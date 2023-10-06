У Германии есть 12 систем Patriot, одну из которых Шольц пообещал Украине, - Минобороны ФРГ

На вооружении Бундесвера стоит всего 12 систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны ФРГ Митко Мюллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У Бундесвера, по состоянию на сегодняшний день, есть 12 систем, без учета той, которая была передана Украине весной этого года", - проинформировал Мюллер.

Он уточнил, что в это число, однако, входят три системы, которые находятся в Польше для усиления ПВО страны-союзника.

Мюллер сказал, что у него "нет данных" относительно того, есть ли временные ограничения по системе Patriot, которую Германия пообещала передать Украине во время встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом Украины Владимиром Зеленским. Офицер добавил, что детали пакета будут обнародованы, когда будут окончательно согласованы.

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Представитель ведомства напомнил, что на следующей неделе состоятся встречи в формате "Рамштайн" и встреча министров обороны ЕС, на которых эта тема будет обсуждаться.

Как сообщалось, в четверг канцлер Шольц объявил, что Германия передаст Украине еще одну систему Patriot "на зимние месяцы", когда ожидается усиление ракетных и дроновых атак на гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Он также отметил, что передать Украине первую систему Patriot для Германии "было очень тяжело".