Коломойский говорит, что не знаком с указом о лишении его гражданства

Бизнесмен Игорь Коломойский утверждает, что не знаком с указом о лишении его гражданства Украины.

Об этом он сказал 6 октября в Киевском апелляционном суде во время рассмотрения жалобы на увеличение размера залога, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

"Согласно указу президента - это общеизвестная информация, обнародованная в средствах массовой информации - прекращено ваше гражданство Украины указом от 18 июля 2022 года. Да или нет?" – спросила его председательствующая судья.

Коломойский ответил: "Я от Миграционной службы ничего не получал".

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После этого судья спросила, есть ли у Коломойского другие гражданства, на что тот ответил утвердительно: "Израиль и Кипр".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в июле 2022 года в СМИ появилась неподтвержденная информация о прекращении украинского гражданства Игоря Коломойского.

Официального подтверждения этой информации нет, потому что указы о прекращении гражданства не публикуются в открытом доступе.

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Сам Коломойский уже несколько раз отказался комментировать слух о своем гражданстве.

В решении Шевченковского районного суда Киева от 2 сентября 2023 года, когда Коломойскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, бизнесмена указали как гражданина Украины. Но уже 15 сентября 2023 г. этот же суд в другом решении указал его как гражданина Израиля.

Напомним, 2 сентября, СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества по другому делу. В этом случае речь идет о легализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.

В тот же день Шевченковский районный суд Киева избрал бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога более чем в 500 млн грн. В настоящее время он находится в СИЗО.

15 сентября СБУ и БЭБ сообщили еще об одном подозрении Коломойскому о завладении средствами "ПриватБанка" на общую сумму 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы.

16 сентября суд переизбрал меру пресечения Коломойскому - сумма залога увеличена до 3 млрд 891 млн грн.