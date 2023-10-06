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Коломойский говорит, что не знаком с указом о лишении его гражданства

коломойский

Бизнесмен Игорь Коломойский утверждает, что не знаком с указом о лишении его гражданства Украины.

Об этом он сказал 6 октября в Киевском апелляционном суде во время рассмотрения жалобы на увеличение размера залога, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

"Согласно указу президента - это общеизвестная информация, обнародованная в средствах массовой информации - прекращено ваше гражданство Украины указом от 18 июля 2022 года. Да или нет?" – спросила его председательствующая судья.

Коломойский ответил: "Я от Миграционной службы ничего не получал".

Также читайте: Шевченковский райсуд официально признал Коломойского гражданином Украины (обновлено)

После этого судья спросила, есть ли у Коломойского другие гражданства, на что тот ответил утвердительно: "Израиль и Кипр".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в июле 2022 года в СМИ появилась неподтвержденная информация о прекращении украинского гражданства Игоря Коломойского.

Официального подтверждения этой информации нет, потому что указы о прекращении гражданства не публикуются в открытом доступе.

Читайте также: Апелляционный суд оставил Коломойского под стражей

Сам Коломойский уже несколько раз отказался комментировать слух о своем гражданстве.

В решении Шевченковского районного суда Киева от 2 сентября 2023 года, когда Коломойскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, бизнесмена указали как гражданина Украины. Но уже 15 сентября 2023 г. этот же суд в другом решении указал его как гражданина Израиля.

Напомним, 2 сентября, СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества по другому делу. В этом случае речь идет о легализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.

В тот же день Шевченковский районный суд Киева избрал бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога более чем в 500 млн грн. В настоящее время он находится в СИЗО.

15 сентября СБУ и БЭБ сообщили еще об одном подозрении Коломойскому о завладении средствами "ПриватБанка" на общую сумму 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы.

16 сентября суд переизбрал меру пресечения Коломойскому - сумма залога увеличена до 3 млрд 891 млн грн.

Автор: 

гражданство (1314) Коломойский Игорь (1791) суд (25096)


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Топ комментарии
+23
А Корбан того Указа читав? Чи близький соратник портнова ренатка кузьмін? Цирк та й годі
Американці не встигають відійти від шоку як знову бабах
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06.10.2023 14:41
+18
Зеленський = брехун.
А цікаво, Корбан "знайом" з тим указом? У ньому він разом з Коломойським записаний...
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06.10.2023 14:44
+14
ТАК ТАКИ И ЗАБЫЛ? НАПОМНИМ
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06.10.2023 14:48
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А Корбан того Указа читав? Чи близький соратник портнова ренатка кузьмін? Цирк та й годі
Американці не встигають відійти від шоку як знову бабах
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06.10.2023 14:41 Ответить
Не знания Закона не освобождает от ответственности.
Не знание Указа о лишении гражданства не делает гражданина Израиля и гражданина Швейцарии И.В. Коломойского гражданином Украины.
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06.10.2023 14:50 Ответить
У Бені ще громадянство Республіки Кіпр є в наявності. Сам у 2014 на камери розповідав. А до речі, як громадянин Держави Ізраїль він без візи може абсолютно без проблем відвідати США. США скасували візи шромадян Ізраїлю
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06.10.2023 14:53 Ответить
🤣🤣🤣
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06.10.2023 15:15 Ответить
Ну, так у Бени все « харашо». Заставу зменьшили. Он же бедный. Денег не хватает.

Вывели из украинского гражданства. Он теперь кошерный еврей.

Скдить его не спешат. Кино будет долгим.

А, Там посмотрим.

