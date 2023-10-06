Генералы Норвегии и России впервые с начала войны встретились для обсуждения пограничного сотрудничества
Генерал-лейтенант Норвегии Ингве Одло и генерал-лейтенант РФ Станислав Маслов впервые с начала полномасштабной войны встретились в Арктике для обсуждения пограничного сотрудничества.
Об этом сообщает Sky News, передает Цензор.НЕТ.
На норвежском корабле береговой охраны в Арктике встретились генерал-лейтенант Ингве Одло, начальник норвежского объединенного штаба и генерал-лейтенант Станислав Владимирович Маслов, начальник пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому региону.
"Важно проводить такие встречи, чтобы обсудить вызовы и согласовать общие цели и необходимые меры по пограничному сотрудничеству, спасательному сотрудничеству и управлению рыболовством", - заявил Одло.
По его словам, это нужно, чтобы предотвратить несчастные случаи и недоразумения между Норвегией и Россией.
Обе страны имеют общую границу в Арктике, а сотрудничество основано на двустороннем соглашении от 1949 года.
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" узгодити спільні цілі та.." ну *** це взагалі.
По-перше норвежці по-друге Норвегія країна член НАТО блоку у якого військовий потенціал у рази потужніший за рашистський, тому їй нічого реально не загрожує від раши, далі питання які вирішує даний генерал за дорученням уряду ,не означають співпрацю між країнами ,а є необхідною процедурою, якщо наприклад у побуті ви живете поруч із сусідом ворогом, то вам при всій ненависті до нього все одно доведеться вирішувати питання кордонів і відносин, або мирним шляхом, тобто не спілкуватися але і не шкодити друг другові , чи через суд не найкращий варіант і третій битися ,ворожити, но цей вибір може призвести до бійки, понажовщині, заподіяння шкоди майну або до фатальних наслідків