52 человека.
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Чиновникам США та ЄС, які "втомилися" від війни в Україні необхідно чути ці слова тричі на день!