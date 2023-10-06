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У Германии есть 12 систем Patriot, одну из которых Шольц пообещал Украине, - Минобороны ФРГ

patriot

На вооружении Бундесвера стоит всего 12 систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны ФРГ Митко Мюллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У Бундесвера, по состоянию на сегодняшний день, есть 12 систем, без учета той, которая была передана Украине весной этого года", - проинформировал Мюллер.

Он уточнил, что в это число, однако, входят три системы, которые находятся в Польше для усиления ПВО страны-союзника.

Мюллер сказал, что у него "нет данных" относительно того, есть ли временные ограничения по системе Patriot, которую Германия пообещала передать Украине во время встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом Украины Владимиром Зеленским. Офицер добавил, что детали пакета будут обнародованы, когда будут окончательно согласованы.

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Представитель ведомства напомнил, что на следующей неделе состоятся встречи в формате "Рамштайн" и встреча министров обороны ЕС, на которых эта тема будет обсуждаться.

Как сообщалось, в четверг канцлер Шольц объявил, что Германия передаст Украине еще одну систему Patriot "на зимние месяцы", когда ожидается усиление ракетных и дроновых атак на гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Он также отметил, что передать Украине первую систему Patriot для Германии "было очень тяжело".

Автор: 

Германия (6955) оружие (10217) Patriot (274)


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Топ комментарии
+4
Шановний пане Шольц! Пообіцяли - виконуйте та давайте до ЗСУ!
Ви ж, вибачте, не фраєр, а нормальна порядна людина, оно як шрьодера у куток загнали та ганьку мєркелову "присадили" - Респект!
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06.10.2023 15:06
+4
Муттер Меркель раззброіла Бундесфер за 16 років панування.

12 Патріотів це зовсім « не смішно». Таке становище і з другою технікою- танками , тощо.

Плюс піпеточний режим передачі зброї Україні Шольцем…
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06.10.2023 15:35
+4
Подякував за комплімнент! Приємно.
До Вашого відома Шольц навіть на останніх офіційних заходах не сів поруч із шрьодерем через звязки останнього із @уйлом та рфією. На кацапії Шольца яро ненавидять за підтримку Німеччиною під його проводом України, а Німеччина, до речі, найбільше надала воєнної та економічної допомоги України з усіх країн Європи.
Шольц найбільший союзник Держдепу США та в усьому щодо військової допомоги України слухається виключно пана Дж.Байдена та Держдеп США.
Читайте новини, дивіться ТВ, тіко Боже упаси - не кацапське - саме кацапи одночасно розганяють іпсу за Шольца та намагаються посварити Німчеччину та Україну. Не ведіться та включайте мозок. Ви мудра, досвідчена людина, робіть висновку на підставі інфи з достовірних джерел.
Якби не Німеччина, то не вчили б Ви дітей музиці, а сиділи б десь у концтаборі за Уралом, у кращому випадку, а ні - то познайомилися із кацпською ракетою чи бомбою
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06.10.2023 15:41
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Шановний пане Шольц! Пообіцяли - виконуйте та давайте до ЗСУ!
Ви ж, вибачте, не фраєр, а нормальна порядна людина, оно як шрьодера у куток загнали та ганьку мєркелову "присадили" - Респект!
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06.10.2023 15:06 Ответить
Поразительно, сколько на свете наивных людей!
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06.10.2023 15:33 Ответить
Ви про Шольца чи про мєркелову?
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06.10.2023 15:34 Ответить
Про вас
Если завтра перемирие - не дай бог
То послезавтра
Ваш порядочный Шольц
Взасос будет целоваться с Путиным
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06.10.2023 15:36 Ответить
Подякував за комплімнент! Приємно.
До Вашого відома Шольц навіть на останніх офіційних заходах не сів поруч із шрьодерем через звязки останнього із @уйлом та рфією. На кацапії Шольца яро ненавидять за підтримку Німеччиною під його проводом України, а Німеччина, до речі, найбільше надала воєнної та економічної допомоги України з усіх країн Європи.
Шольц найбільший союзник Держдепу США та в усьому щодо військової допомоги України слухається виключно пана Дж.Байдена та Держдеп США.
Читайте новини, дивіться ТВ, тіко Боже упаси - не кацапське - саме кацапи одночасно розганяють іпсу за Шольца та намагаються посварити Німчеччину та Україну. Не ведіться та включайте мозок. Ви мудра, досвідчена людина, робіть висновку на підставі інфи з достовірних джерел.
Якби не Німеччина, то не вчили б Ви дітей музиці, а сиділи б десь у концтаборі за Уралом, у кращому випадку, а ні - то познайомилися із кацпською ракетою чи бомбою
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06.10.2023 15:41 Ответить
Те,що шольц в часи управління Німеччиною завербованою ще кгб меркель працював при ній касиром,чи то міністром економіки ,вказує на те, що цей німець є теж "прикуплений" рашистськими спецслужбами.Ви мудра людина.аналізуйте по чиїй вказівці Україні не надається де-які види озброєнь а навітьі ті які надавалися із великим часовим проміжком .котрий німці витримували для того.щобрашист міг закріпитися на окупованій ним українській території
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06.10.2023 15:54 Ответить
Усіма питаннями з надання воєнної допомоги України, зокрема озброєння та БК, керує безпосередньо Пентагон під наглядом Держдепа США та щільно координує діяльність усіх созників по НАТО з цих питань.
Показовою була реакція США на рішення Бориса Джонсона та Бена Воллеса надати Україні Storm Shadow
У жодному разі не можна сварити Україну та Німеччину. Україна повинна бути вдячна Німеччині за усю надану допомогу, у т.ч. військову.
Кацапи чудово знають за долю допомоги Німеччини та саме тому намагаються посварити Україну і Німеччину, у т.ч. шляхом дискредитації пана канцлера через своїх агентів. Саме кацапам вигідно, щоб Україна почала виказувати претензії, а Німеччина реально почала ображатися. Із Польщею у кацапів такий варіант майже проканав
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06.10.2023 16:02 Ответить
Із Польщею у кацапів такий варіант майже проканав.-("зеленим " позовом до СОТ ) - Саме кацапам вигідно, щоб Україна почала виказувати претензії
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06.10.2023 19:43 Ответить
Тобі людина все написала але ти трохи туповатий.
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06.10.2023 16:17 Ответить
людина могла би й тупуватими мозгами читати і не думати про суть відмови- https://www.radiosvoboda.org/a/news-nimechchyna-rakkety-taurus-bild/32623977.html
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06.10.2023 19:38 Ответить
Не смешите меня
Шольц - друг Держдепа
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06.10.2023 17:04 Ответить
У Вас є сумніви?
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06.10.2023 17:15 Ответить
Шольц е спадкоємець Фрау Меркель- Ребінтроп.

