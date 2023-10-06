Коломойский говорит, что не знаком с указом о лишении его гражданства
Бизнесмен Игорь Коломойский утверждает, что не знаком с указом о лишении его гражданства Украины.
Об этом он сказал 6 октября в Киевском апелляционном суде во время рассмотрения жалобы на увеличение размера залога, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.
"Согласно указу президента - это общеизвестная информация, обнародованная в средствах массовой информации - прекращено ваше гражданство Украины указом от 18 июля 2022 года. Да или нет?" – спросила его председательствующая судья.
Коломойский ответил: "Я от Миграционной службы ничего не получал".
После этого судья спросила, есть ли у Коломойского другие гражданства, на что тот ответил утвердительно: "Израиль и Кипр".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в июле 2022 года в СМИ появилась неподтвержденная информация о прекращении украинского гражданства Игоря Коломойского.
Официального подтверждения этой информации нет, потому что указы о прекращении гражданства не публикуются в открытом доступе.
Сам Коломойский уже несколько раз отказался комментировать слух о своем гражданстве.
В решении Шевченковского районного суда Киева от 2 сентября 2023 года, когда Коломойскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, бизнесмена указали как гражданина Украины. Но уже 15 сентября 2023 г. этот же суд в другом решении указал его как гражданина Израиля.
Напомним, 2 сентября, СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества по другому делу. В этом случае речь идет о легализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.
В тот же день Шевченковский районный суд Киева избрал бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога более чем в 500 млн грн. В настоящее время он находится в СИЗО.
15 сентября СБУ и БЭБ сообщили еще об одном подозрении Коломойскому о завладении средствами "ПриватБанка" на общую сумму 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы.
16 сентября суд переизбрал меру пресечения Коломойскому - сумма залога увеличена до 3 млрд 891 млн грн.
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Американці не встигають відійти від шоку як знову бабах
Не знание Указа о лишении гражданства не делает гражданина Израиля и гражданина Швейцарии И.В. Коломойского гражданином Украины.
Вывели из украинского гражданства. Он теперь кошерный еврей.
Скдить его не спешат. Кино будет долгим.
А, Там посмотрим.
Сейчас про экстрадицию в сша никто не говорит…
А видача (екстрадиція) громадян України прмяо заборонена Конституцією України.
Ларчик просто відчиняється
А цікаво, Корбан "знайом" з тим указом? У ньому він разом з Коломойським записаний...
Зробимо їх ще РАЗ!! Акакаяразніца … Простаперестать стрелять…
Це теж, звідти…
Хуцпа також визначається як «особливо цинічна, підла, зухвала брехня»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%86%D0%BF%D0%B0#cite_note-2 [2] , «верх цинізму й нахабства, що паралізує опонента»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%86%D0%BF%D0%B0#cite_note-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE-1 [1] .
По факту колома перекидав купу "правильних людей", тому йому або поступатися місце і далі сидіти в Україні або шлях на московію
Тут у нас "сельодку заворачівалі", а ось тут "вокруг диркі правільно" - все, як у райкіна і Жванєцкого - "Запустім дурочку - оні нам про насоси, а ми ім про кольОси!"
Тому, практично, Беня це ху&ло. Який обкрадав усю Україну, а зараз « воюе» проти України.
Пліч опліч з ху&лом.
Смерть усім россійским нацистам у параші, та тим хто ще залишився в Україні.
Усі олігархи ( АХМЕТОВ, Пінчуком, тарута та інші) мають бути прибрані
Шедевральний ZEбілізм!