У Германии есть 12 систем Patriot, одну из которых Шольц пообещал Украине, - Минобороны ФРГ
На вооружении Бундесвера стоит всего 12 систем противовоздушной обороны Patriot.
Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны ФРГ Митко Мюллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У Бундесвера, по состоянию на сегодняшний день, есть 12 систем, без учета той, которая была передана Украине весной этого года", - проинформировал Мюллер.
Он уточнил, что в это число, однако, входят три системы, которые находятся в Польше для усиления ПВО страны-союзника.
Мюллер сказал, что у него "нет данных" относительно того, есть ли временные ограничения по системе Patriot, которую Германия пообещала передать Украине во время встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом Украины Владимиром Зеленским. Офицер добавил, что детали пакета будут обнародованы, когда будут окончательно согласованы.
Представитель ведомства напомнил, что на следующей неделе состоятся встречи в формате "Рамштайн" и встреча министров обороны ЕС, на которых эта тема будет обсуждаться.
Как сообщалось, в четверг канцлер Шольц объявил, что Германия передаст Украине еще одну систему Patriot "на зимние месяцы", когда ожидается усиление ракетных и дроновых атак на гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Он также отметил, что передать Украине первую систему Patriot для Германии "было очень тяжело".
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Ви ж, вибачте, не фраєр, а нормальна порядна людина, оно як шрьодера у куток загнали та ганьку мєркелову "присадили" - Респект!
Если завтра перемирие - не дай бог
То послезавтра
Ваш порядочный Шольц
Взасос будет целоваться с Путиным
До Вашого відома Шольц навіть на останніх офіційних заходах не сів поруч із шрьодерем через звязки останнього із @уйлом та рфією. На кацапії Шольца яро ненавидять за підтримку Німеччиною під його проводом України, а Німеччина, до речі, найбільше надала воєнної та економічної допомоги України з усіх країн Європи.
Шольц найбільший союзник Держдепу США та в усьому щодо військової допомоги України слухається виключно пана Дж.Байдена та Держдеп США.
Читайте новини, дивіться ТВ, тіко Боже упаси - не кацапське - саме кацапи одночасно розганяють іпсу за Шольца та намагаються посварити Німчеччину та Україну. Не ведіться та включайте мозок. Ви мудра, досвідчена людина, робіть висновку на підставі інфи з достовірних джерел.
Якби не Німеччина, то не вчили б Ви дітей музиці, а сиділи б десь у концтаборі за Уралом, у кращому випадку, а ні - то познайомилися із кацпською ракетою чи бомбою
Показовою була реакція США на рішення Бориса Джонсона та Бена Воллеса надати Україні Storm Shadow
У жодному разі не можна сварити Україну та Німеччину. Україна повинна бути вдячна Німеччині за усю надану допомогу, у т.ч. військову.
Кацапи чудово знають за долю допомоги Німеччини та саме тому намагаються посварити Україну і Німеччину, у т.ч. шляхом дискредитації пана канцлера через своїх агентів. Саме кацапам вигідно, щоб Україна почала виказувати претензії, а Німеччина реально почала ображатися. Із Польщею у кацапів такий варіант майже проканав
Шольц - друг Держдепа
Він е продовжувач її політики. Крапка.
Ще не вистачало посварити Україну із Німеччиною. А кацапи цього дуже прагнуть та роблять усе для цього
12 Патріотів це зовсім « не смішно». Таке становище і з другою технікою- танками , тощо.
Плюс піпеточний режим передачі зброї Україні Шольцем…
у Кореї їх більше, ніж півсотні, у Саудитів тільки офіційно понад 120, у Японії близько двохсот, в США взагалі більше тисячі...у країни, яка позиціонує себе одним з військових лідерів ЄС - 12. меркель, шредер, тепер шольц...ні, там без шансів.
"у Кореї їх більше, ніж півсотні, у Саудитів тільки офіційно понад 120, у Японії близько двохсот, в США взагалі більше тисячі..."
А ви попросiть у них!
Мало Німеччина допомогає? Бюджет України
сам наповнюється? Зарплати,пенсії і т.д. з неба падуть? Причепилися до Німеччини, мало німці дають... ... ... ... ... ...
я наголосив на тому, що в Німеччині після її меркелізації та русифікації просто жахлива ситуація у ВПК та армії. і шансів на виправлення ситуації немає без справжнього лідера. шольц на лідера не тягне аж ніяк, він якась жалюгідна подібність канцлера.
і до кількості 12 слово "стільки" не можна застосовувати. це звучить жалюгідно.