РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12978 посетителей онлайн
Новости Война
3 909 20

МИД Австрии вызвал посла РФ в Вене из-за обстрела Грозы на Харьковщине: "Виновные должны понести ответственность"

австрия

В Министерство иностранных дел Австрии вызвали посла России в Вене из-за ракетного удара российских оккупантов по селу Гроза Харьковской области, унесшего жизни 52 мирных жителей.

Об этом сообщил МИД Австрии в X (Twitter), информирует Цензор.НЕТ.

"Посла России в Вене только что вызвали из-за вчерашнего ужасного ракетного обстрела села в Харьковской области, который унес десятки невинных жизней. Атаки на гражданское население является военным преступлением. Виновные должны понести ответственность", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 октября в кафе в селе Гроза Харьковской области попала российская ракета "Искандер". Здание обрушилось, а люди оказались под завалами.

52 человека погибли в результате ракетного удара.

Смотрите: Разбитые телефоны убитых рашистами жителей села Гроза. Родные тщетно пытаются им дозвониться. ВИДЕО

Автор: 

Австрия (809) посол (1800) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
Кацапы затянут старую песню:
- они сами себя обстреливают
- там был штаб "Азова"
- такую ракету можно купить в любом военторге
- не надо было сбивать нашу ракету
показать весь комментарий
06.10.2023 14:16
+14
"а пА-асол пА-аслушал и ... пАшел..." - до чього ці розмови з людожерами!?!?
показать весь комментарий
06.10.2023 14:15
+14
Европейці тільки помітили, шо страждають цивільні люди?Шо рашисти луплять по житловим будинкам вже давно?В мене досі перед очами стоїть картина, де батько витяг з розбомбленої багатоповерхівки тіло свого 16 річного сина і просидів обіймаючи його добу, потім люди насилу його забрали.Я з жахом згадую той день.Лунали сирени скорих, пожежних, люди зїхалися зі всього міста - розбирали завали, слухали може хто ще живий.
показать весь комментарий
06.10.2023 14:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо
показать весь комментарий
06.10.2023 14:14 Ответить
"а пА-асол пА-аслушал и ... пАшел..." - до чього ці розмови з людожерами!?!?
показать весь комментарий
06.10.2023 14:15 Ответить
Европейці тільки помітили, шо страждають цивільні люди?Шо рашисти луплять по житловим будинкам вже давно?В мене досі перед очами стоїть картина, де батько витяг з розбомбленої багатоповерхівки тіло свого 16 річного сина і просидів обіймаючи його добу, потім люди насилу його забрали.Я з жахом згадую той день.Лунали сирени скорих, пожежних, люди зїхалися зі всього міста - розбирали завали, слухали може хто ще живий.
показать весь комментарий
06.10.2023 14:38 Ответить
сколько таких картин.... Девочка в Днепре сидящая на краю ванной в подъезде, от которого одни руины. Собаки сидящие на развалинах, где погребены их хозяева. Будь прокляты русские. Все
показать весь комментарий
07.10.2023 01:17 Ответить
Кацапы затянут старую песню:
- они сами себя обстреливают
- там был штаб "Азова"
- такую ракету можно купить в любом военторге
- не надо было сбивать нашу ракету
показать весь комментарий
06.10.2023 14:16 Ответить
ви забули, це все інсценування і кіно...
показать весь комментарий
06.10.2023 14:34 Ответить
Оце точно, ще ми самі себе обстрілюемо, щоб расею зробити винною.Клята москальня
показать весь комментарий
06.10.2023 14:42 Ответить
Как заколебали вот эти пустопорожние заявления, которые под собой не несут абсолютно ничего.
показать весь комментарий
06.10.2023 14:20 Ответить
Австрія багато допомагає нашім біженцям. Дякуємо!
показать весь комментарий
06.10.2023 14:21 Ответить
Тобто ТІЛЬКИ ЗАРАЗ у Відні щось роздивились а смерті багатьох тисяч українців ДО ЦЬОГО були "непомітні" та не вимагали покарання злочинців?! Це не "сліпота", це знущання над жертвами рашизму і якби заява МЗС Австрії стосувалась УСІХ жертв агресії Кремля проти України я міг би це оцінити як щось позитивне, а ТАК - це ГАНЬБА!!!
показать весь комментарий
06.10.2023 14:29 Ответить
Військовий злочинець куйло, хто в рашці буде його карати? Ці заяви просто знущання ...
показать весь комментарий
06.10.2023 14:29 Ответить
З пустого у порожнє, щоб аж піна летіла!
І по словах їх, та справах їх, пізнаєте їх!!
Після 10 років, убивств московськими орками *****, Українців!!
показать весь комментарий
06.10.2023 14:50 Ответить
100 % что рашисткие "послы" конечно пришли в МИД Австрии, плюнули им на ковёр и затушили сигарету об пиджак австрийского министра.
показать весь комментарий
06.10.2023 14:58 Ответить
і що там, цікаво, відбулося? закладаюся, що посиділи, погомоніли, попили коньячок, пореготали й розійшлися. щоб не було ескалації.
показать весь комментарий
06.10.2023 14:59 Ответить
Та що там могло відбутися? Австрійці викликали посла, мовляв, "А що там таке трапилося, а то в соцмережах таке пишуть, таке говорять!" На що посол, враховуючи рівень кацапської дипломатії, показав їм середній палець, послав нах.. і пішов, по дорозі вкравши з вішалки чуже пальто. А австрійці розвели руками, мовляв, "Ну хоч так. Ми хоч спробували".
показать весь комментарий
06.10.2023 15:07 Ответить
Тільки що в нашому селі поховали загиблого воїна. 24 роки
показать весь комментарий
06.10.2023 15:00 Ответить
Хто даму танцює, той і ...
показать весь комментарий
06.10.2023 15:00 Ответить
А ось від ОП і "найвеличнішого" навіть жодного співчуття не висловили.
показать весь комментарий
06.10.2023 15:08 Ответить
А потім, після всіх формальностей, всі разом пішли на віденську каву.
показать весь комментарий
06.10.2023 15:52 Ответить
руская мразь всё отрицает Подчеркнул, что российские ВС, в отличие от украинских, не наносят удары по гражданским объектам. Страница мращи в фейсбуке https://www.facebook.com/**********/?hc_ref=ARSBwb7FntM2Fv24RkoffhbI-PCtak634fuZDueet_mXn1_DWTcdG7Wgqh9BaiTxXPM&fref=nf&locale=nb_NO&*****=0&eav=AfaBmKaxZBJsFxDJcQw9Y9_7Z5tTYwu-Ux0s02J08u6LcUdsvdB6RJFEMtmNn_bZ6OE&_rdr
показать весь комментарий
06.10.2023 17:29 Ответить
 
 