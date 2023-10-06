У правительства США есть варианты для продления военной помощи Украине, - Пентагон
Несмотря на ситуацию в Конгрессе, у правительства США есть варианты предоставления военной помощи Украине. Пока не планируется перераспределять финансирование на что-то другое.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказала первая заместитель министра обороны США Кэтлин Гикс в интервью агентству Bloomberg.
По ее словам, у США есть варианты продления помощи Украине, даже если Конгресс не одобрит последнее предложение администрации президента Джо Байдена.
Гикс отметила, что в настоящее время Пентагон не рассматривает возможность "перепрограммирования" средств, выделенных на другие расходы.
"Это не то, о чем нам нужно думать сейчас, пока мы не поймем, как долго продлится нынешняя ситуация в Конгрессе", - подчеркнула она.
Гикс добавила, что Пентагон сосредотачивается на принятии нового бюджета на 2024 финансовый год, а не на перераспределении ранее выделенных средств на расходы на нужды Украины.
Администрация президента США рассматривает возможность использования программы грантов Госдепартамента для предоставления дополнительной военной помощи Украине, пока Конгресс будет заниматься внутриполитическими вопросами.
Во вторник Палата представителей Конгресса США проголосовала за отставку спикера-республиканца Кевина Маккарти. Избрание нового спикера ожидается на следующей неделе.
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Усунення кротів і казнокрадів з уряду.
Але ж так не хочеться , Ze цього робити
чому?
якось це дивно...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/27/7408710/
"Месседж заключался в том, чтобы не расшатывать лодку", - сказал чиновник, добавив, что это сообщение Киеву передавали на уровне министров иностранных дел, заместителей и через послов.
якщо це насправді, то яка користь для України?
А поради від демократів в 2014 - яка користь?
https://glavcom.ua/news/turchinov-rozpoviv-yak-u-2014-roci-obama-kinuv-ukrajinu-659241.html
Турчинов-Обама-Крим
І він прислав мені віце-президента Байдена і держсекретаря Керрі, які мені пояснили, що Будапештський меморандум це виключно політична декларація і вона не несе ніяких зобов'язань.
И тоді ми просили зброю, збройну допомогу. І менi не дали жодного набою. Нам не дали жодного шолому, жодного захисного засобу. Нам не дали навіть одягу.
і тільки два роки тому, при президенті Трампу, ми вперше почали військову співпрацю із Сполученими штатами. Нам надали Джавелини, це протитанкові ракети, ви знаєте.
А яка користь від демократа Клінтона - коли підписали Будапештський меморандум?
Чому, республіканці запропонували лендліз Україні з терміном дії поки не повернемо Крим.
А демократи, скоротил термін до 1 жовтня 2023 року - і тепер не знають що робити
Чому знову республіканці, запропонували, та ще розглядається закон - про подовження лендлізу на 1 рік.
Що в цей час роблять демократи?
Окрім що допомогли 8 республіканцям-трампістам зняти спікера парламенту, котрого 15 раз не моги вибрати, і тепер всі закони стоять на паузі.
Пан , часто довіряє анонімам ?
Зазвичай з західним плюралізмом це мається на увазі , що ніхто не ризикнув втратити свою репутацію і підписатися під цією версією
"Про це написала блогерка Світлана Павленко"
Слухайте , а мій знайомий блогер написав ,що страпоніл х@йла поки той цілував маленьких хлопчиків у пупок.
Схоже, пан, навчився працювати з Google , а з верівікацією сорсів ще ні
якщо клоунський то з десяткок вбитих та літак були втрачені Отправить
можна тоді по фактам
яка партія ініціювала лендліз для України?
яка партія встановила дату закінчення лендлізу 1 жовтня 2023?
яка партія намагається подовжити лендліз до 1 жовтня 2024?
до якої партіі належить адміністрація - котра не має бажання виконувати лендліз?
які факти, та що кажуть "знайомі блогери" щодо умов лендлізу, чому він потрібний або ні?
10 літаків то добре , але мало.
Але дозволю собі поставити одне їдине питання "Що у підсумку"?
І як відповісте на нього зрозумієте , що я - правий.
Оце ви так зістрибнули на тему ленд-ліза. Наче жабка
Може з тим що є закінчемо , а потім перейдемо до наступної теми
Бо схоже ви наче рашисти у Херсоні - бажаєте "передослокуватись на більш вигідні рубежі "
Не треба казати гоп доки не перестрибнете. Бо буде ,як з срампом і 2гим терміном
що нас США не залишить
сам на сам в біді ,
але у владних структурах на Банковій потрвбно
негайно позбавитись від фсбшних кротів і шаленоі корупціі 😡