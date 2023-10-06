Российские военные усиливают дополнительные оборонные укрепления на подступах к оккупированному Токмаку, - британская разведка
По информации британской разведки, РФ продолжает строить и усиливать дополнительные оборонные укрепления около города Токмака.
Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании от 6 октября, информирует Цензор.НЕТ.
Аналитики вспоминают заявление городского головы Мелитополя Ивана Федорова о том, что россияне строят свою линию обороны в районе Орехова, в частности, в Новопрокоповке строят двухэтажные бункеры с тоннелями и траншеями.
Как отмечает разведка, россияне в Токмаке строят дополнительные фортификации, траншеи укрепляют бетоном. Также российские офицеры начали эвакуировать из города свои семьи. Наблюдаются фортификации на южных подступах к Работино.
"Бетонные укрепления, вероятно, укрепят системы окопов накануне потенциально влажных и грязных погодных условий, которые могут возникнуть в ближайшие недели. Эти укрепления и эвакуация, вероятно, отражают обеспокоенность России по поводу дальнейшего прорыва украинских войск", - объясняют в Минобороны Британии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://espreso.tv/yak-viglyadae-rosiyska-oborona-na-pivdni-infografika-texty Як виглядає російська оборона на півдні. Інфографіка Texty
Для зсу головне перерізати логістичні маршрути а не йти в лобове зіткнення
Якщо кацапи будуть позбавлені їжі медикаментів *********** палива
То яким чином ці окопи допоможуть їх просто заблокують і все
Але кацапи хоча все і розуміють але виконують накази старого маразматика путлера
Тому і копають окопи