РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12476 посетителей онлайн
Новости Война
8 211 70

Китай избежал осуждения РФ за удар по селу Гроза Харьковской области, в результате которого погибли более 50 человек

китай

Китай не осудил российские обстрелы села Гроза на Харьковщине и не выразил соболезнования украинцам.

Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД КНР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В запросе говорилось, что генсек ООН Гутерриш и ЕС осудили атаку россиян на сельский магазин и убийство гражданских жителей и был задан вопрос, может ли Китай, как постоянный член Совета безопасности ООН и крупное мировое государство, осудить это очевидное военное преступление.

В ответе спикера дипломатического ведомства, предоставленного его офисом, говорится: "Позиция Китая относительно украинского кризиса является последовательной и четкой. Мы призываем соответствующие стороны к максимальному воздержанию, скорейшему прекращению огня и завершению боевых действий".

Читайте также: ООН направила экспертов в село Гроза Харьковской области

Отмечается, что никаких слов об осуждении террористического нападения российских военных, как и соболезнования украинцам, в ответе нет.

Напомним, 5 октября 2023 года российские оккупанты ударили по селу Гроза на Харьковщине. В результате удара погибли 52 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уоллес - после удара РФ по Харьковщине: Германия должна передать Украине Taurus

Автор: 

Китай (2971) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+36
Не Китай, а комуняцька китайська ЛДНР яка захопила всю країну крім о.Тайвань. Час вже називати союзників Московії своїми справжніми іменами
показать весь комментарий
06.10.2023 15:15
+19
Косорилі показали свою морду лиця у всій красі.
показать весь комментарий
06.10.2023 15:23
+15
Вони хочуть робити те саме стосовно Тайваню, тому і мовчанка
показать весь комментарий
06.10.2023 15:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не Китай, а комуняцька китайська ЛДНР яка захопила всю країну крім о.Тайвань. Час вже називати союзників Московії своїми справжніми іменами
показать весь комментарий
06.10.2023 15:15 Ответить
Косорилі показали свою морду лиця у всій красі.
показать весь комментарий
06.10.2023 15:23 Ответить
Китайцы=буряты.
Когда то Батько Махно захватил в плен батальен китайцев(части Красной Армии).Командиров и комисаров расстреляли а китайцев посадили в эшелон и отправили за линию фронта(к красным). Дали им по бутылке водки-они кричали: "-Ура, Махнэ".
/"Дороги нестора МАХНО"/В.Белаш/.
показать весь комментарий
06.10.2023 16:46 Ответить
Там диктатура!!! А як диктатура може звинувачувати диктатуру!!! Ось і відповідь!!!
показать весь комментарий
06.10.2023 16:15 Ответить
та которая приехала петь на развалинах Мариуполя - то ее палками петь заставили?
показать весь комментарий
07.10.2023 00:53 Ответить
Вполне достаточно, чтобы поставить в Киеве памятник солдатам Японской Императорской армии, воевавшим в Нанкине.
показать весь комментарий
06.10.2023 15:15 Ответить
Совсем свихнулся? Это даже Япония не одобрит, тк они сами признают это преступление.
показать весь комментарий
06.10.2023 15:18 Ответить
А ты, я смотрю, в полном здавии ума, считаешь, что к уничтожению китайцев ни в коем случае нельзя относиться положительно, даже несмотря на то, что они цинично молчат по поводу ежедневных убийств граждан Украины и опосредованно помогают мордору вести геноцид украинцев?
показать весь комментарий
06.10.2023 15:38 Ответить
так это ж другие китайцы, которые жили 80 лет назад. Которые никакого отношения к нынешнему правительству Си Цзи Пиня не имеют вообще. Думать надо иногда головой.
показать весь комментарий
06.10.2023 15:42 Ответить
Спасибо за совет. Предлагаю тебе последовать своему же совету, включить мозг и подумать о том, что китайские коммунисты, против которых (среди прочих) воевала японская армия, в результате пришли к власти и погубили много людей, да и сегодня убивают уйгуров. Китай - коммунистическая империя с многовековыми диктаторскими традициями. А если следовать твоей "логике", то через 80 лет украинцам нужно будет в десна целоваться с русскими, потому что это уже будут не те русские, а другие.
показать весь комментарий
06.10.2023 15:50 Ответить
Ты говоришь о Нанкине, это 1937 год, никаких коммунистов там японцы не резали. Наоборот, именно японское вторжение в Китай и то, что они там творили в конечном итоге и привело к резкому росту популярности коммунистической партии. Ты путаешь причину и следствие. Не говоря уже о том, что вообще не соображаешь как работает закон.
По твоей логике все должны до сих пор немцев гнобить, они же нацистами были 80 лет назад.
Короче думайТЕ.
показать весь комментарий
07.10.2023 00:34 Ответить
Может стоит сначала изучить матчасть? Вот выдержка из Википедии:

