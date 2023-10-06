МИД Австрии вызвал посла РФ в Вене из-за обстрела Грозы на Харьковщине: "Виновные должны понести ответственность"
В Министерство иностранных дел Австрии вызвали посла России в Вене из-за ракетного удара российских оккупантов по селу Гроза Харьковской области, унесшего жизни 52 мирных жителей.
Об этом сообщил МИД Австрии в X (Twitter), информирует Цензор.НЕТ.
"Посла России в Вене только что вызвали из-за вчерашнего ужасного ракетного обстрела села в Харьковской области, который унес десятки невинных жизней. Атаки на гражданское население является военным преступлением. Виновные должны понести ответственность", - говорится в сообщении.
Напомним, 5 октября в кафе в селе Гроза Харьковской области попала российская ракета "Искандер". Здание обрушилось, а люди оказались под завалами.
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- они сами себя обстреливают
- там был штаб "Азова"
- такую ракету можно купить в любом военторге
- не надо было сбивать нашу ракету
І по словах їх, та справах їх, пізнаєте їх!!
Після 10 років, убивств московськими орками *****, Українців!!