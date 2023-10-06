Китай избежал осуждения РФ за удар по селу Гроза Харьковской области, в результате которого погибли более 50 человек
Китай не осудил российские обстрелы села Гроза на Харьковщине и не выразил соболезнования украинцам.
Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД КНР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В запросе говорилось, что генсек ООН Гутерриш и ЕС осудили атаку россиян на сельский магазин и убийство гражданских жителей и был задан вопрос, может ли Китай, как постоянный член Совета безопасности ООН и крупное мировое государство, осудить это очевидное военное преступление.
В ответе спикера дипломатического ведомства, предоставленного его офисом, говорится: "Позиция Китая относительно украинского кризиса является последовательной и четкой. Мы призываем соответствующие стороны к максимальному воздержанию, скорейшему прекращению огня и завершению боевых действий".
Отмечается, что никаких слов об осуждении террористического нападения российских военных, как и соболезнования украинцам, в ответе нет.
Напомним, 5 октября 2023 года российские оккупанты ударили по селу Гроза на Харьковщине. В результате удара погибли 52 человека.
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Когда то Батько Махно захватил в плен батальен китайцев(части Красной Армии).Командиров и комисаров расстреляли а китайцев посадили в эшелон и отправили за линию фронта(к красным). Дали им по бутылке водки-они кричали: "-Ура, Махнэ".
/"Дороги нестора МАХНО"/В.Белаш/.
По твоей логике все должны до сих пор немцев гнобить, они же нацистами были 80 лет назад.
Короче думайТЕ.
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Под давлением Японии в 1935 году Китай подписывает японские условия нормализации обстановки в Северном Китае, которые запретили Коммунистической партии Китая (КПК) партийную деятельность в Хэбэе и действенно покончили с китайским контролем Северного Китая. В том же году заключено соглашение между китайскими властями в монгольской провинции Чахар и японцами о демилитаризации восточной части провинции и смещении с поста её губернатора, что изгнало КПК из Чахара. Таким образом, к концу 1935 года китайское центральное правительство фактически оставило Северный Китай. Соответственно, на его территории были учреждены поддерживаемые японцами органы власти (Мэнцзян и «Антикоммунистическое автономное правительство Восточного Цзи»).
20 августа 1940 началось совместное широкомасштабное (участвовало до 400 тысяч человек) наступление китайских 4-й, 8-й армии (сформированных из коммунистов) и партизанских отрядов Коммунистической партии Китая против японских войск в провинциях Шаньси, Чахар, Хубэй и Хэнань, известное как «Битва ста полков».
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Говорить о том, что причиной распространения коммунистической заразы в Китае было японское вторжение - передергивание фактов. На самом деле росту популярности коммунистической партии еще до начала войны с Японией способствовали влияние советской россии и имперская ментальность китайцев. Китайские коммунисты воевали не только с японской армией, но и с китайскими националистами Гоминьдана.
Далее - я не призывал никого гнобить. Я призывал почтить память японских воинов, погибших в войне с китайскими коммунистами и империалистами, чтобы поддержать дружбу украинского и японского народов, у которых сегодня есть общий враг. Если ты не в курсе - СССР, как и мордор так и не подписал мирный договор я Японией после окночания войны и последний до сих пор оккупирует часть суверенной территории Японии.
Ибо резать вашистских сволочей, напавших на УКраину - это одно, а поддерживать геноцид китайцев - это совсем иное.
Так что судя по всему - ты желаешь поссорить нас со всем цивилизованным миром и дать китайцам мощный стимул для того, чтобы помогать РФ открыто, верно? Или какова ЦЕЛЬ той преступной глупости, которую ты толкаешь?
И нет, в США никто такого памятника никогда не ставил и не поставит. ИБо там вменяемые люди живут, в отличие от вас. А памятники, прославляющие геноцид, могут предлагать ставить только глубоко больные на голову индивидуумы.
Что касается реакции цивилизованного мира, то все зависит от того, как этот памятник формально назвать и кто именно его откроет. После того, как Китай прислал жену высокопоставленного уитайского чиновника попеть "Катюшу" на братской могиле украинских детей в Мариуполе, я не вижу причин, по которым украинцы не имеют морального права ответить Китаю чем-то подобным.
не справедливо обобщать и всех в одну корзину ,это в целом нехорошая привычка уровня детского садика ,давай уже сегодня наедем на словаков которые кстати отдали кучу оружия нам и скажем что они все гавно, потому что пришёл к власти гандон , на поляков уже наехали хотя там и сами начудили , например я и ты жили в период яныка овоща трижды судимого и кто то говорил в Европе , в штатах и так далее ,что все украинцы не такие типа гавно,бо у них през бывший зек , тебе мне и другим было по кайфу такое обобщение конечно же нет ,аналогично примеров куча, в этой шкуре так называемых обобщённых недавно побывали немцы из за Шольца , французы из за Макрона , турки из за Эрдогана
Япония начала войну в попытке уничтожить китайское центральное правительство Гоминьдана и установить марионеточные режимы, следующие японским интересам. Однако, неспособность Японии привести войну в Китае к желаемому окончанию, соединённое со всё более и более неблагоприятными торговыми ограничениями Запада в ответ на продолжающиеся действия в Китае, приводило к большим потребностям Японии в природных ресурсах, которые имелись в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F Малайзии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F Индонезии и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B Филиппинах , контролируемых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великобританией , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B Нидерландами и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США соответственно. Японская стратегия овладения этими недоступными ресурсами привела к атаке на военную базу в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BB-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%80 Пёрл-Харборе и открытию Тихоокеанского театра военных действий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны
си цзи пин о отношениях россии и китая:
По его словам, Китай и Россия рассматривают свои отношения как один из главных приоритетов в дипломатии, а также придерживаются «концепции вечной дружбы»
ще питання про китай є ?
Воно Вам треба йти по дорозі із терористами. Ви ж мудрі люди, старовинна цивілізація, прагнете до усього Західного.
И не друг и не враг, а так...
("пісня про китайців"В.С.Висоцький)
зря американцы помешали японцам разобраться с этими ублюдками