-------------------------------------------------------------------

Под давлением Японии в 1935 году Китай подписывает японские условия нормализации обстановки в Северном Китае, которые запретили Коммунистической партии Китая (КПК) партийную деятельность в Хэбэе и действенно покончили с китайским контролем Северного Китая. В том же году заключено соглашение между китайскими властями в монгольской провинции Чахар и японцами о демилитаризации восточной части провинции и смещении с поста её губернатора, что изгнало КПК из Чахара. Таким образом, к концу 1935 года китайское центральное правительство фактически оставило Северный Китай. Соответственно, на его территории были учреждены поддерживаемые японцами органы власти (Мэнцзян и «Антикоммунистическое автономное правительство Восточного Цзи»).
20 августа 1940 началось совместное широкомасштабное (участвовало до 400 тысяч человек) наступление китайских 4-й, 8-й армии (сформированных из коммунистов) и партизанских отрядов Коммунистической партии Китая против японских войск в провинциях Шаньси, Чахар, Хубэй и Хэнань, известное как «Битва ста полков».

-------------------------------------------------------------------

Говорить о том, что причиной распространения коммунистической заразы в Китае было японское вторжение - передергивание фактов. На самом деле росту популярности коммунистической партии еще до начала войны с Японией способствовали влияние советской россии и имперская ментальность китайцев. Китайские коммунисты воевали не только с японской армией, но и с китайскими националистами Гоминьдана.

Далее - я не призывал никого гнобить. Я призывал почтить память японских воинов, погибших в войне с китайскими коммунистами и империалистами, чтобы поддержать дружбу украинского и японского народов, у которых сегодня есть общий враг. Если ты не в курсе - СССР, как и мордор так и не подписал мирный договор я Японией после окночания войны и последний до сих пор оккупирует часть суверенной территории Японии.
показать весь комментарий
07.10.2023 02:49 Ответить
Підтримувати геноцид будь-якого народу нераціонально. Тому що в результаті бумерангом може прилетіти самим.
показать весь комментарий
06.10.2023 15:57 Ответить
А не нужно это явно делать. Достаточно как китайцы. Они же прислалы свою суку, жену какого-то высокопоставленного китайца в Мариуполь спеть на плитах театра, под которыми лежат тела украинских детей, русскую "Катюшу". Это было очень рационально для Китая?
показать весь комментарий
06.10.2023 15:59 Ответить
Це факт, але не китайці займаються геноцидом в Україні. Вони стараються одержати максимальну вигоду, економічну і політичну з цієї ситуації. Але це роблять буквально всі, кого торкнулася ця війна.
показать весь комментарий
06.10.2023 16:08 Ответить
Китай винен усім країнам світу величезну суму відшкодування за наслідки пандемії створеного Китаєм штучного вірусу Ковід-19. Чому б не створити відповідний суд, розслідувати справу, провести судовий процес та розпочати стягнення відшкодування з Китаю?
показать весь комментарий
06.10.2023 16:40 Ответить
шо ви гаварітє? а не на китайських мінних лініях гинуть наші сини? а не китайці через тьмутаракань шлють рашці все необхідне для вбивства українців? вони безжально нищили власних людей, їм нічиїх не жаль. це істоти, які до хомо сапієн еволюціонували-еволюціонували, та не виелюцюнували. У моєї кішки більше співчуття до страждань інших істот, ніжу цих двоногих ящірок
показать весь комментарий
06.10.2023 16:41 Ответить
Разумеется, относиться положительно к геноциду людей ни в коем случае нельзя ни под каким соусом. Иначе ты становишься на одну ступеньку с теми, кто проводит геноцид.
показать весь комментарий
06.10.2023 16:21 Ответить
Ты просто ДЕБИЛ. Тут выбор ОДИН : или рашисты и китайцы УНИЧТОЖАТ Украину как страну и народ под корень, либо украинцы, наконец то начнут вырезать врагов какие бы они не были. Во втором варианте у Украины ЕСТЬ шанс, в первом НЕТ шансов.
показать весь комментарий
06.10.2023 17:25 Ответить
Дебил тут именно ты, тк ты за то, чтобы подтолкнуть китайцев к открытой помощи рашистам и поставить украинцев поддержкой геноцида на одну чашу весов с рашистами, дать повод антиукраинскому лобби по всему миру тыкать в нас пальцами и рассказывать о том, что мы - поддерживем геноцид и значит мы - фашисты.

