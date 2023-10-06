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Генералы Норвегии и России впервые с начала войны встретились для обсуждения пограничного сотрудничества

росія,норвегія

Генерал-лейтенант Норвегии Ингве Одло и генерал-лейтенант РФ Станислав Маслов впервые с начала полномасштабной войны встретились в Арктике для обсуждения пограничного сотрудничества.

Об этом сообщает Sky News, передает Цензор.НЕТ.

На норвежском корабле береговой охраны в Арктике встретились генерал-лейтенант Ингве Одло, начальник норвежского объединенного штаба и генерал-лейтенант Станислав Владимирович Маслов, начальник пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому региону.

"Важно проводить такие встречи, чтобы обсудить вызовы и согласовать общие цели и необходимые меры по пограничному сотрудничеству, спасательному сотрудничеству и управлению рыболовством", - заявил Одло.

По его словам, это нужно, чтобы предотвратить несчастные случаи и недоразумения между Норвегией и Россией.

Обе страны имеют общую границу в Арктике, а сотрудничество основано на двустороннем соглашении от 1949 года.

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Автор: 

Арктика (74) Норвегия (698) россия (95526)


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Топ комментарии
+20
ну давайте, розкажіть нам про західні цінності, про необхідність укладати мир, про те, що підари теж люди...
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06.10.2023 13:56
+14
і як воно,з терористами за одним столом сидіти?
" узгодити спільні цілі та.." ну *** це взагалі.
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06.10.2023 14:01
+9
Гниди обидва
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06.10.2023 13:57
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ну давайте, розкажіть нам про західні цінності, про необхідність укладати мир, про те, що підари теж люди...
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06.10.2023 13:56 Ответить
Ну пішло ! На таку тему ведмедчук всі резерви тролів кинув !
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06.10.2023 15:20 Ответить
Гниди обидва
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06.10.2023 13:57 Ответить
Відвали, кацапський бот. І не полінувався методичку переписати особисто мені
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06.10.2023 18:06 Ответить
і як воно,з терористами за одним столом сидіти?
" узгодити спільні цілі та.." ну *** це взагалі.
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06.10.2023 14:01 Ответить
",,, узгодити спільні цілі та необхідні заходи,,, " -- Це Що за Пистець такий,,румуни???,(,
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06.10.2023 14:02 Ответить
..ну, хоча б корабельний гальюн з імпортним унітазом закрили на ключ?
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06.10.2023 14:04 Ответить
І які у Норвегії можуть бути спільні цілі з підорафією... Шапіто заразне, і дуже...
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06.10.2023 14:11 Ответить
Спільні цілі з країною, яка здійснила тисячі військових злочинів за останні півтора року?!?
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06.10.2023 14:26 Ответить
Спільний кордон, Шпіцберген мабуть досі у "концесії". Та й спільний інтерес є - за будь-яку ціну не допустити "екскалації".
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06.10.2023 14:29 Ответить
узгодити спільні цілі з рашистом , як показує багатолітня практика таких узгоджень рашистської 3,14дерації із сусідами в тому числі і з Україною приводила приводить і буде приводити до кровопролитних конфліктів.як в Ічкерії.чи то окупаційних війн,як в Грузії і в Україні .Норвеги підготовляють майбутнє кровопролиття для власного народу.
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06.10.2023 14:33 Ответить
.Норвеги підготовляють майбутнє кровопролиття для власного народу.
По-перше норвежці по-друге Норвегія країна член НАТО блоку у якого військовий потенціал у рази потужніший за рашистський, тому їй нічого реально не загрожує від раши, далі питання які вирішує даний генерал за дорученням уряду ,не означають співпрацю між країнами ,а є необхідною процедурою, якщо наприклад у побуті ви живете поруч із сусідом ворогом, то вам при всій ненависті до нього все одно доведеться вирішувати питання кордонів і відносин, або мирним шляхом, тобто не спілкуватися але і не шкодити друг другові , чи через суд не найкращий варіант і третій битися ,ворожити, но цей вибір може призвести до бійки, понажовщині, заподіяння шкоди майну або до фатальних наслідків
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06.10.2023 17:37 Ответить
Для відносин є МЗС, а генерали це ''что-то другое''
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06.10.2023 19:43 Ответить
якщо наприклад у побуті ви живете поруч із сусідом ворогом, то вам при всій ненависті до нього все одно доведеться вирішувати питання кордонів і відносин, або мирним шляхом, -Це все давно вирішене Відповідний акт був підписаний у 1975 році в Гельсінкі (Фінляндія) главами 33 держав європейською континенту, а також США і Канадою.
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06.10.2023 20:10 Ответить
Знов повторюється 2014, прямо один в один. Спочатку жахіття і виключення орків звідусіль, а потім - аніжє тожє людє і зустрічі... Може, світу і правда краще було б загинути в ядерному пеклі? Такий світ цього однозначно заслуговує...
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06.10.2023 15:08 Ответить
демаркация границы
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06.10.2023 16:21 Ответить
https://korrespondent.net/world/4629470-myd-avstryy-vyzval-posla-rossyy-yz-za-udara-po-hroze МИД Австрии вызвал посла России из-за удара по Грозе
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06.10.2023 16:19 Ответить
кого за Сірію "наказали", чи притягнули до відповідальності...- місто Алепо / і сотні інших сіл та містечок/ стерто із землі...- але хоч викликали на "килим" ...
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06.10.2023 17:08 Ответить
 
 