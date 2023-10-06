Китай избежал осуждения РФ за удар по селу Гроза Харьковской области, в результате которого погибли более 50 человек

Китай не осудил российские обстрелы села Гроза на Харьковщине и не выразил соболезнования украинцам.

Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД КНР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В запросе говорилось, что генсек ООН Гутерриш и ЕС осудили атаку россиян на сельский магазин и убийство гражданских жителей и был задан вопрос, может ли Китай, как постоянный член Совета безопасности ООН и крупное мировое государство, осудить это очевидное военное преступление.

В ответе спикера дипломатического ведомства, предоставленного его офисом, говорится: "Позиция Китая относительно украинского кризиса является последовательной и четкой. Мы призываем соответствующие стороны к максимальному воздержанию, скорейшему прекращению огня и завершению боевых действий".

Читайте также: ООН направила экспертов в село Гроза Харьковской области

Отмечается, что никаких слов об осуждении террористического нападения российских военных, как и соболезнования украинцам, в ответе нет.

Напомним, 5 октября 2023 года российские оккупанты ударили по селу Гроза на Харьковщине. В результате удара погибли 52 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уоллес - после удара РФ по Харьковщине: Германия должна передать Украине Taurus