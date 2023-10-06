Объявлен сбор на РЭБ для воинов, выполняющих задания на Донецком направлении
Благотворительный Фонд Мир и Ко объявил сбор на комплекс радиоэлектронной борьбы для защитников, защищающих Украину на Донецком направлении.
Об этом организация сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Защищаем от вражеских БПЛА ваших защитников и защитниц из всех родов войск, потому что эта техника может закрывать участок радиусом до 15 км. Собираем 1650000 грн на комплекс радиоэлектронной борьбы.
Эти средства пойдут на приобретение комплекса РЭБ (стоимость комплекса около 1,5 млн.), 2-х генераторов, 1-го бесперебойника, 1-го старлинка и другого мелкого оборудования, которые обеспечат работу комплекса. Все закупленное будет передано подразделению РЭБ, которое выполняет задачи на Донецком направлении", - говорится в сообщении.
Реквизиты для помощи:
Наименование получателя: БО БФ МИР І КО
Код получателя: 39369683
Счет получателя: UA983052990000026000036801016
Назва банка: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Карта:
5169 3351 0328 6767
PayPal: [email protected]
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<********* самі: 32 мільйони гривень збитки на закупівлі нацгвардії + 650 мільйонів збитки на оборутках розенблата +54 мільйони гривень збитки на закупівлях курток резнікова, це не рахуючи яєць по 17 грн,шт бо там збитки на 4 мільярди, і це тільки те що викрили. а скільки ще таких оборуток...
Донатьте,та менше *******