МИД Австрии вызвал посла РФ в Вене из-за обстрела Грозы на Харьковщине: "Виновные должны понести ответственность"

В Министерство иностранных дел Австрии вызвали посла России в Вене из-за ракетного удара российских оккупантов по селу Гроза Харьковской области, унесшего жизни 52 мирных жителей.

Об этом сообщил МИД Австрии в X (Twitter), информирует Цензор.НЕТ.

"Посла России в Вене только что вызвали из-за вчерашнего ужасного ракетного обстрела села в Харьковской области, который унес десятки невинных жизней. Атаки на гражданское население является военным преступлением. Виновные должны понести ответственность", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 октября в кафе в селе Гроза Харьковской области попала российская ракета "Искандер". Здание обрушилось, а люди оказались под завалами.

52 человека погибли в результате ракетного удара.

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