Ибо резать вашистских сволочей, напавших на УКраину - это одно, а поддерживать геноцид китайцев - это совсем иное.
показать весь комментарий
06.10.2023 18:39 Ответить
Не надо за меня говорить ! Я говорю что ТЕРПЕТЬ нельзя, нужно уничтожать врагов - на фронте оружием, а в политике дипломатией. А ты ДЕБИЛ предлогаешь "относиться положительно к геноциду людей ни в коем случае нельзя" - то есть НЕ геноцидить ВРАГОВ. Вот именно из-за ЭТОГО Украина и может всё проиграть и потерять МИЛЛИОНЫ жизней. Враг инферналтный, договориться НЕВОЗМОЖНО. Тут выбор один - либо, либо. Если проиграет Украина, то будет резня, одна сплошная буча. А те кто выживет будут на коленях ползать перед свино-сабаками. "Повезёт" единицам кто сбежит на Запад. Вот и весь расклад.
показать весь комментарий
06.10.2023 22:16 Ответить
Кстати, далеко не все в Японии считают это преступлением.
показать весь комментарий
06.10.2023 15:40 Ответить
Даже в Японии большинство считают это преступлением, не говоря уже о США, ЕС и тд.
Так что судя по всему - ты желаешь поссорить нас со всем цивилизованным миром и дать китайцам мощный стимул для того, чтобы помогать РФ открыто, верно? Или какова ЦЕЛЬ той преступной глупости, которую ты толкаешь?
показать весь комментарий
06.10.2023 16:24 Ответить
Почитай ниже, я там ответил. Я уверен, что в США не сильно возмутятся по поводу установки такого памятника именно сейчас. В Китае возмутятся, без соменния. И это будет очередной повод ткнуть их носом в их двойные стандарты, а также показать США, что мы не собираемся заигрывать с их геополитическим врагом номер 1. Еще что-нибудь про перступную глупость?
показать весь комментарий
06.10.2023 17:34 Ответить
Да, ваше предложение - это однозначная преступная тупость. Ибо последствия от реализации подобного предложения были бы для Украины во всех отношениях резко отрицательными.
И нет, в США никто такого памятника никогда не ставил и не поставит. ИБо там вменяемые люди живут, в отличие от вас. А памятники, прославляющие геноцид, могут предлагать ставить только глубоко больные на голову индивидуумы.
показать весь комментарий
06.10.2023 17:59 Ответить
Преступная тупость - не понимать, как устроен этот мир. Для начала советую почитать про памятники Роберту Ли и Стоунволлу Джексону в Вирджинии, а также другим символам расизма, в сравнении с историей которого события в Нанкине меркнут. Я уже не говорю о сотнях статуй Колумбу, начальной целью которого было явно не нести свет Европейской цивилизации осталым народам Америки.
Что касается реакции цивилизованного мира, то все зависит от того, как этот памятник формально назвать и кто именно его откроет. После того, как Китай прислал жену высокопоставленного уитайского чиновника попеть "Катюшу" на братской могиле украинских детей в Мариуполе, я не вижу причин, по которым украинцы не имеют морального права ответить Китаю чем-то подобным.
