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Российские военные усиливают дополнительные оборонные укрепления на подступах к оккупированному Токмаку, - британская разведка

война,россия

По информации британской разведки, РФ продолжает строить и усиливать дополнительные оборонные укрепления около города Токмака.

Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании от 6 октября, информирует Цензор.НЕТ.

Аналитики вспоминают заявление городского головы Мелитополя Ивана Федорова о том, что россияне строят свою линию обороны в районе Орехова, в частности, в Новопрокоповке строят двухэтажные бункеры с тоннелями и траншеями.

Как отмечает разведка, россияне в Токмаке строят дополнительные фортификации, траншеи укрепляют бетоном. Также российские офицеры начали эвакуировать из города свои семьи. Наблюдаются фортификации на южных подступах к Работино.

"Бетонные укрепления, вероятно, укрепят системы окопов накануне потенциально влажных и грязных погодных условий, которые могут возникнуть в ближайшие недели. Эти укрепления и эвакуация, вероятно, отражают обеспокоенность России по поводу дальнейшего прорыва украинских войск", - объясняют в Минобороны Британии.

Также читайте: Взрывы раздаются в оккупированном Токмаке

Автор: 

Великобритания (4956) внешняя разведка (375) Токмак (64)


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Забагато москальнявих фото😡😡😡
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06.10.2023 15:13 Ответить
Та оборона й так має неприємний вигляд
https://espreso.tv/yak-viglyadae-rosiyska-oborona-na-pivdni-infografika-texty Як виглядає російська оборона на півдні. Інфографіка Texty
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06.10.2023 15:31 Ответить
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06.10.2023 15:36 Ответить
Якщо кацапи вивозять свої сім'ї з токмака в який незаконо завезли під час окупації значить відчувають що оборону не втримають
Для зсу головне перерізати логістичні маршрути а не йти в лобове зіткнення
Якщо кацапи будуть позбавлені їжі медикаментів *********** палива
То яким чином ці окопи допоможуть їх просто заблокують і все
Але кацапи хоча все і розуміють але виконують накази старого маразматика путлера
Тому і копають окопи
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06.10.2023 15:50 Ответить
поки пр будуть літаки та ракети до хаймарсів, там буде сплошне укріплення з ровами та крокодилами.
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06.10.2023 16:02 Ответить
Будують не лише довкола Токмака. Враховуючи темпи нашого наступу, орки мають можливість будувати скрізь, де тільки можна. Забудьте мантри про "вихід на оперативний простір". Немає і не буде жодного "оперативного простору".
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06.10.2023 16:06 Ответить
 
 