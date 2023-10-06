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Новости Война
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В результате обстрела Харькова ранены 30 человек, погибли 10-летний мальчик и 67-летняя женщина

харьков

30 человек получили ранения в результате утреннего удара по Харькову, еще 2 человека погибли, в том числе 10-летний мальчик.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Ранены, в общей сложности, 30 человек: 20 мужчин и 9 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, также пострадал 11-месячный мальчик - брат погибшего ребенка. Состояние большинства раненых, в том числе ребенка, - среднее. Также есть несколько "легких" пациентов. Им предоставили помощь на месте", - говорится в сообщении.

У людей – взрывные травмы, осколочные ранения рук и ног, лица, гематомы. У двух пострадавших – острая реакция на стресс.

"В результате ракетного удара утром по центральной части города Харькова погибли 2 человека: 10-летний мальчик и женщина 67 лет", - добавил глава ОВА.

Напомним, утром 6 октября рашисты нанесли удары по Харькову. Позже стало известно о попадании в гражданскую инфраструктуру, в частности, в жилой дом.

Под завалами дома обнаружили тело ребенка.

Также читайте: Тело 68-летней женщины обнаружили на месте обстрела в Харькове. Это бабушка погибшего 10-летнего мальчика и его раненого 11-месячного брата

Автор: 

обстрел (27151) Харьков (7485) Синегубов Олег (560)


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Топ комментарии
+11
здохніть суки кацапські!
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06.10.2023 14:30
+3
Если ты житель Харькова, всю жизнь тут прожил, при этом Hi-Tech специалист, разбирающийся в сложных электронных системах, таких, как связь, ИТ, ПВО и др. высокотехнологичном, придешь сам в военкомат (бомжатник) и попросишься служить в ПВО, что б защитить родной город, то тебя там обязательно закозлят и отправят совсем не по специальности в ПВО, а в пехоту начальником связи батальона в самую занюханную и грязную сухопутную бригаду, с комбатом алкашом и матершинником, а начштаба подлым заподлистом. А потом удивляются, что русские Калибры у нас летают по всей стране, как у себя дома.
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06.10.2023 15:05
+1
Щас речник прокуратури Дмитро Чубенко скаже, они случайно, оні нє хотєлі!
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06.10.2023 14:26
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Щас речник прокуратури Дмитро Чубенко скаже, они случайно, оні нє хотєлі!
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06.10.2023 14:26 Ответить
здохніть суки кацапські!
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06.10.2023 14:30 Ответить
Если ты житель Харькова, всю жизнь тут прожил, при этом Hi-Tech специалист, разбирающийся в сложных электронных системах, таких, как связь, ИТ, ПВО и др. высокотехнологичном, придешь сам в военкомат (бомжатник) и попросишься служить в ПВО, что б защитить родной город, то тебя там обязательно закозлят и отправят совсем не по специальности в ПВО, а в пехоту начальником связи батальона в самую занюханную и грязную сухопутную бригаду, с комбатом алкашом и матершинником, а начштаба подлым заподлистом. А потом удивляются, что русские Калибры у нас летают по всей стране, как у себя дома.
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06.10.2023 15:05 Ответить
я узнал разбитый дом на Молочной - моя бабуля там родилась и выросла
их вроде в 90е реставрировали и меняли перекрытия
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07.10.2023 07:36 Ответить
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06.10.2023 15:07 Ответить
Ну і як там міннародне право, захищає краще ніж буферна 200-кілометрова зона? Коли порушені фунтаментальні права людини, ще є "корисні ідіоти", які бідкаються про непорушність кордонів з парашею, а то ми одразу наче станемо "агресором", але ми от "жертва" і повинні вести себе відповідно.
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06.10.2023 15:46 Ответить
Рашисти рвуться у Харків.

Місто герой Тримайеться.

Смерть рашистским нацистам!
Слава Народу України!
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06.10.2023 15:47 Ответить
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06.10.2023 16:02 Ответить
не пройшло і дня, після теракту в Грозі.
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06.10.2023 19:48 Ответить
Щирі співчуття родичам загиблих.

Нема слів , лише бажання помсти.
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06.10.2023 21:32 Ответить
 
 