показать весь комментарий
06.10.2023 20:59 Ответить
Точно - Китай прислал дуру пропеть на трупах и рассказать про "украинских фашистов", а мы что сделаем? Правильно - дадим Китаю и всему миру подверждение, что мы поддерживаем фашистов и геноцид - это ты ловко придумал, придурок.
показать весь комментарий
06.10.2023 21:21 Ответить
Китаю, как и мордору повода не нужно, они его сами всегда найдут. Но таким как ты это понять сложно, сын придурка.
показать весь комментарий
06.10.2023 23:15 Ответить
Ты это в США скажи, особенно тем кто пережил Перл Харбор и ещё никогда не обобщай ,сейчас японцы нормальные и адекватные ,но в период 2 мировой терроризировали весь восточно азиатский регион включая Китай и ещё среди рядовых китацев достаточно порядочных и адекватных людей , на алиэкспрес я не проиграл ни одного спора ,кроме того мне возвращали деньги и без спора продавцы даже в том случае когда он не дошёл или был с браком
показать весь комментарий
06.10.2023 15:59 Ответить
Поэтому и нужно поддерживать адекватных людей здесь и сейчас. Для многих японцев война против Китайской империи даже сейчас не воспринимается как преступление. А вот для китайцев события в Буче и Мариуполе - инсценировка, они молчаливо стоят на стороне сегодняшних имперских нацистов. А про милых китайских товарищей с Али Экспресс - это ты уйгурам расскажи.
показать весь комментарий
06.10.2023 16:04 Ответить
Цитата "Поэтому и нужно поддерживать адекватных людей здесь и сейчас согласен на 100%, но
не справедливо обобщать и всех в одну корзину ,это в целом нехорошая привычка уровня детского садика ,давай уже сегодня наедем на словаков которые кстати отдали кучу оружия нам и скажем что они все гавно, потому что пришёл к власти гандон , на поляков уже наехали хотя там и сами начудили , например я и ты жили в период яныка овоща трижды судимого и кто то говорил в Европе , в штатах и так далее ,что все украинцы не такие типа гавно,бо у них през бывший зек , тебе мне и другим было по кайфу такое обобщение конечно же нет ,аналогично примеров куча, в этой шкуре так называемых обобщённых недавно побывали немцы из за Шольца , французы из за Макрона , турки из за Эрдогана
показать весь комментарий
06.10.2023 16:27 Ответить
А я и не предлагал объявить всех китайцев "говном". Они же не объявляли всех украинцев "говном", верно? Они просто сегодня помогают убивать наших детей. Поэтому нужно поступать как Израиль, если хотим выжить в мире, где таким странам как россия и китай плевать на ООН и международные законы. Если Китай любит поступать по-иезуитски, говоря о нейтралитете и призывая к миру одновременно с помощью стране-террористу, ему нужно отвечать тем же.
показать весь комментарий
06.10.2023 17:40 Ответить
Получается так что у тебя появилось желание насрать штатам и лишиться поддержки , далее идём в википедию и устраняем пробел исторических фактов