Сейчас про экстрадицию в сша никто не говорит…
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06.10.2023 15:19 Ответить
Так Беня тому і "топить" за "незнання" Указу про припинення у нього громадянства України, щоби довести, що він громадянин України, що підтверджено і рішенням суду, до речі.
А видача (екстрадиція) громадян України прмяо заборонена Конституцією України.
Ларчик просто відчиняється
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06.10.2023 15:21 Ответить
Цей Указ мав "силу" тільки для Корбана, бо він ворог Зелі, та не мав сили для Бені, бо він друг Зелі. Все ясно як день !
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06.10.2023 16:03 Ответить
Корбан та Філатов вороги Бені насамперед. А от із рєнатом кузьміним цікаво: повідомили підозру за держзраду, оголосили у розшук, а потім раз і припинили громадянство. А яку ж тоді він вчинив держзраду, не будучи громадянином України? Відчувається "мудрість" величного "юриста" портнова у цих усіх фортелях. Не дарма Беня його так нахвалював
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06.10.2023 16:07 Ответить
лайк
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06.10.2023 17:32 Ответить
Зеленський = брехун.
А цікаво, Корбан "знайом" з тим указом? У ньому він разом з Коломойським записаний...
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06.10.2023 14:44 Ответить
Для Корбана цей приказ банда зробила дійсним !
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06.10.2023 16:00 Ответить
Та того указу і немає - то лапша для стада
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06.10.2023 14:44 Ответить
Уся Україна слухала розповіді з ОПУ, аж ось тобі, маєш…
Зробимо їх ще РАЗ!! Акакаяразніца … Простаперестать стрелять…
Це теж, звідти…
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06.10.2023 14:45 Ответить
Поки нас відволікали серіалами, ж2в цей час крала
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06.10.2023 14:47 Ответить
ТАК ТАКИ И ЗАБЫЛ? НАПОМНИМ
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06.10.2023 14:48 Ответить
Ще б відосік запилить як "вирок" його зачитує з таким пафосом Добре памятаємо
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06.10.2023 14:50 Ответить
До речі "вирок" на цей варіант скаже просто: не бачив, бо підпис відсутній, а печатку скомуніздили (загубили, підробили - варіантів безліч). Хитрість рук та ніякого шахрайства
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06.10.2023 15:26 Ответить
Ти там підпис Зеленського бачиш?
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06.10.2023 15:58 Ответить
Це залепуха від шахраїв у владі !
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06.10.2023 15:59 Ответить
А Нацбанк працює як треба, нє заметил пропажу 5 миллиардов!
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06.10.2023 14:48 Ответить
Таки дрібниці для нашої країни !
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06.10.2023 15:57 Ответить
Хупа.
Хуцпа також визначається як «особливо цинічна, підла, зухвала брехня»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%86%D0%BF%D0%B0#cite_note-2 [2] , «верх цинізму й нахабства, що паралізує опонента»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%86%D0%BF%D0%B0#cite_note-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE-1 [1] .
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06.10.2023 14:51 Ответить
"укази про припинення громадянства не публікуються у відкритому доступі " Пані ГОЛОВУЮЧА СУДДЯ(!) цього не знала, стверджуючи, що раз вони ОПУБЛІКОВАНІ у відкритому доступі, то п.Коломойський рахується з ним ознайомлений?
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06.10.2023 14:53 Ответить
Мутная история, єтот гражданин мира давно мог свалить в Израиль, но не свалил, значит все договорено, и полиция тянула время чтобы вышли сроки, это просто цырк для укролохов
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06.10.2023 14:53 Ответить
Який Ізраїль, він у контрах з американськими євреями тому шлях на Ізраїль йому забанений.
По факту колома перекидав купу "правильних людей", тому йому або поступатися місце і далі сидіти в Україні або шлях на московію
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06.10.2023 15:15 Ответить
а якщо він не знайомий з Конституцією чи законами, то типу воно і не існує в його світі?
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06.10.2023 14:55 Ответить
Та нічого цьому шнобєлю не буде. Зараз його родичі натиснуть на всі потрібні кнопочки і тема заглохне. Все буде так само як і з фірташем. Того американці й досі "екстрадують" з австрії...
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06.10.2023 14:59 Ответить
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06.10.2023 14:59 Ответить
Ніколи такого не було і от знову
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06.10.2023 15:14 Ответить
Все просто. Лишение Игоря Коломойского гражданства Украины - очередной спектакль от "Квартал 95". Плохой спектакль получился. И сценарист, и режиссер и исполнитель слепили полное ..ьмо.
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06.10.2023 15:09 Ответить
Цікаво наблюдати за руками двух неперсточників, які намагаються зіграти одну і ту ж партію, але з протилежними вказівками, що змінюють правила гри прямо на очах!
Тут у нас "сельодку заворачівалі", а ось тут "вокруг диркі правільно" - все, як у райкіна і Жванєцкого - "Запустім дурочку - оні нам про насоси, а ми ім про кольОси!"
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06.10.2023 15:11 Ответить
А 73% вже відчули, що все це й досі "по приколу"? Чи вони вже давно зрозуміли і тепер виконують те, що так хотіли в 19-му - "ну хоч поржом"?
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06.10.2023 15:13 Ответить
Беня готовий лягти під ху&ла- він про це сам казав.

Тому, практично, Беня це ху&ло. Який обкрадав усю Україну, а зараз « воюе» проти України.

Пліч опліч з ху&лом.

Смерть усім россійским нацистам у параші, та тим хто ще залишився в Україні.

Усі олігархи ( АХМЕТОВ, Пінчуком, тарута та інші) мають бути прибрані
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06.10.2023 15:28 Ответить
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06.10.2023 15:21 Ответить
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06.10.2023 15:34 Ответить
то что написано в Конституции о гражданстве нужно менять. чтобы такие как коломойша не выпендривались. Вообще если все законы были бы правильные. то на гражданство никто бы не обращал внимание. Украл. убил, в тюрьму. кто бы ты не был и откуда.
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06.10.2023 15:37 Ответить
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06.10.2023 15:40 Ответить
Зеля збрехав як завжди. А влада, такі як Данілов його підтримала
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06.10.2023 15:41 Ответить
А КАК ЗЕ ВРАЛ ЛОЖ ЭТО ЕГО ВТОРОЕ ИМЯ КАКОЕ К НЕМУ БУДЕТ ПОСЛЕ ЭТОГО ОТНОШЕНИЕ ВСЕМ ПОНЯТНО ПРЕЗ ВРУН ПИНОКИО
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06.10.2023 15:51 Ответить
Так треба його ознайомити
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06.10.2023 16:00 Ответить
Передайте його (Коломойського) Сполученим штатам, там на нього чекає камера десь в Ґуантанамо.
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06.10.2023 16:05 Ответить
Народ України помилився вибравши блазня (буває), але ж скільки можна терпіти купку шахраїв, що тримає країну за горло і п'є кров українців?
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06.10.2023 16:21 Ответить
І саме тому під час затримання він заявив, що є громадянином Ізраїлю та Кіпру, а не України.
Шедевральний ZEбілізм!
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06.10.2023 16:50 Ответить
Что же ты Оманский Нарик не поставил своего хозяина в известность....
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06.10.2023 17:55 Ответить
Зелёные мурлы братаны в беде не оставятэх
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06.10.2023 18:21 Ответить
Незнання закону не звільняє від відповідальності за його порушення.
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07.10.2023 09:02 Ответить
 
 