Він е продовжувач її політики. Крапка.
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06.10.2023 15:37 Ответить
Написав вище. Маєте бажання - подивіться, будь ласка
Ще не вистачало посварити Україну із Німеччиною. А кацапи цього дуже прагнуть та роблять усе для цього
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06.10.2023 15:44 Ответить
він би й радий наче. радий і відійти від ганебної політики суки меркель, і Україні відсипати й Петріотів, й Таурусів...але не може. нічого відсипати, бо всього дуже мало, а те, що є - в жалюгідному стані.
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06.10.2023 17:07 Ответить
Частина цих 12 комплексів перебуває на території Польщі, прикриваючи її повітряний простір. Скільки їх та конкретно, не пам*ятаю точно.
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06.10.2023 15:15 Ответить
Головне, щоби був у стайлі PAC3, бо усі попередні модифікації до лямпочки, балістику не збивають та із крилатими у них є певні проблеми.
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06.10.2023 15:24 Ответить
Муттер Меркель раззброіла Бундесфер за 16 років панування.

12 Патріотів це зовсім « не смішно». Таке становище і з другою технікою- танками , тощо.

Плюс піпеточний режим передачі зброї Україні Шольцем…
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06.10.2023 15:35 Ответить
Пипеточный режим - это зачет!
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06.10.2023 15:37 Ответить
А тепер почитай вартість одного комплексу.
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06.10.2023 16:19 Ответить
Плюс підбір і підготовка розрахунку та утримання у бойому стані - ціни космос реально.
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06.10.2023 16:37 Ответить
Надо польские комплексы (2 шт.) передать Украине, франье ими не пользуется. У них кацапские ракеты шастают как у себя дома, а поляки е*лом щелкают и говорят - это украинские летают.
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06.10.2023 16:07 Ответить
бо це дуже комфортна позиція. Спихувати все на того, хто не може відповісти. А якщо скажеш, що росія - то можеш і в ****** отримати. Сикуни навкруги.
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06.10.2023 16:37 Ответить
12 систем на всю Німеччину?! якийсь позор. до чого докотилися ці, так звані цивілізовані країни?
у Кореї їх більше, ніж півсотні, у Саудитів тільки офіційно понад 120, у Японії близько двохсот, в США взагалі більше тисячі...у країни, яка позиціонує себе одним з військових лідерів ЄС - 12. меркель, шредер, тепер шольц...ні, там без шансів.
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06.10.2023 17:03 Ответить
І чому це Німеччина замість розвитку своєї економіки і підвищення добробуту свого населення не виготовляла і незакуповувала зброю для третіх країн?

"у Кореї їх більше, ніж півсотні, у Саудитів тільки офіційно понад 120, у Японії близько двохсот, в США взагалі більше тисячі..."

А ви попросiть у них!

Мало Німеччина допомогає? Бюджет України
сам наповнюється? Зарплати,пенсії і т.д. з неба падуть? Причепилися до Німеччини, мало німці дають... ... ... ... ... ...
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06.10.2023 19:42 Ответить
читати навчись, потім чомусь намагайся повчати інших. я десь щось казав про попросити? або може про необхідність забезпечення третіх країн? вони себе не забезпечили, при цьому позиціонуючи Німеччину як військового лідера ЄС.
я наголосив на тому, що в Німеччині після її меркелізації та русифікації просто жахлива ситуація у ВПК та армії. і шансів на виправлення ситуації немає без справжнього лідера. шольц на лідера не тягне аж ніяк, він якась жалюгідна подібність канцлера.
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06.10.2023 19:51 Ответить
А вони воюють?Навіщо їм стільки?
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06.10.2023 20:26 Ответить
сьогодні не воюють, а завтра? де гарантії, що завтра не прийдеться воювати? а вони, Німеччина, виступають гарантами безпеки країн Балтії, та позиціонують себе як військові лідери всього ЄС.
і до кількості 12 слово "стільки" не можна застосовувати. це звучить жалюгідно.
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06.10.2023 20:32 Ответить
Ну в нас 2 комплекси,територія в 2 рази більша,і то якось даємо собі раду
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06.10.2023 20:39 Ответить
 
 