Япония начала войну в попытке уничтожить китайское центральное правительство Гоминьдана и установить марионеточные режимы, следующие японским интересам. Однако, неспособность Японии привести войну в Китае к желаемому окончанию, соединённое со всё более и более неблагоприятными торговыми ограничениями Запада в ответ на продолжающиеся действия в Китае, приводило к большим потребностям Японии в природных ресурсах, которые имелись в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F Малайзии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F Индонезии и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B Филиппинах , контролируемых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великобританией , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B Нидерландами и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США соответственно. Японская стратегия овладения этими недоступными ресурсами привела к атаке на военную базу в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BB-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%80 Пёрл-Харборе и открытию Тихоокеанского театра военных действий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны
показать весь комментарий
06.10.2023 16:04 Ответить
Не нужно предлагать устранять пробелы в фактах, пока сам не устранил пробелы в логике. Я не предлагал поставить памятник Японии, воевавшей на стороне Германии во второй Мировой. Речь шла о солдатах японской армии, воеваших в Китае. И учитывая нынешнюю военно-политическую обстановку, отношения между США и Японией, а главное - между США и Китаем, то, что я предлагаю - это сделать ход против Китая, чтобы у США и Европы не было сомнений, что Украина не станет заигрывать с Китаем в будущем, как это уже было в прошлом, когда мы чуть не отдали Китаю свои стратегические предприятия.
показать весь комментарий
06.10.2023 16:08 Ответить
"Нанкін, Нанкін" - рекомендовано до перегляду
показать весь комментарий
06.10.2023 21:50 Ответить
Рекомендовано к прочтению: https://www.bbc.com/russian/features-55935075 Их цель - уничтожить нас всех
показать весь комментарий
06.10.2023 23:30 Ответить
Засудження? це все робиться з дозволу Китая
показать весь комментарий
06.10.2023 15:16 Ответить
Помиляєшся. Путлер не потребує ні чиї "дозвіли". Не слід переоцінювати вплив Китаю на РФ.
показать весь комментарий
06.10.2023 15:38 Ответить
путлєр влаштовує геноцид в Україні з дозволу Китаю

