У правительства США есть варианты для продления военной помощи Украине, - Пентагон

Несмотря на ситуацию в Конгрессе, у правительства США есть варианты предоставления военной помощи Украине. Пока не планируется перераспределять финансирование на что-то другое.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказала первая заместитель министра обороны США Кэтлин Гикс в интервью агентству Bloomberg.

По ее словам, у США есть варианты продления помощи Украине, даже если Конгресс не одобрит последнее предложение администрации президента Джо Байдена.

Гикс отметила, что в настоящее время Пентагон не рассматривает возможность "перепрограммирования" средств, выделенных на другие расходы.

"Это не то, о чем нам нужно думать сейчас, пока мы не поймем, как долго продлится нынешняя ситуация в Конгрессе", - подчеркнула она.

Гикс добавила, что Пентагон сосредотачивается на принятии нового бюджета на 2024 финансовый год, а не на перераспределении ранее выделенных средств на расходы на нужды Украины.

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Администрация президента США рассматривает возможность использования программы грантов Госдепартамента для предоставления дополнительной военной помощи Украине, пока Конгресс будет заниматься внутриполитическими вопросами.

Во вторник Палата представителей Конгресса США проголосовала за отставку спикера-республиканца Кевина Маккарти. Избрание нового спикера ожидается на следующей неделе.