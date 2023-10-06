Генералы Норвегии и России впервые с начала войны встретились для обсуждения пограничного сотрудничества

Генерал-лейтенант Норвегии Ингве Одло и генерал-лейтенант РФ Станислав Маслов впервые с начала полномасштабной войны встретились в Арктике для обсуждения пограничного сотрудничества.

Об этом сообщает Sky News, передает Цензор.НЕТ.

На норвежском корабле береговой охраны в Арктике встретились генерал-лейтенант Ингве Одло, начальник норвежского объединенного штаба и генерал-лейтенант Станислав Владимирович Маслов, начальник пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому региону.

"Важно проводить такие встречи, чтобы обсудить вызовы и согласовать общие цели и необходимые меры по пограничному сотрудничеству, спасательному сотрудничеству и управлению рыболовством", - заявил Одло.

По его словам, это нужно, чтобы предотвратить несчастные случаи и недоразумения между Норвегией и Россией.

Обе страны имеют общую границу в Арктике, а сотрудничество основано на двустороннем соглашении от 1949 года.

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