си цзи пин о отношениях россии и китая:
По его словам, Китай и Россия рассматривают свои отношения как один из главных приоритетов в дипломатии, а также придерживаются «концепции вечной дружбы»

ще питання про китай є ?
показать весь комментарий
06.10.2023 21:54 Ответить
Дарма це Ви КНР. Мовчанка означає співучасть.
Воно Вам треба йти по дорозі із терористами. Ви ж мудрі люди, старовинна цивілізація, прагнете до усього Західного.
показать весь комментарий
06.10.2023 15:16 Ответить
Вони хочуть робити те саме стосовно Тайваню, тому і мовчанка
показать весь комментарий
06.10.2023 15:22 Ответить
На зустрічі Сі та Дж.Байдена про це будуть говорити та визначатися. Головне - США та КНР, з урахуванням досвіду війни кацапів проти України, не мають жодного бажання починати нову війну, будуть торгуватися, до цього йде
показать весь комментарий
06.10.2023 16:35 Ответить
не переймайтесь, - " мудрі люди, старовинна цивілізація, ",-- вузькоглазі оркі,ще проявлять себе!(,
показать весь комментарий
06.10.2023 15:22 Ответить
Саме тому із ними треба бути дуже обережними та дипломатичними. Є вже в КНР посадовці, які відкрито кажуть за суверенітет та територіальну цілісність. Тут як на риболовлі - головне не спугнути
показать весь комментарий
06.10.2023 16:33 Ответить
От поц той Гуттьєреш! Йому треба було б запрос послати араХламідії, щоб цей бєглий геноцвалі(чи поц?) розповів, як треба брати досвіт Китаю і впроваджувати в дію.
показать весь комментарий
06.10.2023 15:17 Ответить
Если друг оказался вдруг
И не друг и не враг, а так...
("пісня про китайців"В.С.Висоцький)
показать весь комментарий
06.10.2023 15:26 Ответить
Користі з того, що багато інших, на чолі з ООН, висловили те імпотентне "засудження".
показать весь комментарий
06.10.2023 15:27 Ответить
показать весь комментарий
06.10.2023 15:29 Ответить
Начать никогда не поздно. И про уйгуров заявить, и начать отрицать "преступления" японцев в Нанкине. В стиле: обе стороны причастны к развязыванию конфликта в Нанкине, и мы соблюдаем нейтралитет по данному вопросу.
показать весь комментарий
06.10.2023 15:43 Ответить
макаки косорилі! Мало їх японці геноцидили! Мало...
показать весь комментарий
06.10.2023 15:38 Ответить
На жаль це тільки початок ...
показать весь комментарий
06.10.2023 15:39 Ответить
какой еще початок? кукурузы чтоль? полтора года + месяц война идёт, а ты всё початки собираешь
показать весь комментарий
06.10.2023 15:43 Ответить
ПАртньЙОров нЄ Асуждають...
показать весь комментарий
06.10.2023 15:45 Ответить
Знов майстри заголовків показали клас...
показать весь комментарий
06.10.2023 15:56 Ответить
КИТАЙ ЭТО ТАЖЕ РАША БЛИЗНЕЦЫ БРАТЬЯ У НИХ ГЕНОЦИД УЙГУРЫ С НИМИ ОНИ ОБРАЩАЮТЬСЯ КАК НАЦИСТЫ С ЕВРЕЯМИ ТАК ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ОТ НИХ УСЛЫШАТЬ
показать весь комментарий
06.10.2023 16:04 Ответить
На жаль Китай і є одним із спонсером війни яку розвязала фашиська рф ,саме на цю країну припадає більше як тритина російського експорту,тому всякі мирні китайські ініціативи це повна маячня.
показать весь комментарий
06.10.2023 16:06 Ответить
Китай став головним партнером Росії. За вісім місяців 2023 року товарообіг між РФ та Китаєм зріс на 32% і склав понад $155 млрд.
показать весь комментарий
06.10.2023 16:16 Ответить
хунвейбини ніяк не зміняться - геноцид тибетців та уйгурів з концтаборами, загоном жінок у сексуальне рабство, спалення книжок, массовв страти та вчинення того самого руками тупорилих кацапів - почерк один. Звичайно як письмовий доказ такий запит потрібен але не більше. китайози - вороги людства та конкретно України.
показать весь комментарий
06.10.2023 16:16 Ответить
Китай террорестична країна яка на повну підтримує рашистів, по факту війна продовжується із-за Китаю, якшо б не Китай у рашистів все було б набагто ********. Тому після війни треба викидати ***** весь китайозький бізнес
показать весь комментарий
06.10.2023 16:21 Ответить
От *********** саранчи ждали что-то другое?
показать весь комментарий
06.10.2023 16:27 Ответить
Диктатури Китаю, Північної Кореї, Вʼєтнаму - це погане сІмʼя, яке посіяла Імперія Зла - Росія. І тепер вона намагається обʼєднатися з ними в новий Сатанинський Союз. Поки виходить не дуже, але хто його зна, як воно буде далі, якщо країни демократії будуть сидіти і чекати, що може якось пронесе... В минулом столітті досиділися, що Гітлер з союзниками ледь весь світ не захопив.
показать весь комментарий
06.10.2023 16:40 Ответить
Яка тм "велика держава"... косокіх просто дуже багато..от і все..
показать весь комментарий
06.10.2023 17:37 Ответить
гавнистый народец 👎
зря американцы помешали японцам разобраться с этими ублюдками
показать весь комментарий
06.10.2023 17:51 Ответить
підарси жовтосракі
показать весь комментарий
06.10.2023 19:16 Ответить
Шановні українці продовжуйте купувати китайські товари
показать весь комментарий
06.10.2023 19:59 Ответить
Нужны заградительные пошлины для начала.
показать весь комментарий
06.10.2023 23:19 Ответить
Пам'ятай - війна починається коли купляєш якийсь товар! Зроби вірний вибір!
показать весь комментарий
06.10.2023 20:08 Ответить
 
 